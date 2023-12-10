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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 15. Стадион: .
Истанбул Башакшехир
1:0
Конец матча
Хатайспор
0'
1:0
11' Гол
Абейд Мехди
20' Желтая карточка
Опоку Джером
64' Желтая карточка
Страндберг Карлос
81' Желтая карточка
Бабаджан Волкан
86' Желтая карточка
Ривас Ригоберто
90' Желтая карточка
Кардешлер Эрдже
90' Вторая желтая карточка
Опоку Джером
1:0
90' Не забитый пенальти
Дадашов Ренат
90'+6
1
Бабаджан
Волкан
15
Дюбуа
Лео
5
Дуарте
Леонардо
3
Опоку
Джером
6
Лима
Лукас
10
Озджан
Беркай
23
Тюрюдж
Дениз
19
Абейд
Мехди
14
Пелкас
Димитрис
25
Фигейредо
Жоау
9
Пёнтек
Кшиштоф
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
86
Бекароглу
Бурак
3
Килама
Ги-Марселен
27
Демир
Дженгиз
4
Массанга
Шандрель
10
Страндберг
Карлос
17
Деле-Баширу
Фисайо
7
Беяз
Омер
99
Ривас
Ригоберто
9
Дадашов
Ренат
Истанбул Башакшехир
4-1-4-1
Хатайспор
4-1-4-1

История личных встреч

Истанбул Башакшехир
Хатайспор

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

С
3:3
С
3:0
С
0:3
ТМК
2:2
С
1:5
С
2:0
К
4:1
К
1:0

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Среднее время на гол

51
51

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

2.25
1.75

Среднее время на гол

40
51

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

2
1.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

45
51

Бомбардиры внутри турнира

Истанбул Башакшехир
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пёнтек Кшиштоф 4 0.27
Фигейредо Жоау 3 0.2
Абейд Мехди 2 0.13
Опоку Джером 2 0.13
Дюбуа Лео 1 0.07
Пелкас Димитрис 1 0.07
Лима Лукас 1 0.07
Тюрюдж Дениз 0 0
Алексич Даниел 0 0
Озджан Беркай 0 0
Ба Уссейну 0 0
Илкхан Эмирхан 0 0
Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Страндберг Карлос 5 (1) 0.33
Деле-Баширу Фисайо 4 0.27
Дадашов Ренат 4 (3) 0.27
Ламкель Зе Дидье 3 0.2
Ривас Ригоберто 2 0.13
Саглам Геркем 1 0.07
Гулам Фаузи 1 0.07
Аличи Керим 1 0.07
Абид Рейан 1 0.07
Килама Ги-Марселен 1 0.07
Йылдырым Бертуг 1 0.07
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0

Карточки

Истанбул Башакшехир
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ба Уссейну 4 1
Опоку Джером 4 1
Пелкас Димитрис 4 0
Фигейредо Жоау 2 1
Тюрюдж Дениз 3 0
Гюрлер Сердар 2 0
Дюбуа Лео 2 0
Пёнтек Кшиштоф 2 0
Лима Лукас 2 0
Деннис Эммануэль 2 0
Озджан Беркай 2 0
Алексич Даниел 1 0
Текдемир Махмут 1 0
Бабаджан Волкан 1 0
Абейд Мехди 1 0
Карзев Эден 1 0
Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Желсон II 3 1
Дадашов Ренат 4 0
Деле-Баширу Фисайо 4 0
Кардешлер Эрдже 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Массанга Шандрель 3 0
Гулам Фаузи 2 0
Абурджания Георгий 2 0
Страндберг Карлос 2 0
Аличи Керим 2 0
Саглам Геркем 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Ривас Ригоберто 2 0
Килама Ги-Марселен 2 0
Беяз Омер 2 0
Матур Огужан 2 0
Демирель Волкан 0 1
Абид Рейан 1 0
Бекай Висар 1 0
Демир Дженгиз 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Хатайспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
4
Истанбул Башакшехир
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Хатайспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

2
15
Истанбул Башакшехир
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Хатайспор
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

7
19

Голы по времени матча

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 11
4
36%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
18%
4
44%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
3
30%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
3
33%
1
10%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

5
17
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
2
40%
1
6%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
1
20%
1
6%
31-45
1
20%
3
18%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
1
20%
4
24%
76-90

Пропущено

10
10
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
10%
16-30
1
10%
4
40%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Забито

16
26
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 19
5 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
6
38%
2
8%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
1
6%
2
8%
31-45
3
19%
7
27%
46-60
3
19%
6
23%
61-75
1
6%
6
23%
76-90

Пропущено

19
20
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
4
21%
3
15%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
4
21%
5
25%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
16%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Истанбул Башакшехир
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Истанбул Башакшехир - Шанлыурфаспор 2:0 Ризеспор - Истанбул Башакшехир 3:2 Истанбул Башакшехир - Пендикспор 4:1 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 4:0 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Истанбулспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 2:0 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2
Хатайспор
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хатайспор - Дюзджеспор 2:1 Хатайспор - Антальяспор 3:3 Истанбулспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Галатасарай 2:1
Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2 Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0

