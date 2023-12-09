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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Кремонезе
1:0
Второй тайм: 85'
Венеция
0'
34' Желтая карточка
Майер Жан
36' Желтая карточка
Альтаре Джорджо
51' Красная карточка
Антов Валентин
1:0
81' Гол
Раванелли Лука

Ход матча

34'
Майер Жан
 
36'
 
Альтаре Джорджо
51'
Антов Валентин
 
61'
Окереке Давид
Кода Массимо
 
61'
Буонаюто Кристиан
Майер Жан
 
64'
 
Эллертссон Микаэль-Эгиль
Яяло Мато
64'
 
Сверко Марин
Модоло Марко
78'
 
Черышев Денис
Пьерини Николас
78'
 
Андерсен Магнус
Бузио Джанлука
78'
 
Дембеле Али
Дзампано Франческо
81'
Раванелли Лука
1:0
83'
Пикель Шарль
Васкес Франко
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Венеция
7.55
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4.00
Все Коэффициенты
22
Юнгдал
Андреас
26
Антов
Валентин
5
Раванелли
Лука
15
Бьянкетти
Маттео
17
Серникола
Леонардо
20
Васкес
Франко
19
Кастаньетти
Микеле
8
Коллоколо
Микеле
33
Квальята
Джакомо
90
Кода
Массимо
37
Майер
Жан
12
Бертинато
Бруно
27
Кандела
Антонио
15
Альтаре
Джорджо
13
Модоло
Марко
7
Дзампано
Франческо
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
18
Яяло
Мато
10
Пьерини
Николас
9
Гюткьяр
Кристиан
17
Йонсен
Деннис
Кремонезе
3-5-2
Венеция
4-3-3

История личных встреч

Кремонезе
Венеция

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

12.5%
100%
1 победа 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

5.6%
72.2%
22.2%
1 победа 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

СB
3:1
СB
0:0
СB
0:0
СB
1:2
СB
1:1
СB
0:1
СB
5:1
СB
1:1
ЛПС
1:2
ЛП
3:0
ЛП
3:0
ЛП
2:1
ППД
1:0
ППД
1:3
КИЛП
0:3
СCA
1:1
СCA
1:1
СCA
0:0

Голы

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.11
1

Среднее время на гол

81
90

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1

Среднее время на гол

57
90

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 9 (1) 0.56
Кастаньетти Микеле 2 0.13
Окереке Давид 2 0.13
Коллоколо Микеле 2 0.13
Раванелли Лука 2 0.13
Васкес Франко 1 0.06
Серникола Леонардо 1 0.06
Пикель Шарль 1 0.06
Дзанимачча Лука 1 0.06
Антов Валентин 0 0
Цаджу Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерини Николас 5 0.31
Похьянпало Йоэль 4 (1) 0.25
Гюткьяр Кристиан 4 0.25
Тессманн Таннер 3 0.19
Йонсен Деннис 2 0.13
Бузио Джанлука 2 0.13
Альтаре Джорджо 2 0.13
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.06
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.06
Дембеле Али 1 0.06
Дзампано Франческо 0 0
Кандела Антонио 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антов Валентин 4 1
Бьянкетти Маттео 5 0
Васкес Франко 4 0
Лочошвили Лука 2 1
Квальята Джакомо 2 1
Пикель Шарль 3 0
Раванелли Лука 1 1
Бертолаччи Андреа 2 0
Майер Жан 2 0
Кастаньетти Микеле 2 0
Коллоколо Микеле 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Кода Массимо 1 0
Серникола Леонардо 1 0
Окереке Давид 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 4 1
Альтаре Джорджо 5 0
Бузио Джанлука 2 0
Тессманн Таннер 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Сверко Марин 1 0
Йонсен Деннис 1 0
Кандела Антонио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Дембеле Али 1 0

Результаты матчей

Кремонезе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Венеция
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
0
Кремонезе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Венеция
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

13
15
Кремонезе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Венеция
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

18
15

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
6
67%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

13
16
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
5
38%
2
13%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90

Забито

22
25
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
9%
0
0%
1-15
5
23%
5
20%
16-30
2
9%
4
16%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
5
23%
3
12%
61-75
6
27%
8
32%
76-90

Пропущено

11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
5
42%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0
Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1
Венеция
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1
Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1

Результаты матчей

Кремонезе
Венеция

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Кремонезе
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
2
1.5
3
4
2
5
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
8
7
3
12
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 3 2 29 - 13 33
2.
Венеция
 0:1 16 10 3 3 25 - 13 33
3.
Кремонезе
 1:0 16 8 5 3 22 - 12 29
4.
Комо
 15 8 4 3 18 - 14 28
5.
Читтаделла
 2:0 16 8 4 4 20 - 18 28
6.
Катанзаро
 15 8 3 4 24 - 19 27
7.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Сампдория
 2:0 16 6 3 7 19 - 20 21
10.
Бари
 2:1 16 4 9 3 17 - 18 21
11.
Козенца
 0:2 16 5 4 7 18 - 19 19
12.
Пиза
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Брешия
 15 4 6 5 14 - 15 18
14.
Зюйдтироль
 1:2 16 4 5 7 20 - 21 17
15.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
16.
Лекко
 0:2 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Тернана
 2:1 16 3 5 8 18 - 21 14
18.
Асколи
 1:1 16 3 5 8 16 - 22 14
19.
Специя
 1:1 16 1 8 7 12 - 22 11
20.
ФералпиСало
 1:2 16 1 4 11 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 0:1 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Читтаделла
 2:0 9 5 2 2 13 - 11 17
4.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Сампдория
 2:0 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 1:0 9 3 3 3 9 - 7 12
9.
Козенца
 0:2 8 3 2 3 14 - 10 11
10.
Бари
 2:1 8 2 5 1 8 - 9 11
11.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
Зюйдтироль
 1:2 8 2 3 3 11 - 10 9
13.
Брешия
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Тернана
 2:1 9 2 3 4 8 - 8 9
15.
Асколи
 1:1 7 2 2 3 8 - 7 8
16.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
17.
Лекко
 0:2 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 1:1 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 1:2 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 1:0 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Венеция
 0:1 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Комо
 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Читтаделла
 2:0 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Бари
 2:1 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 2:0 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Лекко
 0:2 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Зюйдтироль
 1:2 8 2 2 4 9 - 11 8
15.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Козенца
 0:2 8 2 2 4 4 - 9 8
17.
Специя
 1:1 9 1 4 4 9 - 16 7
18.
Асколи
 1:1 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 2:1 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 1:2 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (3)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Комо Коне Бенджамин 1 6
Читтаделла Бранка Симоне 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Альтаре Джорджо получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Майер Жан получил желтую карточку от судьи
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