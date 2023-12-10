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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Нарсису Андре
Арока
0:2
Второй тайм: 46'
Риу Аве
0'
1' Желтая карточка
Силла Морлей
0:1
5' Гол
Сантос Адерлан
26' Желтая карточка
Идрисси Амин
0:2
29' Гол
Боатенг Эммануль

Ход матча

1'
Силла Морлей
 
5'
0:1
Сантос Адерлан
(Боатенг Эммануль II)
26'
 
Идрисси Амин
29'
0:2
Боатенг Эммануль
(Жока)
Прогнозы 116
Арока 56% (65)
X 27.6% (32)
Риу Аве 16.4% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Риу Аве
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Все Коэффициенты
12
Де
Арруабаррена
Игнасио
26
Веверсон
4
Монтеро
Франcиско
44
Галович
Нино
28
Эшгаю
Тьягу
2
Силла
Морлей
8
Куасси
Эбуэ
5
Симау
Давид
23
Гонсалес
Кристо
19
Мухика
Рафаэль
10
Джейсон
18
Жонатан
Луис
23
Жосуэ
Са
33
Сантос
Адерлан
3
Miguel
Nobrega
20
Коштинья
6
Родригеш
Гонсалу
10
Идрисси
Амин
77
Роналдо
Фабио
22
Боатенг
Эммануль
II
95
Перейра
Андре
14
Жока
Арока
4-3-3
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Арока
Риу Аве

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
38.5%
38.4%
3 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

КЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
КЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
2:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

0.75
0.8

Среднее время на гол

120
112

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.8
0.63

Среднее время на гол

50
144

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.15
0.69

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
130

Бомбардиры внутри турнира

Арока
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Кристо 5 0.38
Мухика Рафаэль 4 0.31
Силла Морлей 1 0.08
Джейсон 1 0.08
Сантуш Педру 1 0.08
Симау Давид 0 0
Букия Андре 0 0
Веверсон 0 0
Куарежма 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коштинья 2 (2) 0.15
Боатенг Эммануль II 2 0.15
Сантос Адерлан 2 0.15
Руиз Леонардо 2 (1) 0.15
Жока 1 0.08
Зе Мануэль 1 0.08
Перейра Андре 1 0.08
Miguel Nobrega 1 0.08
Роналдо Фабио 1 0.08
Эрнани Жорже 0 0
Алвес Савио 0 0

Карточки

Арока
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силла Морлей 5 0
Симау Давид 3 1
Сантуш Педру 4 0
Трецца Альфонсо 4 0
Куасси Эбуэ 2 1
Мухика Рафаэль 1 1
Милованов Богдан 1 1
Фернандес Рафаэль 1 1
Daniel Ramos 1 1
Де Арруабаррена Игнасио 2 0
Гонсалес Кристо 2 0
Монтеро Франcиско 2 0
Эшгаю Тьягу 2 0
Веверсон 2 0
Роша Матиас 0 1
Галович Нино 1 0
Джейсон 1 0
Бускетс Ориоль 1 0
Куарежма 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 5 0
Идрисси Амин 4 0
Граса Жоау 3 0
Miguel Nobrega 3 0
Сантос Адерлан 2 0
Родригеш Гонсалу 2 0
Перейра Андре 2 0
Боатенг Эммануль II 2 0
Роналдо Фабио 2 0
Гомеш Витор 1 0
Руиз Леонардо 1 0
Жонатан Луис 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жосуэ Са 1 0
Жока 1 0
Коштинья 1 0
Алвес Савио 1 0
Bruno Ventura 1 0
Luis Freire 1 0

Результаты матчей

Арока
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Риу Аве
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3
Арока
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Риу Аве
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
11

Упущенные победы

7
6
Арока
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Риу Аве
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

9
11

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
20%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
3
23%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
5
38%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
1
8%
1
8%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
2
17%
4
33%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
3
25%
76-90

Пропущено

18
21
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
17%
5
24%
1-15
1
6%
2
10%
16-30
5
28%
2
10%
31-45
2
11%
3
14%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
4
22%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Арока
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Арока - Брага 0:1 Фаренсе - Арока 2:0
Арока - Бенфика 0:2 Арока - Морейренсе 0:1 Фелгейраш 1932 - Арока 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Арока - Шавиш 0:2 Вилафранкенше - Арока 1:2 Фамаликан - Арока 1:0 Арока - Каса Пия 0:1 Порту - Арока 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Визела - Арока 2:2 Бранн - Арока 3:1 Арока - Эшторил 4:3 Арока - Бранн 2:1 Арока - Морейренсе 0:0 Арока - Риу Аве 2:0
Риу Аве
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Риу Аве - Эштрела 1:1 Жил Висенте - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Боавишта 2:0 Риу Аве - Фаренсе 3:4
Торренше - Риу Аве 2:1 Брага - Риу Аве 2:1 Риу Аве - Морейренсе 0:4 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Эшторил - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 2:0 Арока - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Академику Визеу 3:0 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Риу Аве - Селесао Конселья 10:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Брага-2 2:4 Риу Аве - Фамаликан 2:2

Результаты матчей

Арока
Риу Аве

Точный счет

0:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
2:0
4 раза 33%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Арока
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
5
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
2
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Порту
 Заявка 13 10 1 2 21 - 9 31
3.
Бенфика
 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
4.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 8 1 4 23 - 16 25
6.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 14 - 10 21
7.
Фаренсе
 Заявка 13 5 2 6 22 - 18 17
8.
Фамаликан
 Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9.
Эштрела
 Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
10.
Боавишта
 Заявка 13 4 3 6 20 - 27 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 13 4 3 6 14 - 27 15
12.
Риу Аве
 2:0 Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
13.
Каса Пия
 Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
14.
Жил Висенте
 Заявка 12 3 2 7 24 - 25 11
15.
Эшторил
 Заявка 12 3 1 8 20 - 23 10
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
17.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18.
Арока
 0:2 Заявка 13 2 3 8 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
5.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
7.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Эштрела
 Заявка 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
12.
Риу Аве
 2:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13.
Боавишта
 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
15.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18.
Арока
 0:2 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
8.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
11.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Арока
 0:2 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
14.
Риу Аве
 2:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
17.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 6 0 0 6 6 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 1'
    Morlaye Sylla получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 40.5% пользователей.
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Прогнозы 116
Арока 56% (65)
X 27.6% (32)
Риу Аве 16.4% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арока
Ничья
Риу Аве
3.95
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9.10
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3.70
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Где смотреть матч Арока 0:2 Риу Аве онлайн

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Прогнозы на матч Арока 0:2 Риу Аве

Исход игры
Арока
56% (65)
Ничья
27.6% (32)
Риу Аве
16.4% (19)
Тотал 2.5
Больше
24.56% (28)
Меньше
75.44% (86)
Обе команды забьют
Да
46.49% (53)
Нет
53.51% (61)
Популярный счёт
1:0 Арока
40.5% (47)
1:1 Ничья
22.4% (26)
2:1 Арока
13.8% (16)
1:2 Риу Аве
8.6% (10)
0:1 Риу Аве
5.2% (6)
0:0 Ничья
3.4% (4)
0:2 Риу Аве
1.7% (2)
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