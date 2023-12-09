Тур: 16. Стадион: Джованни Цини.
0'
34' Желтая карточкаМайер Жан
36' Желтая карточкаАльтаре Джорджо
51' Красная карточкаАнтов Валентин
1:0
81' ГолРаванелли Лука
Ход матча
34'
36'
51'
81'
1:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
90
Кода
Массимо
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
-
37 Майер ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Нападающий
-
-
85 Gregor Purg
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Кремонезе
Венеция
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
12.5%
100%
1 победа 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
18 матчей
22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
5.6%
72.2%
22.2%
1 победа 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.11
1
Среднее время на гол
81
90
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1
Среднее время на гол
57
90
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|9 (1)
|0.56
|Кастаньетти Микеле
|2
|0.13
|Окереке Давид
|2
|0.13
|Коллоколо Микеле
|2
|0.13
|Раванелли Лука
|2
|0.13
|Васкес Франко
|1
|0.06
|Серникола Леонардо
|1
|0.06
|Пикель Шарль
|1
|0.06
|Дзанимачча Лука
|1
|0.06
|Антов Валентин
|0
|0
|Цаджу Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерини Николас
|5
|0.31
|Похьянпало Йоэль
|4 (1)
|0.25
|Гюткьяр Кристиан
|4
|0.25
|Тессманн Таннер
|3
|0.19
|Йонсен Деннис
|2
|0.13
|Бузио Джанлука
|2
|0.13
|Альтаре Джорджо
|2
|0.13
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.06
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.06
|Дембеле Али
|1
|0.06
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антов Валентин
|4
|1
|Бьянкетти Маттео
|5
|0
|Васкес Франко
|4
|0
|Лочошвили Лука
|2
|1
|Квальята Джакомо
|2
|1
|Пикель Шарль
|3
|0
|Раванелли Лука
|1
|1
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Майер Жан
|2
|0
|Кастаньетти Микеле
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Серникола Леонардо
|1
|0
|Окереке Давид
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|5
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Тессманн Таннер
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Йонсен Деннис
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Дембеле Али
|1
|0
Результаты матчей
Кремонезе
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Венеция
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
0
Кремонезе
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Венеция
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
13
15
Кремонезе
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Венеция
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
67% (10)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
18
15
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
1
11%
6
67%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
3
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
2
15%
4
25%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
5
38%
2
13%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
2
22%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
2
22%
76-90
Забито
22
25
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
9%
0
0%
1-15
5
23%
5
20%
16-30
2
9%
4
16%
31-45
2
9%
5
20%
46-60
5
23%
3
12%
61-75
6
27%
8
32%
76-90
Пропущено
11
12
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
2
17%
31-45
3
27%
5
42%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3 Кремонезе - Специя 3:0
Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2 Кремонезе - Гёзтепе 1:1
Венеция
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0 Венеция - Катанзаро 2:1
Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4 ПЕК Зволле - Венеция 1:1
Результаты матчей
Кремонезе
Венеция
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 27%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
3
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
Тоталы голов в матче
Кремонезе
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
53
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
52
34
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
78
87
312
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 13
|33
|2.
|0:1
|16
|10
|3
|3
|25 - 13
|33
|3.
|1:0
|16
|8
|5
|3
|22 - 12
|29
|4.
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|5.
|2:0
|16
|8
|4
|4
|20 - 18
|28
|6.
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|16 - 14
|26
|8.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|9.
|2:0
|16
|6
|3
|7
|19 - 20
|21
|10.
|2:1
|16
|4
|9
|3
|17 - 18
|21
|11.
|0:2
|16
|5
|4
|7
|18 - 19
|19
|12.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|13.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|14.
|1:2
|16
|4
|5
|7
|20 - 21
|17
|15.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|16.
|0:2
|16
|4
|4
|8
|14 - 23
|16
|17.
|2:1
|16
|3
|5
|8
|18 - 21
|14
|18.
|1:1
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|19.
|1:1
|16
|1
|8
|7
|12 - 22
|11
|20.
|1:2
|16
|1
|4
|11
|11 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|4.
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|7.
|2:0
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|8.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|9.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|10.
|2:1
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|11.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|12.
|1:2
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|14.
|2:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|15.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|16.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|17.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|1:1
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|1:2
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|7.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|2:1
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|2:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|14.
|1:2
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|0:2
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|17.
|1:1
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|18.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|2:1
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|1:2
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (3)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7