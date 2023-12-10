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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
1:0
Второй тайм: 55'
Хатайспор
0'
1:0
11' Гол
Абейд Мехди
20' Желтая карточка
Опоку Джером

Ход матча

11'
Абейд Мехди
(Пёнтек Кшиштоф)
1:0
20'
Опоку Джером
 
46'
Эргюн Онур
Озджан Беркай
 
46'
 
Саглам Геркем
Массанга Шандрель

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 5
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Истанбул Башакшехир
Ничья
Хатайспор
4.15
5.30
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3.95
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Все Коэффициенты
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
5
Дуарте
Леонардо
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
19
Абейд
Мехди
14
Пелкас
Димитрис
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
27
Демир
Дженгиз
3
Килама
Ги-Марселен
13
Гулам
Фаузи
4
Массанга
Шандрель
10
Страндберг
Карлос
17
Деле-Баширу
Фисайо
7
Беяз
Омер
99
Ривас
Ригоберто
9
Дадашов
Ренат
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Хатайспор
4-1-4-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Хатайспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
3:3
С
3:0
С
0:3
ТМК
2:2
С
1:5
С
2:0
К
4:1
К
1:0

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Среднее время на гол

51
51

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

2
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

45
51

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 4 0.27
Фигейредо Жоау 3 0.2
Абейд Мехди 2 0.13
Опоку Джером 2 0.13
Дюбуа Лео 1 0.07
Пелкас Димитрис 1 0.07
Лима Лукас 1 0.07
Тюрюдж Дениз 0 0
Алексич Даниел 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 5 (1) 0.33
Деле-Баширу Фисайо 4 0.27
Дадашов Ренат 4 (3) 0.27
Ламкель Зе Дидье 3 0.2
Ривас Ригоберто 2 0.13
Саглам Геркем 1 0.07
Гулам Фаузи 1 0.07
Аличи Керим 1 0.07
Абид Рейан 1 0.07
Килама Ги-Марселен 1 0.07
Йылдырым Бертуг 1 0.07
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 4 1
Пелкас Димитрис 4 0
Опоку Джером 4 0
Фигейредо Жоау 2 1
Тюрюдж Дениз 3 0
Гюрлер Сердар 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Лима Лукас 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Абейд Мехди 1 0
Карзев Эден 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Желсон II 3 1
Дадашов Ренат 4 0
Деле-Баширу Фисайо 4 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Массанга Шандрель 3 0
Гулам Фаузи 2 0
Абурджания Георгий 2 0
Аличи Керим 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Саглам Геркем 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Килама Ги-Марселен 2 0
Беяз Омер 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Страндберг Карлос 1 0
Абид Рейан 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Бекай Висар 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Хатайспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
4
Истанбул Башакшехир
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Хатайспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

2
15
Истанбул Башакшехир
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Хатайспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

7
19

Голы по времени матча

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
3
30%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
20%
4
44%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90

Забито

5
17
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
2
40%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
1
20%
3
18%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
1
20%
4
24%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Забито

15
26
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
5
33%
2
8%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
3
20%
7
27%
46-60
3
20%
6
23%
61-75
1
7%
6
23%
76-90

Пропущено

19
19
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
21%
2
11%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
16%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2
Хатайспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1
Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Хатайспор

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:5
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
2
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
3:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
3
1.5
5
2
2
4
2.5
4
3
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
7
7
2
12
2.5
5
9
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 13 1 1 40 - 11 40
2.
Галатасарай
 Заявка 15 13 1 1 31 - 9 40
3.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 15 7 6 2 19 - 14 27
4.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 22 - 19 26
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
6.
Адана Демирспор
 Заявка 15 6 5 4 27 - 19 23
7.
Антальяспор
 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
9.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
10.
Хатайспор
 0:1 Заявка 15 4 6 5 24 - 22 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 5 5 20 - 20 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 4 5 6 18 - 14 17
13.
Газиантеп
 Заявка 14 5 0 9 14 - 22 15
14.
Сивасспор
 Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
15.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 15 4 3 8 15 - 20 15
16.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
17.
Самсунспор
 Заявка 15 4 2 9 17 - 25 14
18.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 5 7 12 - 23 14
19.
Пендикспор
 0:0 Заявка 15 3 5 7 16 - 31 14
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 11 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Бешикташ
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
5.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 8 4 4 0 9 - 3 16
6.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
7.
Антальяспор
 Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
10.
Хатайспор
 0:1 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
13.
Самсунспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
14.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
15.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
19.
Пендикспор
 0:0 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 6 1 0 14 - 1 19
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Кайсериспор
 0:0 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4.
Сивасспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
5.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
6.
Пендикспор
 0:0 Заявка 8 2 3 3 10 - 14 9
7.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
8.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
9.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
10.
Касымпаша
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
14.
Хатайспор
 0:1 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 2 - 11 5
17.
Истанбул Башакшехир
 1:0 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 4 3 8 - 13 4
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 20'
    Джером Опоку получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Пёнтек Кшиштоф сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Абейд Мехди бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Хатайспор.
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Истанбул Башакшехир
Ничья
Хатайспор
4.15
5.30
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3.95
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Истанбул Башакшехир
Хатайспор
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