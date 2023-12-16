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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Модена
1:1
Конец матча
Читтаделла
0'
1:0
3' Гол
Edoardo Duca
17' Желтая карточка
Кассано Клаудио
18' Желтая карточка
Сальви Алессандро
1:1
29' Гол
Кассано Клаудио
36' Желтая карточка
Мастрантонио Валерио
46' Желтая карточка
Фальчинелли Диего
79' Желтая карточка
Бранка Симоне
90' Желтая карточка
Заро Джованни
90'+5

Ход матча

3'
Edoardo Duca
(Маньино Лука)
1:0
17'
 
Кассано Клаудио
18'
 
Сальви Алессандро
29'
1:1
Кассано Клаудио
(Мастрантонио Валерио)
36'
 
Мастрантонио Валерио
46'
Коттали Маттео
Shady Oukhadda
 
46'
Фальчинелли Диего
 
56'
 
Каррьеро Джузеппе
Francesco Amatucci
58'
Стриццоло Лука
Kleis Bozhanaj
 
62'
 
Filippo Pittarello
Мастрантонио Валерио
70'
Antonio Pergreffi
Манкони Якопо
 
70'
Romeo Giovannini
Маньино Лука
 
70'
Баттистелла Томас
Понси Фабио
 
79'
 
Бранка Симоне
79'
 
Тессьоре Андреа
Кассано Клаудио
80'
 
Andrea Magrassi
Пандольфи Лука
90'
Заро Джованни
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 480 Количество передач 333
  • 58 Владение мячом, % 42
26
Riccardo
Gagno
99
Shady
Oukhadda
27
Риччо
Алессандро
19
Заро
Джованни
3
Понси
Фабио
6
Маньино
Лука
5
Палумбо
Антонио
7
Edoardo
Duca
30
Kleis
Bozhanaj
17
Манкони
Якопо
11
Фальчинелли
Диего
36
Кастари
Элхан
2
Сальви
Алессандро
26
Паван
Никола
30
Stefano
Negro
24
Кариссони
Лоренцо
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
8
Francesco
Amatucci
10
Кассано
Клаудио
5
Мастрантонио
Валерио
7
Пандольфи
Лука
Модена
4-3-2-1
Читтаделла
4-3-2-1

История личных встреч

Модена
Читтаделла

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

16 матчей

31.3%
56.3%
12.4%
5 побед 9 ничьих 2 победы

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

СB
0:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:1
СB
2:0
СB
3:3
СB
0:3
СB
3:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
2:1
СB
1:1
СB
4:0
СB
3:3

Голы

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.88
0.88

Среднее время на гол

48
102

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
1.13

Среднее время на гол

80
80

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкони Якопо 3 0.18
Стриццоло Лука 3 0.18
Фальчинелли Диего 2 0.12
Заро Джованни 2 0.12
Edoardo Duca 2 0.12
Kleis Bozhanaj 2 0.12
Тремолада Лука 1 0.06
Палумбо Антонио 1 0.06
Бонфанти Николас 1 0.06
Fabio Abiuso 1 0.06
Джерли Фабио 0 0
Коттали Маттео 0 0
Маньино Лука 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кассано Клаудио 3 0.18
Вита Алессио 3 0.18
Пандольфи Лука 3 0.18
Filippo Pittarello 2 0.12
Маистрелло Томми 2 0.12
Andrea Magrassi 2 0.12
Кариссони Лоренцо 1 0.06
Сальви Алессандро 1 0.06
Бранка Симоне 1 0.06
Паван Никола 1 0.06
Каррьеро Джузеппе 1 0.06
Francesco Amatucci 1 0.06
Federico Giraudo 0 0
Stefano Negro 0 0
Тессьоре Андреа 0 0
Мастрантонио Валерио 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 4 0
Манкони Якопо 4 0
Заро Джованни 4 0
Antonio Pergreffi 4 0
Kleis Bozhanaj 4 0
Shady Oukhadda 2 1
Fabio Abiuso 2 1
Фальчинелли Диего 3 0
Понси Фабио 3 0
Секулин Андреа 2 0
Стриццоло Лука 2 0
Джерли Фабио 2 0
Коттали Маттео 2 0
Гиебр Абдул 2 0
Edoardo Duca 2 0
Гарджуло Марио 1 0
Маньино Лука 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Риччо Алессандро 1 0
Кристиан Каус 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 8 0
Сальви Алессандро 6 0
Кариссони Лоренцо 5 0
Federico Giraudo 4 0
Filippo Pittarello 3 0
Анжели Маттео 3 0
Маистрелло Томми 2 0
Вита Алессио 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Фраре Доменико 2 0
Мастрантонио Валерио 2 0
Francesco Amatucci 2 0
Бальдини Энрико 1 0
Andrea Magrassi 1 0
Stefano Negro 1 0
Паван Никола 1 0
Тессьоре Андреа 1 0
Кассано Клаудио 1 0

