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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Кайсериспор
0:0
Второй тайм: 52'
Пендикспор
0'

Ход матча

46'
Жанвье Жульян
Саздаджи Гекхан
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Пендикспор
4.65
4.10
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4.80
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Все Коэффициенты
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
5
Хоссейни
Маджид
3
Аттама
Джозеф
28
Дживелек
Рамазан
10
Кеман
Оливье
6
Карими
Али
II
70
Боа
Морте
Аилтон
7
Кардозу
Мигел
33
Калдырым
Хасан
Али
9
Тиам
Маме
1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
20
Зюлюнгёз
Беркай
23
Велинтон
Соуза
6
Секейра
Нуну
18
Мидтше
Фредрик
58
Кайя
Гёкхан
66
Лусамба
Арно
34
Тюрам
Рожерио
99
Ярдымджи
Эренджан
11
Акбунар
Халиль
Кайсериспор
4-2-3-1
Пендикспор
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 9 (3) 0.6
Боа Морте Аилтон 3 0.2
Мане Карлуш 1 0.07
Баокен Стефан 1 0.07
Кеман Оливье 1 0.07
Карими Али II 1 0.07
Узодимма Энтони 1 0.07
Кардозу Мигел 0 0
Саздаджи Гекхан 0 0
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 5 0.33
Ромеро Оскар 3 (3) 0.2
Велинтон Соуза 2 0.13
Тюрам Рожерио 2 0.13
Цекици Эндри 1 0.07
Кайя Гёкхан 1 0.07
Диаби Абдулай 1 0.07
Зюлюнгёз Беркай 1 0.07
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Акбунар Халиль 0 0
Секейра Нуну 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Кеман Оливье 2 0
Тиам Маме 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Саздаджи Гекхан 1 0
Кардозу Мигел 1 0
Баязит Билал 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Ака Яу 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асан Серкан 2 1
Вукович Йосип 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Секейра Нуну 2 0
Цекици Эндри 2 0
Акдаг Ибрахим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Акбунар Халиль 1 0
Велинтон Соуза 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Лусамба Арно 1 0
Мидтше Фредрик 1 0
Кайя Гёкхан 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Пендикспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
4
Кайсериспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Пендикспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

7
3
Кайсериспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Пендикспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Пропущено

3
14
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
1
33%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
7
44%
76-90

Забито

17
17
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
4
24%
5
29%
29%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
30
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
0
0%
6
20%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
4
25%
3
10%
31-45
4
25%
6
20%
46-60
4
25%
3
10%
61-75
2
13%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0
Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2
Пендикспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0
Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0

Результаты матчей

Кайсериспор
Пендикспор

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
1
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
5
9
1.5
3
11
2
12
2.5
1
13
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 13 1 1 40 - 11 40
2.
Галатасарай
 Заявка 15 13 1 1 31 - 9 40
3.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 15 7 6 2 19 - 14 27
4.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 22 - 19 26
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
6.
Адана Демирспор
 Заявка 15 6 5 4 27 - 19 23
7.
Антальяспор
 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
9.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
10.
Хатайспор
 0:1 Заявка 15 4 6 5 24 - 22 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 5 5 20 - 20 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 4 5 6 18 - 14 17
13.
Газиантеп
 Заявка 14 5 0 9 14 - 22 15
14.
Сивасспор
 Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
15.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 15 4 3 8 15 - 20 15
16.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
17.
Самсунспор
 Заявка 15 4 2 9 17 - 25 14
18.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 5 7 12 - 23 14
19.
Пендикспор
 0:0 Заявка 15 3 5 7 16 - 31 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 11 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Бешикташ
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
5.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 8 4 4 0 9 - 3 16
6.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
7.
Антальяспор
 Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
10.
Хатайспор
 0:1 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
13.
Самсунспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
14.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
15.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
19.
Пендикспор
 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 6 1 0 14 - 1 19
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4.
Сивасспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
5.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
6.
Пендикспор
 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 14 9
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Касымпаша
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
14.
Хатайспор
 0:1 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 2 - 11 5
17.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 4 3 8 - 13 4
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Саздаджи Гекхан уходит с поля. Жанвье Жульян выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кайсериспор
Ничья
Пендикспор
4.65
4.10
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4.80
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Кайсериспор
Пендикспор
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