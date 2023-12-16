Тур: 17. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
1:0
14' ГолМендеш Педру
25' Желтая карточкаБоттегин Эрик
36' Желтая карточкаФаласко Никола
44' Желтая карточкаРодригес Пабло
57' Желтая карточкаБьяши Томмазо
61' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
Ход матча
14'
1:0
25'
36'
44'
57'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
30 Владение мячом, % 70
90
Мендеш
Педру
32
Крайнц
Лука
18
Гион
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
Асколи
Катанзаро
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|7 (2)
|0.41
|Родригес Пабло
|2
|0.12
|Несторовски Илья
|2
|0.12
|Манцари Джакомо
|1
|0.06
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.06
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.06
|Кваранта Данило
|1
|0.06
|Калигара Фабрицио
|1
|0.06
|Патрицио Масини
|1
|0.06
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|5 (1)
|0.29
|Бьяши Томмазо
|5
|0.29
|Йемелло Пьетро
|4
|0.24
|Верна Лука
|2
|0.12
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.12
|Сунас Димитрис
|1
|0.06
|Помпетти Марко
|1
|0.06
|Бриньола Энрико
|1
|0.06
|Гион Андреа
|1
|0.06
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.06
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Panos Katseris
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|5
|1
|Фаласко Никола
|4
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Ди Таккио Франческо
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Боттегин Эрик
|3
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Джоване Самуэль
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Кваранта Данило
|1
|1
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Патрицио Масини
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Мендеш Педру
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
|Simon D'Uffizi
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|5
|0
|Panos Katseris
|4
|0
|Миранда Кевин
|2
|1
|Бригенти Николо
|3
|0
|Бьяши Томмазо
|3
|0
|Оливери Андреа
|1
|1
|Шитум Марио
|2
|0
|Вандепутте Яри
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Davide Veroli
|2
|0
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Сунас Димитрис
|1
|0
|Крайнц Лука
|1
|0
|Верна Лука
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Стоппа Маттео
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Катанзаро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
3
3
Асколи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Катанзаро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
6
10
Асколи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Катанзаро
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
7
58%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
17%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Пропущено
15
12
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
5
33%
2
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Забито
16
23
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
3
19%
2
9%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
5
31%
7
30%
31-45
3
19%
6
26%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
19%
3
13%
76-90
Пропущено
23
22
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
3
13%
2
9%
1-15
4
17%
5
23%
16-30
1
4%
4
18%
31-45
7
30%
3
14%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
6
26%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1
Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0
Катанзаро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1
Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0
Результаты матчей
Асколи
Катанзаро
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Асколи
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
71
25
53
16
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
62
27
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
412
97
115
313
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|10
|5
|2
|32 - 16
|35
|2.
|17
|10
|3
|4
|27 - 16
|33
|3.
|17
|9
|4
|4
|20 - 17
|31
|4.
|0:1
|17
|9
|3
|5
|26 - 20
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|22 - 13
|29
|6.
|17
|8
|5
|4
|21 - 19
|29
|7.
|17
|7
|6
|4
|18 - 17
|27
|8.
|2:2
|17
|7
|5
|5
|25 - 18
|26
|9.
|17
|7
|3
|7
|21 - 21
|24
|10.
|17
|5
|7
|5
|17 - 16
|22
|11.
|17
|4
|9
|4
|17 - 19
|21
|12.
|17
|5
|5
|7
|23 - 23
|20
|13.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|14.
|2:2
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|15.
|17
|3
|8
|6
|17 - 22
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 23
|16
|17.
|1:0
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|18.
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|19.
|16
|3
|5
|8
|18 - 21
|14
|20.
|17
|2
|4
|11
|12 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|15 - 7
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|11 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|5.
|0:1
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|7.
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|8.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|12.
|2:2
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|13.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|16.
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|2:2
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|20.
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|2:2
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|2:2
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|18.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7