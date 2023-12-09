Тур: 16. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
2:0
Второй тайм: 86'
0'
1:0
12' ГолВита Алессио
16' Желтая карточкаД'Орацио Томмазо
22' Желтая карточкаПрашелик Матеуш
2:0
27' ГолСальви Алессандро
43' Желтая карточкаДзуккон Федерико
66' Желтая карточкаБранка Симоне
81' Желтая карточкаBaldovino Cimino
Ход матча
12'
1:0
16'
22'
27'
43'
66'
81'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
История личных встреч
Читтаделла
Козенца
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Среднее время на гол
75
75
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|3
|0.19
|Пандольфи Лука
|3
|0.19
|Кассано Клаудио
|2
|0.13
|Filippo Pittarello
|2
|0.13
|Маистрелло Томми
|2
|0.13
|Andrea Magrassi
|2
|0.13
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.06
|Сальви Алессандро
|1
|0.06
|Бранка Симоне
|1
|0.06
|Паван Никола
|1
|0.06
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0.06
|Francesco Amatucci
|1
|0.06
|Federico Giraudo
|0
|0
|Stefano Negro
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|4 (2)
|0.25
|Маццокки Симоне
|3
|0.19
|Вока Идриз
|3
|0.19
|Форте Франческо
|2
|0.13
|Вентури Майкл
|2
|0.13
|Маррас Мануэль
|1
|0.06
|Канотто Луиджи
|1
|0.06
|Ариоли Алессандро
|1
|0.06
|Massimo Zilli
|1
|0.06
|Кало Джакомо
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|7
|0
|Сальви Алессандро
|5
|0
|Кариссони Лоренцо
|5
|0
|Federico Giraudo
|4
|0
|Filippo Pittarello
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Паван Никола
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Орацио Томмазо
|7
|0
|Вентури Майкл
|5
|0
|Прашелик Матеуш
|5
|0
|Кало Джакомо
|3
|1
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Маррас Мануэль
|4
|0
|Тутино Дженнаро
|3
|0
|Вока Идриз
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Флоренци Альдо
|3
|0
|Дзуккон Федерико
|3
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|1
|Микай Алессандро
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
1
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Козенца
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
6
11
Читтаделла
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Козенца
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
13% (2)
47% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
12
4
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
3
25%
1
25%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
50%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
43%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
14%
3
21%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
3
43%
2
14%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
5
50%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
19
18
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 9
3 Не забивали 4
4
21%
4
22%
1-15
2
11%
4
22%
16-30
3
16%
1
6%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
7
37%
4
22%
76-90
Пропущено
17
17
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
24%
1
6%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
3
18%
5
29%
29%
46-60
2
12%
6
35%
61-75
3
18%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2
Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3
Козенца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1
Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1
Результаты матчей
Читтаделла
Козенца
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
44
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
114
510
510
114
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 13
|33
|2.
|0:1
|16
|10
|3
|3
|25 - 13
|33
|3.
|1:0
|16
|8
|5
|3
|22 - 12
|29
|4.
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|5.
|2:0
|16
|8
|4
|4
|20 - 18
|28
|6.
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|16 - 14
|26
|8.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|9.
|2:0
|16
|6
|3
|7
|19 - 20
|21
|10.
|2:1
|16
|4
|9
|3
|17 - 18
|21
|11.
|0:2
|16
|5
|4
|7
|18 - 19
|19
|12.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|13.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|14.
|1:2
|16
|4
|5
|7
|20 - 21
|17
|15.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|16.
|0:2
|16
|4
|4
|8
|14 - 23
|16
|17.
|2:1
|16
|3
|5
|8
|18 - 21
|14
|18.
|1:1
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|19.
|1:1
|16
|1
|8
|7
|12 - 22
|11
|20.
|1:2
|16
|1
|4
|11
|11 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|4.
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|7.
|2:0
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|8.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|9.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|10.
|2:1
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|11.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|12.
|1:2
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|14.
|2:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|15.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|16.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|17.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|1:1
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|1:2
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|7.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|2:1
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|2:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|14.
|1:2
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|0:2
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|17.
|1:1
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|18.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|2:1
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|1:2
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (3)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7