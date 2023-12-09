Тур: 16. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
2:0
Конец матча
0'
1:0
12' ГолВита Алессио
16' Желтая карточкаД'Орацио Томмазо
22' Желтая карточкаПрашелик Матеуш
2:0
27' ГолСальви Алессандро
43' Желтая карточкаДзуккон Федерико
66' Желтая карточкаБранка Симоне
81' Желтая карточкаBaldovino Cimino
87' Желтая карточкаТессьоре Андреа
90' Желтая карточкаStefano Negro
90' Желтая карточкаValerio Crespi
90'+6
Ход матча
12'
1:0
16'
22'
27'
43'
66'
81'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
353 Количество передач 353
-
50 Владение мячом, % 50
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
История личных встреч
Читтаделла
Козенца
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
10 матчей
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.2
0.8
Среднее время на гол
75
112
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.2
1.2
Среднее время на гол
75
75
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вита Алессио
|3
|0.19
|Пандольфи Лука
|3
|0.19
|Кассано Клаудио
|2
|0.13
|Filippo Pittarello
|2
|0.13
|Маистрелло Томми
|2
|0.13
|Andrea Magrassi
|2
|0.13
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.06
|Сальви Алессандро
|1
|0.06
|Бранка Симоне
|1
|0.06
|Паван Никола
|1
|0.06
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0.06
|Francesco Amatucci
|1
|0.06
|Federico Giraudo
|0
|0
|Stefano Negro
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|4 (2)
|0.25
|Маццокки Симоне
|3
|0.19
|Вока Идриз
|3
|0.19
|Форте Франческо
|2
|0.13
|Вентури Майкл
|2
|0.13
|Маррас Мануэль
|1
|0.06
|Канотто Луиджи
|1
|0.06
|Ариоли Алессандро
|1
|0.06
|Massimo Zilli
|1
|0.06
|Кало Джакомо
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|7
|0
|Сальви Алессандро
|5
|0
|Кариссони Лоренцо
|5
|0
|Federico Giraudo
|4
|0
|Filippo Pittarello
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Stefano Negro
|1
|0
|Паван Никола
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Орацио Томмазо
|7
|0
|Вентури Майкл
|5
|0
|Прашелик Матеуш
|5
|0
|Кало Джакомо
|3
|1
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Маррас Мануэль
|4
|0
|Тутино Дженнаро
|3
|0
|Вока Идриз
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Флоренци Альдо
|3
|0
|Дзуккон Федерико
|3
|0
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|2
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|1
|Микай Алессандро
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Baldovino Cimino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
1
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Козенца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
6
11
Читтаделла
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Козенца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
14
4
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
4
29%
1
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
50%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Забито
7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
14%
3
21%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
3
43%
2
14%
76-90
Пропущено
7
10
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
5
50%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
21
18
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
5
24%
4
22%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
7
33%
4
22%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
24%
2
11%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
3
18%
5
26%
46-60
2
12%
6
32%
61-75
3
18%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2
Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3
Козенца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1
Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1
Результаты матчей
Читтаделла
Козенца
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
44
18
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
35
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
610
511
115
214
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (3)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7