Тур: 16. Стадион: Либеро Либерати.
2:1
Конец матча
0'
1:0
42' ГолДи Стефано Филиппо
1:1
52' ГолMattia Tonetto
66' Желтая карточкаDenis Hergheligiu
2:1
68' ГолLorenzo Lucchesi
70' Желтая карточкаДиаките Салим
75' Желтая карточкаЯннарилли Энтони
81' Желтая карточкаБутич Карло
88' Желтая карточкаЗеннаро Маттиа
90'+5
Ход матча
42'
52'
1:1
68'
70'
75'
81'
88'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
387 Количество передач 387
-
50 Владение мячом, % 50
25
Лабойко
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
История личных встреч
Тернана
ФералпиСало
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касасола Тиаго
|4
|0.25
|Раймондо Антонио
|4
|0.25
|Ди Стефано Филиппо
|3
|0.19
|Диаките Салим
|2
|0.13
|Фалетти Сесар
|1 (1)
|0.06
|Lorenzo Lucchesi
|1
|0.06
|Дионизи Федерико
|1
|0.06
|Соренсен Фредерик
|1
|0.06
|Челли Алессандро III
|1
|0.06
|Луперини Грегорио
|0
|0
|Пююхтя Никлас
|0
|0
|Мантовани Валерио
|0
|0
|Фавазули Костантино
|0
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.13
|Davide Balestrero
|2
|0.13
|Феличи Маттиа
|1
|0.06
|Сау Марко
|1
|0.06
|Бутич Карло
|1
|0.06
|Зеннаро Маттиа
|1
|0.06
|Компаньон Маттиа
|1
|0.06
|Mattia Tonetto
|1
|0.06
|Мартелла Бруно
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лабойко Якуб
|5
|0
|Диаките Салим
|5
|0
|Фалетти Сесар
|4
|0
|Луперини Грегорио
|4
|0
|Капуано Марко
|2
|1
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Коррадо Никколо
|1
|1
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Дионизи Федерико
|2
|0
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|Раймондо Антонио
|2
|0
|Ди Стефано Филиппо
|2
|0
|Фавазули Костантино
|2
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|0
|Фавилли Андреа
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Пююхтя Никлас
|1
|0
|Де Бур Кес
|1
|0
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|7
|0
|Чеппители Лука
|6
|0
|Феличи Маттиа
|3
|1
|Фьордилино Лука
|4
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Пицциньякко Семуэль
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|1
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Federico Bergonzi
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
ФералпиСало
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
5
Тернана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ФералпиСало
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
8
3
Тернана
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
ФералпиСало
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
11
8
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
8
17
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
13%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
3
38%
3
18%
61-75
2
25%
4
24%
76-90
Забито
11
4
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 13
1
9%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
2
50%
61-75
3
27%
1
25%
76-90
Пропущено
12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
33%
2
14%
76-90
Забито
19
11
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
16%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
4
36%
46-60
5
26%
3
27%
61-75
5
26%
2
18%
76-90
Пропущено
20
31
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 16
3
15%
5
16%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
3
15%
6
19%
31-45
3
15%
6
19%
46-60
3
15%
4
13%
61-75
6
30%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1
Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1
ФералпиСало
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1
ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0
Результаты матчей
Тернана
ФералпиСало
Точный счет
0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Тернана
ФералпиСало
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
34
27
16
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
54
34
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
88
511
214
214
115
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (3)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7