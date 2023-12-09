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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Тернана
2:1
Конец матча
ФералпиСало
0'
1:0
42' Гол
Ди Стефано Филиппо
1:1
52' Гол
Mattia Tonetto
66' Желтая карточка
Denis Hergheligiu
2:1
68' Гол
Lorenzo Lucchesi
70' Желтая карточка
Диаките Салим
75' Желтая карточка
Яннарилли Энтони
81' Желтая карточка
Бутич Карло
88' Желтая карточка
Зеннаро Маттиа
90'+5
1
Яннарилли
Энтони
23
Диаките
Салим
19
Капуано
Марко
44
Lorenzo
Lucchesi
15
Касасола
Тиаго
91
Коррадо
Никколо
8
Де
Бур
Кес
25
Лабойко
Якуб
10
Фалетти
Сесар
9
Раймондо
Антонио
28
Ди
Стефано
Филиппо
1
Пицциньякко
Семуэль
66
Federico
Bergonzi
23
Чеппители
Лука
87
Мартелла
Бруно
70
Париджини
Витторио
8
Davide
Balestrero
27
Denis
Hergheligiu
10
Ди
Мольфетта
Давиде
3
Mattia
Tonetto
14
Компаньон
Маттиа
9
Бутич
Карло
Тернана
3-4-1-2
ФералпиСало
3-5-2

История личных встреч

Тернана
ФералпиСало

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

СC
3:2
СC
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касасола Тиаго 4 0.25
Раймондо Антонио 4 0.25
Ди Стефано Филиппо 3 0.19
Диаките Салим 2 0.13
Фалетти Сесар 1 (1) 0.06
Lorenzo Lucchesi 1 0.06
Дионизи Федерико 1 0.06
Соренсен Фредерик 1 0.06
Челли Алессандро III 1 0.06
Луперини Грегорио 0 0
Пююхтя Никлас 0 0
Мантовани Валерио 0 0
Фавазули Костантино 0 0
ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 2 0.13
Davide Balestrero 2 0.13
Феличи Маттиа 1 0.06
Сау Марко 1 0.06
Бутич Карло 1 0.06
Зеннаро Маттиа 1 0.06
Компаньон Маттиа 1 0.06
Mattia Tonetto 1 0.06
Мартелла Бруно 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Чеппители Лука 0 0
Париджини Витторио 0 0
Ди Мольфетта Давиде 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лабойко Якуб 5 0
Диаките Салим 5 0
Фалетти Сесар 4 0
Луперини Грегорио 4 0
Капуано Марко 2 1
Челли Алессандро III 3 0
Коррадо Никколо 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Дионизи Федерико 2 0
Соренсен Фредерик 2 0
Раймондо Антонио 2 0
Ди Стефано Филиппо 2 0
Фавазули Костантино 2 0
Вивиани Федерико 1 0
Пройетти Маттиа 1 0
Фавилли Андреа 1 0
Богдан Лука 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Пююхтя Никлас 1 0
Де Бур Кес 1 0
ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 7 0
Чеппители Лука 6 0
Феличи Маттиа 3 1
Фьордилино Лука 4 0
Париджини Витторио 3 0
Пицциньякко Семуэль 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Зеннаро Маттиа 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Летиция Гаэтано 0 1
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Бутич Карло 1 0
Federico Bergonzi 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Mattia Tonetto 1 0

Результаты матчей

Тернана
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
ФералпиСало
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
5
Тернана
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
ФералпиСало
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

8
3
Тернана
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
ФералпиСало
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

11
8

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

8
17
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
1
13%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
13%
3
18%
31-45
1
13%
3
18%
46-60
3
38%
3
18%
61-75
2
25%
4
24%
76-90

Забито

11
4
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
10 Не забивали 13
1
9%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
2
50%
61-75
3
27%
1
25%
76-90

Пропущено

12
14
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
2
17%
3
21%
1-15
2
17%
2
14%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
2
17%
3
21%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Забито

19
11
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
16%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
4
36%
46-60
5
26%
3
27%
61-75
5
26%
2
18%
76-90

Пропущено

20
31
8 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 16
3
15%
5
16%
1-15
2
10%
4
13%
16-30
3
15%
6
19%
31-45
3
15%
6
19%
46-60
3
15%
4
13%
61-75
6
30%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Козенца - Тернана 1:3 Тернана - Палермо 1:1 Специя - Тернана 2:2 Тернана - Венеция 0:1
Модена - Тернана 2:1 Тернана - Брешия 0:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Тернана - Реджана 3:0 Асколи - Тернана 2:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Комо - Тернана 2:1 Тернана - Бари 0:0 Тернана - Кремонезе 0:1 Катанзаро - Тернана 2:1 Тернана - Сампдория 1:2 Салернитана - Тернана 1:0 Тернана - Фрозиноне 2:3 Комо - Тернана 3:1 Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1
ФералпиСало
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3 Козенца - ФералпиСало 1:1
ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0

Результаты матчей

Тернана
ФералпиСало

Точный счет

0:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
2:2
2 раза 29%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
4 раза 25%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
3:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Тернана
ФералпиСало

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
3
4
2
7
1.5
1
6
1
8
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
4
3
4
1.5
1
8
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
8
8
5
11
1.5
2
14
2
14
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 3 2 29 - 13 33
2.
Венеция
 16 10 3 3 25 - 13 33
3.
Катанзаро
 16 9 3 4 26 - 19 30
4.
Кремонезе
 16 8 5 3 22 - 12 29
5.
Комо
 15 8 4 3 18 - 14 28
6.
Читтаделла
 16 8 4 4 20 - 18 28
7.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Сампдория
 16 6 3 7 19 - 20 21
10.
Бари
 16 4 9 3 17 - 18 21
11.
Козенца
 16 5 4 7 18 - 19 19
12.
Брешия
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Пиза
 16 4 6 6 14 - 17 18
14.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 21 17
15.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 23 13
19.
Специя
 16 2 7 7 13 - 22 13
20.
ФералпиСало
 16 1 4 11 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
4.
Катанзаро
 8 5 1 2 14 - 9 16
5.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
9.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
10.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
11.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
13.
Брешия
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
15.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
16.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 8 7
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Комо
 8 4 2 2 9 - 7 14
7.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
8.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Пиза
 8 3 2 3 6 - 7 11
10.
Бари
 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
15.
Зюйдтироль
 8 2 2 4 9 - 11 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (3)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Комо Коне Бенджамин 1 6
Читтаделла Бранка Симоне 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
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    • 60'
      Niccolo Corrado уходит с поля. Пююхтя Никлас выходит вместо него
    • 52'
      Чеппители Лука сделал результативную передачу.
    • 52'
      Г О О О О Л - Mattia Tonetto бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Тернана 2:1 ФералпиСало онлайн

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