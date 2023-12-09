Тур: 17. Стадион: Hirnyk Stadium.
0'
1:0
11' ГолКожушко Олег
19' Желтая карточкаЧурко Вячеслав
28' Желтая карточкаМишнёв Дмитрий
2:0
40' ГолПонедельник Андрей
2:1
42' ГолГерреро Эдуардо
2:2
78' ГолБатагов Арсений
80' Желтая карточкаБатагов Арсений
84' Желтая карточкаВакулко Юрий
88' Желтая карточкаГорбач Игорь
90' Желтая карточкаБизимана Джихад
90'+5
Ход матча
11'
1:0
19'
28'
40'
42'
78'
80'
84'
88'
90'
55
Дибанго
Иван
23
Hrvoje
Ilic
21
Кузык
Денис
78
Кожушко
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
-
23 Hrvoje IlicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Лунёв МаксимНападающий
- Нападающий
-
80 Аду ПринсНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коваль Юрий
История личных встреч
Кривбасс
Заря
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожушко Олег
|7
|0.41
|Задерака Максим
|6
|0.35
|Бескоровайный Данил
|3
|0.18
|Кузык Денис
|2
|0.12
|Hrvoje Ilic
|2 (1)
|0.12
|Klim Prykhodko
|2 (1)
|0.12
|Понедельник Андрей
|2
|0.12
|Дибанго Иван
|1
|0.06
|Дебелко Роман
|1
|0.06
|Хомченовский Дмитрий
|1
|0.06
|Бизимана Джихад
|1
|0.06
|По Жан-Морель
|1
|0.06
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.06
|Лунёв Максим
|1 (1)
|0.06
|Стецков Тимур
|0
|0
|Татарков Никита
|0
|0
|Вакулко Юрий
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герреро Эдуардо
|5
|0.36
|Батагов Арсений
|2
|0.14
|Антюх Денис
|2 (2)
|0.14
|Нагнойный Денис
|1
|0.07
|Волошин Викентий
|1
|0.07
|Джордан
|1
|0.07
|Русин Назарий
|1
|0.07
|Алефиренко Даниил
|1
|0.07
|Яцык Александр
|1
|0.07
|Чурко Вячеслав
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Мишнёв Дмитрий
|0
|0
|Вантух Роман
|0
|0
|Мичин Петар
|0
|0
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|5
|0
|Кожушко Олег
|5
|0
|Бескоровайный Данил
|3
|1
|Хомченовский Дмитрий
|2
|1
|Вакулко Юрий
|2
|1
|Понедельник Андрей
|2
|0
|Семотюк Владислав
|0
|1
|Дебелко Роман
|1
|0
|Задерака Максим
|1
|0
|Татарков Никита
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Стецков Тимур
|1
|0
|Hrvoje Ilic
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
|Klim Prykhodko
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|4
|1
|Снурницын Игорь
|4
|0
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0
|Вантух Роман
|3
|0
|Азиангбе Коджо
|3
|0
|Гулько Илья
|1
|1
|Антюх Денис
|2
|0
|Батагов Арсений
|2
|0
|Нагнойный Денис
|2
|0
|Волошин Викентий
|2
|0
|Горбач Игорь
|2
|0
|Ненад Лалатович
|0
|1
|Чурко Вячеслав
|1
|0
|Венделл Боргес
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Дришлюк Кирилл
|1
|0
|Герреро Эдуардо
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Результаты матчей
Кривбасс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Заря
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
7
Кривбасс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Заря
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
15
0
Кривбасс
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Заря
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
21
7
Голы по времени матча
Забито
16
13
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
3
19%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
5
31%
3
23%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
6%
2
15%
61-75
4
25%
3
23%
76-90
Пропущено
12
12
8 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
17%
2
17%
1-15
3
25%
4
33%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Забито
15
2
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
11 Не забивали 12
2
13%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
3
20%
1
50%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
40%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
31
15
16 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
5
16%
3
20%
1-15
1
3%
3
20%
16-30
10
32%
3
20%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
4
13%
2
13%
61-75
7
23%
4
27%
76-90
Пропущено
17
19
12 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
24%
3
16%
1-15
4
24%
6
32%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
3
18%
2
11%
61-75
1
6%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Динамо Киев 0:2 Полесье - Кривбасс 1:1
Кривбасс - Днепр-1 3:0 Металлист-1925 - Кривбасс 1:3 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:3 Черноморец Од - Кривбасс 2:1 Ворскла - Кривбасс 1:4 Кривбасс - Верес 2:1 Колос Ковалёвка - Кривбасс 0:3 Оболонь - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Кривбасс - ЛНЗ Черкассы 2:0 Заря - Кривбасс 1:3 Александрия - Кривбасс 1:0 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0
Заря
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Заря - Рух Львов 0:0 Гент - Заря 4:1 Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2
Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2 Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2
Результаты матчей
Кривбасс
Заря
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:3
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
4
1 раз 6%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кривбасс
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
24
63
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
44
44
44
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
95
107
410
611
113
116
113
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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- — Вылет в Первую лигу
|Кривбасс
|Кожушко Олег
|7 (1)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|6 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|6 (3)
|Днепр-1
|Филиппов Александр
|6 (2)
|Кривбасс
|Задерака Максим
|6 (1)
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 7
|Оболонь
|Taras Moroz
|1 7
|Полесье
|Танковский Вячеслав
|1 6
|Днепр-1
|Сарапий Эдуард
|1 6
|Верес
|Балан Денис
|1 5