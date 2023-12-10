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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Эштрела
0:0
Первый тайм: 19'
Боавишта
0'
Прогнозы 115
Эштрела 37.4% (43)
X 40.9% (47)
Боавишта 21.7% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эштрела
Ничья
Боавишта
2.33
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Все Коэффициенты
98
Дида
Нельсон
27
Сантос
Хеверттон
14
Алмейда
Фелипе
4
Гаспар
Киалонга
12
Фелипе
Жан
22
Кордейру
Леонарду
18
Вито
17
Рейш
Жоау
90
Перейра
Рональд
8
Лео
Родригес
10
Андре
Силва
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
24
Перес
Себастьян
7
Агра
Салвадор
6
Камара
Ибраима
III
42
Макута
Гайус
8
Лоуренсу
Бруну
II
9
Боженик
Роберт
Эштрела
3-4-3
Боавишта
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 2 (1) 0.15
Кикаш 2 0.15
Тавареш Роналду 2 0.15
Кордейру Леонарду 2 0.15
Перейра Рональд 1 0.08
Андре Силва 1 0.08
Фелипе Жан 1 0.08
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 6 0.46
Мораиш Тиагу 4 0.31
Агра Салвадор 2 0.15
Мальейру Педро 2 0.15
Рейзиньо Мигель 1 0.08
Вукотич Илия 1 0.08
Лоуренсу Бруну II 1 (1) 0.08
Феррейра Филипе 0 0
Макута Гайус 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0
Тавареш Мартим 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансур 3 1
Виера Серхио 1 2
Гаспар Киалонга 4 0
Кикаш 3 0
Алосио 3 0
Перейра Рональд 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Рейш Жоау 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Лео Родригес 2 0
Омурва Джонстон 2 0
Кордейру Леонарду 2 0
Ндур Алиун 1 0
Сантос Хеверттон 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мораиш Тиагу 3 2
Перес Себастьян 4 1
Авазьем Чидозье 4 0
Макута Гайус 4 0
Пети Арманду 2 1
Рейзиньо Мигель 3 0
Лоуренсу Бруну II 1 1
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Вукотич Илия 1 0
Феррейра Филипе 1 0
Абаскаль Родриго 1 0
Боженик Роберт 1 0
Гонсалвеш Жуан II 1 0
Мальейру Педро 1 0
Тавареш Мартим 1 0

Результаты матчей

Эштрела
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

2
1
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Боавишта
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

4
10
Эштрела
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Боавишта
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

6
12

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
13%
1
9%
1-15
2
25%
2
18%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
13%
3
27%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
9%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
7
70%
4
27%
76-90

Забито

11
17
2 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
9%
5
29%
29%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
1
9%
2
12%
31-45
3
27%
2
12%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
3
27%
4
24%
76-90

Пропущено

18
26
5 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 12
1
6%
3
12%
1-15
2
11%
5
19%
16-30
2
11%
7
27%
31-45
1
6%
3
12%
46-60
3
17%
3
12%
61-75
9
50%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2
Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1
Боавишта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3
Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1

Результаты матчей

Эштрела
Боавишта

Точный счет

0:1
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
3
4
8
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Порту
 Заявка 13 10 1 2 21 - 9 31
3.
Бенфика
 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
4.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 8 1 4 23 - 16 25
6.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 14 - 10 21
7.
Фаренсе
 Заявка 13 5 2 6 22 - 18 17
8.
Фамаликан
 Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9.
Боавишта
 0:0 Заявка 13 4 4 5 19 - 24 16
10.
Портимоненсе
 Заявка 13 4 3 6 14 - 27 15
11.
Эштрела
 0:0 Заявка 13 3 4 6 12 - 17 13
12.
Каса Пия
 Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
13.
Жил Висенте
 Заявка 12 3 2 7 24 - 25 11
14.
Эшторил
 Заявка 12 3 1 8 20 - 23 10
15.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
16.
Риу Аве
 Заявка 12 2 4 6 13 - 20 10
17.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18.
Арока
 Заявка 12 2 3 7 13 - 17 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
5.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
7.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
10.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
11.
Риу Аве
 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
12.
Боавишта
 0:0 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
13.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
14.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
15.
Эштрела
 0:0 Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18.
Арока
 Заявка 6 1 1 4 5 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Боавишта
 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
8.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
9.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
10.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
11.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
12.
Эштрела
 0:0 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
14.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
17.
Риу Аве
 Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
18.
Жил Висенте
 Заявка 6 0 0 6 6 - 15 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 6
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 115
Эштрела 37.4% (43)
X 40.9% (47)
Боавишта 21.7% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Эштрела
Ничья
Боавишта
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Где смотреть матч Эштрела 0:0 Боавишта онлайн

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Прогнозы на матч Эштрела 0:0 Боавишта

Исход игры
Эштрела
37.4% (43)
Ничья
40.9% (47)
Боавишта
21.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
25.66% (29)
Меньше
74.34% (84)
Обе команды забьют
Да
64.6% (73)
Нет
35.4% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (44)
1:0 Эштрела
25.2% (29)
1:2 Боавишта
13.9% (16)
2:1 Эштрела
9.6% (11)
0:1 Боавишта
5.2% (6)
2:0 Эштрела
1.7% (2)
0:2 Боавишта
1.7% (2)
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