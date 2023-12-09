  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Читтаделла
2:0
Конец матча
Козенца
0'
1:0
12' Гол
Вита Алессио
16' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
22' Желтая карточка
Прашелик Матеуш
2:0
27' Гол
Сальви Алессандро
43' Желтая карточка
Дзуккон Федерико
66' Желтая карточка
Бранка Симоне
81' Желтая карточка
Baldovino Cimino
87' Желтая карточка
Тессьоре Андреа
90' Желтая карточка
Stefano Negro
90' Желтая карточка
Valerio Crespi
90'+6
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
30
Stefano
Negro
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
20
Каррьеро
Джузеппе
10
Кассано
Клаудио
11
Filippo
Pittarello
7
Пандольфи
Лука
1
Микай
Алессандро
27
Pietro
Martino
23
Вентури
Майкл
13
Мерони
Андреа
11
Д'Орацио
Томмазо
98
Дзуккон
Федерико
26
Прашелик
Матеуш
7
Маррас
Мануэль
9
Тутино
Дженнаро
30
Маццокки
Симоне
10
Форте
Франческо
Читтаделла
4-3-1-2
Козенца
4-2-3-1

История личных встреч

Читтаделла
Козенца

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

10 матчей

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:3
СB
2:0
СB
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Среднее время на гол

75
112

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.2
1.2

Среднее время на гол

75
75

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вита Алессио 3 0.19
Пандольфи Лука 3 0.19
Кассано Клаудио 2 0.13
Filippo Pittarello 2 0.13
Маистрелло Томми 2 0.13
Andrea Magrassi 2 0.13
Кариссони Лоренцо 1 0.06
Сальви Алессандро 1 0.06
Бранка Симоне 1 0.06
Паван Никола 1 0.06
Каррьеро Джузеппе 1 0.06
Francesco Amatucci 1 0.06
Federico Giraudo 0 0
Stefano Negro 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 4 (2) 0.25
Маццокки Симоне 3 0.19
Вока Идриз 3 0.19
Форте Франческо 2 0.13
Вентури Майкл 2 0.13
Маррас Мануэль 1 0.06
Канотто Луиджи 1 0.06
Ариоли Алессандро 1 0.06
Massimo Zilli 1 0.06
Кало Джакомо 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Baldovino Cimino 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 7 0
Сальви Алессандро 5 0
Кариссони Лоренцо 5 0
Federico Giraudo 4 0
Filippo Pittarello 3 0
Анжели Маттео 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Фраре Доменико 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Stefano Negro 1 0
Паван Никола 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Д'Орацио Томмазо 7 0
Вентури Майкл 5 0
Прашелик Матеуш 5 0
Кало Джакомо 3 1
Канотто Луиджи 4 0
Маррас Мануэль 4 0
Тутино Дженнаро 3 0
Вока Идриз 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Флоренци Альдо 3 0
Дзуккон Федерико 3 0
Маццокки Симоне 2 0
Фонтанаросса Алессандро 2 0
Сгарби Филиппо 0 1
Микай Алессандро 1 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Baldovino Cimino 1 0
Valerio Crespi 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
1
Читтаделла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Козенца
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

6
11
Читтаделла
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
56% (9)
25% (4)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Козенца
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

14
4
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 13
4
29%
1
25%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
2
50%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
20%
2
22%
1-15
1
10%
1
11%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
3
33%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

7
14
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
14%
3
21%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
3
21%
46-60
1
14%
2
14%
61-75
3
43%
2
14%
76-90

Пропущено

7
10
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
1
14%
5
50%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

21
18
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 5
5
24%
4
22%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
3
14%
1
6%
31-45
1
5%
3
17%
46-60
2
10%
2
11%
61-75
7
33%
4
22%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
4
24%
2
11%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
2
12%
1
5%
31-45
3
18%
5
26%
46-60
2
12%
6
32%
61-75
3
18%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Брешия 3:2
Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0 Читтаделла - Лечче 0:3
Козенца
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1
Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0 Брешия - Козенца 1:1

Результаты матчей

Читтаделла
Козенца

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
4
4
1
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
11
5
6
10
1.5
5
11
1
15
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 3 2 29 - 13 33
2.
Венеция
 16 10 3 3 25 - 13 33
3.
Катанзаро
 16 9 3 4 26 - 19 30
4.
Кремонезе
 16 8 5 3 22 - 12 29
5.
Комо
 15 8 4 3 18 - 14 28
6.
Читтаделла
 16 8 4 4 20 - 18 28
7.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Сампдория
 16 6 3 7 19 - 20 21
10.
Бари
 16 4 9 3 17 - 18 21
11.
Козенца
 16 5 4 7 18 - 19 19
12.
Брешия
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Пиза
 16 4 6 6 14 - 17 18
14.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 21 17
15.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 23 13
19.
Специя
 16 2 7 7 13 - 22 13
20.
ФералпиСало
 16 1 4 11 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
4.
Катанзаро
 8 5 1 2 14 - 9 16
5.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
9.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
10.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
11.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
13.
Брешия
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
15.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
16.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 8 7
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Комо
 8 4 2 2 9 - 7 14
7.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
8.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Пиза
 8 3 2 3 6 - 7 11
10.
Бари
 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
15.
Зюйдтироль
 8 2 2 4 9 - 11 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (3)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Комо Коне Бенджамин 1 6
Читтаделла Бранка Симоне 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Valerio Crespi получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Stefano Negro получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Тессьоре Андреа получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Вита Алессио уходит с поля. Корнвиг Эмиль выходит вместо него
  • 81'
    Baldovino Cimino получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Читтаделла 2:0 Козенца онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     