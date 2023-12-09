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  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Злате Моравце
1:1
Конец матча
Кошице
0'
0:1
5' Гол
Медвед Жан
22' Желтая карточка
Гоно Мирослав
28' Желтая карточка
Robert Starecek
1:1
33' Гол
Jakub Svec
90'+4
34
Кноблох
Милан
22
Суля
Самуэл
2
Майдан
Владимир
25
Наги
Рихард
30
Robert
Starecek
14
Дуга
Денис
6
Гоно
Мирослав
16
Мондек
Кароль
37
Samuel
Hodur
11
Jakub
Svec
45
Балай
Филип
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
33
Michal
Jonec
18
Шинделарж
Мартин
17
Голиков
Александр
7
Jan
Mizerak
8
Галлович
Давид
34
Грессак
Лукас
6
Кесе
Кристи
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
Злате Моравце
4-2-3-1
Кошице
5-3-2

История личных встреч

Злате Моравце
Кошице

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
33.3%
20%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
26.7%
12 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

26 матчей

46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.9%
34.6%
38.5%
7 побед 9 ничьих 10 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:0
К
3:1
С
1:2
С
3:0
С
1:3
С
0:0
С
1:1
С
2:0
С
0:2
С
1:0
С
2:1
CL
0:1
CL
3:2
К
1:0
К
2:2
CL
1:1
CL
1:0
CL
0:1
CL
4:1
CL
2:0
CL
2:2
К
1:1
К
1:1
CL
2:1
CL
2:1
CL
3:0

Голы

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.9
1

Среднее время на гол

47
90

Всего голов

21
8

Голов в среднем за матч

1.31
0.8

Среднее время на гол

68
112

Всего голов

40
24

Голов в среднем за матч

1.54
0.92

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

58
97

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мондек Кароль 4 0.24
Jakub Svec 2 (1) 0.12
Черепаки Роман 1 (1) 0.06
Гоно Мирослав 1 0.06
Наги Рихард 1 0.06
Дуга Денис 0 0
Калу Нсумох 0 0
Samuel Hodur 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 3 0.18
Пачинда Эрик 2 0.12
Фашко Михал 1 0.06
Лачны Милош 1 0.06
Грессак Лукас 1 0.06
Петрак Бернард 1 0.06
Анаане Тиджани 1 0.06
Галлович Давид 1 0.06
Marcel Vasil 1 0.06
Фабиш Лукаш 0 0
Boris Turcak 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Miroslav Sovic 0 0

Карточки

Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чонка Матуш 3 1
Балай Филип 4 0
Суля Самуэл 4 0
Дуга Денис 3 0
Наги Рихард 3 0
Майдан Владимир 3 0
Бренкус Адам 3 0
Мошко Матей 2 0
Тумма Гергей 2 0
Гоно Мирослав 2 0
Мондек Кароль 1 0
Matej Slavik 1 0
Слука Бранислав 1 0
Калу Нсумох 1 0
Черепаки Роман 1 0
Patrik Mijic 1 0
Robert Starecek 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 6 1
Jan Mizerak 5 0
Шинделарж Мартин 3 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Галлович Давид 2 0
Пачинда Эрик 1 0
erik Liener 1 0
Кира Матуш 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Медвед Жан 1 0
Miroslav Sovic 1 0

Результаты матчей

Злате Моравце
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Кошице
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
6
Злате Моравце
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Кошице
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

13
13

Упущенные победы

1
3
Злате Моравце
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
35% (6)
29% (5)
Кошице
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
24% (4)
24% (4)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

13
14

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 13
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

16
22
6 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
19%
6
27%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
1
6%
4
18%
31-45
5
31%
1
5%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
1
6%
5
23%
76-90

Забито

3
7
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
15 Не забивали 13
2
67%
2
29%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
14%
2
14%
1-15
3
21%
3
21%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
3
21%
46-60
1
7%
3
21%
61-75
3
21%
2
14%
76-90

