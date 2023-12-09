Тур: 16. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
0:1
22' ПенальтиВерде Даниэле
31' Желтая карточкаКассата Франческо
32' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
1:1
51' ГолБеллучи Джузеппе
53' Желтая карточкаSimon D'Uffizi
53' Желтая карточкаАмьен-Аду Кельвен
77' Желтая карточкаЖурковски Шимон
Ход матча
22'
0:1
32'
51'
1:1
53'
77'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
90
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Rachid KoudaНападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Асколи
Специя
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2.33
1.14
Среднее время на гол
38
78
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.86
0.67
Среднее время на гол
48
135
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
2.08
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
43
97
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|6 (2)
|0.38
|Родригес Пабло
|2
|0.13
|Несторовски Илья
|2
|0.13
|Манцари Джакомо
|1
|0.06
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.06
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.06
|Кваранта Данило
|1
|0.06
|Калигара Фабрицио
|1
|0.06
|Патрицио Масини
|1
|0.06
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Реца Аркадиуш
|2
|0.13
|Моро Лука
|2
|0.13
|Эспозито Франческо
|2
|0.13
|Rachid Kouda
|1
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.06
|Антонуччи Мирко
|1
|0.06
|Бертола Николо
|1
|0.06
|Верде Даниэле
|1 (1)
|0.06
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|5
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Фаласко Никола
|3
|1
|Ди Таккио Франческо
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Джоване Самуэль
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Кваранта Данило
|1
|1
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Родригес Пабло
|2
|0
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Патрицио Масини
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Мендеш Педру
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
|Simon D'Uffizi
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|5
|1
|Кассата Франческо
|6
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|Rachid Kouda
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Бертола Николо
|2
|1
|Амьен-Аду Кельвен
|3
|0
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Журковски Шимон
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Специя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
7
Асколи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Специя
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
6
1
Асколи
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Специя
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
14
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
2
33%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
2
33%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90
Пропущено
15
6
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
5
33%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
27%
2
33%
76-90
Забито
15
12
10 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
5 Не забивали 7
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
2
17%
16-30
5
33%
4
33%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
20%
2
17%
76-90
Пропущено
21
20
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
3
14%
2
10%
1-15
3
14%
2
10%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
7
33%
5
25%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
5
24%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0
Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0
Специя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0
Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3
Результаты матчей
Асколи
Специя
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
9 раз 60%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Асколи
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
25
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
44
27
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
69
411
411
114
114
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 13
|33
|2.
|0:1
|16
|10
|3
|3
|25 - 13
|33
|3.
|1:0
|16
|8
|5
|3
|22 - 12
|29
|4.
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|5.
|2:0
|16
|8
|4
|4
|20 - 18
|28
|6.
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|16 - 14
|26
|8.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|9.
|2:0
|16
|6
|3
|7
|19 - 20
|21
|10.
|2:1
|16
|4
|9
|3
|17 - 18
|21
|11.
|0:2
|16
|5
|4
|7
|18 - 19
|19
|12.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|13.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|14.
|1:2
|16
|4
|5
|7
|20 - 21
|17
|15.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|16.
|0:2
|16
|4
|4
|8
|14 - 23
|16
|17.
|2:1
|16
|3
|5
|8
|18 - 21
|14
|18.
|1:1
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|19.
|1:1
|16
|1
|8
|7
|12 - 22
|11
|20.
|1:2
|16
|1
|4
|11
|11 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|4.
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|7.
|2:0
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|8.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|9.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|10.
|2:1
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|11.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|12.
|1:2
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|14.
|2:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|15.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|16.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|17.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|1:1
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|1:2
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|7.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|2:1
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|2:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|14.
|1:2
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|0:2
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|17.
|1:1
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|18.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|2:1
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|1:2
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (3)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7