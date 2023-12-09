Тур: 17. Стадион: Hirnyk Stadium.
0'
1:0
10' ГолКожушко Олег
28' Желтая карточкаМишнёв Дмитрий
2:0
40' ГолПонедельник Андрей
2:1
42' ГолГерреро Эдуардо
2:2
78' ГолБатагов Арсений
Ход матча
10'
1:0
28'
40'
42'
78'
2:2
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
78
Кожушко
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Лунёв МаксимНападающий
- Нападающий
-
80 Аду ПринсНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коваль Юрий
История личных встреч
Кривбасс
Заря
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|7
|0.41
|Задерака Максим
|6
|0.35
|Бескоровайный Данил
|3
|0.18
|Кузык Денис
|2
|0.12
|Hrvoje Ilic
|2 (1)
|0.12
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.12
|Понедельник Андрей
|2
|0.12
|Дибанго Иван
|1
|0.06
|Дебелко Роман
|1
|0.06
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.06
|Бизимана Джихад
|1
|0.06
|По Жан-Морель
|1
|0.06
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.06
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.06
|Стецков Тимур
|0
|0
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|5
|0.36
|Антюх Денис
|2 (2)
|0.14
|Нагнойный Денис
|1
|0.07
|Волошин Викентий
|1
|0.07
|Батагов Арсений
|1
|0.07
|Джордан
|1
|0.07
|Русин Назарий
|1
|0.07
|Алефиренко Даниил
|1
|0.07
|Яцык Александр
|1
|0.07
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кожушко Олег
|5
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|1
|Бизимана Джихад
|4
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Вакулко Юрий
|1
|1
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|4
|1
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Азиангбе Коджо
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Антюх Денис
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Батагов Арсений
|1
|0
|Герреро Эдуардо
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
|Горбач Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Заря
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
5
Кривбасс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
15
0
Кривбасс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Заря
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
19
5
Голы по времени матча
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
2
14%
2
18%
1-15
1
7%
3
27%
16-30
4
29%
2
18%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Пропущено
10
10
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
20%
1
10%
1-15
3
30%
4
40%
16-30
2
20%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
15
2
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
2
13%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
50%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
29
13
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
4
14%
3
23%
1-15
1
3%
3
23%
16-30
9
31%
2
15%
31-45
4
14%
0
0%
46-60
4
14%
2
15%
61-75
7
24%
3
23%
76-90
Пропущено
15
17
11 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
4
27%
2
12%
1-15
4
27%
6
35%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
1
7%
1
6%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
0
0%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1
Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0
Заря
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2
Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2
Результаты матчей
Кривбасс
Заря
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:3
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
24
53
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
44
34
44
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
85
97
310
610
112
115
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|17
|10
|4
|3
|31 - 17
|34
|2.
|17
|10
|4
|3
|26 - 16
|34
|3.
|17
|9
|5
|3
|24 - 12
|32
|4.
|15
|9
|4
|2
|26 - 13
|31
|5.
|13
|8
|1
|4
|31 - 18
|25
|6.
|16
|6
|7
|3
|24 - 18
|25
|7.
|16
|6
|4
|6
|17 - 24
|22
|8.
|15
|4
|9
|2
|11 - 9
|21
|9.
|16
|5
|5
|6
|17 - 18
|20
|10.
|15
|6
|1
|8
|24 - 24
|19
|11.
|16
|4
|3
|9
|17 - 25
|15
|12.
|15
|3
|5
|7
|10 - 20
|14
|13.
|15
|3
|4
|8
|9 - 20
|13
|14.
|2:2
|14
|2
|6
|6
|15 - 19
|12
|15.
|16
|2
|6
|8
|15 - 26
|12
|16.
|15
|0
|6
|9
|6 - 24
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|2.
|2:2
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|12 - 6
|16
|4.
|7
|5
|0
|2
|16 - 7
|15
|5.
|8
|4
|3
|1
|12 - 8
|15
|6.
|7
|4
|1
|2
|12 - 8
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|7 - 6
|13
|8.
|9
|2
|6
|1
|11 - 9
|12
|9.
|6
|3
|1
|2
|7 - 7
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|5 - 10
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|13 - 16
|9
|12.
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|13.
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|14.
|7
|1
|3
|3
|5 - 9
|6
|15.
|8
|0
|4
|4
|3 - 11
|4
|16.
|2:2
|6
|0
|2
|4
|2 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|8
|5
|2
|1
|15 - 5
|17
|2.
|8
|5
|2
|1
|12 - 8
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|12 - 4
|17
|4.
|7
|4
|3
|0
|14 - 7
|15
|5.
|8
|4
|2
|2
|8 - 9
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|13 - 9
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|8.
|6
|3
|1
|2
|15 - 11
|10
|9.
|2:2
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|10.
|6
|1
|5
|0
|4 - 3
|8
|11.
|8
|2
|2
|4
|5 - 11
|8
|12.
|8
|2
|0
|6
|12 - 16
|6
|13.
|10
|1
|2
|7
|10 - 18
|5
|14.
|8
|0
|3
|5
|4 - 10
|3
|15.
|8
|0
|3
|5
|2 - 10
|3
|16.
|7
|0
|2
|5
|3 - 13
|2
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|6 (3)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5