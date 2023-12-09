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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Кривбасс
2:2
Конец матча
Заря
0'
1:0
11' Гол
Кожушко Олег
19' Желтая карточка
Чурко Вячеслав
28' Желтая карточка
Мишнёв Дмитрий
2:0
40' Гол
Понедельник Андрей
2:1
42' Гол
Герреро Эдуардо
2:2
78' Гол
Батагов Арсений
80' Желтая карточка
Батагов Арсений
84' Желтая карточка
Вакулко Юрий
88' Желтая карточка
Горбач Игорь
90' Желтая карточка
Бизимана Джихад
90'+5
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
2
Рябов
Вячеслав
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
23
Hrvoje
Ilic
94
Задерака
Максим
27
Дебелко
Роман
21
Кузык
Денис
78
Кожушко
Олег
1
Сапутин
Александр
74
Снурницын
Игорь
44
Батагов
Арсений
3
Боль
Антон
70
Кирюханцев
Игорь
9
Мишнёв
Дмитрий
20
Чурко
Вячеслав
7
Антюх
Денис
10
Нагнойный
Денис
11
Алефиренко
Даниил
39
Герреро
Эдуардо
Кривбасс
Заря

История личных встреч

Кривбасс
Заря

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожушко Олег 7 0.41
Задерака Максим 6 0.35
Бескоровайный Данил 3 0.18
Кузык Денис 2 0.12
Hrvoje Ilic 2 (1) 0.12
Klim Prykhodko 2 (1) 0.12
Понедельник Андрей 2 0.12
Дибанго Иван 1 0.06
Дебелко Роман 1 0.06
Хомченовский Дмитрий 1 0.06
Бизимана Джихад 1 0.06
По Жан-Морель 1 0.06
Viktor Bliznichenko 1 0.06
Лунёв Максим 1 (1) 0.06
Стецков Тимур 0 0
Татарков Никита 0 0
Вакулко Юрий 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герреро Эдуардо 5 0.36
Батагов Арсений 2 0.14
Антюх Денис 2 (2) 0.14
Нагнойный Денис 1 0.07
Волошин Викентий 1 0.07
Джордан 1 0.07
Русин Назарий 1 0.07
Алефиренко Даниил 1 0.07
Яцык Александр 1 0.07
Чурко Вячеслав 0 0
Данченко Олег 0 0
Мишнёв Дмитрий 0 0
Вантух Роман 0 0
Мичин Петар 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 5 0
Кожушко Олег 5 0
Бескоровайный Данил 3 1
Хомченовский Дмитрий 2 1
Вакулко Юрий 2 1
Понедельник Андрей 2 0
Семотюк Владислав 0 1
Дебелко Роман 1 0
Задерака Максим 1 0
Татарков Никита 1 0
Лунёв Максим 1 0
Стецков Тимур 1 0
Hrvoje Ilic 1 0
Кузык Денис 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Klim Prykhodko 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 4 1
Снурницын Игорь 4 0
Мишнёв Дмитрий 3 0
Вантух Роман 3 0
Азиангбе Коджо 3 0
Гулько Илья 1 1
Антюх Денис 2 0
Батагов Арсений 2 0
Нагнойный Денис 2 0
Волошин Викентий 2 0
Горбач Игорь 2 0
Ненад Лалатович 0 1
Чурко Вячеслав 1 0
Венделл Боргес 1 0
Бугай Владислав 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Дришлюк Кирилл 1 0
Герреро Эдуардо 1 0
Яцык Александр 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Заря
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
7
Кривбасс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

15
0
Кривбасс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Заря
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

21
7

Голы по времени матча

Забито

16
13
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
3
19%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
5
31%
3
23%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
25%
3
23%
76-90

Пропущено

12
12
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
17%
2
17%
1-15
3
25%
4
33%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Забито

15
2
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
13%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
50%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Забито

31
15
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
5
16%
3
20%
1-15
1
3%
3
20%
16-30
10
32%
3
20%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
7
23%
4
27%
76-90

