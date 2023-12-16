Тур: 17. Стадион: Читта-дель-Триколоре.
0'
10' Желтая карточкаДе Лука Мануэль
25' Желтая карточкаAlessandro Marcandalli
38' Желтая карточкаПортанова Маноло
0:1
44' ГолКасами Пайтим
0:2
46' ГолДе Лука Мануэль
73' Желтая карточкаДепаоли Фабио
75' Желтая карточкаПьераньоло Эдоардо
79' Желтая карточкаЛа Гумина Антонино
79' Желтая карточкаФьямоцци Риккардо
1:2
90' ГолПортанова Маноло
90' Вторая желтая карточкаЛа Гумина Антонино
90'+6
Ход матча
10'
38'
44'
46'
0:2
73'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
423 Количество передач 419
-
50 Владение мячом, % 50
28
Антист
Жанис
29
Мурру
Никола
28
Йепес
Жерар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Антист ЖанисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Кабаши ЭлвисПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ланини ЭрикНападающий
-
11 Гондо СедрикНападающий
-
-
14 Shaibu Nuhu
-
Главный тренер: Alessandro Nesta
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Конти АндреаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Hugo Buyla
-
Главный тренер: Пирло Андреа
Бомбардиры внутри турнира
Реджана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фьямоцци Риккардо
|0
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.29
|Эспозито Себастьяно
|3
|0.18
|Депаоли Фабио
|3
|0.18
|Педрола Эстанис
|3
|0.18
|Касами Пайтим
|2
|0.12
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.12
|Де Лука Мануэль
|1
|0.06
|Simone Giordano
|1
|0.06
|Гонсалес Факундо
|1
|0.06
|Верре Валерио
|0
|0
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
Карточки
Реджана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чигарини Лука
|4
|0
|Портанова Маноло
|4
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Мелегони Филиппо
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
|Muhamed Varela Djamanca
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|6
|0
|Депаоли Фабио
|6
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Стоянович Петар
|4
|0
|Гонсалес Факундо
|4
|0
|Йепес Жерар
|4
|0
|Даниэле Гиларди
|4
|0
|Касами Пайтим
|3
|0
|Виейра Ронни
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Риччи Матео
|1
|0
|Баррека Антонио
|1
|0
|Де Лука Мануэль
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Simone Giordano
|1
|0
Результаты матчей
Реджана
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сампдория
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
5
Реджана
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сампдория
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
0
7
Реджана
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сампдория
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
10
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
1
9%
1-15
1
25%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
4
36%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
50%
2
18%
76-90
Пропущено
16
12
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
25%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
3
19%
6
50%
76-90
Забито
1
10
0 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 7
16 Не забивали 10
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
100%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
18
9
8 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
5
28%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
11%
2
22%
31-45
4
22%
2
22%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
5
28%
2
22%
76-90
Забито
5
21
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 12
12 Не забивали 2
0
0%
2
10%
1-15
1
20%
1
5%
16-30
0
0%
6
29%
31-45
2
40%
5
24%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
2
40%
4
19%
76-90
Пропущено
34
21
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 12
13 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 13
9
26%
2
10%
1-15
2
6%
2
10%
16-30
4
12%
5
24%
31-45
6
18%
3
14%
46-60
5
15%
1
5%
61-75
8
24%
8
38%
76-90
Результаты последних матчей
Реджана
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Реджана - Брешия 1:1 Модена - Реджана 2:1 Реджана - Асколи 1:1 Козенца - Реджана 2:0
Реджана - Лекко 1:1 Дженоа - Реджана 2:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Реджана - Венеция 1:0 Реджана - Бари 1:1 Тернана - Реджана 3:0 Реджана - Пиза 0:0 Специя - Реджана 1:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Болонья - Реджана 2:2 Парма - Реджана 0:0 Реджана - Палермо 1:3 Комо - Реджана 2:2 Читтаделла - Реджана 1:0 Монца - Реджана 1:2 Реджана - Пескара 6:2
Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2
Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0 Асколи - Сампдория 1:1 Сампдория - Катанзаро 1:2 Комо - Сампдория 1:0 Парма - Сампдория 1:1 Сампдория - Читтаделла 1:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Тернана - Сампдория 1:2 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Новара - Сампдория 0:1 Сампдория - Виртус Энтелла 3:1
Результаты матчей
Реджана
Сампдория
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
2:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 24%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:2
5 раз 29%
1:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
3 раза 18%
3
1 раз 6%
1
9 раз 53%
2
6 раз 35%
0
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Реджана
Сампдория
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
18
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
81
35
36
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
152
413
611
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|10
|5
|2
|32 - 16
|35
|2.
|17
|10
|3
|4
|27 - 16
|33
|3.
|17
|9
|4
|4
|20 - 17
|31
|4.
|0:1
|17
|9
|3
|5
|26 - 20
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|22 - 13
|29
|6.
|17
|8
|5
|4
|21 - 19
|29
|7.
|17
|7
|6
|4
|18 - 17
|27
|8.
|2:2
|17
|7
|5
|5
|25 - 18
|26
|9.
|17
|7
|3
|7
|21 - 21
|24
|10.
|17
|5
|7
|5
|17 - 16
|22
|11.
|17
|4
|9
|4
|17 - 19
|21
|12.
|17
|5
|5
|7
|23 - 23
|20
|13.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|14.
|2:2
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|15.
|17
|3
|8
|6
|17 - 22
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 23
|16
|17.
|1:0
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|18.
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|19.
|16
|3
|5
|8
|18 - 21
|14
|20.
|17
|2
|4
|11
|12 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|15 - 7
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|11 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|5.
|0:1
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|7.
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|8.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|12.
|2:2
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|13.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|16.
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|2:2
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|20.
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|2:2
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|2:2
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|18.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7