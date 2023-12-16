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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 18. Стадион: .
Кошице
2:2
Конец матча
Ружомберок
0'
0:1
13' Гол
Малы Матуш
0:2
55' Гол
Лавринчик Самуэль
1:2
62' Гол
Медвед Жан
2:2
63' Гол
Медвед Жан
90'+4
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
33
Michal
Jonec
18
Шинделарж
Мартин
17
Голиков
Александр
7
Jan
Mizerak
8
Галлович
Давид
34
Грессак
Лукас
6
Кесе
Кристи
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
34
Фрюхвальд
Томаш
32
Малы
Матуш
3
Масло
Ян
22
Симон
Габриэл
38
Viktor
Uradnik
17
Тучны
Адам
10
Шефчик
Самуэль
11
Лавринчик
Самуэль
24
Жигмунд
Марек
6
Мудры
Тимотей
30
Хриен
Мартин
Кошице
5-3-2
Ружомберок
5-4-1

История личных встреч

Кошице
Ружомберок

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

109.1%
45.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед

27 матчей

33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:0
ТМК
2:3
С
1:0
С
2:1
С
1:1
С
1:2
КС
4:1
КС
0:0
С
0:3
С
2:2
С
1:1
С
3:0
С
3:1
CL
2:0
CL
1:1
CL
1:1
CL
0:2
CL
2:2
CL
0:1
CL
2:0
CL
2:0
CL
3:1
CL
2:1
CL
0:0
CL
1:0
CL
3:0
CL
1:0

Голы

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

1.71
0.69

Среднее время на гол

52
130

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.31
1.07

Среднее время на гол

68
84

Всего голов

41
24

Голов в среднем за матч

1.52
0.89

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

59
101

Бомбардиры внутри турнира

Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 5 0.28
Пачинда Эрик 2 0.11
Фашко Михал 1 0.06
Галлович Давид 1 0.06
Лачны Милош 1 0.06
Грессак Лукас 1 0.06
Петрак Бернард 1 0.06
Анаане Тиджани 1 0.06
Marcel Vasil 1 0.06
Фабиш Лукаш 0 0
Boris Turcak 0 0
Шинделарж Мартин 0 0
Miroslav Sovic 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хриен Мартин 3 0.17
Лавринчик Самуэль 3 0.17
Герец Штефан 3 0.17
Домонкос Кристоф 3 0.17
Шефчик Самуэль 2 0.11
Бодя Мартин 2 0.11
Тучны Адам 1 0.06
Мудры Тимотей 1 0.06
Бобчек Томаш 1 0.06
Малы Матуш 1 0.06
Лютеран Оливер 0 0
Котула Юрай 0 0
Гладик Ян 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Хобот Марьян 0 0

Карточки

Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Голиков Александр 6 1
Jan Mizerak 5 0
Шинделарж Мартин 3 0
Фашко Михал 1 1
Boris Turcak 2 0
Кесе Кристи 2 0
Фабиш Лукаш 2 0
Галлович Давид 2 0
Пачинда Эрик 1 0
erik Liener 1 0
Кира Матуш 1 0
Peter Varga 1 0
Кривак Ян 1 0
Медвед Жан 1 0
Miroslav Sovic 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 6 0
Хриен Мартин 4 0
Лавринчик Самуэль 4 0
Лютеран Оливер 4 0
Мрва Марио 2 1
Герец Штефан 2 0
Гладик Ян 2 0
Мудры Тимотей 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Масло Ян 1 0
Ondrej Smetana 1 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Симон Габриэл 1 0
Малы Матуш 1 0
Фрюхвальд Томаш 1 0
Viktor Uradnik 1 0

Результаты матчей

Кошице
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Ружомберок
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
11
Кошице
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

2
9
Кошице
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Ружомберок
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

21
4

Упущенные победы

8
20

Голы по времени матча

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
2
22%
1
9%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
19%
1
5%
1-15
3
19%
4
20%
16-30
1
6%
7
35%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
3
19%
4
20%
61-75
2
13%
2
10%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
2
29%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

22
7
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
6
27%
1
14%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
1
5%
2
29%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Забито

16
21
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 3
4
25%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
1
6%
7
33%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
4
25%
2
10%
76-90

Пропущено

38
27
20 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
9
24%
2
7%
1-15
6
16%
5
19%
16-30
5
13%
8
30%
30%
31-45
5
13%
4
15%
46-60
6
16%
6
22%
61-75
7
18%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Кошице
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2
Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1
Ружомберок
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0
ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2

Результаты матчей

Кошице
Ружомберок

Точный счет

0:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
0:3
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
2
5 раз 28%
1
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%

Тоталы голов в матче

Кошице
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
14
4
6
12
1.5
6
12
1
17
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 17 13 3 1 43 - 14 42
2.
Жилина
 18 12 2 4 37 - 23 38
3.
Спартак Трнава
 17 10 3 4 27 - 17 33
4.
ДАК
 17 8 5 4 26 - 17 29
5.
Железярне Подбрезова
 18 9 2 7 37 - 31 29
6.
Дукла Банска-Бистрица
 18 8 5 5 34 - 26 29
7.
Тренчин
 18 8 5 5 26 - 19 29
8.
Ружомберок
 18 5 7 6 20 - 28 22
9.
Скалица
 18 6 3 9 17 - 21 21
10.
Кошице
 18 3 3 12 15 - 39 12
11.
Михаловце
 17 0 6 11 13 - 36 6
12.
Злате Моравце
 18 0 4 14 10 - 34 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 8 0 1 26 - 14 24
2.
Слован Братислава
 8 6 2 0 21 - 7 20
3.
Тренчин
 9 5 2 2 15 - 7 17
4.
ДАК
 9 5 2 2 18 - 10 17
5.
Железярне Подбрезова
 9 5 2 2 19 - 15 17
6.
Ружомберок
 9 5 2 2 10 - 7 17
7.
Скалица
 9 5 1 3 10 - 7 16
8.
Спартак Трнава
 8 4 1 3 12 - 8 13
9.
Дукла Банска-Бистрица
 9 3 3 3 13 - 15 12
10.
Кошице
 9 2 2 5 7 - 18 8
11.
Михаловце
 9 0 4 5 6 - 18 4
12.
Злате Моравце
 9 0 3 6 6 - 16 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 9 7 1 1 22 - 7 22
2.
Спартак Трнава
 9 6 2 1 15 - 9 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 9 5 2 2 21 - 11 17
4.
Жилина
 9 4 2 3 11 - 9 14
5.
ДАК
 8 3 3 2 8 - 7 12
6.
Железярне Подбрезова
 9 4 0 5 18 - 16 12
7.
Тренчин
 9 3 3 3 11 - 12 12
8.
Скалица
 9 1 2 6 7 - 14 5
9.
Ружомберок
 9 0 5 4 10 - 21 5
10.
Кошице
 9 1 1 7 8 - 21 4
11.
Михаловце
 8 0 2 6 7 - 18 2
12.
Злате Моравце
 9 0 1 8 4 - 18 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 10 (6)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (3)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (6)
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Тренчин Бариш Дамьян 8
Кошице Голиков Александр 1 6
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 7
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
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