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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Асколи
1:0
Второй тайм: 65'
Катанзаро
0'
1:0
14' Гол
Мендеш Педру
25' Желтая карточка
Боттегин Эрик
36' Желтая карточка
Фаласко Никола
44' Желтая карточка
Родригес Пабло
57' Желтая карточка
Бьяши Томмазо
61' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо

Ход матча

14'
Мендеш Педру
(Родригес Пабло)
1:0
25'
Боттегин Эрик
 
36'
Фаласко Никола
 
44'
Родригес Пабло
 
57'
 
Бьяши Томмазо
61'
Ди Таккио Франческо
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 30 Владение мячом, % 70
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Катанзаро
2.79
4.70
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3.20
Все Коэффициенты
2
Вивиано
Эмильяно
55
Беллучи
Джузеппе
33
Боттегин
Эрик
14
Кваранта
Данило
40
Байейе
Брайан
54
Фаласко
Никола
8
Джоване
Самуэль
18
Ди
Таккио
Франческо
73
Патрицио
Масини
90
Мендеш
Педру
99
Родригес
Пабло
1
Фулиньяти
Андреа
77
Panos
Katseris
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
32
Крайнц
Лука
24
Сунас
Димитрис
21
Помпетти
Марко
18
Гион
Андреа
27
Вандепутте
Яри
70
Амброзино
Джузеппе
28
Бьяши
Томмазо
Асколи
3-4-1-2
Катанзаро
4-4-2

История личных встреч

Асколи
Катанзаро

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ППД
0:1
ППД
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 7 (2) 0.41
Родригес Пабло 2 0.12
Несторовски Илья 2 0.12
Манцари Джакомо 1 0.06
Беллучи Джузеппе 1 0.06
Фальцерано Марчелло 1 0.06
Кваранта Данило 1 0.06
Калигара Фабрицио 1 0.06
Патрицио Масини 1 0.06
Фаласко Никола 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Миланезе Томмазо 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вандепутте Яри 5 (1) 0.29
Бьяши Томмазо 5 0.29
Йемелло Пьетро 4 0.24
Верна Лука 2 0.12
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.12
Сунас Димитрис 1 0.06
Помпетти Марко 1 0.06
Бриньола Энрико 1 0.06
Гион Андреа 1 0.06
Амброзино Джузеппе 1 0.06
Стоппа Маттео 0 0
Panos Katseris 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 5 1
Фаласко Никола 4 1
Калигара Фабрицио 5 0
Ди Таккио Франческо 4 0
Несторовски Илья 4 0
Боттегин Эрик 3 0
Родригес Пабло 3 0
Джоване Самуэль 3 0
Вивиано Эмильяно 1 1
Кваранта Данило 1 1
Фальцерано Марчелло 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Патрицио Масини 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Мендеш Педру 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0
Simon D'Uffizi 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 5 0
Panos Katseris 4 0
Миранда Кевин 2 1
Бригенти Николо 3 0
Бьяши Томмазо 3 0
Оливери Андреа 1 1
Шитум Марио 2 0
Вандепутте Яри 2 0
Гион Андреа 2 0
Davide Veroli 2 0
Йемелло Пьетро 1 0
Сунас Димитрис 1 0
Крайнц Лука 1 0
Верна Лука 1 0
Помпетти Марко 1 0
Стоппа Маттео 1 0
Амброзино Джузеппе 1 0
Д'Андреа Лука 1 0

Результаты матчей

Асколи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Катанзаро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

3
3
Асколи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Катанзаро
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

6
10
Асколи
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Катанзаро
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

11
12

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

8
12
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
7
58%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
17%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
3
30%
76-90

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90

Пропущено

15
12
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
5
33%
2
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
4
33%
76-90

Забито

16
23
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 9
5 Не забивали 3
3
19%
2
9%
1-15
2
13%
3
13%
16-30
5
31%
7
30%
31-45
3
19%
6
26%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
19%
3
13%
76-90

Пропущено

23
22
8 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 13
3
13%
2
9%
1-15
4
17%
5
23%
16-30
1
4%
4
18%
31-45
7
30%
3
14%
46-60
2
9%
1
5%
61-75
6
26%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1
Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0
Катанзаро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1
Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0

Результаты матчей

Асколи
Катанзаро

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Асколи
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
5
3
1
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
9
7
1
15
2.5
3
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 17 10 5 2 32 - 16 35
2.
Венеция
 17 10 3 4 27 - 16 33
3.
Комо
 17 9 4 4 20 - 17 31
4.
Катанзаро
 0:1 17 9 3 5 26 - 20 30
5.
Кремонезе
 17 8 5 4 22 - 13 29
6.
Читтаделла
 17 8 5 4 21 - 19 29
7.
Модена
 17 7 6 4 18 - 17 27
8.
Палермо
 2:2 17 7 5 5 25 - 18 26
9.
Сампдория
 17 7 3 7 21 - 21 24
10.
Брешия
 17 5 7 5 17 - 16 22
11.
Бари
 17 4 9 4 17 - 19 21
12.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 23 - 23 20
13.
Козенца
 0:0 17 5 5 7 18 - 19 20
14.
Пиза
 2:2 17 4 7 6 16 - 19 19
15.
Реджана
 17 3 8 6 17 - 22 17
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Асколи
 1:0 17 4 4 9 17 - 23 16
18.
Специя
 17 3 7 7 14 - 22 16
19.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
20.
ФералпиСало
 17 2 4 11 12 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 9 6 1 2 18 - 12 19
2.
Парма
 0:0 9 5 4 0 15 - 7 19
3.
Комо
 8 5 2 1 11 - 8 17
4.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
5.
Катанзаро
 0:1 8 5 1 2 14 - 9 16
6.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
7.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Козенца
 0:0 9 3 3 3 14 - 10 12
9.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
10.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
11.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
12.
Палермо
 2:2 9 3 2 4 12 - 11 11
13.
Асколи
 1:0 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
15.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Реджана
 9 1 6 2 9 - 11 9
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 2:2 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 0:0 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 2:2 8 4 3 1 13 - 7 15
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 0:1 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Модена
 8 3 4 1 9 - 7 13
8.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Пиза
 2:2 9 3 3 3 8 - 9 12
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Брешия
 8 2 4 2 8 - 7 10
13.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
14.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 0:0 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 1:0 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (1)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 8
Читтаделла Бранка Симоне 8
Комо Коне Бенджамин 1 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Ди Таккио Франческо получил желтую карточку от судьи
  • 57'
    Бьяши Томмазо получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Родригес Пабло получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Фаласко Никола получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Боттегин Эрик получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Родригес Пабло сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Педро Мендес бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Катанзаро
2.79
4.70
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3.20
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