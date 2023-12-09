Тур: 16. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
30' Желтая карточкаСерсанти Алессандро
1:0
39' ГолЭспозито Себастьяно
42' Желтая карточкаГонсалес Факундо
56' Желтая карточкаAlessandro Caporale
68' Желтая карточкаМурру Никола
2:0
71' ГолЭспозито Себастьяно
73' Желтая карточкаДаниэле Гиларди
83' Желтая карточкаВерре Валерио
90' Желтая карточкаКрочата Джованни
90' Желтая карточкаКасами Пайтим
90'+6
Ход матча
39'
42'
68'
71'
73'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 10
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 12
-
5 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
439 Количество передач 382
-
52 Владение мячом, % 48
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Hugo Buyla
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Бузо НиколоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
83 Лемменс МатсЗащитник
-
34 Марроне ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
68 Brayan Boci
-
-
-
-
Главный тренер: Эмилиано Бонаццоли
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.31
|Депаоли Фабио
|3
|0.19
|Эспозито Себастьяно
|3
|0.19
|Педрола Эстанис
|3
|0.19
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.13
|Simone Giordano
|1
|0.06
|Касами Пайтим
|1
|0.06
|Гонсалес Факундо
|1
|0.06
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Де Лука Мануэль
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
Лекко
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бузо Николо
|4
|0.25
|Новакович Андрия
|2
|0.13
|Лепоре Франко
|1
|0.06
|Alessandro Caporale
|1
|0.06
|Ионице Артур
|1
|0.06
|Эусепи Умберто
|1
|0.06
|Крочата Джованни
|1
|0.06
|Alessandro Bianconi
|1
|0.06
|Mattia Tordini
|1
|0.06
|Серсанти Алессандро
|1
|0.06
|Luca Giudici
|0
|0
|Lorenzo Di Stefano
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|6
|0
|Депаоли Фабио
|5
|0
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Гонсалес Факундо
|4
|0
|Йепес Жерар
|4
|0
|Даниэле Гиларди
|4
|0
|Касами Пайтим
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Ла Гумина Антонино
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
Лекко
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крочата Джованни
|7
|0
|Серсанти Алессандро
|6
|0
|Alessandro Caporale
|4
|0
|Дельи Инноченти Дуччо
|4
|0
|Марроне Лука
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Alessandro Bianconi
|3
|0
|Mattia Tordini
|3
|0
|Лемменс Матс
|3
|0
|Цельяк Ведран
|2
|0
|Бузо Николо
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Лепоре Франко
|1
|0
|Davide Guglielmotti
|1
|0
|Мельграти Рикардо
|1
|0
|Matteo Battistini
|1
|0
|Lorenzo Di Stefano
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Лекко
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
2
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Лекко
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
10
Упущенные победы
7
4
Сампдория
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Лекко
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
40%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
45%
2
17%
76-90
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 8
2
11%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
5
26%
2
14%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
4
21%
3
21%
76-90
Пропущено
20
23
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
10%
3
13%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
3
15%
5
22%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
7
35%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0
Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1
Лекко
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2
Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2
Результаты матчей
Сампдория
Лекко
Точный счет
1:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Лекко
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
43
35
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
45
26
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
88
511
412
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|8 (3)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|6 (2)
|Парма
|Ман Деннис
|6 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 7
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|7
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7