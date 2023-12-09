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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Катанзаро
2:0
Конец матча
Пиза
0'
33' Желтая карточка
Крайнц Лука
36' Желтая карточка
Канестрелли Симоне
1:0
53' Гол
Амброзино Джузеппе
54' Желтая карточка
Амброзино Джузеппе
2:0
82' Гол в свои ворота
Марин Мариус
84' Желтая карточка
Верна Лука
84' Желтая карточка
Пиччинини Габриэле
90'+5
1
Фулиньяти
Андреа
77
Panos
Katseris
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
32
Крайнц
Лука
24
Сунас
Димитрис
21
Помпетти
Марко
18
Гион
Андреа
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
28
Бьяши
Томмазо
1
Николас
Андраде
19
Эштевеш
Томаш
36
Пиччинини
Габриэле
5
Канестрелли
Симоне
20
Беруатто
Пьетро
6
Херманнссон
Хьёртур
8
Марин
Мариус
7
Трамони
Лисандру
27
Валоти
Матиа
17
Млакар
Ян
9
Глиоцци
Этторе
Катанзаро
4-4-2
Пиза
4-2-3-1

История личных встреч

Катанзаро
Пиза

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ППД
0:0
ППД
0:0
ППД
1:0
ППД
4:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

1.25
0.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
360

Бомбардиры внутри турнира

Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 5 (1) 0.31
Бьяши Томмазо 5 0.31
Йемелло Пьетро 4 0.25
Верна Лука 2 0.13
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.13
Сунас Димитрис 1 0.06
Помпетти Марко 1 0.06
Бриньола Энрико 1 0.06
Гион Андреа 1 0.06
Амброзино Джузеппе 1 0.06
Стоппа Маттео 0 0
Panos Katseris 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 5 (2) 0.31
Трамони Лисандру 1 0.06
Беруатто Пьетро 1 0.06
Пиччинини Габриэле 1 0.06
Мазуччи Гаэтано 1 0.06
Морео Стефано 1 0.06
Трамони Маттео 1 0.06
Канестрелли Симоне 1 0.06
Эштевеш Томаш 1 0.06
Alesandro Arena 1 0.06
Млакар Ян 0 0
Велозу Мигель 0 0
Торрегросса Эрнесто 0 0
Калабрези Артуро 0 0

Карточки

Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 5 0
Panos Katseris 4 0
Миранда Кевин 2 1
Бригенти Николо 3 0
Оливери Андреа 1 1
Шитум Марио 2 0
Бьяши Томмазо 2 0
Вандепутте Яри 2 0
Гион Андреа 2 0
Davide Veroli 2 0
Йемелло Пьетро 1 0
Сунас Димитрис 1 0
Крайнц Лука 1 0
Верна Лука 1 0
Помпетти Марко 1 0
Стоппа Маттео 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0
Д'Андреа Лука 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леверб Максим 4 1
Марин Мариус 5 0
Канестрелли Симоне 5 0
Трамони Лисандру 4 0
Барбьери Томмазо 2 1
Калабрези Артуро 3 0
Николас Андраде 3 0
Эштевеш Томаш 3 0
Херманнссон Хьёртур 1 1
Надь Адам 1 1
Велозу Мигель 2 0
Морео Стефано 2 0
Туре Идрисса 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Пиччинини Габриэле 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Д'Аллесандро Марко 1 0
Валоти Матиа 1 0
Млакар Ян 1 0
Alesandro Arena 1 0

Результаты матчей

Катанзаро
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
2
Катанзаро
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Пиза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

11
5
Катанзаро
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Пиза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

13
7

Голы по времени матча

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
2
18%
2
29%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
4
36%
2
29%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
1
9%
1
14%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Забито

12
8
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
7
58%
0
0%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
10%
4
40%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
5
50%
76-90

Забито

23
15
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 7
3 Не забивали 4
2
9%
4
27%
1-15
3
13%
1
7%
16-30
7
30%
1
7%
31-45
6
26%
3
20%
46-60
2
9%
3
20%
61-75
3
13%
3
20%
76-90

Пропущено

22
16
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
2
9%
5
31%
1-15
5
23%
1
6%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
7
32%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Катанзаро
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2
Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0 Реджана - Катанзаро 2:2
Пиза
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2 Пиза - Комо 1:1
Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0 Пиза - Про Сесто 4:0

Результаты матчей

Катанзаро
Пиза

Точный счет

2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Катанзаро
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
1
7
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
9
7
1.5
3
13
3
13
2.5
1
15
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 3 2 29 - 13 33
2.
Венеция
 16 10 3 3 25 - 13 33
3.
Катанзаро
 16 9 3 4 26 - 19 30
4.
Кремонезе
 16 8 5 3 22 - 12 29
5.
Комо
 15 8 4 3 18 - 14 28
6.
Читтаделла
 16 8 4 4 20 - 18 28
7.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Сампдория
 16 6 3 7 19 - 20 21
10.
Бари
 16 4 9 3 17 - 18 21
11.
Козенца
 16 5 4 7 18 - 19 19
12.
Брешия
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Пиза
 16 4 6 6 14 - 17 18
14.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 21 17
15.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 23 13
19.
Специя
 16 2 7 7 13 - 22 13
20.
ФералпиСало
 16 1 4 11 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
4.
Катанзаро
 8 5 1 2 14 - 9 16
5.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
9.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
10.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
11.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
13.
Брешия
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
15.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
16.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 8 7
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Комо
 8 4 2 2 9 - 7 14
7.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
8.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Пиза
 8 3 2 3 6 - 7 11
10.
Бари
 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
15.
Зюйдтироль
 8 2 2 4 9 - 11 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
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Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (3)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Комо Коне Бенджамин 1 6
Читтаделла Бранка Симоне 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Канестрелли Симоне получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Крайнц Лука получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Катанзаро 2:0 Пиза онлайн

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