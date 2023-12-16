Тур: 17. Стадион: Альберто Бралья.
1:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолEdoardo Duca
17' Желтая карточкаКассано Клаудио
18' Желтая карточкаСальви Алессандро
1:1
29' ГолКассано Клаудио
36' Желтая карточкаМастрантонио Валерио
46' Желтая карточкаФальчинелли Диего
79' Желтая карточкаБранка Симоне
90' Желтая карточкаЗаро Джованни
90'+5
Ход матча
3'
1:0
17'
29'
79'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
480 Количество передач 333
-
58 Владение мячом, % 42
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
90 Fabio Abiuso
-
Главный тренер: Paolo Bianco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Модена
Читтаделла
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
16 матчей
31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.88
0.88
Среднее время на гол
48
102
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
1.13
Среднее время на гол
80
80
Всего голов
24
16
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкони Якопо
|3
|0.18
|Стриццоло Лука
|3
|0.18
|Фальчинелли Диего
|2
|0.12
|Заро Джованни
|2
|0.12
|Edoardo Duca
|2
|0.12
|Kleis Bozhanaj
|2
|0.12
|Тремолада Лука
|1
|0.06
|Палумбо Антонио
|1
|0.06
|Бонфанти Николас
|1
|0.06
|Fabio Abiuso
|1
|0.06
|Джерли Фабио
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Маньино Лука
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кассано Клаудио
|3
|0.18
|Вита Алессио
|3
|0.18
|Пандольфи Лука
|3
|0.18
|Filippo Pittarello
|2
|0.12
|Маистрелло Томми
|2
|0.12
|Andrea Magrassi
|2
|0.12
|Кариссони Лоренцо
|1
|0.06
|Сальви Алессандро
|1
|0.06
|Бранка Симоне
|1
|0.06
|Паван Никола
|1
|0.06
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0.06
|Francesco Amatucci
|1
|0.06
|Federico Giraudo
|0
|0
|Stefano Negro
|0
|0
|Тессьоре Андреа
|0
|0
|Мастрантонио Валерио
|0
|0
Карточки
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Палумбо Антонио
|4
|0
|Манкони Якопо
|4
|0
|Заро Джованни
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Kleis Bozhanaj
|4
|0
|Shady Oukhadda
|2
|1
|Fabio Abiuso
|2
|1
|Фальчинелли Диего
|3
|0
|Понси Фабио
|3
|0
|Секулин Андреа
|2
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Джерли Фабио
|2
|0
|Коттали Маттео
|2
|0
|Гиебр Абдул
|2
|0
|Edoardo Duca
|2
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Маньино Лука
|1
|0
|Баттистелла Томас
|1
|0
|Риччо Алессандро
|1
|0
|Кристиан Каус
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|8
|0
|Сальви Алессандро
|6
|0
|Кариссони Лоренцо
|5
|0
|Federico Giraudo
|4
|0
|Filippo Pittarello
|3
|0
|Анжели Маттео
|3
|0
|Маистрелло Томми
|2
|0
|Вита Алессио
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Фраре Доменико
|2
|0
|Мастрантонио Валерио
|2
|0
|Francesco Amatucci
|2
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Andrea Magrassi
|1
|0
|Stefano Negro
|1
|0
|Паван Никола
|1
|0
|Тессьоре Андреа
|1
|0
|Кассано Клаудио
|1
|0
Результаты матчей
Модена
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Читтаделла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
4
Модена
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
8
13
Модена
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Читтаделла
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
10
17
Голы по времени матча
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
33%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90
Пропущено
10
8
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
38%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
9
14
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
4
29%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
44%
4
29%
76-90
Пропущено
7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Забито
18
22
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
4
22%
5
23%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
5
28%
1
5%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
5
28%
7
32%
76-90
Пропущено
17
18
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
12%
5
28%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
6
35%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Модена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2
Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1
Читтаделла
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1
Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0
Результаты матчей
Модена
Читтаделла
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Модена
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
36
54
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
143
512
611
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|10
|5
|2
|32 - 16
|35
|2.
|17
|10
|3
|4
|27 - 16
|33
|3.
|17
|9
|4
|4
|20 - 17
|31
|4.
|0:1
|17
|9
|3
|5
|26 - 20
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|22 - 13
|29
|6.
|17
|8
|5
|4
|21 - 19
|29
|7.
|17
|7
|6
|4
|18 - 17
|27
|8.
|2:2
|17
|7
|5
|5
|25 - 18
|26
|9.
|17
|7
|3
|7
|21 - 21
|24
|10.
|17
|5
|7
|5
|17 - 16
|22
|11.
|17
|4
|9
|4
|17 - 19
|21
|12.
|17
|5
|5
|7
|23 - 23
|20
|13.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|14.
|2:2
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|15.
|17
|3
|8
|6
|17 - 22
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 23
|16
|17.
|1:0
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|18.
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|19.
|16
|3
|5
|8
|18 - 21
|14
|20.
|17
|2
|4
|11
|12 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|15 - 7
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|11 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|5.
|0:1
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|7.
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|8.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|12.
|2:2
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|13.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|16.
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|2:2
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|20.
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|2:2
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|2:2
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|18.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7