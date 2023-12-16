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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
ФералпиСало
1:0
Конец матча
Кремонезе
0'
22' Желтая карточка
Окереке Давид
1:0
28' Гол
Курфалидис Христос
35' Желтая карточка
Серникола Леонардо
54' Желтая карточка
Лочошвили Лука
88' Желтая карточка
Квальята Джакомо
90'+6

Ход матча

22'
 
Окереке Давид
28'
Курфалидис Христос
1:0
35'
 
Серникола Леонардо
44'
 
Квальята Джакомо
Дзанимачча Лука
46'
 
Кода Массимо
Майер Жан
54'
 
Лочошвили Лука
63'
Зеннаро Маттиа
Курфалидис Христос
 
63'
 
Чофани Даниэль
Окереке Давид
69'
Denis Hergheligiu
Компаньон Маттиа
 
75'
 
Буонаюто Кристиан
Коллоколо Микеле
75'
 
Афена-Гьян Феликс
Туиа Алессандро
82'
Ла Мантия Андреа
Бутич Карло
 
82'
Alessandro Pietrelli
Ди Мольфетта Давиде
 
88'
 
Квальята Джакомо

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 270 Количество передач 553
  • 32 Владение мячом, % 68
1
Пицциньякко
Семуэль
8
Davide
Balestrero
23
Чеппители
Лука
87
Мартелла
Бруно
66
Federico
Bergonzi
39
Курфалидис
Христос
16
Фьордилино
Лука
10
Ди
Мольфетта
Давиде
97
Феличи
Маттиа
14
Компаньон
Маттиа
9
Бутич
Карло
22
Юнгдал
Андреас
13
Туиа
Алессандро
5
Раванелли
Лука
44
Лочошвили
Лука
17
Серникола
Леонардо
8
Коллоколо
Микеле
19
Кастаньетти
Микеле
37
Майер
Жан
98
Дзанимачча
Лука
20
Васкес
Франко
77
Окереке
Давид
ФералпиСало
3-5-2
Кремонезе
3-5-2

История личных встреч

ФералпиСало
Кремонезе

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
4:2
ЛП
0:1
ЛП
3:2
ЛП
1:0
ППД
0:2
ППД
3:1
ППД
1:0
ППД
2:0
СCB
1:0
СCB
1:0

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
0.8

Среднее время на гол

64
112

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

ФералпиСало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ла Мантия Андреа 2 0.12
Davide Balestrero 2 0.12
Феличи Маттиа 1 0.06
Сау Марко 1 0.06
Бутич Карло 1 0.06
Зеннаро Маттиа 1 0.06
Компаньон Маттиа 1 0.06
Курфалидис Христос 1 0.06
Mattia Tonetto 1 0.06
Мартелла Бруно 0 0
Летиция Гаэтано 0 0
Чеппители Лука 0 0
Париджини Витторио 0 0
Ди Мольфетта Давиде 0 0
Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 9 (1) 0.53
Раванелли Лука 3 0.18
Кастаньетти Микеле 2 0.12
Окереке Давид 2 0.12
Коллоколо Микеле 2 0.12
Васкес Франко 1 0.06
Серникола Леонардо 1 0.06
Пикель Шарль 1 0.06
Дзанимачча Лука 1 0.06
Антов Валентин 0 0
Цаджу Франк 0 0
Квальята Джакомо 0 0

Карточки

ФералпиСало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Davide Balestrero 7 0
Чеппители Лука 6 0
Феличи Маттиа 3 1
Фьордилино Лука 4 0
Париджини Витторио 3 0
Пицциньякко Семуэль 3 0
Компаньон Маттиа 3 0
Зеннаро Маттиа 2 0
Alessandro Pilati 2 0
Летиция Гаэтано 0 1
Карраро Федерико 1 0
Loris Bacchetti 1 0
Ла Мантия Андреа 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Бутич Карло 1 0
Federico Bergonzi 1 0
Denis Hergheligiu 1 0
Курфалидис Христос 1 0
Mattia Tonetto 1 0
Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьянкетти Маттео 6 0
Антов Валентин 4 1
Лочошвили Лука 3 1
Квальята Джакомо 3 1
Васкес Франко 4 0
Пикель Шарль 4 0
Кастаньетти Микеле 3 0
Раванелли Лука 1 1
Бертолаччи Андреа 2 0
Майер Жан 2 0
Серникола Леонардо 2 0
Окереке Давид 2 0
Коллоколо Микеле 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Кода Массимо 1 0
Дзанимачча Лука 1 0
Афена-Гьян Феликс 1 0

