Тур: 15. Стадион: Газиантеп.
0:2
Второй тайм: 71'
Ход матча
15'
48'
0:1
59'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 9
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
33
Ницэ
Флорин
12
Бикел
Жаниу
61
Озчичек
Огюн
70
Драгус
Денис
27
Трезеге
30
Онуачу
Пол
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Бикел ЖаниуПолузащитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Мирза КиханНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Полузащитник
-
91 Теклич ТониоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Газиантеп
Трабзонспор
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.75
Среднее время на гол
180
120
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
2.75
1.25
Среднее время на гол
32
72
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
55
90
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|4
|0.27
|Максим Александру
|2 (2)
|0.13
|Маркович Лазар
|1
|0.07
|Соялп Фуркан
|1
|0.07
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0.07
|Н'Кулу Николя
|1
|0.07
|Евтович Марко
|1
|0.07
|Айети Альбиан
|1
|0.07
|Риаскос Брайан
|1
|0.07
|Кызылдаг Арда
|1
|0.07
|Градель Макс-Ален
|0
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|7
|0.47
|Бакасетас Тасос
|4 (1)
|0.27
|Вишча Эдин
|2
|0.13
|Барди Энис
|2
|0.13
|Трезеге
|2
|0.13
|Дестан Энис
|2
|0.13
|Пепе Николя
|2
|0.13
|Денсвил Стефано
|1
|0.07
|Бенкович Филип
|1
|0.07
|Оздемир Берат
|1
|0.07
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.07
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Фунтас Таксиархис
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|5
|1
|Градель Макс-Ален
|4
|0
|Максим Александру
|2
|1
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Драгус Денис
|3
|0
|Эскихеллач Мустафа
|3
|0
|Евтович Марко
|2
|0
|Маркович Лазар
|2
|0
|Джилободжи Папи
|2
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Озчичек Огюн
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Мораис Жуниор II
|1
|0
|Риаскос Брайан
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|5
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Курбелис Димитрис
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Дестан Энис
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Теклич Тонио
|1
|0
|Бания Раян
|1
|0
|Айдин Мехмет
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Трабзонспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
1
5
Газиантеп
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Трабзонспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
5
8
Газиантеп
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Трабзонспор
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
13
7
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
6
13
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
2
33%
2
15%
46-60
2
33%
2
15%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
29%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
3
25%
61-75
1
14%
5
42%
76-90
Забито
9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
4
44%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
11%
2
20%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
4
29%
2
29%
76-90
Забито
15
23
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 5
1
7%
4
17%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
4
27%
5
22%
31-45
4
27%
4
17%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
2
13%
4
17%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
6
29%
1
5%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
5
24%
4
21%
61-75
5
24%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3
Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1
Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2
Результаты матчей
Газиантеп
Трабзонспор
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:0
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:0
6 раз 43%
0:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Трабзонспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
35
43
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
59
86
113
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|40 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 9
|40
|3.
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|21 - 14
|29
|4.
|2:0 Заявка
|15
|8
|2
|5
|26 - 18
|26
|5.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 19
|26
|6.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|27 - 19
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 19
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 31
|21
|10.
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 22
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 20
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 14
|17
|13.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|14.
|0:2 Заявка
|15
|5
|0
|10
|14 - 24
|15
|15.
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 20
|15
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|17.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 25
|14
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 33
|13
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|11 - 3
|18
|5.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|6.
|2:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|14.
|0:2 Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 9
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 1
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|2:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|5.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|6.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|10.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|13.
|0:2 Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 11
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 13
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|10 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6