Тур: 14.
2:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаМедоевич Слободан
1:0
34' ГолSilva
56' Желтая карточкаТруич Никола
2:0
65' ГолПапафотис Вассилис
90' Желтая карточкаНьярко Эрнест
90'+5
Ход матча
34'
1:0
56'
65'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Черных ФёдорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Марш ДжорджПолузащитник
-
-
66 Silva
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Цука РавиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Коскела Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
-
21 Альсё БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Aleksa Puric
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Petrakis
История личных встреч
АЕЛ Лимасол
Докса Катокопия
24 матча
91.7%
8.3%
22 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.7%
29.2%
29.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
12.5%
4.2%
20 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
120%
0 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
34 матча
64.7%
23.5%
11.8%
22 победы 8 ничьих 4 победы
Первый тайм
29.4%
55.9%
14.7%
10 побед 19 ничьих 5 побед
Второй тайм
58.8%
32.4%
8.8%
20 побед 11 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
29
Голов в среднем за матч
1.63
1.61
Среднее время на гол
55
55
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
0.78
0.75
Среднее время на гол
115
120
Всего голов
40
41
Голов в среднем за матч
1.18
1.21
Тотал матчей
2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
76
74
Бомбардиры внутри турнира
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Папафотис Вассилис
|2
|0.14
|Морсай Йонатан
|2
|0.14
|Silva
|2
|0.14
|Хенти Эзекиэль
|2 (1)
|0.14
|Филипович Петар
|1
|0.07
|Макрис Андреас
|1
|0.07
|Срнич Драголюб
|1
|0.07
|Мендоса Хавьер
|1
|0.07
|Андреу Эвангелос
|1
|0.07
Докса Катокопия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асанте Эрнест
|1
|0.07
|Труич Никола
|1
|0.07
|Велковски Димитар
|1
|0.07
|Садик Берат
|1 (1)
|0.07
Карточки
АЕЛ Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марш Джордж
|5
|0
|Филипович Петар
|3
|1
|Мендоса Хавьер
|4
|0
|Цука Рави
|4
|0
|Морсай Йонатан
|3
|0
|Франдзис Христофорос
|3
|0
|Деваст Себастьен
|1
|1
|Медоевич Слободан
|2
|0
|Черных Фёдор
|2
|0
|Макрис Андреас
|2
|0
|Папафотис Вассилис
|2
|0
|Silva
|2
|0
|Андреу Эвангелос
|2
|0
|Хенти Эзекиэль
|0
|1
|Башту Угу
|1
|0
|Fabrice Nkwoh
|1
|0
Докса Катокопия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньярко Эрнест
|6
|0
|Альсё Бриан
|5
|0
|Наби Адил
|4
|0
|Трайчевски Душко
|3
|0
|Стилиану Мариос
|3
|0
|Evangelos Kyriakou
|3
|0
|Фофана Гессума
|3
|0
|Труич Никола
|1
|1
|Шишковски Дамьян
|1
|1
|Джа-Джедже Брис
|2
|0
|Пантич Александар
|2
|0
|Мухаммед Муса
|2
|0
|Хасселбайнк Глеофило
|2
|0
|Садик Берат
|1
|0
|Сецерович Аднан
|1
|0
|Велковски Димитар
|1
|0
|Aleksa Puric
|1
|0
|Nicolai Skoglund
|1
|0
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Докса Катокопия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
0
АЕЛ Лимасол
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Докса Катокопия
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
12
13
Упущенные победы
1
3
АЕЛ Лимасол
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Докса Катокопия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
10
0
4 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 14
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
13
22
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 15
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
2
15%
2
9%
1-15
3
23%
4
18%
16-30
2
15%
1
5%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
15%
5
23%
61-75
4
31%
7
32%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
11 Не забивали 11
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
14
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
17%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
2
14%
61-75
3
25%
5
36%
76-90
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
4
31%
1
20%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
25
36
11 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 22
9 Пропускали первыми 13
11 Не пропускали 14
4
16%
5
14%
1-15
3
12%
7
19%
16-30
4
16%
2
6%
31-45
2
8%
3
8%
46-60
5
20%
7
19%
61-75
7
28%
12
33%
76-90
Результаты последних матчей
АЕЛ Лимасол
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 АПОЭЛ - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1
Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 2:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Аполлон - АЕЛ Лимасол 2:0 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Пафос - АЕЛ Лимасол 3:1 АЕЛ Лимасол - Закакиу 4:3 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - АЕЛ Лимасол 3:1 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:1 Эносис - АЕЛ Лимасол 3:0 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0
Докса Катокопия
(20 матчей)
5%
10%
85%
1 победа 2 ничьи 17 поражений
АПОЭЛ - Докса Катокопия 5:0 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Неа Саламина - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Омония 29-го Мая 0:1
Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Аполлон - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Пафос - Докса Катокопия 4:0 Докса Катокопия - Закакиу 1:3 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Докса Катокопия - АЕЛ Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Докса Катокопия 1:1 Докса Катокопия - Неа Саламина 0:1 Олимпиакос Никосия - Докса Катокопия 1:2 Докса Катокопия - Акритас Хлоракас 1:3 Докса Катокопия - Эносис 0:1 Кармиотисса - Докса Катокопия 2:1
Результаты матчей
АЕЛ Лимасол
Докса Катокопия
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
0:2
3 раза 43%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
4:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
2:0
3 раза 21%
1:3
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
10 раз 71%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АЕЛ Лимасол
Докса Катокопия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
43
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
410
410
113
113
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|7
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|6
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6
|Докса Катокопия
|Ньярко Эрнест
|6