Тур: 14.
2:1
Конец матча
0'
0:1
6' ГолУрошевич Слободан
8' Желтая карточкаСёке Юлиус
14' Желтая карточкаКокорин Александр
32' Желтая карточкаМиличевич Хрвое
44' Желтая карточкаБенгтссон Лео
49' Желтая карточкаКажу
0:1
53' Не забитый пенальтиФран Соль
1:1
57' ПенальтиФран Соль
59' Желтая карточкаУрошевич Слободан
63' Желтая карточкаФран Соль
2:1
75' Гол в свои воротаКажу
90' Желтая карточкаГуставу Луиш
90'+6
Ход матча
6'
8'
32'
44'
49'
53'
0:1
57'
1:1
63'
75'
2:1
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
- Основной состав
- Вратарь
-
3 КажуЗащитник
-
20 Яго СтивЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Сане МамадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомис ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Mislav Zadro
-
-
27 Zakaria Sawo
-
Главный тренер: Шпилевский Алексей
История личных встреч
АЕК Ларнака
Арис Лимасол
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
21 матч
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
2.3
1.36
Среднее время на гол
39
66
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.36
1
Среднее время на гол
66
90
Всего голов
38
25
Голов в среднем за матч
1.81
1.19
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
49
75
Бомбардиры внутри турнира
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|11 (3)
|0.79
|Димерс Марк
|3
|0.21
|Тричковски Иван
|2
|0.14
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.07
|Дьюрчо Адам
|1
|0.07
|Понс Пере
|1
|0.07
|Гарсия Анхель
|1
|0.07
|Фараж Имад
|1
|0.07
|Тонгья Франко
|1
|0.07
Арис Лимасол
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гомис Янник
|4 (1)
|0.29
|Кокорин Александр
|3
|0.21
|Стемпиньски Мариуш
|3
|0.21
|Моннор Джейден
|3
|0.21
|Шуманский Артем
|3 (1)
|0.21
|Шполярич Матья
|2
|0.14
|Маямбела Михлали
|2
|0.14
|Бенгтссон Лео
|2
|0.14
|Урошевич Слободан
|1
|0.07
|Кажу
|1
|0.07
|Струски Кароль
|1
|0.07
|Николич Велько
|1
|0.07
|Шави Уоррен
|1
|0.07
Карточки
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|5
|0
|Дионку Альфа
|4
|0
|Фран Соль
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Санчес Факундо
|2
|0
|Роберж Валентин
|2
|0
|Бруну Гама
|2
|0
|Густаву Луиш
|2
|0
|Гарсия Анхель
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
|Тонгья Франко
|1
|0
Арис Лимасол
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яго Стив
|3
|1
|Урошевич Слободан
|4
|0
|Маямбела Михлали
|4
|0
|Сёке Юлиус
|4
|0
|Кокорин Александр
|3
|0
|Кажу
|3
|0
|Гомис Янник
|3
|0
|Бенгтссон Лео
|3
|0
|Браун Морган
|3
|0
|Мукету-Муссунда Алекс
|3
|0
|Брорссон Франц
|1
|1
|Струски Кароль
|2
|0
|Шуманский Артем
|2
|0
|Шави Уоррен
|2
|0
|Моннор Джейден
|2
|0
|Zakaria Sawo
|0
|1
|Стемпиньски Мариуш
|1
|0
|Ванаилсон Лусиано
|1
|0
|Николич Велько
|1
|0
|Сане Мамаду
|1
|0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Арис Лимасол
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
7
5
АЕК Ларнака
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Арис Лимасол
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
11
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Арис Лимасол
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
19
18
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
16%
3
17%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
3
16%
6
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
5
28%
61-75
2
11%
3
17%
76-90
Пропущено
12
9
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
4
44%
76-90
Забито
4
11
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
50%
2
18%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
23
29
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
3
13%
4
14%
1-15
7
30%
3
10%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
3
13%
2
7%
46-60
4
17%
8
28%
61-75
2
9%
6
21%
76-90
Пропущено
17
12
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
18%
1
8%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
3
18%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3
АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2
Арис Лимасол
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1
Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0
Результаты матчей
АЕК Ларнака
Арис Лимасол
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:5
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
Точное количество голов
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
1
5 раз 36%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АЕК Ларнака
Арис Лимасол
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
52
43
43
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
131
68
86
410
311
212
212
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|9
|3
|2
|25 - 8
|30
|2.
|13
|9
|2
|2
|28 - 7
|29
|3.
|14
|9
|2
|3
|27 - 14
|29
|4.
|13
|7
|5
|1
|27 - 14
|26
|5.
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|6.
|14
|6
|5
|3
|23 - 17
|23
|7.
|14
|6
|4
|4
|21 - 12
|22
|8.
|13
|5
|4
|4
|20 - 18
|19
|9.
|1:0
|14
|5
|1
|8
|13 - 24
|16
|10.
|13
|3
|4
|6
|19 - 31
|13
|11.
|1:1
|14
|2
|6
|6
|20 - 33
|12
|12.
|14
|2
|3
|9
|12 - 23
|9
|13.
|13
|1
|4
|8
|13 - 28
|7
|14.
|0:1
|14
|0
|1
|13
|5 - 35
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|7
|4
|3
|0
|17 - 7
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|19 - 12
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|11 - 4
|13
|7.
|1:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 12
|13
|8.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|11.
|6
|1
|3
|2
|10 - 10
|6
|12.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 20
|5
|13.
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|14.
|0:1
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|14 - 4
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|17 - 10
|13
|4.
|1:1
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|5.
|7
|3
|3
|1
|13 - 6
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|7.
|7
|2
|3
|2
|4 - 5
|9
|8.
|1:1
|7
|1
|4
|2
|13 - 13
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|11.
|1:0
|7
|1
|0
|6
|3 - 12
|3
|12.
|7
|0
|2
|5
|9 - 24
|2
|13.
|7
|0
|1
|6
|3 - 18
|1
|14.
|0:1
|7
|0
|0
|7
|1 - 20
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|7
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|6
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|6
|Отеллос
|Eduardo Nardini
|6