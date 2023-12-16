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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Палермо
2:2
Второй тайм: 78'
Пиза
0'
1:0
29' Гол
Инсинье Роберто
2:0
42' Гол
Брунори Маттео
2:1
49' Гол
Марин Мариус
2:2
54' Гол
Валоти Матиа
55' Желтая карточка
Хансен Кристоффер Лунн
60' Красная карточка
Марин Мариус

Ход матча

29'
Инсинье Роберто
(Гомес Клаудио)
1:0
42'
Брунори Маттео
(Инсинье Роберто)
2:0
49'
2:1
Марин Мариус
(Эштевеш Томаш)
54'
2:2
Валоти Матиа
(Д'Аллесандро Марко)
55'
Хансен Кристоффер Лунн
 
60'
 
Марин Мариус
63'
 
Пиччинини Габриэле
Виньято Эмануэль
64'
Солери Эдоардо
Кулибали Мамаду
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 7
  • 4 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Палермо
Ничья
Пиза
3.60
3.30
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Все Коэффициенты
22
Пильячелли
Мирко
2
Гравес
Симон
5
Лучиони
Фабио
15
Ivan
Marconi
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
4
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
11
Инсинье
Роберто
80
Кулибали
Мамаду
17
Ди
Франческо
Федерико
9
Брунори
Маттео
1
Николас
Андраде
42
Барбьери
Томмазо
6
Херманнссон
Хьёртур
4
Караччоло
Антонио
19
Эштевеш
Томаш
44
Велозу
Мигель
8
Марин
Мариус
77
Д'Аллесандро
Марко
27
Валоти
Матиа
23
Виньято
Эмануэль
32
Морео
Стефано
Палермо
4-2-3-1
Пиза
4-2-3-1

История личных встреч

Палермо
Пиза

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
3:3
ТМК
5:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
67

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 7 (2) 0.41
Манкузо Леонардо 3 0.18
Штулац Лео 3 0.18
Инсинье Роберто 2 0.12
Сегре Джакопо 2 0.12
Лучиони Фабио 2 0.12
Хендерсон Лиам 1 0.06
Ди Франческо Федерико 1 0.06
Чеккарони Пьетро 1 0.06
Солери Эдоардо 1 0.06
Кулибали Мамаду 1 0.06
Аурелио Джузеппе 1 0.06
Валенте Никола 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Alessio Buttaro 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 6 (2) 0.35
Трамони Лисандру 1 0.06
Беруатто Пьетро 1 0.06
Эштевеш Томаш 1 0.06
Пиччинини Габриэле 1 0.06
Мазуччи Гаэтано 1 0.06
Морео Стефано 1 0.06
Марин Мариус 1 0.06
Трамони Маттео 1 0.06
Канестрелли Симоне 1 0.06
Alesandro Arena 1 0.06
Млакар Ян 0 0
Велозу Мигель 0 0
Д'Аллесандро Марко 0 0
Торрегросса Эрнесто 0 0
Калабрези Артуро 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матею Алеш 5 0
Кулибали Мамаду 4 0
Лучиони Фабио 3 0
Штулац Лео 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Брунори Маттео 3 0
Корини Эудженио 1 1
Ди Франческо Федерико 2 0
Валенте Никола 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Ivan Marconi 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Солери Эдоардо 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Alessio Buttaro 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 5 1
Леверб Максим 4 1
Канестрелли Симоне 5 0
Трамони Лисандру 4 0
Барбьери Томмазо 2 1
Калабрези Артуро 3 0
Николас Андраде 3 0
Эштевеш Томаш 3 0
Херманнссон Хьёртур 1 1
Надь Адам 1 1
Велозу Мигель 2 0
Морео Стефано 2 0
Туре Идрисса 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Пиччинини Габриэле 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Д'Аллесандро Марко 1 0
Валоти Матиа 1 0
Млакар Ян 1 0
Alesandro Arena 1 0

Результаты матчей

Палермо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Палермо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Пиза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

13
5
Палермо
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Пиза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

17
7

Голы по времени матча

Забито

10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
10%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
5
50%
1
14%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
23%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
5
38%
2
25%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
5
50%
76-90

Забито

23
15
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
4
17%
4
27%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
1
4%
1
7%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
10
43%
3
20%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
5
31%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
38%
1
6%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
4
25%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1
Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1
Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2
Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0

Результаты матчей

Палермо
Пиза

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%

Тоталы голов в матче

Палермо
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
1
7
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
2
6
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
11
5
7
9
1.5
3
13
4
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 17 10 5 2 32 - 16 35
2.
Венеция
 17 10 3 4 27 - 16 33
3.
Комо
 17 9 4 4 20 - 17 31
4.
Катанзаро
 0:1 17 9 3 5 26 - 20 30
5.
Кремонезе
 17 8 5 4 22 - 13 29
6.
Читтаделла
 17 8 5 4 21 - 19 29
7.
Модена
 17 7 6 4 18 - 17 27
8.
Палермо
 2:2 17 7 5 5 25 - 18 26
9.
Сампдория
 17 7 3 7 21 - 21 24
10.
Брешия
 17 5 7 5 17 - 16 22
11.
Бари
 17 4 9 4 17 - 19 21
12.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 23 - 23 20
13.
Козенца
 0:0 17 5 5 7 18 - 19 20
14.
Пиза
 2:2 17 4 7 6 16 - 19 19
15.
Реджана
 17 3 8 6 17 - 22 17
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Асколи
 1:0 17 4 4 9 17 - 23 16
18.
Специя
 17 3 7 7 14 - 22 16
19.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
20.
ФералпиСало
 17 2 4 11 12 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 9 6 1 2 18 - 12 19
2.
Парма
 0:0 9 5 4 0 15 - 7 19
3.
Комо
 8 5 2 1 11 - 8 17
4.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
5.
Катанзаро
 0:1 8 5 1 2 14 - 9 16
6.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
7.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
8.
Козенца
 0:0 9 3 3 3 14 - 10 12
9.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
10.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
11.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
12.
Палермо
 2:2 9 3 2 4 12 - 11 11
13.
Асколи
 1:0 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
15.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Реджана
 9 1 6 2 9 - 11 9
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 2:2 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 0:0 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 2:2 8 4 3 1 13 - 7 15
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 0:1 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Модена
 8 3 4 1 9 - 7 13
8.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Пиза
 2:2 9 3 3 3 8 - 9 12
10.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
11.
Зюйдтироль
 9 3 2 4 12 - 13 11
12.
Брешия
 8 2 4 2 8 - 7 10
13.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
14.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 0:0 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 1:0 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (1)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 8
Читтаделла Бранка Симоне 8
Комо Коне Бенджамин 1 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
Весь список
  • 49'
    Эштевеш Томаш сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Марин Мариус бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 20'
      Г О О О О Л - Марин Мариус бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Пиза
    3.60
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