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  2. Матчи
  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 14.
АЕК Ларнака
2:1
Конец матча
Арис Лимасол
0'
0:1
6' Гол
Урошевич Слободан
8' Желтая карточка
Сёке Юлиус
14' Желтая карточка
Кокорин Александр
32' Желтая карточка
Миличевич Хрвое
44' Желтая карточка
Бенгтссон Лео
49' Желтая карточка
Кажу
0:1
53' Не забитый пенальти
Фран Соль
1:1
57' Пенальти
Фран Соль
59' Желтая карточка
Урошевич Слободан
63' Желтая карточка
Фран Соль
2:1
75' Гол в свои ворота
Кажу
90' Желтая карточка
Густаву Луиш
90'+6
АЕК Ларнака
Арис Лимасол

История личных встреч

АЕК Ларнака
Арис Лимасол

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
13.3%
13.4%
11 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

21 матч

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ПД
2:0
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
4:3
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
1:0
К
1:2
К
4:0
ПД
4:1
ПД
0:5
ПД
1:1
ПД
4:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
2:2
ПД
0:3

Голы

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.3
1.36

Среднее время на гол

39
66

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
1

Среднее время на гол

66
90

Всего голов

38
25

Голов в среднем за матч

1.81
1.19

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

49
75

Бомбардиры внутри турнира

АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 11 (3) 0.79
Димерс Марк 3 0.21
Тричковски Иван 2 0.14
Лопеш Рафаэл 1 0.07
Дьюрчо Адам 1 0.07
Понс Пере 1 0.07
Гарсия Анхель 1 0.07
Фараж Имад 1 0.07
Тонгья Франко 1 0.07
Арис Лимасол
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомис Янник 4 (1) 0.29
Кокорин Александр 3 0.21
Стемпиньски Мариуш 3 0.21
Моннор Джейден 3 0.21
Шуманский Артем 3 (1) 0.21
Шполярич Матья 2 0.14
Маямбела Михлали 2 0.14
Бенгтссон Лео 2 0.14
Урошевич Слободан 1 0.07
Кажу 1 0.07
Струски Кароль 1 0.07
Николич Велько 1 0.07
Шави Уоррен 1 0.07

Карточки

АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 5 0
Дионку Альфа 4 0
Фран Соль 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Томович Ненад 1 1
Санчес Факундо 2 0
Роберж Валентин 2 0
Бруну Гама 2 0
Густаву Луиш 2 0
Гарсия Анхель 2 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Димерс Марк 1 0
Фараж Имад 1 0
Тонгья Франко 1 0
Арис Лимасол
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яго Стив 3 1
Урошевич Слободан 4 0
Маямбела Михлали 4 0
Сёке Юлиус 4 0
Кокорин Александр 3 0
Кажу 3 0
Гомис Янник 3 0
Бенгтссон Лео 3 0
Браун Морган 3 0
Мукету-Муссунда Алекс 3 0
Брорссон Франц 1 1
Струски Кароль 2 0
Шуманский Артем 2 0
Шави Уоррен 2 0
Моннор Джейден 2 0
Zakaria Sawo 0 1
Стемпиньски Мариуш 1 0
Ванаилсон Лусиано 1 0
Николич Велько 1 0
Сане Мамаду 1 0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Арис Лимасол
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

7
5
АЕК Ларнака
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Арис Лимасол
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
11
АЕК Ларнака
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Арис Лимасол
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

19
18
11 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
3
16%
3
17%
1-15
5
26%
1
6%
16-30
3
16%
6
33%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
5
28%
61-75
2
11%
3
17%
76-90

Пропущено

12
9
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
1
8%
2
22%
61-75
1
8%
4
44%
76-90

Забито

4
11
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
1
9%
1-15
2
50%
2
18%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
25%
3
27%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

23
29
14 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 10
4 Не забивали 1
3
13%
4
14%
1-15
7
30%
3
10%
16-30
4
17%
6
21%
31-45
3
13%
2
7%
46-60
4
17%
8
28%
61-75
2
9%
6
21%
76-90