Результаты матчей

Истанбул Башакшехир
Хатайспор

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
3
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
3:3
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
5 раз 33%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Истанбул Башакшехир
Хатайспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
5
2
2
5
2.5
4
3
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
10
5
5
10
1.5
7
8
2
13
2.5
5
10
1
14
3.5
1
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 15 13 1 1 40 - 11 40
2.
Галатасарай
 Заявка 15 13 1 1 31 - 9 40
3.
Кайсериспор
 Заявка 15 8 5 2 21 - 14 29
4.
Бешикташ
 Заявка 15 8 2 5 22 - 19 26
5.
Трабзонспор
 Заявка 14 7 2 5 24 - 18 23
6.
Адана Демирспор
 Заявка 15 6 5 4 27 - 19 23
7.
Антальяспор
 Заявка 15 6 5 4 22 - 17 23
8.
Ризеспор
 Заявка 14 6 3 5 14 - 19 21
9.
Касымпаша
 Заявка 15 6 3 6 27 - 31 21
10.
Хатайспор
 Заявка 15 4 6 5 24 - 22 18
11.
Анкарагюджю
 Заявка 14 4 5 5 20 - 20 17
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 15 4 5 6 18 - 14 17
13.
Газиантеп
 Заявка 14 5 0 9 14 - 22 15
14.
Сивасспор
 Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 15 4 3 8 15 - 20 15
16.
Коньяспор
 Заявка 14 3 5 6 15 - 20 14
17.
Самсунспор
 Заявка 15 4 2 9 17 - 25 14
18.
Аланьяспор
 Заявка 15 3 5 7 12 - 23 14
19.
Пендикспор
 Заявка 15 3 4 8 16 - 33 13
20.
Истанбулспор
 Заявка 15 2 2 11 11 - 27 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 7 0 0 19 - 6 21
2.
Фенербахче
 Заявка 8 7 0 1 26 - 10 21
3.
Адана Демирспор
 Заявка 8 6 1 1 19 - 6 19
4.
Кайсериспор
 Заявка 8 5 3 0 11 - 3 18
5.
Бешикташ
 Заявка 7 5 1 1 11 - 5 16
6.
Трабзонспор
 Заявка 7 5 0 2 11 - 6 15
7.
Антальяспор
 Заявка 8 4 3 1 10 - 7 15
8.
Ризеспор
 Заявка 7 4 2 1 7 - 4 14
9.
Касымпаша
 Заявка 8 4 1 3 17 - 18 13
10.
Хатайспор
 Заявка 7 3 3 1 15 - 12 12
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 8 3 3 2 11 - 5 12
12.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
13.
Самсунспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
14.
Газиантеп
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
15.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 3 2 8 - 8 9
16.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 10 - 12 9
17.
Коньяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 8 8
18.
Истанбулспор
 Заявка 8 2 1 5 8 - 13 7
19.
Пендикспор
 Заявка 7 1 2 4 6 - 17 5
20.
Сивасспор
 Заявка 7 0 5 2 7 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 7 6 1 0 14 - 1 19
2.
Галатасарай
 Заявка 8 6 1 1 12 - 3 19
3.
Кайсериспор
 Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
4.
Сивасспор
 Заявка 7 3 1 3 10 - 14 10
5.
Бешикташ
 Заявка 8 3 1 4 11 - 14 10
6.
Антальяспор
 Заявка 7 2 2 3 12 - 10 8
7.
Трабзонспор
 Заявка 7 2 2 3 13 - 12 8
8.
Анкарагюджю
 Заявка 7 2 2 3 12 - 12 8
9.
Касымпаша
 Заявка 7 2 2 3 10 - 13 8
10.
Пендикспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
11.
Ризеспор
 Заявка 7 2 1 4 7 - 15 7
12.
Коньяспор
 Заявка 7 1 3 3 7 - 12 6
13.
Газиантеп
 Заявка 8 2 0 6 8 - 15 6
14.
Хатайспор
 Заявка 8 1 3 4 9 - 10 6
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 1 2 4 7 - 9 5
16.
Аланьяспор
 Заявка 7 1 2 4 2 - 11 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 8 1 2 5 4 - 11 5
18.
Адана Демирспор
 Заявка 7 0 4 3 8 - 13 4
19.
Самсунспор
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
20.
Истанбулспор
 Заявка 7 0 1 6 3 - 14 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 13 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 12 (5)
Кайсериспор Тиам Маме 10 (1)
Касымпаша Кара Айтач 9 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Соялп Фуркан 1 5
Трабзонспор Менди Батиста 1 5
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Алмейда Ричард 6
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Джером Опоку получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Пёнтек Кшиштоф сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Абейд Мехди бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Истанбул Башакшехир 1:0 Хатайспор онлайн

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