Тур: 16. Стадион: Сан Никола.
2:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаГирингелли Лука
15' Красная карточкаКуомо Джузеппе
20' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
1:0
25' ПенальтиСибилли Джузеппе
1:1
36' ГолВинетот Кевин
39' Желтая карточкаПетерс Дауда
61' Желтая карточкаВинетот Кевин
2:1
71' ГолДи Чезаре Валерио
75' Желтая карточкаSimone Davi
75' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
84' Желтая карточкаРиччи Джакомо
90'+7
Ход матча
13'
15'
25'
1:0
36'
39'
61'
71'
75'
75'
84'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 5
-
10 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
372 Количество передач 390
-
50 Владение мячом, % 50
22
Бренно
11
Ismail
Achik
49
Араму
Маттиа
24
Simone
Davi
42
Петерс
Дауда
21
Тайт
Фабиан
23
Раути
Никола
- Основной состав
-
22 БренноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ismail AchikПолузащитник
-
49 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Марино Паскуале
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
- Полузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Раути НиколаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Бари
Зюйдтироль
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибилли Джузеппе
|5 (1)
|0.31
|Насти Марко
|3
|0.19
|Куцупиас Илиас
|2
|0.13
|Ди Чезаре Валерио
|2
|0.13
|Дьяв Давиде
|2
|0.13
|Викари Франческо
|1
|0.06
|Ismail Achik
|1
|0.06
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0.06
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Майта Маттиа
|0
|0
|Араму Маттиа
|0
|0
|Акампора Дженнаро
|0
|0
|Риччи Джакомо
|0
|0
|Дорваль Мехди
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|8 (5)
|0.5
|Одогву Рафаэль
|4
|0.25
|Silvio Merkaj
|2
|0.13
|Emanuele Pecorino
|2
|0.13
|Тайт Фабиан
|1
|0.06
|Киерво Риккардо
|1
|0.06
|Винетот Кевин
|1
|0.06
|Simone Davi
|0
|0
|Раути Никола
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Чезаре Валерио
|7
|1
|Сибилли Джузеппе
|5
|0
|Насти Марко
|5
|0
|Викари Франческо
|4
|0
|Акампора Дженнаро
|4
|0
|Риччи Джакомо
|4
|0
|Бренно
|3
|0
|Майта Маттиа
|1
|1
|Майелло Раффаэле
|2
|0
|Бенали Ахмед
|2
|0
|Дьяв Давиде
|2
|0
|Дорваль Мехди
|2
|0
|Менез Жереми
|1
|0
|Куцупиас Илиас
|1
|0
|Ismail Achik
|1
|0
|Akpa Chukwu Hemsley
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|5
|0
|Simone Davi
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Тайт Фабиан
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Джорджини Андреа
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Казираги Даниэль
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Emanuele Pecorino
|2
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Чиско Андреа
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Silvio Merkaj
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
6
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
9
10
Бари
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Зюйдтироль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
4
44%
3
25%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
10%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
4
40%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
30%
5
45%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
50%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
38%
2
20%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Забито
18
19
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
5
28%
3
16%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
4
22%
7
37%
76-90
Пропущено
17
22
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
4
24%
3
14%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
24%
4
18%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0
Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2
Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0
Результаты матчей
Бари
Зюйдтироль
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Бари
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
412
511
115
313
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (3)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7