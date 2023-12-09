Тур: 16. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
0:1
22' ПенальтиВерде Даниэле
31' Желтая карточкаКассата Франческо
32' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
1:1
51' ГолБеллучи Джузеппе
53' Желтая карточкаSimon D'Uffizi
53' Желтая карточкаАмьен-Аду Кельвен
77' Желтая карточкаЖурковски Шимон
1:2
89' ГолХристов Петко
90' Желтая карточкаKevin Haveri
90'+7
Ход матча
22'
0:1
32'
51'
1:1
53'
77'
89'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
278 Количество передач 348
-
45 Владение мячом, % 55
90
Мендеш
Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мюль ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Rachid KoudaНападающий
- Запасные игроки
-
40 Зовко ПетарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Асколи
Специя
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2.33
1.14
Среднее время на гол
38
78
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.86
0.67
Среднее время на гол
48
135
Всего голов
27
12
Голов в среднем за матч
2.08
0.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
43
97
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|6 (2)
|0.38
|Родригес Пабло
|2
|0.13
|Несторовски Илья
|2
|0.13
|Манцари Джакомо
|1
|0.06
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.06
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.06
|Кваранта Данило
|1
|0.06
|Калигара Фабрицио
|1
|0.06
|Патрицио Масини
|1
|0.06
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Специя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Реца Аркадиуш
|2
|0.13
|Моро Лука
|2
|0.13
|Эспозито Франческо
|2
|0.13
|Rachid Kouda
|1
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|1 (1)
|0.06
|Христов Петко
|1
|0.06
|Антонуччи Мирко
|1
|0.06
|Бертола Николо
|1
|0.06
|Верде Даниэле
|1 (1)
|0.06
|Николау Димитрис
|0
|0
|Бандинелли Филиппо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|5
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Фаласко Никола
|3
|1
|Ди Таккио Франческо
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Джоване Самуэль
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Кваранта Данило
|1
|1
|Боттегин Эрик
|2
|0
|Родригес Пабло
|2
|0
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Патрицио Масини
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Мендеш Педру
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
|Simon D'Uffizi
|1
|0
Специя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Димитрис
|5
|1
|Кассата Франческо
|6
|0
|Бандинелли Филиппо
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Rachid Kouda
|4
|0
|Экдаль Альбин
|2
|1
|Бертола Николо
|2
|1
|Амьен-Аду Кельвен
|3
|0
|Мюль Лукас
|3
|0
|Антонуччи Мирко
|3
|0
|Дронговски Бартломей
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Эспозито Франческо
|2
|0
|Верде Даниэле
|1
|0
|Реца Аркадиуш
|1
|0
|Гелашвили Ива
|1
|0
|Giovanni Corradini
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Специя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
7
Асколи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Специя
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
6
1
Асколи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Специя
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90
Пропущено
8
15
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
4
27%
76-90
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90
Пропущено
15
6
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
5
33%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
27%
2
33%
76-90
Забито
16
14
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
19%
1
7%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
5
31%
4
29%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
19%
3
21%
76-90
Пропущено
23
21
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
13%
2
10%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
7
30%
6
29%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
6
26%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0
Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0
Специя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0
Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3
Результаты матчей
Асколи
Специя
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Асколи
Специя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
79
412
511
115
115
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (3)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7