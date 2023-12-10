Тур: 15. Стадион: Кадир Хас.
0:0
Второй тайм: 52'
0'
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 4
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
25
Баязит
Билал
10
Кеман
Оливье
22
Озгенч
Эрдем
58
Кайя
Гёкхан
66
Лусамба
Арно
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Озбек МехметПолузащитник
-
20 Мане КарлушПолузащитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Реджеп Учар
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Озгенч ЭрдемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
58 Кайя ГёкханПолузащитник
-
66 Лусамба АрноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Огюр БуракВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Акча МуратЗащитник
- Защитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Хассан АхмедНападающий
-
Главный тренер: Виейра Иво
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|9 (3)
|0.6
|Боа Морте Аилтон
|3
|0.2
|Мане Карлуш
|1
|0.07
|Баокен Стефан
|1
|0.07
|Кеман Оливье
|1
|0.07
|Карими Али II
|1
|0.07
|Узодимма Энтони
|1
|0.07
|Кардозу Мигел
|0
|0
|Саздаджи Гекхан
|0
|0
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Пендикспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ярдымджи Эренджан
|5
|0.33
|Ромеро Оскар
|3 (3)
|0.2
|Велинтон Соуза
|2
|0.13
|Тюрам Рожерио
|2
|0.13
|Цекици Эндри
|1
|0.07
|Кайя Гёкхан
|1
|0.07
|Диаби Абдулай
|1
|0.07
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0.07
|Лусамба Арно
|0
|0
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Акбунар Халиль
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
Карточки
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Кеман Оливье
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Узодимма Энтони
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Саздаджи Гекхан
|1
|0
|Кардозу Мигел
|1
|0
|Баязит Билал
|1
|0
|Йылмаз Картал
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
Пендикспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асан Серкан
|2
|1
|Вукович Йосип
|3
|0
|Озгенч Эрдем
|2
|0
|Секейра Нуну
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Акдаг Ибрахим
|2
|0
|Канполат Эрдем
|2
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Велинтон Соуза
|1
|0
|Ромеро Оскар
|1
|0
|Тюрам Рожерио
|1
|0
|Лусамба Арно
|1
|0
|Мидтше Фредрик
|1
|0
|Кайя Гёкхан
|1
|0
|Рассул Джохер Хадим
|1
|0
|Зюлюнгёз Беркай
|1
|0
|Огюр Бурак
|1
|0
|Битин Горкем
|1
|0
|Осман Озкейлю
|1
|0
Результаты матчей
Кайсериспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Пендикспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
1
4
Кайсериспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Пендикспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
14
Упущенные победы
7
3
Кайсериспор
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
43% (6)
7% (1)
Пендикспор
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
21% (3)
29% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
17
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
33%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Пропущено
3
14
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
4
29%
1-15
1
33%
1
7%
16-30
1
33%
2
14%
31-45
0
0%
3
21%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
7
44%
76-90
Забито
17
17
7 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
2
12%
0
0%
1-15
1
6%
2
12%
16-30
4
24%
5
29%
29%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
3
18%
3
18%
61-75
4
24%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
16
30
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 13
0
0%
6
20%
1-15
2
13%
2
7%
16-30
4
25%
3
10%
31-45
4
25%
6
20%
46-60
4
25%
3
10%
61-75
2
13%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кайсериспор
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0
Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2
Пендикспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0
Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0
Результаты матчей
Кайсериспор
Пендикспор
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 29%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 57%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Кайсериспор
Пендикспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
25
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
59
311
212
113
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|40 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 9
|40
|3.
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|19 - 14
|27
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 19
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|27 - 19
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 19
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 31
|21
|10.
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 22
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 20
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 14
|17
|13.
|Заявка
|14
|5
|0
|9
|14 - 22
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|15.
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 20
|15
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|17.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 25
|14
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 23
|14
|19.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 31
|14
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|5.
|0:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|9 - 3
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|10.
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|12.
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|19.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 1
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|6.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|14.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 11
|5
|17.
|1:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 13
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6