Пропущено

17
19
12 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
24%
3
16%
1-15
4
24%
6
32%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
1
6%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1
Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0
Заря
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2
Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2

Результаты матчей

Кривбасс
Заря

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
2
4
6
3
1.5
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
4
4
4
4
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
9
5
10
7
1.5
4
10
6
11
2.5
1
13
1
16
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 17 10 4 3 31 - 17 34
2.
Днепр-1
 17 10 4 3 26 - 16 34
3.
Полесье
 17 9 5 3 24 - 12 32
4.
Шахтёр Донецк
 15 9 4 2 26 - 13 31
5.
Динамо Киев
 13 8 1 4 31 - 18 25
6.
Рух Львов
 16 6 7 3 24 - 18 25
7.
Ворскла
 16 6 4 6 17 - 24 22
8.
Колос Ковалёвка
 15 4 9 2 11 - 9 21
9.
ЛНЗ Черкассы
 16 5 5 6 17 - 18 20
10.
Черноморец Од
 15 6 1 8 24 - 24 19
11.
Металлист-1925
 16 4 3 9 17 - 25 15
12.
Оболонь
 15 3 5 7 10 - 20 14
13.
Александрия
 15 3 4 8 9 - 20 13
14.
Заря
 14 2 6 6 15 - 19 12
15.
Верес
 16 2 6 8 15 - 26 12
16.
Минай
 15 0 6 9 6 - 24 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 9 5 2 2 14 - 8 17
2.
Кривбасс
 9 5 2 2 16 - 12 17
3.
Шахтёр Донецк
 8 5 1 2 12 - 6 16
4.
Динамо Киев
 7 5 0 2 16 - 7 15
5.
Полесье
 8 4 3 1 12 - 8 15
6.
Черноморец Од
 7 4 1 2 12 - 8 13
7.
Колос Ковалёвка
 9 3 4 2 7 - 6 13
8.
Рух Львов
 9 2 6 1 11 - 9 12
9.
Металлист-1925
 6 3 1 2 7 - 7 10
10.
Александрия
 7 3 1 3 5 - 10 10
11.
Верес
 8 2 3 3 13 - 16 9
12.
ЛНЗ Черкассы
 8 2 2 4 9 - 11 8
13.
Ворскла
 8 2 2 4 9 - 15 8
14.
Оболонь
 7 1 3 3 5 - 9 6
15.
Минай
 8 0 4 4 3 - 11 4
16.
Заря
 6 0 2 4 2 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 8 5 2 1 15 - 5 17
2.
Днепр-1
 8 5 2 1 12 - 8 17
3.
Полесье
 9 5 2 2 12 - 4 17
4.
Шахтёр Донецк
 7 4 3 0 14 - 7 15
5.
Ворскла
 8 4 2 2 8 - 9 14
6.
Рух Львов
 7 4 1 2 13 - 9 13
7.
ЛНЗ Черкассы
 8 3 3 2 8 - 7 12
8.
Динамо Киев
 6 3 1 2 15 - 11 10
9.
Заря
 8 2 4 2 13 - 12 10
10.
Колос Ковалёвка
 6 1 5 0 4 - 3 8
11.
Оболонь
 8 2 2 4 5 - 11 8
12.
Черноморец Од
 8 2 0 6 12 - 16 6
13.
Металлист-1925
 10 1 2 7 10 - 18 5
14.
Александрия
 8 0 3 5 4 - 10 3
15.
Верес
 8 0 3 5 2 - 10 3
16.
Минай
 7 0 2 5 3 - 13 2
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Топ бомбардиров
Кривбасс Кожушко Олег 7 (1)
Динамо Киев Буяльский Виталий 6 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 6 (3)
Днепр-1 Филиппов Александр 6 (2)
Кривбасс Задерака Максим 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ворскла Скляр Александр 1 7
Оболонь Taras Moroz 1 7
Полесье Танковский Вячеслав 1 6
Днепр-1 Сарапий Эдуард 1 6
Верес Балан Денис 1 5
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