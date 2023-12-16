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  4. Серия B 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Реджана
1:2
Конец матча
Сампдория
0'
10' Желтая карточка
Де Лука Мануэль
25' Желтая карточка
Alessandro Marcandalli
38' Желтая карточка
Портанова Маноло
0:1
44' Гол
Касами Пайтим
0:2
46' Гол
Де Лука Мануэль
73' Желтая карточка
Депаоли Фабио
75' Желтая карточка
Пьераньоло Эдоардо
79' Желтая карточка
Ла Гумина Антонино
79' Желтая карточка
Фьямоцци Риккардо
1:2
90' Гол
Портанова Маноло
90' Вторая желтая карточка
Ла Гумина Антонино
90'+6
22
Барди
Франческо
31
Сампиризи
Марио
19
Романья
Филиппо
27
Alessandro
Marcandalli
15
Фьямоцци
Риккардо
24
Нарди
Филиппо
42
Бьянко
Алессандро
3
Пьераньоло
Эдоардо
7
Muhamed
Varela
Djamanca
28
Антист
Жанис
90
Портанова
Маноло
1
Станкович
Филип
23
Депаоли
Фабио
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
29
Мурру
Никола
14
Касами
Пайтим
28
Йепес
Жерар
21
Simone
Giordano
10
Верре
Валерио
7
Эспозито
Себастьяно
9
Де
Лука
Мануэль
Реджана
3-4-3
Сампдория
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Реджана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фьямоцци Риккардо 0 0
Muhamed Varela Djamanca 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борини Фабио 5 (3) 0.29
Эспозито Себастьяно 3 0.18
Депаоли Фабио 3 0.18
Педрола Эстанис 3 0.18
Касами Пайтим 2 0.12
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.12
Де Лука Мануэль 1 0.06
Simone Giordano 1 0.06
Гонсалес Факундо 1 0.06
Верре Валерио 0 0
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0

Карточки

Реджана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чигарини Лука 4 0
Портанова Маноло 4 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Мелегони Филиппо 1 0
Нарди Филиппо 1 0
Muhamed Varela Djamanca 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 6 0
Депаоли Фабио 6 0
Ла Гумина Антонино 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Стоянович Петар 4 0
Гонсалес Факундо 4 0
Йепес Жерар 4 0
Даниэле Гиларди 4 0
Касами Пайтим 3 0
Виейра Ронни 3 0
Пирло Андреа 1 1
Феррари Алекс 2 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Риччи Матео 1 0
Баррека Антонио 1 0
Де Лука Мануэль 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Панада Симоне 1 0
Simone Giordano 1 0

Результаты матчей

Реджана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сампдория
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
5
Реджана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сампдория
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

0
7
Реджана
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сампдория
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
10

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
2
18%
76-90

Пропущено

16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
25%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
6
50%
76-90

Забито

1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 7
16 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
100%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
5
28%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
4
22%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
5
28%
2
22%
76-90

Забито

5
21
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 12
12 Не забивали 2
0
0%
2
10%
1-15
1
20%
1
5%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
2
40%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
40%
4
19%
76-90

Пропущено

34
21
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
9
26%
2
10%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
4
12%
5
24%
31-45
6
18%
3
14%
46-60
5
15%
1
5%
61-75
8
24%
8
38%
76-90

Результаты последних матчей

Реджана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0
Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2
Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2
Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1

Результаты матчей

Реджана
Сампдория

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Реджана
Сампдория

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1
8
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
3
6
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
2
4
13
1.5
6
11
1
16
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 17 10 5 2 32 - 16 35
2.
Венеция
 17 10 3 4 27 - 16 33
3.
Комо
 17 9 4 4 20 - 17 31
4.
Катанзаро
 0:1 17 9 3 5 26 - 20 30
5.
Кремонезе
 17 8 5 4 22 - 13 29
6.
Читтаделла
 17 8 5 4 21 - 19 29
7.
Модена
 17 7 6 4 18 - 17 27
8.
Палермо
 2:2 17 7 5 5 25 - 18 26
9.
Сампдория
 17 7 3 7 21 - 21 24
10.
Брешия
 17 5 7 5 17 - 16 22
11.
Бари
 17 4 9 4 17 - 19 21
12.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 23 - 23 20
13.
Козенца
 0:0 17 5 5 7 18 - 19 20
14.
Пиза
 2:2 17 4 7 6 16 - 19 19
15.
Реджана
 17 3 8 6 17 - 22 17
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Асколи
 1:0 17 4 4 9 17 - 23 16
18.
Специя
 17 3 7 7 14 - 22 16
19.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
20.
ФералпиСало
 17 2 4 11 12 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 9 6 1 2 18 - 12 19
2.
Парма
 0:0 9 5 4 0 15 - 7 19
3.
Комо
 8 5 2 1 11 - 8 17
4.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
5.
Катанзаро
 0:1 8 5 1 2 14 - 9 16
6.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
7.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Козенца
 0:0 9 3 3 3 14 - 10 12
9.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
10.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
11.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
12.
Палермо
 2:2 9 3 2 4 12 - 11 11
13.
Асколи
 1:0 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
15.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Реджана
 9 1 6 2 9 - 11 9
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 2:2 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 0:0 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 2:2 8 4 3 1 13 - 7 15
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 0:1 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Модена
 8 3 4 1 9 - 7 13
8.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Пиза
 2:2 9 3 3 3 8 - 9 12
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Брешия
 8 2 4 2 8 - 7 10
13.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
14.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 0:0 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 1:0 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (1)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 8
Читтаделла Бранка Симоне 8
Комо Коне Бенджамин 1 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
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