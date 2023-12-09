Тур: 16. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
30' Желтая карточкаСерсанти Алессандро
1:0
39' ГолЭспозито Себастьяно
42' Желтая карточкаГонсалес Факундо
56' Желтая карточкаAlessandro Caporale
68' Желтая карточкаМурру Никола
2:0
71' ГолЭспозито Себастьяно
73' Желтая карточкаДаниэле Гиларди
83' Желтая карточкаВерре Валерио
Ход матча
39'
42'
68'
71'
73'
83'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Hugo Buyla
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
68 Brayan Boci
-
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.31
|Депаоли Фабио
|3
|0.19
|Эспозито Себастьяно
|3
|0.19
|Педрола Эстанис
|3
|0.19
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.13
|Simone Giordano
|1
|0.06
|Касами Пайтим
|1
|0.06
|Гонсалес Факундо
|1
|0.06
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Де Лука Мануэль
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|4
|0.25
|Новакович Андрия
|2
|0.13
|Лепоре Франко
|1
|0.06
|Alessandro Caporale
|1
|0.06
|Ионице Артур
|1
|0.06
|Эусепи Умберто
|1
|0.06
|Крочата Джованни
|1
|0.06
|Alessandro Bianconi
|1
|0.06
|Mattia Tordini
|1
|0.06
|Серсанти Алессандро
|1
|0.06
|Luca Giudici
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|5
|0
|Депаоли Фабио
|5
|0
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Гонсалес Факундо
|4
|0
|Йепес Жерар
|4
|0
|Даниэле Гиларди
|4
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Касами Пайтим
|2
|0
|Феррари Алекс
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|6
|0
|Серсанти Алессандро
|6
|0
|Alessandro Caporale
|4
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|4
|0
|Марроне Лука
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Alessandro Bianconi
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Лемменс Матс
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Лепоре Франко
|1
|0
|Davide Guglielmotti
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Lorenzo Di Stefano
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Лекко
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
2
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Лекко
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
7
4
Сампдория
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Лекко
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
45%
2
17%
76-90
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
4
24%
3
21%
76-90
Пропущено
20
21
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
3
15%
5
24%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
7
35%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0
Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1
Лекко
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2
Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2
Результаты матчей
Сампдория
Лекко
Точный счет
1:2
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
87
411
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|29 - 13
|33
|2.
|0:1
|16
|10
|3
|3
|25 - 13
|33
|3.
|1:0
|16
|8
|5
|3
|22 - 12
|29
|4.
|15
|8
|4
|3
|18 - 14
|28
|5.
|2:0
|16
|8
|4
|4
|20 - 18
|28
|6.
|15
|8
|3
|4
|24 - 19
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|16 - 14
|26
|8.
|15
|7
|3
|5
|20 - 13
|24
|9.
|2:0
|16
|6
|3
|7
|19 - 20
|21
|10.
|2:1
|16
|4
|9
|3
|17 - 18
|21
|11.
|0:2
|16
|5
|4
|7
|18 - 19
|19
|12.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|13.
|15
|4
|6
|5
|14 - 15
|18
|14.
|1:2
|16
|4
|5
|7
|20 - 21
|17
|15.
|15
|3
|7
|5
|15 - 19
|16
|16.
|0:2
|16
|4
|4
|8
|14 - 23
|16
|17.
|2:1
|16
|3
|5
|8
|18 - 21
|14
|18.
|1:1
|16
|3
|5
|8
|16 - 22
|14
|19.
|1:1
|16
|1
|8
|7
|12 - 22
|11
|20.
|1:2
|16
|1
|4
|11
|11 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|1
|1
|16 - 9
|19
|2.
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|2:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|4.
|7
|4
|2
|1
|9 - 7
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|12 - 9
|13
|6.
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|7.
|2:0
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|8.
|1:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|9.
|0:2
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|10.
|2:1
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|11.
|8
|3
|1
|4
|10 - 9
|10
|12.
|1:2
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|13.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|14.
|2:1
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|15.
|1:1
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|16.
|7
|1
|5
|1
|7 - 8
|8
|17.
|0:2
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|1:1
|7
|0
|4
|3
|3 - 6
|4
|20.
|1:2
|7
|0
|2
|5
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|5
|2
|0
|13 - 5
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|10 - 4
|14
|4.
|0:1
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|6.
|8
|4
|2
|2
|12 - 10
|14
|7.
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|8.
|7
|3
|2
|2
|6 - 5
|11
|9.
|2:0
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|10.
|2:1
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|2:0
|8
|2
|3
|3
|9 - 11
|9
|13.
|0:2
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|14.
|1:2
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|0:2
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|17.
|1:1
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|18.
|1:1
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|2:1
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|1:2
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (3)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|ФералпиСало
|Davide Balestrero
|7