Забито

9
14
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
3
33%
4
29%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
1
7%
46-60
1
11%
1
7%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Пропущено

30
36
13 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 17
14 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
5
17%
8
22%
1-15
5
17%
6
17%
16-30
3
10%
5
14%
31-45
8
27%
4
11%
46-60
5
17%
6
17%
61-75
4
13%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Злате Моравце
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Злате Моравце - Жилина 1:2 ДАК - Злате Моравце 3:0 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2
Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2 Кошице - Злате Моравце 1:0 Жилина - Злате Моравце 3:2 Злате Моравце - ДАК 0:2 Железярне Подбрезова - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Погронье 3:0
Кошице
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Кошице - ДАК 0:3
Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1 Пардубице - Кошице 0:2

Результаты матчей

Злате Моравце
Кошице

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:3
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
0:3
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
0
10 раз 59%
2
4 раза 24%
1
2 раза 12%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Злате Моравце
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
5
1
8
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
4
5
1
7
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
7
10
2
15
1.5
5
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 17 13 3 1 43 - 14 42
2.
Жилина
 17 12 2 3 36 - 20 38
3.
Спартак Трнава
 17 10 3 4 27 - 17 33
4.
Железярне Подбрезова
 17 9 2 6 37 - 28 29
5.
ДАК
 16 8 4 4 26 - 17 28
6.
Дукла Банска-Бистрица
 16 7 5 4 30 - 23 26
7.
Тренчин
 16 7 4 5 22 - 18 25
8.
Ружомберок
 16 4 6 6 16 - 25 18
9.
Скалица
 17 5 3 9 14 - 21 18
10.
Кошице
 17 3 2 12 13 - 37 11
11.
Михаловце
 17 0 6 11 13 - 36 6
12.
Злате Моравце
 17 0 4 13 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 8 0 1 26 - 14 24
2.
Слован Братислава
 8 6 2 0 21 - 7 20
3.
Железярне Подбрезова
 9 5 2 2 19 - 15 17
4.
ДАК
 8 5 1 2 18 - 10 16
5.
Тренчин
 8 4 2 2 11 - 6 14
6.
Ружомберок
 8 4 2 2 8 - 6 14
7.
Спартак Трнава
 8 4 1 3 12 - 8 13
8.
Скалица
 8 4 1 3 7 - 7 13
9.
Дукла Банска-Бистрица
 8 2 3 3 10 - 14 9
10.
Кошице
 8 2 1 5 5 - 16 7
11.
Михаловце
 9 0 4 5 6 - 18 4
12.
Злате Моравце
 9 0 3 6 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 9 7 1 1 22 - 7 22
2.
Спартак Трнава
 9 6 2 1 15 - 9 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 8 5 2 1 20 - 9 17
4.
Жилина
 8 4 2 2 10 - 6 14
5.
Железярне Подбрезова
 8 4 0 4 18 - 13 12
6.
ДАК
 8 3 3 2 8 - 7 12
7.
Тренчин
 8 3 2 3 11 - 12 11
8.
Скалица
 9 1 2 6 7 - 14 5
9.
Ружомберок
 8 0 4 4 8 - 19 4
10.
Кошице
 9 1 1 7 8 - 21 4
11.
Михаловце
 8 0 2 6 7 - 18 2
12.
Злате Моравце
 8 0 1 7 3 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 9 (6)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (6)
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 7
Кошице Голиков Александр 1 6
Тренчин Бариш Дамьян 7
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 6
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
  • 62'
    Samuel Hodur уходит с поля. Roman Cerepkai выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Samuel Hodur сделал результативную передачу.
  • 33'
    Г О О О О Л - Jakub Svec бьет в цель!
  • 28'
    Robert Starecek получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Гоно Мирослав получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Фашко Михал сделал результативную передачу.
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    • 5'
      Г О О О О Л - Медвед Жан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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