Результаты матчей

Модена
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Читтаделла
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
4
Модена
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
88% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Читтаделла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

8
13
Модена
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
71% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Читтаделла
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
29% (5)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

10
17

Голы по времени матча

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
33%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
1
11%
3
38%
76-90

Пропущено

10
8
2 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
0
0%
3
38%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

9
14
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
1
11%
4
29%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
44%
4
29%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
29%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Забито

18
22
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
4
22%
5
23%
1-15
2
11%
4
18%
16-30
1
6%
3
14%
31-45
5
28%
1
5%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
5
28%
7
32%
76-90

Пропущено

17
18
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 12
2
12%
5
28%
1-15
2
12%
3
17%
16-30
2
12%
2
11%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
2
12%
2
11%
61-75
6
35%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Комо - Модена 2:1 Модена - Реджана 2:1 Парма - Модена 1:1 Модена - Сампдория 0:2
Катанзаро - Модена 1:2 Модена - Тернана 2:1 Брешия - Модена 0:1 Бари - Модена 1:1 Модена - Палермо 0:2 Модена - Венеция 1:3 Зюйдтироль - Модена 0:0 Модена - Лекко 0:0 ФералпиСало - Модена 1:1 Модена - Пиза 2:0 Козенца - Модена 1:2 Модена - Асколи 1:0 Дженоа - Модена 4:3 Модена - Динамо Тирана 2:0 Торино - Модена 2:1 Модена - Фиоренцуола 1:1
Читтаделла
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Читтаделла - Козенца 2:0 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1 Палермо - Читтаделла 0:1
Читтаделла - Брешия 3:2 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Тернана 2:2 Читтаделла - Лекко 2:1 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Комо 0:3 Сампдория - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Венеция 0:0 Бари - Читтаделла 1:1 Парма - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Реджана 1:0 Эмполи - Читтаделла 1:2 Лупарензе - Читтаделла 1:4 Читтаделла - Виртус Верона 2:0

Результаты матчей

Модена
Читтаделла

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
2:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
8 раз 47%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Модена
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
5
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
3
5
12
1.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 17 10 5 2 32 - 16 35
2.
Венеция
 17 10 3 4 27 - 16 33
3.
Комо
 17 9 4 4 20 - 17 31
4.
Катанзаро
 0:1 17 9 3 5 26 - 20 30
5.
Кремонезе
 17 8 5 4 22 - 13 29
6.
Читтаделла
 17 8 5 4 21 - 19 29
7.
Модена
 17 7 6 4 18 - 17 27
8.
Палермо
 2:2 17 7 5 5 25 - 18 26
9.
Сампдория
 17 7 3 7 21 - 21 24
10.
Брешия
 17 5 7 5 17 - 16 22
11.
Бари
 17 4 9 4 17 - 19 21
12.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 23 - 23 20
13.
Козенца
 0:0 17 5 5 7 18 - 19 20
14.
Пиза
 2:2 17 4 7 6 16 - 19 19
15.
Реджана
 17 3 8 6 17 - 22 17
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Асколи
 1:0 17 4 4 9 17 - 23 16
18.
Специя
 17 3 7 7 14 - 22 16
19.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
20.
ФералпиСало
 17 2 4 11 12 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 9 6 1 2 18 - 12 19
2.
Парма
 0:0 9 5 4 0 15 - 7 19
3.
Комо
 8 5 2 1 11 - 8 17
4.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
5.
Катанзаро
 0:1 8 5 1 2 14 - 9 16
6.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
7.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Козенца
 0:0 9 3 3 3 14 - 10 12
9.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
10.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
11.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
12.
Палермо
 2:2 9 3 2 4 12 - 11 11
13.
Асколи
 1:0 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
15.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Реджана
 9 1 6 2 9 - 11 9
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 2:2 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 0:0 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 2:2 8 4 3 1 13 - 7 15
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 0:1 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Модена
 8 3 4 1 9 - 7 13
8.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Пиза
 2:2 9 3 3 3 8 - 9 12
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Брешия
 8 2 4 2 8 - 7 10
13.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
14.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 0:0 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 1:0 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (1)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 8
Читтаделла Бранка Симоне 8
Комо Коне Бенджамин 1 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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