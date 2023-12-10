Тур: 13. Стадион: Муниципальный стадион Ароки. Главный судья: Нарсису Андре
0'
1' Желтая карточкаСилла Морлей
0:1
5' ГолСантос Адерлан
26' Желтая карточкаИдрисси Амин
0:2
29' ГолБоатенг Эммануль
Ход матча
1'
5'
26'
29'
0:2
26
Веверсон
44
Галович
Нино
28
Эшгаю
Тьягу
10
Джейсон
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
14
Жока
- Основной состав
- Вратарь
-
26 ВеверсонЗащитник
- Защитник
-
44 Галович НиноЗащитник
-
28 Эшгаю ТьягуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 ДжейсонНападающий
- Запасные игроки
-
16 ТиагоВратарь
-
13 Роша МатиасЗащитник
-
89 Сантуш ПедруЗащитник
-
17 Яу МозесПолузащитник
-
30 Букия АндреПолузащитник
- Нападающий
-
11 Пуче МигельНападающий
-
18 Мишель БенжиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
-
23 Жосуэ СаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 ЖокаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Граса ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Зе МануэльНападающий
-
-
75 Nuno Namora
-
Главный тренер: Luis Freire
История личных встреч
Арока
Риу Аве
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
0.75
0.8
Среднее время на гол
120
112
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.8
0.63
Среднее время на гол
50
144
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.15
0.69
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
130
Бомбардиры внутри турнира
Арока
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Кристо
|5
|0.38
|Мухика Рафаэль
|4
|0.31
|Силла Морлей
|1
|0.08
|Джейсон
|1
|0.08
|Сантуш Педру
|1
|0.08
|Симау Давид
|0
|0
|Букия Андре
|0
|0
|Веверсон
|0
|0
|Куарежма
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коштинья
|2 (2)
|0.15
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.15
|Сантос Адерлан
|2
|0.15
|Руиз Леонардо
|2 (1)
|0.15
|Жока
|1
|0.08
|Зе Мануэль
|1
|0.08
|Перейра Андре
|1
|0.08
|Miguel Nobrega
|1
|0.08
|Роналдо Фабио
|1
|0.08
|Эрнани Жорже
|0
|0
|Алвес Савио
|0
|0
Карточки
Арока
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силла Морлей
|5
|0
|Симау Давид
|3
|1
|Сантуш Педру
|4
|0
|Трецца Альфонсо
|4
|0
|Куасси Эбуэ
|2
|1
|Мухика Рафаэль
|1
|1
|Милованов Богдан
|1
|1
|Фернандес Рафаэль
|1
|1
|Daniel Ramos
|1
|1
|Де Арруабаррена Игнасио
|2
|0
|Гонсалес Кристо
|2
|0
|Монтеро Франcиско
|2
|0
|Эшгаю Тьягу
|2
|0
|Веверсон
|2
|0
|Роша Матиас
|0
|1
|Галович Нино
|1
|0
|Джейсон
|1
|0
|Бускетс Ориоль
|1
|0
|Куарежма
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|5
|0
|Идрисси Амин
|4
|0
|Граса Жоау
|3
|0
|Miguel Nobrega
|3
|0
|Сантос Адерлан
|2
|0
|Родригеш Гонсалу
|2
|0
|Перейра Андре
|2
|0
|Боатенг Эммануль II
|2
|0
|Роналдо Фабио
|2
|0
|Гомеш Витор
|1
|0
|Руиз Леонардо
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жосуэ Са
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Коштинья
|1
|0
|Алвес Савио
|1
|0
|Bruno Ventura
|1
|0
|Luis Freire
|1
|0
Результаты матчей
Арока
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Риу Аве
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
3
Арока
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
11
Упущенные победы
7
6
Арока
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Риу Аве
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
9
11
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
3
23%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
5
38%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
3
25%
76-90
Пропущено
18
21
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
17%
5
24%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
5
28%
2
10%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
4
22%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Арока
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0
Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 Вилафранкенше - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0
Риу Аве
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4
Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2
Результаты матчей
Арока
Риу Аве
Точный счет
0:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:0
4 раза 33%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Арока
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
61
15
34
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
93
39
39
210
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|21 - 9
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 20
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 18
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 27
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 27
|15
|12.
|2:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|24 - 25
|11
|15.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|20 - 23
|10
|16.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 31
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|0:2 Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 9
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|12.
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|0:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|14.
|2:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|11 - 18
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 5
Прогнозы на матч Арока 0:2 Риу Аве
Исход игры
Арока
56% (65)
Ничья
27.6% (32)
Риу Аве
16.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
24.56% (28)
Меньше
75.44% (86)
Обе команды забьют
Да
46.49% (53)
Нет
53.51% (61)
Популярный счёт
1:0 Арока
40.5% (47)
1:1 Ничья
22.4% (26)
2:1 Арока
13.8% (16)
1:2 Риу Аве
8.6% (10)
0:1 Риу Аве
5.2% (6)
0:0 Ничья
3.4% (4)
0:2 Риу Аве
1.7% (2)
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