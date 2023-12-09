Тур: 16. Стадион: Либеро Либерати.
1:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
42'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
25
Лабойко
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
История личных встреч
Тернана
ФералпиСало
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касасола Тиаго
|4
|0.25
|Раймондо Антонио
|4
|0.25
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0.19
|Диаките Салим
|2
|0.13
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.06
|Дионизи Федерико
|1
|0.06
|Соренсен Фредерик
|1
|0.06
|Челли Алессандро III
|1
|0.06
|Луперини Грегорио
|0
|0
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
|Lorenzo Lucchesi
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.13
|Davide Balestrero
|2
|0.13
|Феличи Маттиа
|1
|0.06
|Сау Марко
|1
|0.06
|Бутич Карло
|1
|0.06
|Зеннаро Маттиа
|1
|0.06
|Компаньон Маттиа
|1
|0.06
|Мартелла Бруно
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|5
|0
|Фалетти Сесар
|4
|0
|Луперини Грегорио
|4
|0
|Диаките Салим
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Раймондо Антонио
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Яннарилли Энтони
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
|Де Бур Кес
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|7
|0
|Чеппители Лука
|6
|0
|Феличи Маттиа
|3
|1
|Фьордилино Лука
|4
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Пицциньякко Семуэль
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|1
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Зеннаро Маттиа
|1
|0
|Federico Bergonzi
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
ФералпиСало
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Тернана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ФералпиСало
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
8
3
Тернана
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
ФералпиСало
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
11
7
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
33%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
7
15
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
14%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
2
13%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
2
29%
4
27%
76-90
Забито
11
4
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
9 Не забивали 12
1
9%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
2
50%
61-75
3
27%
1
25%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
33%
2
14%
76-90
Забито
17
10
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
18%
2
20%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
2
12%
3
30%
46-60
4
24%
3
30%
61-75
5
29%
29%
2
20%
76-90
Пропущено
19
29
8 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 15
3
16%
5
17%
1-15
2
11%
4
14%
16-30
3
16%
5
17%
31-45
2
11%
6
21%
46-60
3
16%
3
10%
61-75
6
32%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1
Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1
ФералпиСало
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1
ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0
Результаты матчей
Тернана
ФералпиСало
Точный счет
0:1
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Тернана
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
34
17
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
78
411
213
213
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|10
|4
|2
|25 - 12
|34
|2.
|15
|10
|3
|2
|29 - 13
|33
|3.
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|4.
|2:0
|16
|8
|4
|4
|20 - 18
|28
|5.
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|6.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|21 - 12
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|16 - 14
|26
|8.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|9.
|1:0
|16
|6
|3
|7
|18 - 20
|21
|10.
|0:2
|16
|5
|4
|7
|18 - 19
|19
|11.
|1:1
|16
|3
|10
|3
|16 - 18
|19
|12.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|13.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|14.
|1:1
|16
|4
|6
|6
|20 - 20
|18
|15.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|16.
|0:1
|16
|4
|4
|8
|14 - 22
|16
|17.
|1:0
|16
|3
|5
|8
|17 - 20
|14
|18.
|0:1
|16
|3
|4
|9
|15 - 22
|13
|19.
|1:0
|16
|2
|7
|7
|12 - 21
|13
|20.
|0:1
|16
|1
|4
|11
|10 - 30
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|4.
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|7.
|1:0
|8
|4
|0
|4
|9 - 9
|12
|8.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|9.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|10.
|0:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 7
|10
|11.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|12.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|13.
|1:1
|8
|1
|6
|1
|7 - 9
|9
|14.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|7 - 7
|9
|15.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|16.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 7
|7
|17.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|1:0
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|9 - 3
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|7.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|1:1
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|1:1
|8
|2
|3
|3
|9 - 10
|9
|13.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|14.
|0:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 10
|9
|15.
|1:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|0:2
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|18.
|0:1
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|1:0
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|0:1
|9
|1
|2
|6
|5 - 17
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (2)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7
|Бьянко Алессандро
|7