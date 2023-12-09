Тур: 14.
1:0
Первый тайм: 42'
Ход матча
34'
1:0
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
-
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Aleksa Puric
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Докса Катокопия
24 матча
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
12.5%
4.2%
20 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
120%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
34 матча
64.7%
23.5%
11.8%
22 победы 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
29.4%
55.9%
14.7%
10 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
58.8%
32.4%
8.8%
20 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
1.63
1.61
Среднее время на гол
55
55
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
0.78
0.75
Среднее время на гол
115
120
Всего голов
40
41
Голов в среднем за матч
1.18
1.21
Тотал матчей
2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
76
74
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морсай Йонатан
|2
|0.14
|Silva
|2
|0.14
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.14
|Филипович Петар
|1
|0.07
|Макрис Андреас
|1
|0.07
|Срнич Драголюб
|1
|0.07
|Мендоса Хавьер
|1
|0.07
|Папафотис Вассилис
|1
|0.07
|Андреу Эвангелос
|1
|0.07
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|1
|0.07
|Труич Никола
|1
|0.07
|Велковски Димитар
|1
|0.07
|Садик Берат
|1 (1)
|0.07
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|5
|0
|Филипович Петар
|3
|1
|Мендоса Хавьер
|4
|0
|Цука Рави
|4
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Франдзис Христофорос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Silva
|2
|0
|Андреу Эвангелос
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Башту Угу
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньярко Эрнест
|5
|0
|Альсё Бриан
|5
|0
|Наби Адил
|4
|0
|Трайчевски Душко
|3
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Evangelos Kyriakou
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Мухаммед Муса
|2
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|2
|0
|Труич Никола
|0
|1
|Садик Берат
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Велковски Димитар
|1
|0
|Aleksa Puric
|1
|0
|Nicolai Skoglund
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Докса Катокопия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
0
АЕЛ Лимасол
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
1
3
АЕЛ Лимасол
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Докса Катокопия
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
8
0
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
9 Не забивали 13
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
20
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
2
15%
2
10%
1-15
3
23%
4
20%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
2
15%
4
20%
61-75
4
31%
7
35%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 10
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
17%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
3
25%
5
36%
76-90
Забито
11
5
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 10
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
3
27%
1
20%
31-45
3
27%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
25
34
11 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 13
4
16%
5
15%
1-15
3
12%
7
21%
16-30
4
16%
1
3%
31-45
2
8%
3
9%
46-60
5
20%
6
18%
61-75
7
28%
12
35%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1
Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Докса Катокопия
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:2
3 раза 43%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
9 раз 69%
1
3 раза 23%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
33
16
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
49
310
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|10
|2
|2
|25 - 7
|32
|2.
|13
|9
|2
|2
|28 - 7
|29
|3.
|14
|9
|2
|3
|27 - 14
|29
|4.
|13
|7
|5
|1
|27 - 14
|26
|5.
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|6.
|14
|6
|5
|3
|23 - 17
|23
|7.
|14
|6
|4
|4
|21 - 12
|22
|8.
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|9.
|1:0
|14
|5
|1
|8
|13 - 24
|16
|10.
|13
|3
|4
|6
|19 - 31
|13
|11.
|0:1
|14
|2
|5
|7
|19 - 33
|11
|12.
|14
|2
|3
|9
|12 - 23
|9
|13.
|13
|1
|4
|8
|13 - 28
|7
|14.
|0:1
|14
|0
|1
|13
|5 - 35
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|7
|6
|1
|0
|15 - 2
|19
|2.
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|19 - 12
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|7.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 12
|13
|8.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|11.
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|12.
|0:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 20
|5
|13.
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|14.
|0:1
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|17 - 10
|13
|4.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|13 - 6
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|8.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|12 - 13
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|11.
|1:0
|7
|1
|0
|6
|3 - 12
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|9 - 24
|2
|13.
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
|14.
|0:1
|7
|0
|0
|7
|1 - 20
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|7
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|6
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6
|Отеллос
|Eduardo Nardini
|6