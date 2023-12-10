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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Василица Янку
Эштрела
3:1
Конец матча
Боавишта
0'
25' Желтая карточка
Феррейра Филипе
31' Желтая карточка
Андре Силва
36' Желтая карточка
Кордейру Леонарду
1:0
52' Гол
Лео Родригес
63' Желтая карточка
Гаспар Киалонга
72' Желтая карточка
Алмейда Фелипе
1:1
74' Гол
Тавареш Мартим
2:1
78' Гол в свои ворота
Абаскаль Родриго
78' Желтая карточка
Перес Себастьян
3:1
84' Гол
Кикаш
90'+7
98
Дида
Нельсон
27
Сантос
Хеверттон
14
Алмейда
Фелипе
4
Гаспар
Киалонга
12
Фелипе
Жан
22
Кордейру
Леонарду
18
Вито
17
Рейш
Жоау
90
Перейра
Рональд
8
Лео
Родригес
10
Андре
Силва
99
Гонсалвеш
Жуан
II
79
Мальейру
Педро
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
24
Перес
Себастьян
7
Агра
Салвадор
6
Камара
Ибраима
III
42
Макута
Гайус
8
Лоуренсу
Бруну
II
9
Боженик
Роберт
Эштрела
3-4-3
Боавишта
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 3 (1) 0.23
Кикаш 3 0.23
Тавареш Роналду 2 0.15
Кордейру Леонарду 2 0.15
Перейра Рональд 1 0.08
Андре Силва 1 0.08
Фелипе Жан 1 0.08
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Н'До Режис 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боженик Роберт 6 0.46
Мораиш Тиагу 4 0.31
Агра Салвадор 2 0.15
Мальейру Педро 2 0.15
Рейзиньо Мигель 1 0.08
Тавареш Мартим 1 0.08
Вукотич Илия 1 0.08
Лоуренсу Бруну II 1 (1) 0.08
Феррейра Филипе 0 0
Макута Гайус 0 0
Де Сантис Джериел 0 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаспар Киалонга 5 0
Мансур 3 1
Виера Серхио 1 2
Кикаш 3 0
Алосио 3 0
Кордейру Леонарду 3 0
Перейра Рональд 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Рейш Жоау 2 0
Тавареш Роналду 2 0
Лео Родригес 2 0
Омурва Джонстон 2 0
Алмейда Фелипе 1 0
Андре Силва 1 0
Ндур Алиун 1 0
Сантос Хеверттон 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Себастьян 5 1
Мораиш Тиагу 3 2
Авазьем Чидозье 4 0
Макута Гайус 4 0
Пети Арманду 2 1
Рейзиньо Мигель 3 0
Лоуренсу Бруну II 1 1
Феррейра Филипе 2 0
Де Сантис Джериел 2 0
Берна 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Вукотич Илия 1 0
Абаскаль Родриго 1 0
Боженик Роберт 1 0
Гонсалвеш Жуан II 1 0
Мальейру Педро 1 0
Тавареш Мартим 1 0

Результаты матчей

Эштрела
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
3
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Боавишта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

4
10
Эштрела
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Боавишта
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

8
12

Упущенные победы

6
13

Голы по времени матча

Забито

7
8
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
10%
4
31%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
15%
76-90

Забито

6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Пропущено

10
15
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
7
70%
4
27%
76-90

Забито

13
19
2 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
8%
5
26%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
4
31%
2
11%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
4
31%
5
26%
76-90

Пропущено

20
28
5 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
1
5%
3
11%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
2
10%
7
25%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
4
20%
3
11%
61-75
10
50%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2
Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1
Боавишта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3
Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1

Результаты матчей

Эштрела
Боавишта

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
5
8
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Порту
 Заявка 13 10 1 2 21 - 9 31
3.
Бенфика
 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
4.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 13 8 1 4 23 - 16 25
6.
Морейренсе
 Заявка 12 6 3 3 14 - 10 21
7.
Фаренсе
 Заявка 13 5 2 6 22 - 18 17
8.
Фамаликан
 Заявка 13 4 5 4 12 - 14 17
9.
Эштрела
 Заявка 13 4 3 6 15 - 18 15
10.
Боавишта
 Заявка 13 4 3 6 20 - 27 15
11.
Портимоненсе
 Заявка 13 4 3 6 14 - 27 15
12.
Риу Аве
 2:0 Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
13.
Каса Пия
 Заявка 13 3 4 6 10 - 16 13
14.
Жил Висенте
 Заявка 12 3 2 7 24 - 25 11
15.
Эшторил
 Заявка 12 3 1 8 20 - 23 10
16.
Шавиш
 Заявка 12 3 1 8 15 - 31 10
17.
Визела
 Заявка 13 2 4 7 13 - 21 10
18.
Арока
 0:2 Заявка 13 2 3 8 13 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
5.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 6 3 2 1 18 - 10 11
7.
Фамаликан
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
8.
Фаренсе
 Заявка 7 3 1 3 13 - 9 10
9.
Эштрела
 Заявка 7 3 0 4 8 - 9 9
10.
Морейренсе
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
11.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
12.
Риу Аве
 2:0 Заявка 7 2 2 3 10 - 12 8
13.
Боавишта
 Заявка 7 2 2 3 11 - 15 8
14.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
15.
Шавиш
 Заявка 6 2 1 3 11 - 13 7
16.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
18.
Арока
 0:2 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
7.
Каса Пия
 Заявка 7 2 2 3 7 - 11 8
8.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Портимоненсе
 Заявка 7 2 1 4 7 - 17 7
11.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
12.
Эштрела
 Заявка 6 1 3 2 7 - 9 6
13.
Арока
 0:2 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
14.
Риу Аве
 2:0 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
15.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
17.
Эшторил
 Заявка 7 1 0 6 11 - 18 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 6 0 0 6 6 - 15 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Боавишта Боженик Роберт 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 5
Порту Карму Давид 1 5
Спортинг Л Инасиу Гонсалу 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 115
    Эштрела 37.4% (43)
    X 40.9% (47)
    Боавишта 21.7% (25)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Эштрела 3:1 Боавишта онлайн

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    Прогнозы на матч Эштрела 3:1 Боавишта

    Исход игры
    Эштрела
    37.4% (43)
    Ничья
    40.9% (47)
    Боавишта
    21.7% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.66% (29)
    Меньше
    74.34% (84)
    Обе команды забьют
    Да
    64.6% (73)
    Нет
    35.4% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.3% (44)
    1:0 Эштрела
    25.2% (29)
    1:2 Боавишта
    13.9% (16)
    2:1 Эштрела
    9.6% (11)
    0:1 Боавишта
    5.2% (6)
    2:0 Эштрела
    1.7% (2)
    0:2 Боавишта
    1.7% (2)
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