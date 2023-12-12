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Тур: 1. Стадион: . Зрители: 50248
Аль-Иттихад Джидда
3:0
Конец матча
Окленд Сити
0'
1:0
29' Гол
Ромариньо Рикардо
2:0
34' Гол
Канте Н'Голо
3:0
40' Гол
Бензема Карим
90'+4

Ход матча

29'
Ромариньо Рикардо
1:0
34'
Канте Н'Голо
2:0
40'
Бензема Карим
3:0
56'
 
Ли Джозеф
Гаррига Жерар
59'
Жота Серран
Ромариньо Рикардо
 
68'
 
Tong Zhou
Ильич Марио
68'
 
Таде Эмилиано
Маникум Дилан
77'
Аль-Джамаан Салех
Канте Н'Голо
 
77'
Фархан Султан
Коронадо Игор
 
83'
 
Килколли Ангус
Мурати Регонт
83'
 
Митчел Адам
Грей Кристиан
83'
Бамсауд Ахмед
Аль-Хавсави Закария
 
83'
Аль-Сахафи Марван
Аль-Гамди Файсал
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
34
Гроэ
Марсело
13
Аль-Шанкити
Муханнад
26
Хегази
Ахмед
15
Кадеш
Хасан
12
Аль-Хавсави
Закария
8
Фабиньо
Энрике
7
Канте
Н'Голо
16
Аль-Гамди
Файсал
90
Ромариньо
Рикардо
9
Бензема
Карим
10
Коронадо
Игор
1
Трэйси
Коннор
14
Вэйл
Джордан
25
Ден
Хейджер
Майкл
4
Грей
Кристиан
12
Мурати
Регонт
13
Лобо
Натан
8
Гаррига
Жерар
2
Ильич
Марио
7
Ховьесон
Кэмерон
10
Маникум
Дилан
19
Гиллион
Лиам
Аль-Иттихад Джидда
Окленд Сити

История личных встреч

Аль-Иттихад Джидда
Окленд Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Иттихад Джидда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бензема Карим 1 1
Канте Н'Голо 1 1
Ромариньо Рикардо 1 1
Окленд Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Окленд Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Аль-Иттихад Джидда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Окленд Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Аль-Иттихад Джидда
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Дамак - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Аль-Иттихад Джидда - Сепахан 2:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Халидж 4:2 АГМК - Аль-Иттихад Джидда 1:2
Аль-Иттифак - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Абха 4:2 Аль-Кува Аль-Джавия - Аль-Иттихад Джидда 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хазм 2:2 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Кува Аль-Джавия 1:0 Аль-Таавун Бурайда - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Ахли Джидда 0:1 Сепахан - Аль-Иттихад Джидда 0:3 Аль-Фейха - Аль-Иттихад Джидда 0:0 Аль-Хулуд - Аль-Иттихад Джидда 1:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Фатех 2:1 Аль-Иттихад Джидда - АГМК 3:0 Аль-Ахдуд - Аль-Иттихад Джидда 0:1 Аль-Иттихад Джидда - Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:4
Окленд Сити
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Веллингтон Олимпик - Окленд Сити 2:0 Окленд Сити - Крайстчерч Юнайтед 2:3 Окленд Сити - Веллингтон Олимпик 1:3 Петоне - Окленд Сити 0:2
Окленд Сити - Окленд Юнайтед ФК 3:2 ФК Истерн Сабёрбз - Окленд Сити 1:2 Окленд Сити - Кашмир Техникал 3:1 Нейпир Сити Роверс - Окленд Сити 2:4 Окленд Сити - Манурева 1:0 Веллингтон Феникс-2 - Окленд Сити 0:1 Окленд Сити - Сува 4:2 Окленд Сити - Ифира Блэк Бёрд 2:2 Сува - Окленд Сити 1:3 Окленд Сити - Соломон Уорриорз 3:1 Аль-Ахли Каир - Окленд Сити 3:0 Окленд Сити - Веллингтон Олимпик 3:2 Окленд Сити - Мелвилл Юнайтед 2:0 Окленд Сити - Мирамар 2:1 Крайстчерч Юнайтед - Окленд Сити 2:3 Окленд Сити - Веллингтон Феникс-2 2:0

Результаты матчей

Аль-Иттихад Джидда
Окленд Сити

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Аль-Иттихад Джидда
Окленд Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Аль-Иттихад Джидда Бензема Карим 1
Аль-Иттихад Джидда Канте Н'Голо 1
Аль-Иттихад Джидда Ромариньо Рикардо 1
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Новости LiveResult
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