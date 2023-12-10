Тур: 13. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Зрители: 1578 Главный судья: Carlos Macedo
0'
1:0
6' ГолГомес Родриго
35' Желтая карточкаАраужу Тьягу
45' Желтая карточкаМаркеш Жоао
49' Желтая карточкаХолсгров Джордан
56' Желтая карточкаРодригеш Бруну
2:0
61' ГолГомес Родриго
3:0
70' ГолМаркес Алехандро
74' Желтая карточкаЛанга Бруну
90' Желтая карточкаМорим Эдер
90' Желтая карточкаАлвару Педру
4:0
90' ГолТавареш Эриберту
90'+5
Ход матча
6'
1:0
35'
45'
49'
56'
61'
2:0
70'
74'
90'
90'
90'
23
Алвару
Педру
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
33
Маркеш
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 ВолнейЗащитник
-
20 Карлос ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
-
79 Пина ВагнерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Круз СандруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
44 Кейруш ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Эшторил
Шавиш
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
11 матчей
18.2%
36.4%
45.4%
2 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.6
Среднее время на гол
77
56
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
1.09
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
82
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|5
|0.38
|Гомес Родриго II
|4
|0.31
|Маркеш Жоао
|3
|0.23
|Кассиано Диас
|3 (1)
|0.23
|Гитан Рафик
|3
|0.23
|Холсгров Джордан
|2
|0.15
|Араужу Тьягу
|1
|0.08
|Мангала Эльяким
|1
|0.08
|Тавареш Эриберту
|1
|0.08
|Витал Бернардо
|1
|0.08
|Волней
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|8 (2)
|0.62
|Виктор Пауло
|1
|0.08
|Круз Сандру
|1
|0.08
|Коррея Жоау
|1
|0.08
|Алвес Даниэль
|1
|0.08
|Ланга Бруну
|1
|0.08
|Соуза Бернардо
|1
|0.08
|Пинью Педро
|1
|0.08
|Санка Леандру
|0
|0
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|5
|1
|Алвару Педру
|4
|0
|Витал Бернардо
|4
|0
|Волней
|3
|0
|Араужу Тьягу
|3
|0
|Гомес Родриго II
|3
|0
|Фернандеш Матеуш
|3
|0
|Маркеш Жоао
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Тавареш Эриберту
|2
|0
|Маркес Алехандро
|2
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Карне Марсело
|1
|0
|Пина Вагнер
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|6
|2
|Виктор Пауло
|6
|0
|Рибейру Рубен
|3
|1
|Ланга Бруну
|3
|1
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|Витория Стивен
|2
|0
|Коррея Жоау
|2
|0
|Нвакали Келечи
|2
|0
|Родригеш Бруну
|2
|0
|Ногейра Хуго
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Морену Жоау
|0
|1
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Морим Эдер
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Шавиш
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Эшторил
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Шавиш
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
1
8
Эшторил
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Шавиш
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
8% (1)
54% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
16
8
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
13
4
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
1
25%
46-60
4
31%
1
25%
61-75
3
23%
2
50%
76-90
Пропущено
5
22
2 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
1
20%
7
32%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
20%
3
14%
31-45
0
0%
2
9%
46-60
1
20%
3
14%
61-75
2
40%
3
14%
76-90
Забито
13
11
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
5
38%
1
9%
61-75
2
15%
4
36%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
6
38%
2
15%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
Забито
26
15
8 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
4
15%
0
0%
1-15
3
12%
2
13%
16-30
1
4%
1
7%
31-45
4
15%
4
27%
46-60
9
35%
2
13%
61-75
5
19%
6
40%
76-90
Пропущено
21
35
8 В 1-м тайме 20
13 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 12
2
10%
9
26%
1-15
1
5%
6
17%
16-30
5
24%
5
14%
31-45
6
29%
4
11%
46-60
2
10%
4
11%
61-75
5
24%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1 Эшторил - Каса Пия 4:0
Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2
Шавиш
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Шавиш - Визела 2:1 Портимоненсе - Шавиш 2:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0
Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2 Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3
Результаты матчей
Эшторил
Шавиш
Точный счет
4:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
5:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
4:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
0:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
5:0
2 раза 15%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
42
24
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
76
58
49
112
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|21 - 9
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 20
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 18
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 27
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 27
|15
|12.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|24 - 23
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|24 - 25
|11
|15.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|15 - 22
|11
|16.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|15 - 35
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|15 - 19
|10
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|16.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|11 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 22
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 5
Прогнозы на матч Эшторил 4:0 Шавиш
Исход игры
Эшторил
89.9% (107)
Ничья
8.4% (10)
Шавиш
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.78% (40)
Меньше
65.22% (75)
Обе команды забьют
Да
40.87% (47)
Нет
59.13% (68)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
45.4% (54)
2:1 Эшторил
28.6% (34)
2:0 Эшторил
10.1% (12)
1:1 Ничья
5.9% (7)
3:1 Эшторил
4.2% (5)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!