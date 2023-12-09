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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Асколи
1:2
Конец матча
Специя
0'
0:1
22' Пенальти
Верде Даниэле
31' Желтая карточка
Кассата Франческо
32' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
1:1
51' Гол
Беллучи Джузеппе
53' Желтая карточка
Simon D'Uffizi
53' Желтая карточка
Амьен-Аду Кельвен
77' Желтая карточка
Журковски Шимон
1:2
89' Гол
Христов Петко
90' Желтая карточка
Kevin Haveri
90'+7

Ход матча

22'
0:1
Верде Даниэле
31'
 
Кассата Франческо
32'
Беллучи Джузеппе
 
46'
Simon D'Uffizi
Миланезе Томмазо
 
51'
Беллучи Джузеппе
(Мендеш Педру)
1:1
53'
Simon D'Uffizi
 
53'
 
Амьен-Аду Кельвен
63'
 
Журковски Шимон
Кассата Франческо
63'
 
Христов Петко
Мюль Лукас
65'
Байейе Брайан
Адьяпонг Клод
 
69'
 
Антонуччи Мирко
Верде Даниэле
77'
 
Журковски Шимон
83'
Миллико Винченцо
Родригес Пабло
 
83'
Kevin Haveri
Беллучи Джузеппе
 
86'
Джоване Самуэль
Патрицио Масини
 
89'
1:2
Христов Петко
(Эспозито Сальваторе)
90'
Kevin Haveri
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 278 Количество передач 348
  • 45 Владение мячом, % 55
2
Вивиано
Эмильяно
17
Адьяпонг
Клод
55
Беллучи
Джузеппе
14
Кваранта
Данило
54
Фаласко
Никола
18
Ди
Таккио
Франческо
20
Миланезе
Томмазо
33
Боттегин
Эрик
90
Мендеш
Педру
73
Патрицио
Масини
99
Родригес
Пабло
1
Зут
Йерун
27
Амьен-Аду
Кельвен
23
Мюль
Лукас
43
Николау
Димитрис
7
Элия
Сальваторе
29
Кассата
Франческо
25
Бандинелли
Филиппо
10
Эспозито
Сальваторе
99
Верде
Даниэле
9
Эспозито
Франческо
80
Rachid
Kouda
Асколи
3-4-3
Специя
4-3-3

История личных встреч

Асколи
Специя

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

СB
3:1
СB
3:0
СB
3:2
СB
3:1
СB
1:1
СB
3:1
СB
2:1
СB
0:2
СB
0:0
СB
3:0
СB
4:3
СB
2:0
СB
0:0

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.33
1.14

Среднее время на гол

38
78

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.86
0.67

Среднее время на гол

48
135

Всего голов

27
12

Голов в среднем за матч

2.08
0.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

43
97

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 6 (2) 0.38
Родригес Пабло 2 0.13
Несторовски Илья 2 0.13
Манцари Джакомо 1 0.06
Беллучи Джузеппе 1 0.06
Фальцерано Марчелло 1 0.06
Кваранта Данило 1 0.06
Калигара Фабрицио 1 0.06
Патрицио Масини 1 0.06
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Специя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Реца Аркадиуш 2 0.13
Моро Лука 2 0.13
Эспозито Франческо 2 0.13
Rachid Kouda 1 0.06
Эспозито Сальваторе 1 (1) 0.06
Христов Петко 1 0.06
Антонуччи Мирко 1 0.06
Бертола Николо 1 0.06
Верде Даниэле 1 (1) 0.06
Николау Димитрис 0 0
Бандинелли Филиппо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 5 1
Калигара Фабрицио 5 0
Фаласко Никола 3 1
Ди Таккио Франческо 4 0
Несторовски Илья 4 0
Джоване Самуэль 3 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Кваранта Данило 1 1
Боттегин Эрик 2 0
Родригес Пабло 2 0
Фальцерано Марчелло 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Патрицио Масини 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Мендеш Педру 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0
Simon D'Uffizi 1 0
Специя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Димитрис 5 1
Кассата Франческо 6 0
Бандинелли Филиппо 4 0
Эспозито Сальваторе 4 0
Журковски Шимон 4 0
Rachid Kouda 4 0
Экдаль Альбин 2 1
Бертола Николо 2 1
Амьен-Аду Кельвен 3 0
Мюль Лукас 3 0
Антонуччи Мирко 3 0
Дронговски Бартломей 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Моро Лука 2 0
Эспозито Франческо 2 0
Верде Даниэле 1 0
Реца Аркадиуш 1 0
Гелашвили Ива 1 0
Giovanni Corradini 1 0

Результаты матчей

Асколи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Специя
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
7
Асколи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Специя
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

6
1
Асколи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Специя
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
3
38%
3
27%
31-45
1
13%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
1
13%
1
7%
31-45
2
25%
5
33%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
25%
4
27%
76-90

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 13
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90

Пропущено

15
6
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
5
33%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
27%
2
33%
76-90

Забито

16
14
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
19%
1
7%
1-15
2
13%
3
21%
16-30
5
31%
4
29%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
19%
3
21%
76-90

Пропущено

23
21
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
3
13%
2
10%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
1
4%
2
10%
31-45
7
30%
6
29%
46-60
2
9%
3
14%
61-75
6
26%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0
Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0 Реджина - Асколи 1:0
Специя
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Специя - Парма 0:1 Сампдория - Специя 2:1 Специя - Тернана 2:2 Лекко - Специя 0:0
Кремонезе - Специя 3:0 Сассуоло - Специя 0:0 Специя - Козенца 0:0 Палермо - Специя 2:2 Специя - Пиза 0:0 ФералпиСало - Специя 1:2 Специя - Брешия 0:0 Специя - Реджана 1:2 Венеция - Специя 1:0 Специя - Комо 0:1 Катанзаро - Специя 3:0 Зюйдтироль - Специя 3:3 Специя - Венеция 2:2 Мальорка - Специя 1:1 Вольфсбург - Специя 1:2 Специя - Бохум 4:3

Результаты матчей

Асколи
Специя

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 25%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
9 раз 56%
2
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Асколи
Специя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
7
9
4
12
1.5
5
11
1
15
2.5
1
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 3 2 29 - 13 33
2.
Венеция
 16 10 3 3 25 - 13 33
3.
Катанзаро
 16 9 3 4 26 - 19 30
4.
Кремонезе
 16 8 5 3 22 - 12 29
5.
Комо
 15 8 4 3 18 - 14 28
6.
Читтаделла
 16 8 4 4 20 - 18 28
7.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Сампдория
 16 6 3 7 19 - 20 21
10.
Бари
 16 4 9 3 17 - 18 21
11.
Козенца
 16 5 4 7 18 - 19 19
12.
Брешия
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Пиза
 16 4 6 6 14 - 17 18
14.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 21 17
15.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 23 13
19.
Специя
 16 2 7 7 13 - 22 13
20.
ФералпиСало
 16 1 4 11 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
4.
Катанзаро
 8 5 1 2 14 - 9 16
5.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
9.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
10.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
11.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
13.
Брешия
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
15.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
16.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 8 7
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Комо
 8 4 2 2 9 - 7 14
7.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
8.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Пиза
 8 3 2 3 6 - 7 11
10.
Бари
 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
15.
Зюйдтироль
 8 2 2 4 9 - 11 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (3)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Комо Коне Бенджамин 1 6
Читтаделла Бранка Симоне 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
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