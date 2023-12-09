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  4. Серия B 2023-2024
Тур: 16. Стадион: .
Сампдория
2:0
Конец матча
Лекко
0'
30' Желтая карточка
Серсанти Алессандро
1:0
39' Гол
Эспозито Себастьяно
42' Желтая карточка
Гонсалес Факундо
56' Желтая карточка
Alessandro Caporale
68' Желтая карточка
Мурру Никола
2:0
71' Гол
Эспозито Себастьяно
73' Желтая карточка
Даниэле Гиларди
83' Желтая карточка
Верре Валерио
90' Желтая карточка
Крочата Джованни
90' Желтая карточка
Касами Пайтим
90'+6
1
Станкович
Филип
40
Стоянович
Петар
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
29
Мурру
Никола
21
Simone
Giordano
28
Йепес
Жерар
14
Касами
Пайтим
10
Верре
Валерио
7
Эспозито
Себастьяно
9
Де
Лука
Мануэль
22
Саракко
Умберто
32
Лепоре
Франко
2
Цельяк
Ведран
6
Alessandro
Bianconi
17
Alessandro
Caporale
5
Дельи
Инноченти
Дуччо
8
Серсанти
Алессандро
27
Ионице
Артур
21
Крочата
Джованни
90
Новакович
Андрия
99
Бузо
Николо
Сампдория
4-3-2-1
Лекко
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 5 (3) 0.31
Депаоли Фабио 3 0.19
Эспозито Себастьяно 3 0.19
Педрола Эстанис 3 0.19
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.13
Simone Giordano 1 0.06
Касами Пайтим 1 0.06
Гонсалес Факундо 1 0.06
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Де Лука Мануэль 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Лекко
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бузо Николо 4 0.25
Новакович Андрия 2 0.13
Лепоре Франко 1 0.06
Alessandro Caporale 1 0.06
Ионице Артур 1 0.06
Эусепи Умберто 1 0.06
Крочата Джованни 1 0.06
Alessandro Bianconi 1 0.06
Mattia Tordini 1 0.06
Серсанти Алессандро 1 0.06
Luca Giudici 0 0
Lorenzo Di Stefano 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 6 0
Депаоли Фабио 5 0
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Стоянович Петар 4 0
Гонсалес Факундо 4 0
Йепес Жерар 4 0
Даниэле Гиларди 4 0
Касами Пайтим 3 0
Виейра Ронни 3 0
Пирло Андреа 1 1
Феррари Алекс 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Simone Giordano 1 0
Лекко
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крочата Джованни 7 0
Серсанти Алессандро 6 0
Alessandro Caporale 4 0
Дельи Инноченти Дуччо 4 0
Марроне Лука 3 0
Новакович Андрия 3 0
Alessandro Bianconi 3 0
Mattia Tordini 3 0
Лемменс Матс 3 0
Цельяк Ведран 2 0
Бузо Николо 2 0
Ионице Артур 1 0
Лепоре Франко 1 0
Davide Guglielmotti 1 0
Мельграти Рикардо 1 0
Matteo Battistini 1 0
Lorenzo Di Stefano 1 0

Результаты матчей

Сампдория
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Лекко
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
2
Сампдория
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Лекко
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
10

Упущенные победы

7
4
Сампдория
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
19% (3)
44% (7)
Лекко
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
10%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
40%
1
17%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
2
25%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
2
25%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
9%
2
17%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
17%
31-45
1
9%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
45%
2
17%
76-90

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 8
2
11%
1
7%
1-15
1
5%
3
21%
16-30
5
26%
2
14%
31-45
4
21%
2
14%
46-60
3
16%
3
21%
61-75
4
21%
3
21%
76-90

Пропущено

20
23
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
10%
3
13%
1-15
2
10%
3
13%
16-30
5
25%
3
13%
31-45
3
15%
5
22%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
7
35%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0
Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1 Алессандрия - Сампдория 0:1
Лекко
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лекко - Бари 1:0 Комо - Лекко 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Лекко - Парма 3:2
Лекко - Специя 0:0 Реджана - Лекко 1:1 Палермо - Лекко 1:2 Пиза - Лекко 1:2 Лекко - Асколи 0:2 Козенца - Лекко 3:0 Читтаделла - Лекко 2:1 Лекко - ФералпиСало 1:2 Модена - Лекко 0:0 Лекко - Брешия 0:2 Лекко - Катанзаро 3:4 Про Верчелли - Лекко 0:2 Лекко - Фоджа 3:1 Фоджа - Лекко 1:2 Чезена - Лекко 0:1 Лекко - Чезена 1:2

Результаты матчей

Сампдория
Лекко

Точный счет

1:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 56%
2
5 раз 31%
0
2 раза 13%
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Лекко

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
5
2
6
1.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
8
8
5
11
1.5
4
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 15 10 3 2 29 - 13 33
2.
Венеция
 16 10 3 3 25 - 13 33
3.
Катанзаро
 16 9 3 4 26 - 19 30
4.
Кремонезе
 16 8 5 3 22 - 12 29
5.
Комо
 15 8 4 3 18 - 14 28
6.
Читтаделла
 16 8 4 4 20 - 18 28
7.
Модена
 15 7 5 3 16 - 14 26
8.
Палермо
 15 7 3 5 20 - 13 24
9.
Сампдория
 16 6 3 7 19 - 20 21
10.
Бари
 16 4 9 3 17 - 18 21
11.
Козенца
 16 5 4 7 18 - 19 19
12.
Брешия
 15 4 6 5 14 - 15 18
13.
Пиза
 16 4 6 6 14 - 17 18
14.
Зюйдтироль
 16 4 5 7 20 - 21 17
15.
Реджана
 15 3 7 5 15 - 19 16
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
18.
Асколи
 16 3 4 9 16 - 23 13
19.
Специя
 16 2 7 7 13 - 22 13
20.
ФералпиСало
 16 1 4 11 11 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 8 6 1 1 16 - 9 19
2.
Парма
 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
4.
Катанзаро
 8 5 1 2 14 - 9 16
5.
Комо
 7 4 2 1 9 - 7 14
6.
Модена
 8 4 1 3 8 - 9 13
7.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
9.
Козенца
 8 3 2 3 14 - 10 11
10.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
11.
Палермо
 8 3 1 4 10 - 9 10
12.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
13.
Брешия
 8 2 3 3 7 - 9 9
14.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
15.
Реджана
 7 1 5 1 7 - 8 8
16.
Асколи
 7 2 1 4 8 - 8 7
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 7 0 4 3 3 - 6 4
20.
ФералпиСало
 7 0 2 5 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 7 5 2 0 13 - 5 17
2.
Парма
 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Палермо
 7 4 2 1 10 - 4 14
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 8 4 2 2 12 - 10 14
6.
Комо
 8 4 2 2 9 - 7 14
7.
Модена
 7 3 4 0 8 - 5 13
8.
Читтаделла
 7 3 2 2 7 - 7 11
9.
Пиза
 8 3 2 3 6 - 7 11
10.
Бари
 8 2 4 2 9 - 9 10
11.
Брешия
 7 2 3 2 7 - 6 9
12.
Сампдория
 8 2 3 3 9 - 11 9
13.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
14.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
15.
Зюйдтироль
 8 2 2 4 9 - 11 8
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 8 (3)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Асколи Мендеш Педру 6 (2)
Парма Ман Деннис 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 7
Комо Коне Бенджамин 1 6
Читтаделла Бранка Симоне 7
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
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