Тур: 17. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
0'
4' Желтая карточкаЭно Антони
6' Вторая желтая карточкаЭно Антони
12' Желтая карточкаВока Идриз
32' Желтая карточкаФонтанаросса Алессандро
48' Желтая карточкаЧиркати Алессандро
57' Желтая карточкаСгарби Филиппо
70' Желтая карточкаPietro Martino
78' Желтая карточкаВентури Майкл
89' Желтая карточкаФлоренци Альдо
90' Желтая карточкаБернабе Адриан
90'+6
Ход матча
4'
6'
12'
57'
70'
78'
89'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 18
-
6 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
461 Количество передач 383
-
55 Владение мячом, % 45
42
Вока
Идриз
20
Эно
Антони
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Турк МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Козенца
Парма
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
5 матчей
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|4 (2)
|0.24
|Маццокки Симоне
|3
|0.18
|Вока Идриз
|3
|0.18
|Форте Франческо
|2
|0.12
|Вентури Майкл
|2
|0.12
|Маррас Мануэль
|1
|0.06
|Канотто Луиджи
|1
|0.06
|Ариоли Алессандро
|1
|0.06
|Massimo Zilli
|1
|0.06
|Кало Джакомо
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенедычак Адриан
|7 (5)
|0.41
|Ман Деннис
|6 (1)
|0.35
|Бернабе Адриан
|3
|0.18
|Шарпантье Габриэль
|3
|0.18
|Партипило Антони
|3
|0.18
|Чолак Антонио-Мирко
|3
|0.18
|Бонни Анж-Йоан
|2
|0.12
|Эрнани Азеведо
|1
|0.06
|Эстевес Науэль
|1
|0.06
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.06
|Чиркати Алессандро
|1
|0.06
|Зом Симон
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
|Ансальди Кристиан
|0
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Дель Прато Энрико
|0
|0
|Бегич Тьяс
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Д'Орацио Томмазо
|7
|0
|Вентури Майкл
|6
|0
|Прашелик Матеуш
|5
|0
|Кало Джакомо
|3
|1
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Маррас Мануэль
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Флоренци Альдо
|4
|0
|Тутино Дженнаро
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Дзуккон Федерико
|3
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Маццокки Симоне
|2
|0
|Микай Алессандро
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Baldovino Cimino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнани Азеведо
|3
|1
|Кулибали Войо
|2
|1
|Эстевес Науэль
|3
|0
|Бернабе Адриан
|3
|0
|Бонни Анж-Йоан
|3
|0
|Чиркати Алессандро
|3
|0
|Зом Симон
|1
|1
|Эно Антони
|1
|1
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Партипило Антони
|2
|0
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|Камара Дрисса
|2
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Загаритис Василиос
|2
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Парма
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
6
4
Козенца
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Парма
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
4
15
Козенца
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
41% (7)
47% (8)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Парма
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
14
16
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
9 Не забивали 11
3
21%
3
19%
1-15
4
29%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
2
14%
3
19%
76-90
Пропущено
10
10
1 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
5
50%
2
20%
61-75
2
20%
3
30%
76-90
Забито
4
15
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 9
1
25%
4
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
50%
5
33%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Забито
18
31
9 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
4
22%
7
23%
1-15
4
22%
2
6%
16-30
1
6%
3
10%
31-45
3
17%
7
23%
46-60
2
11%
4
13%
61-75
4
22%
8
26%
76-90
Пропущено
19
17
4 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
11%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
1
5%
1
6%
31-45
5
26%
4
24%
46-60
6
32%
2
12%
61-75
4
21%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0
Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Палермо - Козенца 0:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Брешия - Козенца 1:0 Козенца - Модена 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 3:0 Козенца - Сассуоло 2:5 Фрозиноне - Козенца 3:3 Губбио - Козенца 1:2 Козенца - Ареццо 1:0
Парма
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Парма - Палермо 3:3 Фиорентина - Парма 2:2 Специя - Парма 0:1 Парма - Модена 1:1
Лекко - Парма 3:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Лечче - Парма 2:4 Асколи - Парма 1:3 Парма - Комо 2:1 Венеция - Парма 3:2 Кремонезе - Парма 1:2 Парма - Бари 2:1 Парма - Сампдория 1:1 Катанзаро - Парма 0:5 Парма - Реджана 0:0 Пиза - Парма 1:2 Парма - Читтаделла 2:0 Парма - ФералпиСало 2:0 Бари - Парма 0:3 Эльче - Парма 1:1
Результаты матчей
Козенца
Парма
Точный счет
3:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
2:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%
2
9 раз 53%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Козенца
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
63
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
71
17
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
116
Больше Меньше
152
512
125
215
314
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7