Пропущено

17
12
10 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
18%
1
8%
1-15
6
35%
0
0%
16-30
1
6%
2
17%
31-45
3
18%
2
17%
46-60
1
6%
3
25%
61-75
3
18%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК Ларнака
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3
АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0 АЕК Ларнака - Кишварда 1:2
Арис Лимасол
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
АЕЛ Лимасол - Арис Лимасол 0:4 Рейнджерс - Арис Лимасол 1:1 Арис Лимасол - АПОЭЛ 1:0 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1
Бетис - Арис Лимасол 4:1 Арис Лимасол - Неа Саламина 2:1 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 Арис Лимасол - Рейнджерс 2:1 Арис Лимасол - Аполлон 0:1 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Арис Лимасол - Пафос 1:1 Закакиу - Арис Лимасол 0:5 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Арис Лимасол - Докса Катокопия 2:1 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0

Результаты матчей

АЕК Ларнака
Арис Лимасол

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:5
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%

Точное количество голов

3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
1
5 раз 36%
2
5 раз 36%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АЕК Ларнака
Арис Лимасол

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
2
1.5
4
3
4
3
2.5
2
5
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
13
1
6
8
1.5
8
6
4
10
2.5
3
11
2
12
3.5
2
12
2
12
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:1 14 9 3 2 25 - 8 30
2.
Пафос
 13 9 2 2 28 - 7 29
3.
Арис Лимасол
 14 9 2 3 27 - 14 29
4.
Омония Никосия
 13 7 5 1 27 - 14 26
5.
Анортосис
 13 7 4 2 22 - 11 25
6.
АЕК Ларнака
 14 6 5 3 23 - 17 23
7.
Аполлон
 14 6 4 4 21 - 12 22
8.
Неа Саламина
 13 5 4 4 20 - 18 19
9.
АЕЛ Лимасол
 1:0 14 5 1 8 13 - 24 16
10.
Этникос Ахна
 13 3 4 6 19 - 31 13
11.
Закакиу
 1:1 14 2 6 6 20 - 33 12
12.
Отеллос
 14 2 3 9 12 - 23 9
13.
Кармиотисса
 13 1 4 8 13 - 28 7
14.
Докса Катокопия
 0:1 14 0 1 13 5 - 35 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 1:1 7 5 2 0 15 - 3 17
2.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
3.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
4.
Омония Никосия
 7 4 3 0 17 - 7 15
5.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 19 - 12 14
6.
Неа Саламина
 6 4 1 1 11 - 4 13
7.
АЕЛ Лимасол
 1:0 7 4 1 2 10 - 12 13
8.
Этникос Ахна
 6 3 2 1 10 - 7 11
9.
Аполлон
 7 3 1 3 8 - 6 10
10.
Анортосис
 7 2 4 1 11 - 8 10
11.
Кармиотисса
 6 1 3 2 10 - 10 6
12.
Закакиу
 1:1 7 1 2 4 7 - 20 5
13.
Отеллос
 7 1 0 6 5 - 13 3
14.
Докса Катокопия
 0:1 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 6 5 0 1 11 - 3 15
2.
Пафос
 6 4 1 1 14 - 4 13
3.
Арис Лимасол
 7 4 1 2 17 - 10 13
4.
АПОЭЛ
 1:1 7 4 1 2 10 - 5 13
5.
Аполлон
 7 3 3 1 13 - 6 12
6.
Омония Никосия
 6 3 2 1 10 - 7 11
7.
АЕК Ларнака
 7 2 3 2 4 - 5 9
8.
Закакиу
 1:1 7 1 4 2 13 - 13 7
9.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
10.
Неа Саламина
 7 1 3 3 9 - 14 6
11.
АЕЛ Лимасол
 1:0 7 1 0 6 3 - 12 3
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 7 0 1 6 3 - 18 1
14.
Докса Катокопия
 0:1 7 0 0 7 1 - 20 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Семедо Вилли 7
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
АПОЭЛ Петрович Радосав 6
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 6
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