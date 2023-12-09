Тур: 16. Стадион: Сан Никола.
2:1
Второй тайм: 85'
0'
13' Желтая карточкаГирингелли Лука
15' Красная карточкаКуомо Джузеппе
20' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
1:0
25' ПенальтиСибилли Джузеппе
1:1
36' ГолВинетот Кевин
39' Желтая карточкаПетерс Дауда
61' Желтая карточкаВинетот Кевин
2:1
71' ГолДи Чезаре Валерио
75' Желтая карточкаSimone Davi
75' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
Ход матча
13'
15'
25'
1:0
36'
39'
61'
71'
75'
75'
84'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
49 Владение мячом, % 51
22
Бренно
11
Ismail
Achik
49
Араму
Маттиа
24
Simone
Davi
42
Петерс
Дауда
21
Тайт
Фабиан
23
Раути
Никола
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ismail AchikПолузащитник
-
49 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Полузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Бари
Зюйдтироль
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|5 (1)
|0.31
|Насти Марко
|3
|0.19
|Куцупиас Илиас
|2
|0.13
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.13
|Дьяв Давиде
|2
|0.13
|Викари Франческо
|1
|0.06
|Ismail Achik
|1
|0.06
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.06
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Майта Маттиа
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|8 (5)
|0.5
|Одогву Рафаэль
|4
|0.25
|Silvio Merkaj
|2
|0.13
|Emanuele Pecorino
|2
|0.13
|Тайт Фабиан
|1
|0.06
|Киерво Риккардо
|1
|0.06
|Винетот Кевин
|1
|0.06
|Simone Davi
|0
|0
|Раути Никола
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|7
|1
|Сибилли Джузеппе
|5
|0
|Насти Марко
|5
|0
|Викари Франческо
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|Риччи Джакомо
|3
|0
|Бренно
|3
|0
|Майта Маттиа
|1
|1
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Бенали Ахмед
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Дорваль Мехди
|2
|0
|Менез Жереми
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
|Ismail Achik
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|5
|0
|Simone Davi
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Тайт Фабиан
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Джорджини Андреа
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Казираги Даниэль
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Emanuele Pecorino
|2
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Чиско Андреа
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Silvio Merkaj
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
5
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Зюйдтироль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
9
10
Бари
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Зюйдтироль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
14
15
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
2
33%
2
29%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
4
50%
3
30%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 10
1
10%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
4
40%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
30%
5
45%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
50%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
38%
2
20%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
2
13%
2
11%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
2
13%
4
22%
61-75
4
25%
7
39%
76-90
Пропущено
16
20
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
4
25%
3
15%
1-15
2
13%
2
10%
16-30
1
6%
4
20%
31-45
0
0%
4
20%
46-60
4
25%
3
15%
61-75
5
31%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0
Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2
Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0
Результаты матчей
Бари
Зюйдтироль
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:1
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Бари
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
312
510
114
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 13
|33
|2.
|0:1
|16
|10
|3
|3
|25 - 13
|33
|3.
|1:0
|16
|8
|5
|3
|22 - 12
|29
|4.
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|5.
|2:0
|16
|8
|4
|4
|20 - 18
|28
|6.
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|16 - 14
|26
|8.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|9.
|2:0
|16
|6
|3
|7
|19 - 20
|21
|10.
|2:1
|16
|4
|9
|3
|17 - 18
|21
|11.
|0:2
|16
|5
|4
|7
|18 - 19
|19
|12.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|13.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|14.
|1:2
|16
|4
|5
|7
|20 - 21
|17
|15.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|16.
|0:2
|16
|4
|4
|8
|14 - 23
|16
|17.
|2:1
|16
|3
|5
|8
|18 - 21
|14
|18.
|1:1
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|19.
|1:1
|16
|1
|8
|7
|12 - 22
|11
|20.
|1:2
|16
|1
|4
|11
|11 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|4.
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|7.
|2:0
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|8.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|9.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|10.
|2:1
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|11.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|12.
|1:2
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|14.
|2:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|15.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|16.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|17.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|1:1
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|1:2
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|7.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|2:1
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|2:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|14.
|1:2
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|0:2
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|17.
|1:1
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|18.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|2:1
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|1:2
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (3)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7