Результаты матчей

ФералпиСало
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Кремонезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
2
ФералпиСало
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Кремонезе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
3

Упущенные победы

4
8
ФералпиСало
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Кремонезе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
4
31%
61-75
1
20%
5
38%
76-90

Пропущено

14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Пропущено

17
6
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
17%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
3
18%
2
33%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
4
24%
1
17%
76-90

Забито

12
23
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
2
17%
2
9%
1-15
1
8%
5
22%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
4
33%
2
9%
46-60
3
25%
5
22%
61-75
2
17%
7
30%
76-90

Пропущено

31
12
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 9
5
16%
1
8%
1-15
4
13%
3
25%
16-30
6
19%
1
8%
31-45
6
19%
3
25%
46-60
4
13%
2
17%
61-75
6
19%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

ФералпиСало
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3
Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3
Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2

Результаты матчей

ФералпиСало
Кремонезе

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

3:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

3:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%

Тоталы голов в матче

ФералпиСало
Кремонезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
7
1.5
2
7
1
7
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
8
0.5
Больше Меньше
12
5
2
15
1.5
7
10
1
16
2.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 17 10 5 2 32 - 16 35
2.
Венеция
 17 10 3 4 27 - 16 33
3.
Комо
 17 9 4 4 20 - 17 31
4.
Катанзаро
 0:1 17 9 3 5 26 - 20 30
5.
Кремонезе
 17 8 5 4 22 - 13 29
6.
Читтаделла
 17 8 5 4 21 - 19 29
7.
Модена
 17 7 6 4 18 - 17 27
8.
Палермо
 2:2 17 7 5 5 25 - 18 26
9.
Сампдория
 17 7 3 7 21 - 21 24
10.
Брешия
 17 5 7 5 17 - 16 22
11.
Бари
 17 4 9 4 17 - 19 21
12.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 23 - 23 20
13.
Козенца
 0:0 17 5 5 7 18 - 19 20
14.
Пиза
 2:2 17 4 7 6 16 - 19 19
15.
Реджана
 17 3 8 6 17 - 22 17
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Асколи
 1:0 17 4 4 9 17 - 23 16
18.
Специя
 17 3 7 7 14 - 22 16
19.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
20.
ФералпиСало
 17 2 4 11 12 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 9 6 1 2 18 - 12 19
2.
Парма
 0:0 9 5 4 0 15 - 7 19
3.
Комо
 8 5 2 1 11 - 8 17
4.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
5.
Катанзаро
 0:1 8 5 1 2 14 - 9 16
6.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
7.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Козенца
 0:0 9 3 3 3 14 - 10 12
9.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
10.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
11.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
12.
Палермо
 2:2 9 3 2 4 12 - 11 11
13.
Асколи
 1:0 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
15.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Реджана
 9 1 6 2 9 - 11 9
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 2:2 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 0:0 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 2:2 8 4 3 1 13 - 7 15
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 0:1 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Модена
 8 3 4 1 9 - 7 13
8.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Пиза
 2:2 9 3 3 3 8 - 9 12
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Брешия
 8 2 4 2 8 - 7 10
13.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
14.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 0:0 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 1:0 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (1)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 8
Читтаделла Бранка Симоне 8
Комо Коне Бенджамин 1 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Дзанимачча Лука уходит с поля. Джакомо Квальята выходит вместо него
  • 35'
    Серникола Леонардо получил желтую карточку от судьи
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