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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Газиантеп
1:3
Конец матча
Трабзонспор
0'
15' Желтая карточка
Озчичек Огюн
0:1
48' Гол
Трезеге
0:2
59' Гол
Бакасетас Тасос
0:3
76' Гол
Трезеге
79' Желтая карточка
Менди Батиста
1:3
80' Гол
Драгус Денис
87' Желтая карточка
Дестан Энис
90'+4

Ход матча

15'
Озчичек Огюн
 
48'
0:1
Трезеге
58'
Евтович Марко
Бикел Жаниу
 
59'
0:2
Бакасетас Тасос
(Эмюр Абдулкадир)
65'
Каракаш Илькер
Максим Александру
 
66'
Риаскос Брайан
Чаглаян Огулджан
 
74'
 
Дестан Энис
Онуачу Пол
76'
0:3
Трезеге
79'
 
Менди Батиста
80'
Драгус Денис
1:3
87'
 
Дестан Энис
88'
 
Курбелис Димитрис
Оздемир Берат
88'
 
Барди Энис
Вишча Эдин
90'
 
Фунтас Таксиархис
Трезеге

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 11
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
33
Ницэ
Флорин
11
Эскихеллач
Мустафа
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
13
Мораис
Жуниор
II
12
Бикел
Жаниу
61
Озчичек
Огюн
50
Маркович
Лазар
44
Максим
Александру
23
Чаглаян
Огулджан
70
Драгус
Денис
1
Чакыр
Угурджан
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
6
Менди
Батиста
24
Денсвил
Стефано
18
Элмалы
Эврен
Эрен
5
Оздемир
Берат
7
Вишча
Эдин
11
Бакасетас
Тасос
10
Эмюр
Абдулкадир
27
Трезеге
30
Онуачу
Пол
Газиантеп
4-2-3-1
Трабзонспор
4-1-4-1

История личных встреч

Газиантеп
Трабзонспор

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
0:3
С
3:2
С
0:0
С
3:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
4:1

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.75

Среднее время на гол

180
120

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

2.75
1.25

Среднее время на гол

32
72

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

55
90

Бомбардиры внутри турнира

Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 5 0.33
Максим Александру 2 (2) 0.13
Маркович Лазар 1 0.07
Соялп Фуркан 1 0.07
Эскихеллач Мустафа 1 0.07
Н'Кулу Николя 1 0.07
Евтович Марко 1 0.07
Айети Альбиан 1 0.07
Риаскос Брайан 1 0.07
Кызылдаг Арда 1 0.07
Градель Макс-Ален 0 0
Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 7 0.47
Бакасетас Тасос 4 (1) 0.27
Трезеге 3 0.2
Вишча Эдин 2 0.13
Барди Энис 2 0.13
Дестан Энис 2 0.13
Пепе Николя 2 0.13
Денсвил Стефано 1 0.07
Бенкович Филип 1 0.07
Оздемир Берат 1 0.07
Гюрпюз Гёктан 1 0.07
Эмюр Абдулкадир 0 0
Фунтас Таксиархис 0 0

Карточки

Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 5 1
Градель Макс-Ален 4 0
Максим Александру 2 1
Бикел Жаниу 3 0
Драгус Денис 3 0
Эскихеллач Мустафа 3 0
Евтович Марко 2 0
Маркович Лазар 2 0
Джилободжи Папи 2 0
Ницэ Флорин 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Озчичек Огюн 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Мораис Жуниор II 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0
Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 6 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Дестан Энис 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Курбелис Димитрис 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Вишча Эдин 1 0
Барди Энис 1 0
Онуачу Пол 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Теклич Тонио 1 0
Бания Раян 1 0
Айдин Мехмет 1 0

Результаты матчей

Газиантеп
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Трабзонспор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

2
5
Газиантеп
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Трабзонспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

5
8
Газиантеп
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Трабзонспор
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

7
16
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
1
6%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
29%
4
25%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
6
46%
76-90

Забито

9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
2
20%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
4
44%
1
10%
31-45
2
22%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
11%
2
20%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
29%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
1
7%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
21%
1
14%
61-75
4
29%
2
29%
76-90

Забито

16
26
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
1
6%
4
15%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
4
25%
5
19%
31-45
4
25%
6
23%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
3
19%
5
19%
76-90

Пропущено

24
20
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
6
25%
1
5%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
5
21%
4
20%
61-75
6
25%
8
40%
76-90

Результаты последних матчей

Газиантеп
(20 матчей)
35%
65%
7 побед 0 ничьих 13 поражений
Газиантеп - Этимесгут 2:1 Касымпаша - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Анкарагюджю 0:1 Аланьяспор - Газиантеп 0:3
Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3
Трабзонспор
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Трабзонспор - Йени Корумспор 3:1 Трабзонспор - Кайсериспор 0:1 Сивасспор - Трабзонспор 3:3 Трабзонспор - Коньяспор 2:1
Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0 Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2

Результаты матчей

Газиантеп
Трабзонспор

Точный счет

1:3
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:0
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

2:0
6 раз 40%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Газиантеп
Трабзонспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
4
5
10
1.5
9
6
1
14
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 13 1 1 40 - 11 40
2.
Галатасарай
 Заявка 15 13 1 1 31 - 9 40
3.
Кайсериспор
 Заявка 15 8 5 2 21 - 14 29
4.
Трабзонспор
 Заявка 15 8 2 5 27 - 19 26
5.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 22 - 19 26
6.
Адана Демирспор
 Заявка 15 6 5 4 27 - 19 23
7.
Антальяспор
 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
9.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
10.
Хатайспор
 Заявка 15 4 6 5 24 - 22 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 5 5 20 - 20 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 4 5 6 18 - 14 17
13.
Сивасспор
 Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
14.
Газиантеп
 Заявка 15 5 0 10 15 - 25 15
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 3 8 15 - 20 15
16.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
17.
Самсунспор
 Заявка 15 4 2 9 17 - 25 14
18.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 5 7 12 - 23 14
19.
Пендикспор
 Заявка 15 3 4 8 16 - 33 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 11 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
5.
Бешикташ
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
6.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
7.
Антальяспор
 Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
10.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
13.
Самсунспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
14.
Газиантеп
 Заявка 7 3 0 4 7 - 10 9
15.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 6 1 0 14 - 1 19
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4.
Трабзонспор
 Заявка 8 3 2 3 16 - 13 11
5.
Сивасспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
6.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
9.
Касымпаша
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
Пендикспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
14.
Хатайспор
 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 2 - 11 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 4 3 8 - 13 4
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 10 (1)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Трабзонспор Менди Батиста 1 6
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 15'
      Озчичек Огюн получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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