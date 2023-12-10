Тур: 13. Стадион: Эстадио Жозе Гомеш. Главный судья: Василица Янку
0'
25' Желтая карточкаФеррейра Филипе
31' Желтая карточкаАндре Силва
36' Желтая карточкаКордейру Леонарду
1:0
52' ГолЛео Родригес
63' Желтая карточкаГаспар Киалонга
72' Желтая карточкаАлмейда Фелипе
1:1
74' ГолТавареш Мартим
2:1
78' Гол в свои воротаАбаскаль Родриго
78' Желтая карточкаПерес Себастьян
3:1
84' ГолКикаш
90'+7
Ход матча
25'
31'
46'
52'
1:0
63'
67'
72'
74'
1:1
78'
2:1
78'
82'
82'
84'
3:1
98
Дида
Нельсон
12
Фелипе
Жан
18
Вито
17
Рейш
Жоау
10
Андре
Силва
- Основной состав
-
98 Дида НельсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Фелипе ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
-
17 Рейш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Андре СилваНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 ШингаЗащитник
-
61 Ндур АлиунЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 КикашНападающий
-
-
Главный тренер: Виера Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
80 БернаЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
-
13 Ватай МасакиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Petit
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|3 (1)
|0.23
|Кикаш
|3
|0.23
|Тавареш Роналду
|2
|0.15
|Кордейру Леонарду
|2
|0.15
|Перейра Рональд
|1
|0.08
|Андре Силва
|1
|0.08
|Фелипе Жан
|1
|0.08
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Алосио
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
|Н'До Режис
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боженик Роберт
|6
|0.46
|Мораиш Тиагу
|4
|0.31
|Агра Салвадор
|2
|0.15
|Мальейру Педро
|2
|0.15
|Рейзиньо Мигель
|1
|0.08
|Тавареш Мартим
|1
|0.08
|Вукотич Илия
|1
|0.08
|Лоуренсу Бруну II
|1 (1)
|0.08
|Феррейра Филипе
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
|Де Сантис Джериел
|0
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|0
|0
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаспар Киалонга
|5
|0
|Мансур
|3
|1
|Виера Серхио
|1
|2
|Кикаш
|3
|0
|Алосио
|3
|0
|Кордейру Леонарду
|3
|0
|Перейра Рональд
|3
|0
|Лопеш Мигел
|1
|1
|Рейш Жоау
|2
|0
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Лео Родригес
|2
|0
|Омурва Джонстон
|2
|0
|Алмейда Фелипе
|1
|0
|Андре Силва
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Себастьян
|5
|1
|Мораиш Тиагу
|3
|2
|Авазьем Чидозье
|4
|0
|Макута Гайус
|4
|0
|Пети Арманду
|2
|1
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|Лоуренсу Бруну II
|1
|1
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Де Сантис Джериел
|2
|0
|Берна
|2
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|2
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Абаскаль Родриго
|1
|0
|Боженик Роберт
|1
|0
|Гонсалвеш Жуан II
|1
|0
|Мальейру Педро
|1
|0
|Тавареш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
3
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Боавишта
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
4
10
Эштрела
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Боавишта
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
6
13
Голы по времени матча
Забито
7
8
0 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
3
43%
2
25%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
10%
1
8%
1-15
2
20%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
10%
4
31%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
1
17%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
1
17%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Пропущено
10
15
2 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
20%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
7
70%
4
27%
76-90
Забито
13
19
2 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
8%
5
26%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
4
31%
2
11%
46-60
3
23%
2
11%
61-75
4
31%
5
26%
76-90
Пропущено
20
28
5 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 13
1
5%
3
11%
1-15
2
10%
5
18%
16-30
2
10%
7
25%
31-45
1
5%
4
14%
46-60
4
20%
3
11%
61-75
10
50%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Риу Аве - Эштрела 1:1 Визела - Эштрела 2:1 Эштрела - Морейренсе 0:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2
Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1 Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1
Боавишта
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боавишта - Арока 0:4 Арока - Боавишта 2:2 Мальорка - Боавишта 4:1 Боавишта - Фаренсе 1:3
Риу Аве - Боавишта 2:0 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Оливейренсе - Боавишта 1:3 Морейренсе - Боавишта 1:1 Боавишта - Фамаликан 2:2 Брага - Боавишта 4:1 Боавишта - Шавиш 4:1 Эшторил - Боавишта 1:2 Боавишта - Каса Пия 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Боавишта - Бенфика 3:2 Боавишта - Униан Лейрия 0:0 Арока - Боавишта 3:0 Брага - Боавишта 2:0 Шавиш - Боавишта 1:4 Боавишта - Брага 1:1
Результаты матчей
Эштрела
Боавишта
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
58
58
112
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|21 - 9
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 20
|29
|5.
|Заявка
|13
|8
|1
|4
|23 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|14 - 10
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|22 - 18
|17
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|12 - 14
|17
|9.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|15 - 18
|15
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|20 - 27
|15
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|14 - 27
|15
|12.
|2:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 20
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|10 - 16
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|24 - 25
|11
|15.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|20 - 23
|10
|16.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 31
|10
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 21
|10
|18.
|0:2 Заявка
|13
|2
|3
|8
|13 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|18 - 10
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 9
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|12.
|2:0 Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 15
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|18.
|0:2 Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 17
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|13.
|0:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|14.
|2:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|11 - 18
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Боавишта
|Боженик Роберт
|6 (2)
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Спортинг Л
|Инасиу Гонсалу
|1 5
Прогнозы на матч Эштрела 3:1 Боавишта
Исход игры
Эштрела
37.4% (43)
Ничья
40.9% (47)
Боавишта
21.7% (25)
Тотал 2.5
Больше
25.66% (29)
Меньше
74.34% (84)
Обе команды забьют
Да
64.6% (73)
Нет
35.4% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.3% (44)
1:0 Эштрела
25.2% (29)
1:2 Боавишта
13.9% (16)
2:1 Эштрела
9.6% (11)
0:1 Боавишта
5.2% (6)
2:0 Эштрела
1.7% (2)
0:2 Боавишта
1.7% (2)
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