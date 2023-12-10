Тур: 15. Стадион: Башакшехир Фатих Терим.
1:0
Второй тайм: 55'
Ход матча
11'
1:0
20'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 5
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
15
Дюбуа
Лео
23
Тюрюдж
Дениз
19
Абейд
Мехди
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Тюрюдж ДенизПолузащитник
-
19 Абейд МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Дилмен ДенизВратарь
-
27 Ба УссейнуЗащитник
- Защитник
-
90 Карзев ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кени ФилиппНападающий
-
Главный тренер: Атан Кагдас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Абид РейанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
-
Главный тренер: Демирель Волкан
История личных встреч
Истанбул Башакшехир
Хатайспор
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Среднее время на гол
51
51
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
2.25
1.75
Среднее время на гол
40
51
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
2
1.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
45
51
Бомбардиры внутри турнира
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пёнтек Кшиштоф
|4
|0.27
|Фигейредо Жоау
|3
|0.2
|Абейд Мехди
|2
|0.13
|Опоку Джером
|2
|0.13
|Дюбуа Лео
|1
|0.07
|Пелкас Димитрис
|1
|0.07
|Лима Лукас
|1
|0.07
|Тюрюдж Дениз
|0
|0
|Алексич Даниел
|0
|0
|Озджан Беркай
|0
|0
|Ба Уссейну
|0
|0
|Илкхан Эмирхан
|0
|0
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Страндберг Карлос
|5 (1)
|0.33
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.27
|Дадашов Ренат
|4 (3)
|0.27
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.2
|Ривас Ригоберто
|2
|0.13
|Саглам Геркем
|1
|0.07
|Гулам Фаузи
|1
|0.07
|Аличи Керим
|1
|0.07
|Абид Рейан
|1
|0.07
|Килама Ги-Марселен
|1
|0.07
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.07
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Карточки
Истанбул Башакшехир
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ба Уссейну
|4
|1
|Пелкас Димитрис
|4
|0
|Опоку Джером
|4
|0
|Фигейредо Жоау
|2
|1
|Тюрюдж Дениз
|3
|0
|Гюрлер Сердар
|2
|0
|Дюбуа Лео
|2
|0
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|Лима Лукас
|2
|0
|Деннис Эммануэль
|2
|0
|Озджан Беркай
|2
|0
|Алексич Даниел
|1
|0
|Текдемир Махмут
|1
|0
|Абейд Мехди
|1
|0
|Карзев Эден
|1
|0
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Желсон II
|3
|1
|Дадашов Ренат
|4
|0
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Массанга Шандрель
|3
|0
|Гулам Фаузи
|2
|0
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Саглам Геркем
|2
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Килама Ги-Марселен
|2
|0
|Беяз Омер
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Демирель Волкан
|0
|1
|Страндберг Карлос
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Бекай Висар
|1
|0
|Демир Дженгиз
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Хатайспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
4
Истанбул Башакшехир
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Хатайспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
2
15
Истанбул Башакшехир
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Хатайспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
7
19
Голы по времени матча
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
3
30%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
20%
4
44%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
9
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
22%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
5
17
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
2
40%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
1
20%
3
18%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
1
20%
4
24%
76-90
Пропущено
10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
2
20%
76-90
Забито
15
26
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 6
6 Не забивали 4
5
33%
2
8%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
1
7%
2
8%
31-45
3
20%
7
27%
46-60
3
20%
6
23%
61-75
1
7%
6
23%
76-90
Пропущено
19
19
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 10
4
21%
2
11%
1-15
4
21%
2
11%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
16%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2
Хатайспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1
Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0
Результаты матчей
Истанбул Башакшехир
Хатайспор
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
2:1
2 раза 29%
1:5
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
6 раз 75%
2
2 раза 25%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 29%
2:1
3 раза 21%
3:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
2
3 раза 21%
1
1 раз 7%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Истанбул Башакшехир
Хатайспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
33
52
24
43
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
26
Больше Меньше
43
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
104
59
77
212
59
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|40 - 11
|40
|2.
|Заявка
|15
|13
|1
|1
|31 - 9
|40
|3.
|0:0 Заявка
|15
|7
|6
|2
|19 - 14
|27
|4.
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|22 - 19
|26
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|24 - 18
|23
|6.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|27 - 19
|23
|7.
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|22 - 17
|23
|8.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 19
|21
|9.
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|27 - 31
|21
|10.
|0:1 Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 22
|18
|11.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 20
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|18 - 14
|17
|13.
|Заявка
|14
|5
|0
|9
|14 - 22
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|15.
|1:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|15 - 20
|15
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 20
|14
|17.
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|17 - 25
|14
|18.
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|12 - 23
|14
|19.
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 31
|14
|20.
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|11 - 27
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|19 - 6
|21
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|26 - 10
|21
|3.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 6
|19
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 5
|16
|5.
|0:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|9 - 3
|16
|6.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|11 - 6
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|8.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|7 - 4
|14
|9.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 18
|13
|10.
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 12
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 5
|12
|12.
|1:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|13.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|15.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 8
|9
|16.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|17.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|18.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 13
|7
|19.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 17
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|7 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 1
|19
|2.
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|12 - 3
|19
|3.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|4.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 14
|10
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 14
|10
|6.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 10
|8
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 12
|8
|9.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|12 - 12
|8
|10.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 13
|8
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|13.
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|14.
|0:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 10
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 11
|5
|17.
|1:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 11
|5
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|8 - 13
|4
|19.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 14
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|13 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|12 (5)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|9 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|8 (4)
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 5
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 5
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Алмейда Ричард
|6
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6