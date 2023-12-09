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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Бари
2:1
Конец матча
Зюйдтироль
0'
13' Желтая карточка
Гирингелли Лука
15' Красная карточка
Куомо Джузеппе
20' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
1:0
25' Пенальти
Сибилли Джузеппе
1:1
36' Гол
Винетот Кевин
39' Желтая карточка
Петерс Дауда
61' Желтая карточка
Винетот Кевин
2:1
71' Гол
Ди Чезаре Валерио
75' Желтая карточка
Simone Davi
75' Желтая карточка
Сибилли Джузеппе
84' Желтая карточка
Риччи Джакомо
90'+7
22
Бренно
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
26
Куцупиас
Илиас
8
Бенали
Ахмед
44
Акампора
Дженнаро
11
Ismail
Achik
49
Араму
Маттиа
20
Сибилли
Джузеппе
1
Полуцци
Джакомо
6
Гирингелли
Лука
30
Джорджини
Андреа
14
Куомо
Джузеппе
24
Simone
Davi
8
Лунетта
Габриэль
42
Петерс
Дауда
21
Тайт
Фабиан
17
Казираги
Даниэль
23
Раути
Никола
33
Silvio
Merkaj
Бари
4-4-2
Зюйдтироль
4-4-2

История личных встреч

Бари
Зюйдтироль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:0
СB
1:0
СB
0:1
СB
2:2
СCС
1:2

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибилли Джузеппе 5 (1) 0.31
Насти Марко 3 0.19
Куцупиас Илиас 2 0.13
Ди Чезаре Валерио 2 0.13
Дьяв Давиде 2 0.13
Викари Франческо 1 0.06
Ismail Achik 1 0.06
Akpa Chukwu Hemsley 1 0.06
Майелло Раффаэле 0 0
Майта Маттиа 0 0
Араму Маттиа 0 0
Акампора Дженнаро 0 0
Риччи Джакомо 0 0
Дорваль Мехди 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 8 (5) 0.5
Одогву Рафаэль 4 0.25
Silvio Merkaj 2 0.13
Emanuele Pecorino 2 0.13
Тайт Фабиан 1 0.06
Киерво Риккардо 1 0.06
Винетот Кевин 1 0.06
Simone Davi 0 0
Раути Никола 0 0
Джорджини Андреа 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Чезаре Валерио 7 1
Сибилли Джузеппе 5 0
Насти Марко 5 0
Викари Франческо 4 0
Акампора Дженнаро 4 0
Риччи Джакомо 4 0
Бренно 3 0
Майта Маттиа 1 1
Майелло Раффаэле 2 0
Бенали Ахмед 2 0
Дьяв Давиде 2 0
Дорваль Мехди 2 0
Менез Жереми 1 0
Куцупиас Илиас 1 0
Ismail Achik 1 0
Akpa Chukwu Hemsley 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 5 0
Simone Davi 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Одогву Рафаэль 3 0
Тайт Фабиан 3 0
Петерс Дауда 3 0
Джорджини Андреа 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Казираги Даниэль 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Emanuele Pecorino 2 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Ровер Маттео 1 0
Чиско Андреа 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Silvio Merkaj 1 0
Raphael Kofler 1 0

Результаты матчей

Бари
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
6
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
10
Бари
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Зюйдтироль
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
3
38%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
2
22%
3
25%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
4
44%
3
25%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
1
10%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
4
40%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
30%
5
45%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
4
50%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
3
38%
2
20%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Забито

18
19
6 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
11%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
2
11%
3
16%
31-45
5
28%
3
16%
46-60
3
17%
4
21%
61-75
4
22%
7
37%
76-90

Пропущено

17
22
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
4
24%
3
14%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
2
12%
4
18%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
4
24%
4
18%
61-75
5
29%
29%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Лекко - Бари 1:0 Бари - Венеция 0:3 ФералпиСало - Бари 3:3 Бари - Асколи 1:0
Брешия - Бари 1:2 Бари - Модена 1:1 Реджана - Бари 1:1 Бари - Комо 1:1 Парма - Бари 2:1 Бари - Катанзаро 2:2 Пиза - Бари 1:1 Тернана - Бари 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Кремонезе - Бари 0:1 Бари - Палермо 0:0 Бари - Парма 0:3 Бари - Дельфино Кури Пескара 5:0 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1 Бари - Зюйдтироль 1:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2
Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Бари - Зюйдтироль 1:0

Результаты матчей

Бари
Зюйдтироль

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:1
5 раз 31%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
4 раза 25%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Бари
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
2
6
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
4
12
1.5
5
11
1
15
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 3 2 29 - 13 33
2.
Венеция
 16 10 3 3 25 - 13 33
3.
Катанзаро
 16 9 3 4 26 - 19 30
4.
Кремонезе
 16 8 5 3 22 - 12 29
5.
Комо
 15 8 4 3 18 - 14 28
6.
Читтаделла
 16 8 4 4 20 - 18 28
7.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Сампдория
 16 6 3 7 19 - 20 21
10.
Бари
 16 4 9 3 17 - 18 21
11.
Козенца
 16 5 4 7 18 - 19 19
12.
Брешия
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Пиза
 16 4 6 6 14 - 17 18
14.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 21 17
15.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 23 13
19.
Специя
 16 2 7 7 13 - 22 13
20.
ФералпиСало
 16 1 4 11 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
4.
Катанзаро
 8 5 1 2 14 - 9 16
5.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
9.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
10.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
11.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
13.
Брешия
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
15.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
16.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 8 7
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Комо
 8 4 2 2 9 - 7 14
7.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
8.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Пиза
 8 3 2 3 6 - 7 11
10.
Бари
 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
15.
Зюйдтироль
 8 2 2 4 9 - 11 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (3)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
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Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Комо Коне Бенджамин 1 6
Читтаделла Бранка Симоне 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
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