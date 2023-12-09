Тур: 16. Стадион: Никола Чераволо.
0'
33' Желтая карточкаКрайнц Лука
36' Желтая карточкаКанестрелли Симоне
1:0
53' ГолАмброзино Джузеппе
54' Желтая карточкаАмброзино Джузеппе
2:0
82' Гол в свои воротаМарин Мариус
84' Желтая карточкаВерна Лука
84' Желтая карточкаПиччинини Габриэле
90'+5
Ход матча
33'
53'
82'
2:0
84'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
330 Количество передач 613
-
35 Владение мячом, % 65
32
Крайнц
Лука
18
Гион
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Катанзаро
Пиза
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
1.25
0.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
360
Бомбардиры внутри турнира
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|5 (1)
|0.31
|Бьяши Томмазо
|5
|0.31
|Йемелло Пьетро
|4
|0.25
|Верна Лука
|2
|0.13
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.13
|Сунас Димитрис
|1
|0.06
|Помпетти Марко
|1
|0.06
|Бриньола Энрико
|1
|0.06
|Гион Андреа
|1
|0.06
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.06
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Panos Katseris
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|5 (2)
|0.31
|Трамони Лисандру
|1
|0.06
|Беруатто Пьетро
|1
|0.06
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.06
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.06
|Морео Стефано
|1
|0.06
|Трамони Маттео
|1
|0.06
|Канестрелли Симоне
|1
|0.06
|Эштевеш Томаш
|1
|0.06
|Alesandro Arena
|1
|0.06
|Млакар Ян
|0
|0
|Велозу Мигель
|0
|0
|Торрегросса Эрнесто
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Карточки
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|5
|0
|Panos Katseris
|4
|0
|Миранда Кевин
|2
|1
|Бригенти Николо
|3
|0
|Оливери Андреа
|1
|1
|Шитум Марио
|2
|0
|Бьяши Томмазо
|2
|0
|Вандепутте Яри
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Davide Veroli
|2
|0
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Сунас Димитрис
|1
|0
|Крайнц Лука
|1
|0
|Верна Лука
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Стоппа Маттео
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Леверб Максим
|4
|1
|Марин Мариус
|5
|0
|Канестрелли Симоне
|5
|0
|Трамони Лисандру
|4
|0
|Барбьери Томмазо
|2
|1
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Николас Андраде
|3
|0
|Эштевеш Томаш
|3
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|1
|Надь Адам
|1
|1
|Велозу Мигель
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Пиччинини Габриэле
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
|Alesandro Arena
|1
|0
Результаты матчей
Катанзаро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
2
Катанзаро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Пиза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
11
5
Катанзаро
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Пиза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
13
7
Голы по времени матча
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
18%
2
29%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
36%
2
29%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Забито
12
8
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
7
58%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
4
40%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
5
50%
76-90
Забито
23
15
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
9%
4
27%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
7
30%
1
7%
31-45
6
26%
3
20%
46-60
2
9%
3
20%
61-75
3
13%
3
20%
76-90
Пропущено
22
16
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
9%
5
31%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
7
32%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Катанзаро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2
Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2
Пиза
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1
Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0
Результаты матчей
Катанзаро
Пиза
Точный счет
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Катанзаро
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
44
26
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
97
313
313
115
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (3)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7