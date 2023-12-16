Тур: 17. Стадион: Лино Турина.
1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаОкереке Давид
1:0
28' ГолКурфалидис Христос
35' Желтая карточкаСерникола Леонардо
54' Желтая карточкаЛочошвили Лука
88' Желтая карточкаКвальята Джакомо
90'+6
Ход матча
22'
28'
54'
88'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
270 Количество передач 553
-
32 Владение мячом, % 68
37
Майер
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кода МассимоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Строппа Джованни
История личных встреч
ФералпиСало
Кремонезе
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
50%
50%
5 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
10%
40%
50%
1 победа 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
0.8
Среднее время на гол
64
112
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Среднее время на гол
50
112
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Тотал матчей
2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
112
Бомбардиры внутри турнира
ФералпиСало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.12
|Davide Balestrero
|2
|0.12
|Феличи Маттиа
|1
|0.06
|Сау Марко
|1
|0.06
|Бутич Карло
|1
|0.06
|Зеннаро Маттиа
|1
|0.06
|Компаньон Маттиа
|1
|0.06
|Курфалидис Христос
|1
|0.06
|Mattia Tonetto
|1
|0.06
|Мартелла Бруно
|0
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|0
|Чеппители Лука
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Ди Мольфетта Давиде
|0
|0
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|9 (1)
|0.53
|Раванелли Лука
|3
|0.18
|Кастаньетти Микеле
|2
|0.12
|Окереке Давид
|2
|0.12
|Коллоколо Микеле
|2
|0.12
|Васкес Франко
|1
|0.06
|Серникола Леонардо
|1
|0.06
|Пикель Шарль
|1
|0.06
|Дзанимачча Лука
|1
|0.06
|Антов Валентин
|0
|0
|Цаджу Франк
|0
|0
|Квальята Джакомо
|0
|0
Карточки
ФералпиСало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Davide Balestrero
|7
|0
|Чеппители Лука
|6
|0
|Феличи Маттиа
|3
|1
|Фьордилино Лука
|4
|0
|Париджини Витторио
|3
|0
|Пицциньякко Семуэль
|3
|0
|Компаньон Маттиа
|3
|0
|Зеннаро Маттиа
|2
|0
|Alessandro Pilati
|2
|0
|Летиция Гаэтано
|0
|1
|Карраро Федерико
|1
|0
|Loris Bacchetti
|1
|0
|Ла Мантия Андреа
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Federico Bergonzi
|1
|0
|Denis Hergheligiu
|1
|0
|Курфалидис Христос
|1
|0
|Mattia Tonetto
|1
|0
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьянкетти Маттео
|6
|0
|Антов Валентин
|4
|1
|Лочошвили Лука
|3
|1
|Квальята Джакомо
|3
|1
|Васкес Франко
|4
|0
|Пикель Шарль
|4
|0
|Кастаньетти Микеле
|3
|0
|Раванелли Лука
|1
|1
|Бертолаччи Андреа
|2
|0
|Майер Жан
|2
|0
|Серникола Леонардо
|2
|0
|Окереке Давид
|2
|0
|Коллоколо Микеле
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Дзанимачча Лука
|1
|0
|Афена-Гьян Феликс
|1
|0
Результаты матчей
ФералпиСало
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Кремонезе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
2
ФералпиСало
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Кремонезе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
3
Упущенные победы
4
8
ФералпиСало
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Кремонезе
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
53% (9)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
13 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
4
31%
61-75
1
20%
5
38%
76-90
Пропущено
14
6
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
2
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
1
14%
2
20%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
57%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Пропущено
17
6
7 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
17%
16-30
3
18%
1
17%
31-45
3
18%
2
33%
46-60
3
18%
1
17%
61-75
4
24%
1
17%
76-90
Забито
12
23
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
2
17%
2
9%
1-15
1
8%
5
22%
16-30
0
0%
2
9%
31-45
4
33%
2
9%
46-60
3
25%
5
22%
61-75
2
17%
7
30%
76-90
Пропущено
31
12
15 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 7
14 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 9
5
16%
1
8%
1-15
4
13%
3
25%
16-30
6
19%
1
8%
31-45
6
19%
3
25%
46-60
4
13%
2
17%
61-75
6
19%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
ФералпиСало
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Тернана - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Читтаделла 0:1 Комо - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Бари 3:3
Козенца - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Реджана 0:3 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Брешия - ФералпиСало 1:1 ФералпиСало - Специя 1:2 Лекко - ФералпиСало 1:2 ФералпиСало - Пиза 0:1 ФералпиСало - Модена 1:1 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Палермо - ФералпиСало 3:0 Асколи - ФералпиСало 3:0 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Парма - ФералпиСало 2:0 Торино - ФералпиСало 2:1 ФералпиСало - Castegnato 3:4 ФералпиСало - Виченца Виртус 2:1
Кремонезе
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Венеция 1:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Лекко 1:0 Брешия - Кремонезе 0:3
Кремонезе - Специя 3:0 Кремонезе - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Комо - Кремонезе 1:3 Кремонезе - Парма 1:2 Козенца - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Асколи 2:2 Реджана - Кремонезе 2:2 Кремонезе - Сампдория 1:1 Тернана - Кремонезе 0:1 Кремонезе - Бари 0:1 Кремонезе - Катанзаро 0:0 Кремонезе - Кротоне 3:1 Кремонезе - Дженоа 0:0 Кремонезе - Джиана Эрминио 1:2
Результаты матчей
ФералпиСало
Кремонезе
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
3:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
3:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 47%
1
7 раз 41%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
0
5 раз 29%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
Тоталы голов в матче
ФералпиСало
Кремонезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
63
17
27
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
18
53
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
98
Больше Меньше
125
215
710
116
314
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|10
|5
|2
|32 - 16
|35
|2.
|17
|10
|3
|4
|27 - 16
|33
|3.
|17
|9
|4
|4
|20 - 17
|31
|4.
|0:1
|17
|9
|3
|5
|26 - 20
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|22 - 13
|29
|6.
|17
|8
|5
|4
|21 - 19
|29
|7.
|17
|7
|6
|4
|18 - 17
|27
|8.
|2:2
|17
|7
|5
|5
|25 - 18
|26
|9.
|17
|7
|3
|7
|21 - 21
|24
|10.
|17
|5
|7
|5
|17 - 16
|22
|11.
|17
|4
|9
|4
|17 - 19
|21
|12.
|17
|5
|5
|7
|23 - 23
|20
|13.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|14.
|2:2
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|15.
|17
|3
|8
|6
|17 - 22
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 23
|16
|17.
|1:0
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|18.
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|19.
|16
|3
|5
|8
|18 - 21
|14
|20.
|17
|2
|4
|11
|12 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|15 - 7
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|11 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|5.
|0:1
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|7.
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|8.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|12.
|2:2
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|13.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|16.
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|2:2
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|20.
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|2:2
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|2:2
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|18.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7