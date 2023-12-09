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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Сампдория
2:0
Второй тайм: 87'
Лекко
0'
30' Желтая карточка
Серсанти Алессандро
1:0
39' Гол
Эспозито Себастьяно
42' Желтая карточка
Гонсалес Факундо
56' Желтая карточка
Alessandro Caporale
68' Желтая карточка
Мурру Никола
2:0
71' Гол
Эспозито Себастьяно
73' Желтая карточка
Даниэле Гиларди
83' Желтая карточка
Верре Валерио

Ход матча

30'
 
Серсанти Алессандро
39'
Эспозито Себастьяно
1:0
42'
Гонсалес Факундо
 
54'
 
Lorenzo Di Stefano
Серсанти Алессандро
56'
 
Alessandro Caporale
63'
 
Эусепи Умберто
Новакович Андрия
63'
 
Giorgio Galli
Лепоре Франко
63'
 
Лемменс Матс
Ионице Артур
68'
Мурру Никола
 
71'
Эспозито Себастьяно
(Верре Валерио)
2:0
73'
Даниэле Гиларди
 
78'
Джирелли Стефано
Мурру Никола
 
80'
 
Mattia Tordini
Дельи Инноченти Дуччо
83'
Верре Валерио
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Лекко
1.82
5.90
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4.80
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Все Коэффициенты
1
Станкович
Филип
40
Стоянович
Петар
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
29
Мурру
Никола
21
Simone
Giordano
28
Йепес
Жерар
14
Касами
Пайтим
10
Верре
Валерио
7
Эспозито
Себастьяно
9
Де
Лука
Мануэль
22
Саракко
Умберто
32
Лепоре
Франко
2
Цельяк
Ведран
6
Alessandro
Bianconi
17
Alessandro
Caporale
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
8
Серсанти
Алессандро
27
Ионице
Артур
21
Крочата
Джованни
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
Сампдория
4-3-2-1
Лекко
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 5 (3) 0.31
Депаоли Фабио 3 0.19
Эспозито Себастьяно 3 0.19
Педрола Эстанис 3 0.19
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.13
Simone Giordano 1 0.06
Касами Пайтим 1 0.06
Гонсалес Факундо 1 0.06
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Де Лука Мануэль 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 4 0.25
Новакович Андрия 2 0.13
Лепоре Франко 1 0.06
Alessandro Caporale 1 0.06
Ионице Артур 1 0.06
Эусепи Умберто 1 0.06
Крочата Джованни 1 0.06
Alessandro Bianconi 1 0.06
Mattia Tordini 1 0.06
Серсанти Алессандро 1 0.06
Luca Giudici 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 5 0
Депаоли Фабио 5 0
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Стоянович Петар 4 0
Гонсалес Факундо 4 0
Йепес Жерар 4 0
Даниэле Гиларди 4 0
Виейра Ронни 3 0
Пирло Андреа 1 1
Касами Пайтим 2 0
Феррари Алекс 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Simone Giordano 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 6 0
Серсанти Алессандро 6 0
Alessandro Caporale 4 0
Дельи Инноченти Дуччо 4 0
Марроне Лука 3 0
Новакович Андрия 3 0
Alessandro Bianconi 3 0
Mattia Tordini 3 0
Лемменс Матс 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Бузо Николо 2 0
Ионице Артур 1 0
Лепоре Франко 1 0
Davide Guglielmotti 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Matteo Battistini 1 0
Lorenzo Di Stefano 1 0

Результаты матчей

Сампдория
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Лекко
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
2
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Лекко
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

7
4
Сампдория
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Лекко
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
13%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
45%
2
17%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 4
2 Не забивали 7
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
4
24%
2
14%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
4
24%
3
21%
76-90

Пропущено

20
21
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
2
10%
3
14%
1-15
2
10%
3
14%
16-30
5
25%
2
10%
31-45
3
15%
5
24%
46-60
1
5%
3
14%
61-75
7
35%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0
Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1
Лекко
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2
Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2

Результаты матчей

Сампдория
Лекко

Точный счет

1:2
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

1:2
4 раза 27%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 3 2 29 - 13 33
2.
Венеция
 0:1 16 10 3 3 25 - 13 33
3.
Кремонезе
 1:0 16 8 5 3 22 - 12 29
4.
Комо
 15 8 4 3 18 - 14 28
5.
Читтаделла
 2:0 16 8 4 4 20 - 18 28
6.
Катанзаро
 15 8 3 4 24 - 19 27
7.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Сампдория
 2:0 16 6 3 7 19 - 20 21
10.
Бари
 2:1 16 4 9 3 17 - 18 21
11.
Козенца
 0:2 16 5 4 7 18 - 19 19
12.
Пиза
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Брешия
 15 4 6 5 14 - 15 18
14.
Зюйдтироль
 1:2 16 4 5 7 20 - 21 17
15.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
16.
Лекко
 0:2 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Тернана
 2:1 16 3 5 8 18 - 21 14
18.
Асколи
 1:1 16 3 5 8 16 - 22 14
19.
Специя
 1:1 16 1 8 7 12 - 22 11
20.
ФералпиСало
 1:2 16 1 4 11 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 0:1 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Читтаделла
 2:0 9 5 2 2 13 - 11 17
4.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
5.
Катанзаро
 7 4 1 2 12 - 9 13
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Сампдория
 2:0 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 1:0 9 3 3 3 9 - 7 12
9.
Козенца
 0:2 8 3 2 3 14 - 10 11
10.
Бари
 2:1 8 2 5 1 8 - 9 11
11.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
Зюйдтироль
 1:2 8 2 3 3 11 - 10 9
13.
Брешия
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Тернана
 2:1 9 2 3 4 8 - 8 9
15.
Асколи
 1:1 7 2 2 3 8 - 7 8
16.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
17.
Лекко
 0:2 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 1:1 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 1:2 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 1:0 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Венеция
 0:1 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Комо
 8 4 2 2 9 - 7 14
6.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
7.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
8.
Пиза
 7 3 2 2 6 - 5 11
9.
Читтаделла
 2:0 7 3 2 2 7 - 7 11
10.
Бари
 2:1 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 2:0 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Лекко
 0:2 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Зюйдтироль
 1:2 8 2 2 4 9 - 11 8
15.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Козенца
 0:2 8 2 2 4 4 - 9 8
17.
Специя
 1:1 9 1 4 4 9 - 16 7
18.
Асколи
 1:1 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 2:1 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 1:2 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (3)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Комо Коне Бенджамин 1 6
Читтаделла Бранка Симоне 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
ФералпиСало Davide Balestrero 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Гонсалес Факундо получил желтую карточку от судьи
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    Сампдория
    Ничья
    Лекко
    1.82
    5.90
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    4.80
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    Сампдория
    Лекко
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