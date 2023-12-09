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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 14.
АЕЛ Лимасол
2:0
Конец матча
Докса Катокопия
0'
27' Желтая карточка
Медоевич Слободан
1:0
34' Гол
Silva
56' Желтая карточка
Труич Никола
2:0
65' Гол
Папафотис Вассилис
90' Желтая карточка
Ньярко Эрнест
90'+5
АЕЛ Лимасол
Докса Катокопия

История личных встреч

АЕЛ Лимасол
Докса Катокопия

24 матча

91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
12.5%
4.2%
20 побед 3 ничьи 0 побед

10 матчей

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

120%
0 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

34 матча

64.7%
23.5%
11.8%
22 победы 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

29.4%
55.9%
14.7%
10 побед 19 ничьих 5 побед

Второй тайм

58.8%
32.4%
8.8%
20 побед 11 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
3:4
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
1:0
ПД
1:3
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
2:1
ПД
0:4
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
0:0
ПД
0:4
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

26
29

Голов в среднем за матч

1.63
1.61

Среднее время на гол

55
55

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

0.78
0.75

Среднее время на гол

115
120

Всего голов

40
41

Голов в среднем за матч

1.18
1.21

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

76
74

Бомбардиры внутри турнира

АЕЛ Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Папафотис Вассилис 2 0.14
Морсай Йонатан 2 0.14
Silva 2 0.14
Хенти Эзекиэль 2 (1) 0.14
Филипович Петар 1 0.07
Макрис Андреас 1 0.07
Срнич Драголюб 1 0.07
Мендоса Хавьер 1 0.07
Андреу Эвангелос 1 0.07
Докса Катокопия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асанте Эрнест 1 0.07
Труич Никола 1 0.07
Велковски Димитар 1 0.07
Садик Берат 1 (1) 0.07

Карточки

АЕЛ Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марш Джордж 5 0
Филипович Петар 3 1
Мендоса Хавьер 4 0
Цука Рави 4 0
Морсай Йонатан 3 0
Франдзис Христофорос 3 0
Деваст Себастьен 1 1
Медоевич Слободан 2 0
Черных Фёдор 2 0
Макрис Андреас 2 0
Папафотис Вассилис 2 0
Silva 2 0
Андреу Эвангелос 2 0
Хенти Эзекиэль 0 1
Башту Угу 1 0
Fabrice Nkwoh 1 0
Докса Катокопия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньярко Эрнест 6 0
Альсё Бриан 5 0
Наби Адил 4 0
Трайчевски Душко 3 0
Стилиану Мариос 3 0
Evangelos Kyriakou 3 0
Фофана Гессума 3 0
Труич Никола 1 1
Шишковски Дамьян 1 1
Джа-Джедже Брис 2 0
Пантич Александар 2 0
Мухаммед Муса 2 0
Хасселбайнк Глеофило 2 0
Садик Берат 1 0
Сецерович Аднан 1 0
Велковски Димитар 1 0
Aleksa Puric 1 0
Nicolai Skoglund 1 0

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Докса Катокопия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
0
АЕЛ Лимасол
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

12
13

Упущенные победы

1
3
АЕЛ Лимасол
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Докса Катокопия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 14
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

13
22
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
15%
2
9%
1-15
3
23%
4
18%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
15%
5
23%
61-75
4
31%
7
32%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
17%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
3
25%
5
36%
76-90

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
4
31%
1
20%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Пропущено

25
36
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 14
4
16%
5
14%
1-15
3
12%
7
19%
16-30
4
16%
2
6%
31-45
2
8%
3
8%
46-60
5
20%
7
19%
61-75
7
28%
12
33%
76-90

Результаты последних матчей

АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1
Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1

Результаты матчей

АЕЛ Лимасол
Докса Катокопия

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:2
3 раза 43%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
4:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
10 раз 71%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АЕЛ Лимасол
Докса Катокопия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
4
3
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
4
10
4
10
1.5
1
13
1
13
2.5
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 2 2 27 - 8 32
2.
Пафос
 13 9 2 2 28 - 7 29
3.
Арис Лимасол
 14 9 2 3 27 - 14 29
4.
Омония Никосия
 13 7 5 1 27 - 14 26
5.
Анортосис
 13 7 4 2 22 - 11 25
6.
АЕК Ларнака
 14 6 5 3 23 - 17 23
7.
Аполлон
 14 6 4 4 21 - 12 22
8.
Неа Саламина
 13 5 4 4 20 - 18 19
9.
АЕЛ Лимасол
 14 5 1 8 14 - 24 16
10.
Этникос Ахна
 13 3 4 6 19 - 31 13
11.
Закакиу
 14 2 5 7 20 - 35 11
12.
Отеллос
 14 2 3 9 12 - 23 9
13.
Кармиотисса
 13 1 4 8 13 - 28 7
14.
Докса Катокопия
 14 0 1 13 5 - 36 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
3.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
4.
Омония Никосия
 7 4 3 0 17 - 7 15
5.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 19 - 12 14
6.
Неа Саламина
 6 4 1 1 11 - 4 13
7.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 11 - 12 13
8.
Этникос Ахна
 6 3 2 1 10 - 7 11
9.
Аполлон
 7 3 1 3 8 - 6 10
10.
Анортосис
 7 2 4 1 11 - 8 10
11.
Кармиотисса
 6 1 3 2 10 - 10 6
12.
Закакиу
 7 1 2 4 7 - 20 5
13.
Отеллос
 7 1 0 6 5 - 13 3
14.
Докса Катокопия
 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Пафос
 6 4 1 1 14 - 4 13
3.
Арис Лимасол
 7 4 1 2 17 - 10 13
4.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
5.
Аполлон
 7 3 3 1 13 - 6 12
6.
Омония Никосия
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
АЕК Ларнака
 7 2 3 2 4 - 5 9
8.
Закакиу
 7 1 3 3 13 - 15 6
9.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
10.
Неа Саламина
 7 1 3 3 9 - 14 6
11.
АЕЛ Лимасол
 7 1 0 6 3 - 12 3
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 7 0 1 6 3 - 18 1
14.
Докса Катокопия
 7 0 0 7 1 - 21 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Семедо Вилли 7
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
АПОЭЛ Петрович Радосав 6
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
Докса Катокопия Ньярко Эрнест 6
Весь список
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