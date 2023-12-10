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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 1578 Главный судья: Carlos Macedo
Эшторил
4:0
Конец матча
Шавиш
0'
1:0
6' Гол
Гомес Родриго
35' Желтая карточка
Араужу Тьягу
45' Желтая карточка
Маркеш Жоао
49' Желтая карточка
Холсгров Джордан
56' Желтая карточка
Родригеш Бруну
2:0
61' Гол
Гомес Родриго
3:0
70' Гол
Маркес Алехандро
74' Желтая карточка
Ланга Бруну
90' Желтая карточка
Морим Эдер
90' Желтая карточка
Алвару Педру
4:0
90' Гол
Тавареш Эриберту
90'+5
31
Карне
Марсело
2
Парра
Рауль
3
Витал
Бернардо
23
Алвару
Педру
21
Гомес
Родриго
II
8
Холсгров
Джордан
82
Фернандеш
Матеуш
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
11
Кассиано
Диас
33
Маркеш
Жоао
31
Оливейра
де
Моура
Родриго
Сезар
19
Витория
Стивен
4
Родригеш
Бруну
33
Круз
Сандру
27
Карраса
Моура
8
Педру
Жоау
II
28
Нвакали
Келечи
5
Ланга
Бруну
10
Санка
Леандру
99
Алвес
Даниэль
23
Эрнандес
Эктор
II
Эшторил
3-4-3
Шавиш
3-4-3

История личных встреч

Эшторил
Шавиш

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

11 матчей

18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПВЛ
1:1
ПВЛ
0:2
ПВЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ГЛ
2:2
ГЛ
1:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.6

Среднее время на гол

77
56

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

1.09
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
82

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 5 0.38
Гомес Родриго II 4 0.31
Маркеш Жоао 3 0.23
Кассиано Диас 3 (1) 0.23
Гитан Рафик 3 0.23
Холсгров Джордан 2 0.15
Араужу Тьягу 1 0.08
Мангала Эльяким 1 0.08
Тавареш Эриберту 1 0.08
Витал Бернардо 1 0.08
Волней 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 8 (2) 0.62
Виктор Пауло 1 0.08
Круз Сандру 1 0.08
Коррея Жоау 1 0.08
Алвес Даниэль 1 0.08
Ланга Бруну 1 0.08
Соуза Бернардо 1 0.08
Пинью Педро 1 0.08
Санка Леандру 0 0
Нвакали Келечи 0 0
Абасс Исса 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 5 1
Алвару Педру 4 0
Витал Бернардо 4 0
Волней 3 0
Араужу Тьягу 3 0
Гомес Родриго II 3 0
Фернандеш Матеуш 3 0
Маркеш Жоао 3 0
Кассиано Диас 2 0
Тавареш Эриберту 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Карне Марсело 1 0
Пина Вагнер 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 6 2
Виктор Пауло 6 0
Рибейру Рубен 3 1
Ланга Бруну 3 1
Гимарайнш Рикарду 3 0
Витория Стивен 2 0
Коррея Жоау 2 0
Нвакали Келечи 2 0
Родригеш Бруну 2 0
Ногейра Хуго 2 0
Санка Леандру 2 0
Морену Жоау 0 1
Ламейраш Рубен 1 0
Педру Жоау II 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Абасс Исса 1 0
Морим Эдер 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Эшторил
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Шавиш
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Эшторил
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Шавиш
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

1
8
Эшторил
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Шавиш
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

16
8

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

13
4
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
3
23%
2
50%
76-90

Пропущено

5
22
2 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
20%
7
32%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
20%
3
14%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
20%
3
14%
61-75
2
40%
3
14%
76-90

Забито

13
11
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
5
38%
1
9%
61-75
2
15%
4
36%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
6
38%
2
15%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
19%
4
31%
76-90

Забито

26
15
8 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
1
4%
1
7%
31-45
4
15%
4
27%
46-60
9
35%
2
13%
61-75
5
19%
6
40%
76-90

Пропущено

21
35
8 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 12
2
10%
9
26%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
5
24%
5
14%
31-45
6
29%
4
11%
46-60
2
10%
4
11%
61-75
5
24%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0
Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2
Шавиш
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0
Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3

Результаты матчей

Эшторил
Шавиш

Точный счет

4:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
5:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

4:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
4
2
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
5
7
6
1.5
5
8
4
9
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Порту
 Заявка 13 10 1 2 21 - 9 31
3.
Бенфика
 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
4.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 8 1 4 23 - 16 25
6.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 14 - 10 21
7.
Фаренсе
 Заявка 13 5 2 6 22 - 18 17
8.
Фамаликан
 Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9.
Эштрела
 Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
10.
Боавишта
 Заявка 13 4 3 6 20 - 27 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 13 4 3 6 14 - 27 15
12.
Эшторил
 Заявка 13 4 1 8 24 - 23 13
13.
Каса Пия
 Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
14.
Жил Висенте
 Заявка 12 3 2 7 24 - 25 11
15.
Риу Аве
 Заявка 13 2 5 6 15 - 22 11
16.
Шавиш
 Заявка 13 3 1 9 15 - 35 10
17.
Арока
 Заявка 13 2 4 7 15 - 19 10
18.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
5.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
7.
Эшторил
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
8.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
10.
Эштрела
 Заявка 7 3 0 4 8 - 9 9
11.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
13.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
14.
Боавишта
 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
15.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Арока
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
18.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
8.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
11.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
14.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Риу Аве
 Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Шавиш
 Заявка 7 1 0 6 4 - 22 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 6 0 0 6 6 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 5
Порту Карму Давид 1 5
Эшторил Холсгров Джордан 1 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 61'
      Г О О О О Л - Гомес Родриго II забивает ударом с левой ноги!
    • 56'
      Родригеш Бруну совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 49'
      Jordan Holsgrove совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 46'
      Тактическая замена. Карраса Моура уходит с поля и его заменяет Коррея Жоау
    • 46'
      Тактическая замена. Педру Жоау II уходит с поля и его заменяет Морим Эдер
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Маркеш Жоао совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 35'
      Араужу Тьягу тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
    • 15'
      Круз Сандру получил травму и заменен. Кейруш Жоау выходит на поле.
    • 6'
      Г О О О О О О Л - Гомес Родриго II из команды Эшторил с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 119
    Эшторил 89.9% (107)
    X 8.4% (10)
    Шавиш 1.7% (2)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Эшторил 4:0 Шавиш онлайн

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    Прогнозы на матч Эшторил 4:0 Шавиш

    Исход игры
    Эшторил
    89.9% (107)
    Ничья
    8.4% (10)
    Шавиш
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.78% (40)
    Меньше
    65.22% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    40.87% (47)
    Нет
    59.13% (68)
    Популярный счёт
    1:0 Эшторил
    45.4% (54)
    2:1 Эшторил
    28.6% (34)
    2:0 Эшторил
    10.1% (12)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    3:1 Эшторил
    4.2% (5)
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