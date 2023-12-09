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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Тернана
1:0
Второй тайм: 47'
ФералпиСало

Ход матча

42'
Ди Стефано Филиппо
(Касасола Тиаго)
1:0
44'
Соренсен Фредерик
Капуано Марко
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
ФералпиСало
2.10
5.50
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Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
91
Коррадо
Никколо
8
Де
Бур
Кес
25
Лабойко
Якуб
10
Фалетти
Сесар
9
Раймондо
Антонио
28
Ди
Стефано
Филиппо
1
Пицциньякко
Семуэль
66
Federico
Bergonzi
23
Чеппители
Лука
87
Мартелла
Бруно
70
Париджини
Витторио
8
Davide
Balestrero
27
Denis
Hergheligiu
10
Ди
Мольфетта
Давиде
3
Mattia
Tonetto
14
Компаньон
Маттиа
9
Бутич
Карло
Тернана
3-4-1-2
ФералпиСало
3-5-2

История личных встреч

Тернана
ФералпиСало

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СC
3:2
СC
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касасола Тиаго 4 0.25
Раймондо Антонио 4 0.25
Ди Стефано Филиппо 3 0.19
Диаките Салим 2 0.13
Фалетти Сесар 1 (1) 0.06
Дионизи Федерико 1 0.06
Соренсен Фредерик 1 0.06
Челли Алессандро III 1 0.06
Луперини Грегорио 0 0
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Фавазули Костантино 0 0
Lorenzo Lucchesi 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 2 0.13
Davide Balestrero 2 0.13
Феличи Маттиа 1 0.06
Сау Марко 1 0.06
Бутич Карло 1 0.06
Зеннаро Маттиа 1 0.06
Компаньон Маттиа 1 0.06
Мартелла Бруно 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Париджини Витторио 0 0
Ди Мольфетта Давиде 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 5 0
Фалетти Сесар 4 0
Луперини Грегорио 4 0
Диаките Салим 4 0
Капуано Марко 2 1
Челли Алессандро III 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Раймондо Антонио 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Яннарилли Энтони 1 0
Вивиани Федерико 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Де Бур Кес 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 7 0
Чеппители Лука 6 0
Феличи Маттиа 3 1
Фьордилино Лука 4 0
Париджини Витторио 3 0
Пицциньякко Семуэль 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Alessandro Pilati 2 0
Летиция Гаэтано 0 1
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Зеннаро Маттиа 1 0
Federico Bergonzi 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Mattia Tonetto 1 0

Результаты матчей

Тернана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
ФералпиСало
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Тернана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ФералпиСало
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

8
3
Тернана
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
ФералпиСало
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
15
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
2
29%
4
27%
76-90

Забито

11
4
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 12
1
9%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
2
50%
61-75
3
27%
1
25%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Забито

17
10
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
18%
2
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
3
30%
46-60
4
24%
3
30%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90

Пропущено

19
29
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
3
16%
5
17%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
3
16%
5
17%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
3
16%
3
10%
61-75
6
32%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1
Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1
ФералпиСало
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1
ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0

Результаты матчей

Тернана
ФералпиСало

Точный счет

0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Тернана
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
3
4
1
7
1.5
1
6
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
4
3
4
1.5
1
7
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
7
8
4
11
1.5
2
13
2
13
2.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 0:0 16 10 4 2 25 - 12 34
2.
Парма
 15 10 3 2 29 - 13 33
3.
Комо
 15 8 4 3 18 - 14 28
4.
Читтаделла
 2:0 16 8 4 4 20 - 18 28
5.
Катанзаро
 15 8 3 4 24 - 19 27
6.
Кремонезе
 0:0 16 7 6 3 21 - 12 27
7.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Сампдория
 1:0 16 6 3 7 18 - 20 21
10.
Козенца
 0:2 16 5 4 7 18 - 19 19
11.
Бари
 1:1 16 3 10 3 16 - 18 19
12.
Пиза
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Брешия
 15 4 6 5 14 - 15 18
14.
Зюйдтироль
 1:1 16 4 6 6 20 - 20 18
15.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
16.
Лекко
 0:1 16 4 4 8 14 - 22 16
17.
Тернана
 1:0 16 3 5 8 17 - 20 14
18.
Асколи
 0:1 16 3 4 9 15 - 22 13
19.
Специя
 1:0 16 2 7 7 12 - 21 13
20.
ФералпиСало
 0:1 16 1 4 11 10 - 30 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 0:0 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Читтаделла
 2:0 9 5 2 2 13 - 11 17
4.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Сампдория
 1:0 8 4 0 4 9 - 9 12
8.
Козенца
 0:2 8 3 2 3 14 - 10 11
9.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
10.
Кремонезе
 0:0 9 2 4 3 8 - 7 10
11.
Зюйдтироль
 1:1 8 2 3 3 11 - 10 9
12.
Брешия
 8 2 3 3 7 - 9 9
13.
Бари
 1:1 8 1 6 1 7 - 9 9
14.
Тернана
 1:0 9 2 3 4 7 - 7 9
15.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
16.
Асколи
 0:1 7 2 1 4 7 - 7 7
17.
Лекко
 0:1 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 1:0 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 0:1 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 0:0 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Венеция
 0:0 8 4 3 1 9 - 3 15
4.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
5.
Комо
 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Читтаделла
 2:0 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Бари
 1:1 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Зюйдтироль
 1:1 8 2 3 3 9 - 10 9
13.
Сампдория
 1:0 8 2 3 3 9 - 11 9
14.
Лекко
 0:1 9 2 3 4 6 - 10 9
15.
Специя
 1:0 9 2 3 4 9 - 15 9
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 0:2 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 0:1 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 1:0 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 0:1 9 1 2 6 5 - 17 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (2)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Комо Коне Бенджамин 1 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Бьянко Алессандро 7
Весь список
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
ФералпиСало
2.10
5.50
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4.50
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Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 1:0 ФералпиСало онлайн

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Тернана
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