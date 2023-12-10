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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Кайсериспор
2:0
Конец матча
Пендикспор
0'
1:0
61' Гол
Тиам Маме
83' Желтая карточка
Велинтон Соуза
2:0
90' Гол
Баокен Стефан
90'+6

Ход матча

46'
Жанвье Жульян
Саздаджи Гекхан
 
61'
Тиам Маме
(Боа Морте Аилтон)
1:0
69'
 
Хассан Ахмед
Тюрам Рожерио
70'
 
Ромеро Оскар
Кайя Гёкхан
70'
 
Каппел Леандро
Ярдымджи Эренджан
72'
Йылмаз Картал
Кардозу Мигел
 
72'
Мане Карлуш
Дживелек Рамазан
 
83'
 
Велинтон Соуза
84'
Баокен Стефан
Кеман Оливье
 
84'
 
Цекици Эндри
Акбунар Халиль
90'
Баокен Стефан
(Калдырым Хасан Али)
2:0
90'
Ака Яу
Боа Морте Аилтон
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
5
Хоссейни
Маджид
3
Аттама
Джозеф
28
Дживелек
Рамазан
10
Кеман
Оливье
6
Карими
Али
II
70
Боа
Морте
Аилтон
7
Кардозу
Мигел
33
Калдырым
Хасан
Али
9
Тиам
Маме
1
Канполат
Эрдем
22
Озгенч
Эрдем
20
Зюлюнгёз
Беркай
23
Велинтон
Соуза
6
Секейра
Нуну
18
Мидтше
Фредрик
58
Кайя
Гёкхан
66
Лусамба
Арно
34
Тюрам
Рожерио
99
Ярдымджи
Эренджан
11
Акбунар
Халиль
Кайсериспор
4-2-3-1
Пендикспор
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 10 (3) 0.67
Боа Морте Аилтон 3 0.2
Баокен Стефан 2 0.13
Мане Карлуш 1 0.07
Кеман Оливье 1 0.07
Карими Али II 1 0.07
Узодимма Энтони 1 0.07
Кардозу Мигел 0 0
Саздаджи Гекхан 0 0
Калдырым Хасан Али 0 0
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0
Пендикспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ярдымджи Эренджан 5 0.33
Ромеро Оскар 3 (3) 0.2
Велинтон Соуза 2 0.13
Тюрам Рожерио 2 0.13
Цекици Эндри 1 0.07
Кайя Гёкхан 1 0.07
Диаби Абдулай 1 0.07
Зюлюнгёз Беркай 1 0.07
Лусамба Арно 0 0
Мидтше Фредрик 0 0
Акбунар Халиль 0 0
Секейра Нуну 0 0

Карточки

Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Кеман Оливье 2 0
Тиам Маме 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Узодимма Энтони 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Саздаджи Гекхан 1 0
Кардозу Мигел 1 0
Баязит Билал 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Ака Яу 1 0
Пендикспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асан Серкан 2 1
Вукович Йосип 3 0
Озгенч Эрдем 2 0
Велинтон Соуза 2 0
Секейра Нуну 2 0
Цекици Эндри 2 0
Акдаг Ибрахим 2 0
Канполат Эрдем 2 0
Акбунар Халиль 1 0
Ромеро Оскар 1 0
Тюрам Рожерио 1 0
Лусамба Арно 1 0
Мидтше Фредрик 1 0
Кайя Гёкхан 1 0
Рассул Джохер Хадим 1 0
Зюлюнгёз Беркай 1 0
Огюр Бурак 1 0
Битин Горкем 1 0
Осман Озкейлю 1 0

Результаты матчей

Кайсериспор
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Пендикспор
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

1
4
Кайсериспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Пендикспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
14

Упущенные победы

7
3
Кайсериспор
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Пендикспор
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
17

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
36%
1
10%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Пропущено

3
16
2 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 8
0
0%
4
25%
1-15
1
33%
1
6%
16-30
1
33%
2
13%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
1
33%
2
13%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

13
16
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
13%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
4
31%
3
19%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
7
44%
76-90

Забито

19
17
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
11%
0
0%
1-15
1
5%
2
12%
16-30
4
21%
5
29%
29%
31-45
3
16%
2
12%
46-60
4
21%
3
18%
61-75
5
26%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

16
32
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 14
0
0%
6
19%
1-15
2
13%
2
6%
16-30
4
25%
3
9%
31-45
4
25%
6
19%
46-60
4
25%
4
13%
61-75
2
13%
11
34%
76-90

Результаты последних матчей

Кайсериспор
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Кайсериспор - Ванспор Ван 4:0 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Кайсериспор - Адана Демирспор 1:1 Кайсериспор - Сивасспор 0:0
Касымпаша - Кайсериспор 3:4 Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1 Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2
Пендикспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Пендикспор - Испарта 32 Спор 5:3 Пендикспор - Галатасарай 0:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Пендикспор - Самсунспор 1:0
Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Пендикспор - Фенербахче 0:5 Коньяспор - Пендикспор 1:2 Пендикспор - Сивасспор 2:3 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Адана Демирспор - Пендикспор 3:0 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Коджаелиспор - Пендикспор 2:0 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Пендикспор - Маниса ФК 2:0 Пендикспор - Corum 0:0

Результаты матчей

Кайсериспор
Пендикспор

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Кайсериспор
Пендикспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
4
1.5
1
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
2
6
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
3
12
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 13 1 1 40 - 11 40
2.
Галатасарай
 Заявка 15 13 1 1 31 - 9 40
3.
Кайсериспор
 Заявка 15 8 5 2 21 - 14 29
4.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 22 - 19 26
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
6.
Адана Демирспор
 Заявка 15 6 5 4 27 - 19 23
7.
Антальяспор
 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
9.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
10.
Хатайспор
 Заявка 15 4 6 5 24 - 22 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 5 5 20 - 20 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 4 5 6 18 - 14 17
13.
Газиантеп
 Заявка 14 5 0 9 14 - 22 15
14.
Сивасспор
 Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 3 8 15 - 20 15
16.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
17.
Самсунспор
 Заявка 15 4 2 9 17 - 25 14
18.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 5 7 12 - 23 14
19.
Пендикспор
 Заявка 15 3 4 8 16 - 33 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 11 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
5.
Бешикташ
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
6.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
7.
Антальяспор
 Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
10.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
13.
Самсунспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
14.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
15.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 6 1 0 14 - 1 19
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4.
Сивасспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
5.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
6.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
7.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
8.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
9.
Касымпаша
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
Пендикспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
14.
Хатайспор
 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 2 - 11 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 4 3 8 - 13 4
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 10 (1)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
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Топ нарушителей
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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