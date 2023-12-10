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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Истанбулспор
0:0
Первый тайм: 21'
Аланьяспор
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Истанбулспор
Ничья
Аланьяспор
3.16
3.80
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3.20
Все Коэффициенты
59
Арда
Альп
21
Дахени
Демиако
23
Эрдоган
Окан
14
Дели
Симон
66
Яшар
Али
34
Лосаж
Флорьян
24
Сарикайя
Муаммер
18
Ндао
Алассан
99
Сантос
Жаксон
27
Этеми
Вален
19
Гюльтекин
Эмир
1
Ташкиран
Махмут
27
Аугусто
Лойде
2
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
88
Оздемир
Юсуф
25
Алмейда
Ричард
10
Новаиш
Жоау
11
Айдын
Огуз
7
Караджа
Эфеджан
18
Систо
Пионе
9
Кордова
Серхио
Истанбулспор
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Истанбулспор
Аланьяспор

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
2:1
С
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Истанбулспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюльтекин Эмир 3 0.2
Йылмаз Ибрахим 2 0.13
Этеми Вален 1 0.07
Мамаду Менди 1 0.07
Рроца Эдуарт 1 0.07
Лосаж Флорьян 1 0.07
Ндао Алассан 1 0.07
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0.07
Самбисса Давид 0 0
Сарикайя Муаммер 0 0
Сантос Жаксон 0 0
Яшар Али 0 0
Кейлю Кубилай 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 4 (1) 0.27
Кордова Серхио 2 0.13
Феррейра Карлос Эдуардо 2 0.13
Айдын Огуз 1 0.07
Аугусто Лойде 1 0.07
Аксой Фатих 1 0.07
Оздемир Юсуф 0 0
Жанвье Николя 0 0

Карточки

Истанбулспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лосаж Флорьян 4 0
Есиль Мехмет 4 0
Яшар Али 2 1
Дахени Демиако 3 0
Сарикайя Муаммер 3 0
Рроца Эдуарт 3 0
Эрдоган Окан 1 1
Йылмаз Ибрахим 2 0
Темель Вефа 2 0
Якин Хакан 0 1
Дели Симон 1 0
Коли Расин 1 0
Самбисса Давид 1 0
Этеми Вален 1 0
Сантос Жаксон 1 0
Гюльтекин Эмир 1 0
Траоре Джакариджа Жуниор 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оздемир Юсуф 6 0
Алмейда Ричард 5 0
Байыр Фуркан 5 0
Аугусто Лойде 5 0
Эрдоган Эмер 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Караджа Эфеджан 2 0
Балковец Юре 2 0
Новаиш Жоау 2 0
Алити Фидан 2 0
Жанвье Николя 2 0
Айдын Огуз 0 1
Кордова Серхио 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Силва Андерсон 1 0
Лима Нуно 1 0

Результаты матчей

Истанбулспор
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Аланьяспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
2
Истанбулспор
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Аланьяспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

1
9
Истанбулспор
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Аланьяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
2
17%
2
20%
31-45
5
42%
2
20%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Забито

4
10
3 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
2
50%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Пропущено

13
12
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
5
42%
31-45
3
23%
1
8%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
6
50%
76-90

Забито

12
12
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
5 Не забивали 7
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
4
33%
16-30
3
25%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
3
25%
76-90

Пропущено

25
22
7 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 10
2
8%
0
0%
1-15
2
8%
1
5%
16-30
3
12%
7
32%
31-45
8
32%
3
14%
46-60
3
12%
3
14%
61-75
7
28%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбулспор
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Фатих Карагюмрюк - Истанбулспор 3:0 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Ризеспор - Истанбулспор 1:0 Самсунспор - Истанбулспор 2:1
Истанбулспор - Пендикспор 2:4 Истанбулспор - Кепез Беледие Анталья 2:3 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Башакшехир - Истанбулспор 0:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Карагумрук 0:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Газиантепспор - Истанбулспор 1:1 Истанбулспор - Генчлербирлиги 3:1
Аланьяспор
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Аланьяспор - Коджаелиспор 1:0 Аланьяспор - Коньяспор 2:2 Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Газиантеп 0:3
Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1

Результаты матчей

Истанбулспор
Аланьяспор

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
4:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Истанбулспор
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
4
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
6
8
3
11
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 13 1 1 40 - 11 40
2.
Галатасарай
 Заявка 15 13 1 1 31 - 9 40
3.
Кайсериспор
 Заявка 14 7 5 2 19 - 14 26
4.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 22 - 19 26
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
6.
Адана Демирспор
 Заявка 15 6 5 4 27 - 19 23
7.
Антальяспор
 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
9.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
10.
Хатайспор
 Заявка 14 4 6 4 24 - 21 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 5 5 20 - 20 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 4 5 6 18 - 14 17
13.
Газиантеп
 Заявка 14 5 0 9 14 - 22 15
14.
Сивасспор
 Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
15.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
16.
Самсунспор
 Заявка 15 4 2 9 17 - 25 14
17.
Пендикспор
 Заявка 14 3 4 7 16 - 31 13
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 14 3 3 8 14 - 20 12
19.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 15 2 6 7 11 - 23 12
20.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 15 2 3 10 11 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Бешикташ
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
5.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
6.
Кайсериспор
 Заявка 7 4 3 0 9 - 3 15
7.
Антальяспор
 Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
10.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Самсунспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
13.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
14.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
15.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
17.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 12 8
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 6 1 0 14 - 1 19
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4.
Сивасспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
5.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
6.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
7.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
8.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
9.
Касымпаша
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
Пендикспор
 Заявка 7 2 2 3 10 - 14 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Хатайспор
 Заявка 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
14.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 4 3 8 - 13 4
18.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
19.
Аланьяспор
 0:0 Заявка 7 0 3 4 1 - 11 3
20.
Истанбулспор
 0:0 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
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Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
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Топ нарушителей
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Адана Демирспор Кевин Родригес 1 4
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Лучшие коэффициенты
Истанбулспор
Ничья
Аланьяспор
3.16
3.80
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3.20
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Где смотреть матч Истанбулспор 0:0 Аланьяспор онлайн

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Истанбулспор
Аланьяспор
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