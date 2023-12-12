Тур: 1. Стадион: Кинг Абдулла Спорт Сити.
3:0
Первый тайм: 44'
Ход матча
29'
34'
2:0
40'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
34
Гроэ
Марсело
26
Хегази
Ахмед
15
Кадеш
Хасан
14
Вэйл
Джордан
13
Лобо
Натан
19
Гиллион
Лиам
- Основной состав
-
34 Гроэ МарселоВратарь
- Защитник
-
26 Хегази АхмедЗащитник
-
15 Кадеш ХасанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Жота СерранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Вэйл ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Лобо НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гиллион ЛиамНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Кэри ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Tong ZhouПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Ли ДжозефНападающий
-
-
-
-
24 Joe Wallis
-
-
Главный тренер: Риера Альберт
История личных встреч
Аль-Иттихад Джидда
Окленд Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Аль-Иттихад Джидда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бензема Карим
|1
|1
|Канте Н'Голо
|1
|1
|Ромариньо Рикардо
|1
|1
Окленд Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2
Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Сепахан - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Хулуд - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4
Окленд Сити
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Веллингтон Олимпик - Окленд Сити 2:0 Окленд Сити - Крайстчерч Юнайтед 2:3 Окленд Сити - Веллингтон Олимпик 1:3 Петоне - Окленд Сити 0:2
Окленд Сити - Окленд Юнайтед ФК 3:2 ФК Истерн Сабёрбз - Окленд Сити 1:2 Окленд Сити - Кашмир Техникал 3:1 Нейпир Сити Роверс - Окленд Сити 2:4 Окленд Сити - Манурева 1:0 Веллингтон Феникс-2 - Окленд Сити 0:1 Окленд Сити - Сува 4:2 Окленд Сити - Ифира Блэк Бёрд 2:2 Сува - Окленд Сити 1:3 Окленд Сити - Соломон Уорриорз 3:1 Аль-Ахли Каир - Окленд Сити 3:0 Окленд Сити - Веллингтон Олимпик 3:2 Окленд Сити - Мелвилл Юнайтед 2:0 Окленд Сити - Мирамар 2:1 Крайстчерч Юнайтед - Окленд Сити 2:3 Окленд Сити - Веллингтон Феникс-2 2:0
|Аль-Иттихад Джидда
|Бензема Карим
|1
|Аль-Иттихад Джидда
|Канте Н'Голо
|1
|Аль-Иттихад Джидда
|Ромариньо Рикардо
|1