Тур: 17. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
1:0
14' ГолМендеш Педру
25' Желтая карточкаБоттегин Эрик
36' Желтая карточкаФаласко Никола
44' Желтая карточкаРодригес Пабло
57' Желтая карточкаБьяши Томмазо
60' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
66' Желтая карточкаДжоване Самуэль
75' Желтая карточкаБригенти Николо
78' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
78' Желтая карточкаВандепутте Яри
88' Желтая карточкаОливери Андреа
90' Желтая карточкаСконьямилло Стефано
90'+7
Ход матча
14'
1:0
25'
36'
44'
57'
66'
75'
78'
78'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 19
-
6 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
223 Количество передач 525
-
31 Владение мячом, % 69
90
Мендеш
Педру
32
Крайнц
Лука
18
Гион
Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гион АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
Асколи
Катанзаро
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|7 (2)
|0.41
|Родригес Пабло
|2
|0.12
|Несторовски Илья
|2
|0.12
|Манцари Джакомо
|1
|0.06
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.06
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.06
|Кваранта Данило
|1
|0.06
|Калигара Фабрицио
|1
|0.06
|Патрицио Масини
|1
|0.06
|Фаласко Никола
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вандепутте Яри
|5 (1)
|0.29
|Бьяши Томмазо
|5
|0.29
|Йемелло Пьетро
|4
|0.24
|Верна Лука
|2
|0.12
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.12
|Сунас Димитрис
|1
|0.06
|Помпетти Марко
|1
|0.06
|Бриньола Энрико
|1
|0.06
|Гион Андреа
|1
|0.06
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.06
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Panos Katseris
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|6
|1
|Фаласко Никола
|4
|1
|Ди Таккио Франческо
|5
|0
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Джоване Самуэль
|4
|0
|Боттегин Эрик
|3
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|1
|Кваранта Данило
|1
|1
|Фальцерано Марчелло
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Патрицио Масини
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Мендеш Педру
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
|Simon D'Uffizi
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|6
|0
|Бригенти Николо
|4
|0
|Panos Katseris
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Бьяши Томмазо
|3
|0
|Вандепутте Яри
|3
|0
|Шитум Марио
|2
|0
|Гион Андреа
|2
|0
|Davide Veroli
|2
|0
|Йемелло Пьетро
|1
|0
|Сунас Димитрис
|1
|0
|Крайнц Лука
|1
|0
|Верна Лука
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Стоппа Маттео
|1
|0
|Амброзино Джузеппе
|1
|0
|Д'Андреа Лука
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Катанзаро
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
3
3
Асколи
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Катанзаро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
89% (8)
11% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
6
10
Асколи
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Катанзаро
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
11
12
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
7
58%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
8
11
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
2
25%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
3
27%
76-90
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
2
25%
2
18%
1-15
1
13%
2
18%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Пропущено
15
12
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
3
20%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
5
33%
2
17%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Забито
17
23
11 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
4
24%
2
9%
1-15
2
12%
3
13%
16-30
5
29%
29%
7
30%
31-45
3
18%
6
26%
46-60
0
0%
2
9%
61-75
3
18%
3
13%
76-90
Пропущено
23
23
8 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 14
3
13%
3
13%
1-15
4
17%
5
22%
16-30
1
4%
4
17%
31-45
7
30%
3
13%
46-60
2
9%
1
4%
61-75
6
26%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1
Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1 Брешия - Асколи 1:1 Асколи - Тернана 2:0 Кремонезе - Асколи 2:2 Асколи - Палермо 0:1 Зюйдтироль - Асколи 3:1 Асколи - ФералпиСало 3:0 Модена - Асколи 1:0 Козенца - Асколи 3:0 Верона - Асколи 3:1 Губбио - Асколи 1:0 Асколи - Реканатезе 1:2 Асколи - Толентино 5:0
Катанзаро
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1
Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Читтаделла 1:1 Бари - Катанзаро 2:2 Катанзаро - Парма 0:5 Лекко - Катанзаро 3:4 Катанзаро - Специя 3:0 Катанзаро - Тернана 2:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Удинезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Фоджа 1:0 Катанзаро - Латина 0:0 Фиорентина - Катанзаро 3:0
Результаты матчей
Асколи
Катанзаро
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:2
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
2 раза 12%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Асколи
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
26
53
17
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
134
413
98
116
314
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7