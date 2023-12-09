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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Бари
2:1
Второй тайм: 85'
Зюйдтироль
0'
13' Желтая карточка
Гирингелли Лука
15' Красная карточка
Куомо Джузеппе
20' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
1:0
25' Пенальти
Сибилли Джузеппе
1:1
36' Гол
Винетот Кевин
39' Желтая карточка
Петерс Дауда
61' Желтая карточка
Винетот Кевин
2:1
71' Гол
Ди Чезаре Валерио
75' Желтая карточка
Simone Davi
75' Желтая карточка
Сибилли Джузеппе
84' Желтая карточка

Ход матча

13'
 
Гирингелли Лука
15'
 
Куомо Джузеппе
19'
 
Винетот Кевин
Раути Никола
20'
Акампора Дженнаро
 
25'
Сибилли Джузеппе
1:0
36'
1:1
Винетот Кевин
(Казираги Даниэль)
39'
 
Петерс Дауда
46'
Дорваль Мехди
Пучино Раффаэле
 
46'
Эджума Малком
Акампора Дженнаро
 
61'
 
Винетот Кевин
66'
 
Emanuele Pecorino
Silvio Merkaj
66'
 
Киерво Риккардо
Лунетта Габриэль
71'
Ди Чезаре Валерио
2:1
73'
Моракьоли Грегорио
Араму Маттиа
 
75'
 
Simone Davi
75'
Сибилли Джузеппе
 
76'
 
Чиско Андреа
Гирингелли Лука
76'
 
Каньяно Андреа
Казираги Даниэль
81'
Майта Маттиа
Куцупиас Илиас
 
84'
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 49 Владение мячом, % 51
Лучшие коэффициенты
Бари
Ничья
Зюйдтироль
2.35
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8.94
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99.30
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Все Коэффициенты
22
Бренно
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
26
Куцупиас
Илиас
8
Бенали
Ахмед
44
Акампора
Дженнаро
11
Ismail
Achik
49
Араму
Маттиа
20
Сибилли
Джузеппе
1
Полуцци
Джакомо
6
Гирингелли
Лука
30
Джорджини
Андреа
14
Куомо
Джузеппе
24
Simone
Davi
8
Лунетта
Габриэль
42
Петерс
Дауда
21
Тайт
Фабиан
17
Казираги
Даниэль
23
Раути
Никола
33
Silvio
Merkaj
Бари
4-4-2
Зюйдтироль
4-4-2

История личных встреч

Бари
Зюйдтироль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:0
СB
1:0
СB
0:1
СB
2:2
СCС
1:2

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 5 (1) 0.31
Насти Марко 3 0.19
Куцупиас Илиас 2 0.13
Ди Чезаре Валерио 2 0.13
Дьяв Давиде 2 0.13
Викари Франческо 1 0.06
Ismail Achik 1 0.06
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.06
Майелло Раффаэле 0 0
Майта Маттиа 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Дорваль Мехди 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 8 (5) 0.5
Одогву Рафаэль 4 0.25
Silvio Merkaj 2 0.13
Emanuele Pecorino 2 0.13
Тайт Фабиан 1 0.06
Киерво Риккардо 1 0.06
Винетот Кевин 1 0.06
Simone Davi 0 0
Раути Никола 0 0
Джорджини Андреа 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 7 1
Сибилли Джузеппе 5 0
Насти Марко 5 0
Викари Франческо 4 0
Акампора Дженнаро 4 0
Риччи Джакомо 3 0
Бренно 3 0
Майта Маттиа 1 1
Майелло Раффаэле 2 0
Бенали Ахмед 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Дорваль Мехди 2 0
Менез Жереми 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Ismail Achik 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 5 0
Simone Davi 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Одогву Рафаэль 3 0
Тайт Фабиан 3 0
Петерс Дауда 3 0
Джорджини Андреа 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Казираги Даниэль 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Emanuele Pecorino 2 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Ровер Маттео 1 0
Чиско Андреа 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Silvio Merkaj 1 0
Raphael Kofler 1 0

Результаты матчей

Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
5
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
10
Бари
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Зюйдтироль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

14
15

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
4
50%
3
30%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
10%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
4
40%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
30%
5
45%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
50%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
38%
2
20%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
4
25%
7
39%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
4
25%
3
15%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
4
25%
3
15%
61-75
5
31%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0
Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2
Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0

Результаты матчей

Бари
Зюйдтироль

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Бари
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
1
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
5
10
1
14
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 3 2 29 - 13 33
2.
Венеция
 0:1 16 10 3 3 25 - 13 33
3.
Кремонезе
 1:0 16 8 5 3 22 - 12 29
4.
Комо
 15 8 4 3 18 - 14 28
5.
Читтаделла
 2:0 16 8 4 4 20 - 18 28
6.
Катанзаро
 15 8 3 4 24 - 19 27
7.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Сампдория
 2:0 16 6 3 7 19 - 20 21
10.
Бари
 2:1 16 4 9 3 17 - 18 21
11.
Козенца
 0:2 16 5 4 7 18 - 19 19
12.
Пиза
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Брешия
 15 4 6 5 14 - 15 18
14.
Зюйдтироль
 1:2 16 4 5 7 20 - 21 17
15.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
16.
Лекко
 0:2 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Тернана
 2:1 16 3 5 8 18 - 21 14
18.
Асколи
 1:1 16 3 5 8 16 - 22 14
19.
Специя
 1:1 16 1 8 7 12 - 22 11
20.
ФералпиСало
 1:2 16 1 4 11 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 0:1 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Читтаделла
 2:0 9 5 2 2 13 - 11 17
4.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Сампдория
 2:0 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 1:0 9 3 3 3 9 - 7 12
9.
Козенца
 0:2 8 3 2 3 14 - 10 11
10.
Бари
 2:1 8 2 5 1 8 - 9 11
11.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
Зюйдтироль
 1:2 8 2 3 3 11 - 10 9
13.
Брешия
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Тернана
 2:1 9 2 3 4 8 - 8 9
15.
Асколи
 1:1 7 2 2 3 8 - 7 8
16.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
17.
Лекко
 0:2 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 1:1 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 1:2 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 1:0 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Венеция
 0:1 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Комо
 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Читтаделла
 2:0 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Бари
 2:1 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 2:0 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Лекко
 0:2 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Зюйдтироль
 1:2 8 2 2 4 9 - 11 8
15.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Козенца
 0:2 8 2 2 4 4 - 9 8
17.
Специя
 1:1 9 1 4 4 9 - 16 7
18.
Асколи
 1:1 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 2:1 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 1:2 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (3)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Комо Коне Бенджамин 1 6
Читтаделла Бранка Симоне 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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