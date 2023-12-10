Тур: 15. Стадион: Некми Кадыоглу.
0:0
Первый тайм: 21'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
59
Арда
Альп
23
Эрдоган
Окан
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
18
Ндао
Алассан
27
Этеми
Вален
88
Оздемир
Юсуф
10
Новаиш
Жоау
11
Айдын
Огуз
18
Систо
Пионе
- Основной состав
-
59 Арда АльпВратарь
- Защитник
-
23 Эрдоган ОканЗащитник
-
14 Дели СимонЗащитник
-
66 Яшар АлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Этеми ВаленПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мамаду МендиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Шахан ОзканНападающий
-
15 Текке БеркайНападающий
-
Главный тренер: Якин Хакан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Оздемир ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Систо ПионеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Айгюн ЯвузВратарь
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреПолузащитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Истанбулспор
Аланьяспор
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Истанбулспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюльтекин Эмир
|3
|0.2
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0.13
|Этеми Вален
|1
|0.07
|Мамаду Менди
|1
|0.07
|Рроца Эдуарт
|1
|0.07
|Лосаж Флорьян
|1
|0.07
|Ндао Алассан
|1
|0.07
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0.07
|Самбисса Давид
|0
|0
|Сарикайя Муаммер
|0
|0
|Сантос Жаксон
|0
|0
|Яшар Али
|0
|0
|Кейлю Кубилай
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|4 (1)
|0.27
|Кордова Серхио
|2
|0.13
|Феррейра Карлос Эдуардо
|2
|0.13
|Айдын Огуз
|1
|0.07
|Аугусто Лойде
|1
|0.07
|Аксой Фатих
|1
|0.07
|Оздемир Юсуф
|0
|0
|Жанвье Николя
|0
|0
Карточки
Истанбулспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лосаж Флорьян
|4
|0
|Есиль Мехмет
|4
|0
|Яшар Али
|2
|1
|Дахени Демиако
|3
|0
|Сарикайя Муаммер
|3
|0
|Рроца Эдуарт
|3
|0
|Эрдоган Окан
|1
|1
|Йылмаз Ибрахим
|2
|0
|Темель Вефа
|2
|0
|Якин Хакан
|0
|1
|Дели Симон
|1
|0
|Коли Расин
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Этеми Вален
|1
|0
|Сантос Жаксон
|1
|0
|Гюльтекин Эмир
|1
|0
|Траоре Джакариджа Жуниор
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Алмейда Ричард
|5
|0
|Байыр Фуркан
|5
|0
|Аугусто Лойде
|5
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Караджа Эфеджан
|2
|0
|Балковец Юре
|2
|0
|Новаиш Жоау
|2
|0
|Алити Фидан
|2
|0
|Жанвье Николя
|2
|0
|Айдын Огуз
|0
|1
|Кордова Серхио
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
|Лима Нуно
|1
|0
Результаты матчей
Истанбулспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Аланьяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
2
Истанбулспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
1
9
Истанбулспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
5
42%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Забито
4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Пропущено
13
12
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
5
42%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
6
50%
76-90
Забито
12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
4
33%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
3
25%
76-90
Пропущено
25
22
7 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
12%
7
32%
31-45
8
32%
3
14%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
7
28%
8
36%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбулспор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1
Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1
Аланьяспор
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3
Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1
Результаты матчей
Истанбулспор
Аланьяспор
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Истанбулспор
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
34
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
68
311
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|40 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 9
|40
|3.
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|19 - 14
|26
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 19
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|27 - 19
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 19
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 31
|21
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 21
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 20
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 14
|17
|13.
|Заявка
|14
|5
|0
|9
|14 - 22
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|16.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 25
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|16 - 31
|13
|18.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 20
|12
|19.
|0:0 Заявка
|15
|2
|6
|7
|11 - 23
|12
|20.
|0:0 Заявка
|15
|2
|3
|10
|11 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|5.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|9 - 3
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|10.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|12.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|13.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|14.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|15.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|17.
|0:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 12
|8
|18.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|19.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 1
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 14
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|14.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 13
|4
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|19.
|0:0 Заявка
|7
|0
|3
|4
|1 - 11
|3
|20.
|0:0 Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Адана Демирспор
|Кевин Родригес
|1 4