Тур: 18. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
2:2
Конец матча
0'
0:1
13' ГолМалы Матуш
0:2
55' ГолЛавринчик Самуэль
1:2
62' ГолМедвед Жан
2:2
63' ГолМедвед Жан
90'+4
Ход матча
13'
0:1
55'
62'
1:2
63'
2:2
22
Кира
Матуш
19
Фабиш
Лукаш
33
Michal
Jonec
23
Фашко
Михал
55
Медвед
Жан
32
Малы
Матуш
3
Масло
Ян
17
Тучны
Адам
30
Хриен
Мартин
- Основной состав
-
22 Кира МатушВратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
33 Michal JonecЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалНападающий
-
55 Медвед ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
27 erik LienerПолузащитник
-
-
-
-
11 Marcel Vasil
-
-
-
Главный тренер: Козак Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Малы МатушЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Тучны АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Котула ЮрайЗащитник
-
14 Гладик ЯнПолузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
История личных встреч
Кошице
Ружомберок
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
109.1%
45.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 13 побед
27 матчей
33.3%
29.6%
37.1%
9 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
44.4%
29.6%
26%
12 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
22.2%
29.6%
48.2%
6 побед 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
1.71
0.69
Среднее время на гол
52
130
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.31
1.07
Среднее время на гол
68
84
Всего голов
41
24
Голов в среднем за матч
1.52
0.89
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
59
101
Бомбардиры внутри турнира
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|5
|0.28
|Пачинда Эрик
|2
|0.11
|Фашко Михал
|1
|0.06
|Галлович Давид
|1
|0.06
|Лачны Милош
|1
|0.06
|Грессак Лукас
|1
|0.06
|Петрак Бернард
|1
|0.06
|Анаане Тиджани
|1
|0.06
|Marcel Vasil
|1
|0.06
|Фабиш Лукаш
|0
|0
|Boris Turcak
|0
|0
|Шинделарж Мартин
|0
|0
|Miroslav Sovic
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хриен Мартин
|3
|0.17
|Лавринчик Самуэль
|3
|0.17
|Герец Штефан
|3
|0.17
|Домонкос Кристоф
|3
|0.17
|Шефчик Самуэль
|2
|0.11
|Бодя Мартин
|2
|0.11
|Тучны Адам
|1
|0.06
|Мудры Тимотей
|1
|0.06
|Бобчек Томаш
|1
|0.06
|Малы Матуш
|1
|0.06
|Лютеран Оливер
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Гладик Ян
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Карточки
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Голиков Александр
|6
|1
|Jan Mizerak
|5
|0
|Шинделарж Мартин
|3
|0
|Фашко Михал
|1
|1
|Boris Turcak
|2
|0
|Кесе Кристи
|2
|0
|Фабиш Лукаш
|2
|0
|Галлович Давид
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|erik Liener
|1
|0
|Кира Матуш
|1
|0
|Peter Varga
|1
|0
|Кривак Ян
|1
|0
|Медвед Жан
|1
|0
|Miroslav Sovic
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|6
|0
|Хриен Мартин
|4
|0
|Лавринчик Самуэль
|4
|0
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Мрва Марио
|2
|1
|Герец Штефан
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Мудры Тимотей
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Ondrej Smetana
|1
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Малы Матуш
|1
|0
|Фрюхвальд Томаш
|1
|0
|Viktor Uradnik
|1
|0
Результаты матчей
Кошице
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Ружомберок
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
11
Кошице
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Ружомберок
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
2
9
Кошице
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Ружомберок
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
17% (3)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
21
4
Упущенные победы
8
20
Голы по времени матча
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
2
22%
1
9%
1-15
3
33%
2
18%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
2
22%
2
18%
76-90
Пропущено
16
20
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
19%
1
5%
1-15
3
19%
4
20%
16-30
1
6%
7
35%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
3
19%
4
20%
61-75
2
13%
2
10%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 11
2
29%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
1
14%
3
30%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
22
7
13 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
6
27%
1
14%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
1
5%
2
29%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
5
23%
0
0%
76-90
Забито
16
21
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 8
9 Не забивали 3
4
25%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
1
6%
2
10%
31-45
1
6%
7
33%
46-60
3
19%
4
19%
61-75
4
25%
2
10%
76-90
Пропущено
38
27
20 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 13
9
24%
2
7%
1-15
6
16%
5
19%
16-30
5
13%
8
30%
30%
31-45
5
13%
4
15%
46-60
6
16%
6
22%
61-75
7
18%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Кошице
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Злате Моравце - Кошице 1:1 Кошице - Михаловце 2:1 Жилина - Кошице 1:0 Кошице - Спартак Трнава 0:2
Кошице - ДАК 0:3 Слован Братислава - Кошице 4:0 СТК-1914 Саморин - Кошице 0:2 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Списский Стьявник - Кошице 0:6 Скалица - Кошице 1:0 Железярне Подбрезова - Кошице 5:3 Спартак Трнава - Кошице 3:0 Кошице - Тренчин 0:3 Ружомберок - Кошице 1:0 Кошице - Злате Моравце 1:0 Михаловце - Кошице 0:2 Кошице - Жилина 0:3 ДАК - Кошице 5:2 Кошице - Слован Братислава 0:0 Диошдьёр - Кошице 0:1
Ружомберок
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0
ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Кошице 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 1:1 Тренчин - Ружомберок 4:1 Ружомберок - ДАК 1:1 Ружомберок - Скалица 2:1 Жилина - Ружомберок 3:1 Заря - Ружомберок 1:2
Результаты матчей
Кошице
Ружомберок
Точный счет
0:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
2:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
0:3
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
5:3
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
2
5 раз 28%
1
2 раза 11%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
Тоталы голов в матче
Кошице
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
36
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
72
36
36
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
144
612
612
117
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|10 (6)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (3)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (6)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (7)
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Кошице
|Голиков Александр
|1 6
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|7
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6