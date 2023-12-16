Тур: 17. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
1:0
29' ГолИнсинье Роберто
2:0
42' ГолБрунори Маттео
2:1
49' ГолМарин Мариус
2:2
54' ГолВалоти Матиа
55' Желтая карточкаХансен Кристоффер Лунн
60' Красная карточкаМарин Мариус
Ход матча
29'
1:0
42'
49'
2:1
54'
60'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
4 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
47 Владение мячом, % 53
15
Ivan
Marconi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Палермо
Пиза
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
67
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|7 (2)
|0.41
|Манкузо Леонардо
|3
|0.18
|Штулац Лео
|3
|0.18
|Инсинье Роберто
|2
|0.12
|Сегре Джакопо
|2
|0.12
|Лучиони Фабио
|2
|0.12
|Хендерсон Лиам
|1
|0.06
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.06
|Солери Эдоардо
|1
|0.06
|Кулибали Мамаду
|1
|0.06
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.06
|Валенте Никола
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|6 (2)
|0.35
|Трамони Лисандру
|1
|0.06
|Беруатто Пьетро
|1
|0.06
|Эштевеш Томаш
|1
|0.06
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.06
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.06
|Морео Стефано
|1
|0.06
|Марин Мариус
|1
|0.06
|Трамони Маттео
|1
|0.06
|Канестрелли Симоне
|1
|0.06
|Alesandro Arena
|1
|0.06
|Млакар Ян
|0
|0
|Велозу Мигель
|0
|0
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|Торрегросса Эрнесто
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Алеш
|5
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Лучиони Фабио
|3
|0
|Штулац Лео
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Брунори Маттео
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Солери Эдоардо
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|5
|1
|Леверб Максим
|4
|1
|Канестрелли Симоне
|5
|0
|Трамони Лисандру
|4
|0
|Барбьери Томмазо
|2
|1
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Николас Андраде
|3
|0
|Эштевеш Томаш
|3
|0
|Херманнссон Хьёртур
|1
|1
|Надь Адам
|1
|1
|Велозу Мигель
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Пиччинини Габриэле
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
|Alesandro Arena
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Палермо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Пиза
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
13
5
Палермо
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Пиза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
17
7
Голы по времени матча
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
10%
2
29%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
20%
2
29%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
5
50%
1
14%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
3
23%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
5
38%
2
25%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
5
50%
76-90
Забито
23
15
7 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
4
17%
4
27%
1-15
2
9%
1
7%
16-30
1
4%
1
7%
31-45
3
13%
3
20%
46-60
3
13%
3
20%
61-75
10
43%
3
20%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
6%
5
31%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
6
38%
1
6%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
4
25%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1
Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1
Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2
Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0
Результаты матчей
Палермо
Пиза
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
3
4 раза 25%
2
3 раза 19%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
Тоталы голов в матче
Палермо
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
44
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
115
79
313
412
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|10
|5
|2
|32 - 16
|35
|2.
|17
|10
|3
|4
|27 - 16
|33
|3.
|17
|9
|4
|4
|20 - 17
|31
|4.
|0:1
|17
|9
|3
|5
|26 - 20
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|22 - 13
|29
|6.
|17
|8
|5
|4
|21 - 19
|29
|7.
|17
|7
|6
|4
|18 - 17
|27
|8.
|2:2
|17
|7
|5
|5
|25 - 18
|26
|9.
|17
|7
|3
|7
|21 - 21
|24
|10.
|17
|5
|7
|5
|17 - 16
|22
|11.
|17
|4
|9
|4
|17 - 19
|21
|12.
|17
|5
|5
|7
|23 - 23
|20
|13.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|14.
|2:2
|17
|4
|7
|6
|16 - 19
|19
|15.
|17
|3
|8
|6
|17 - 22
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 23
|16
|17.
|1:0
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|18.
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|19.
|16
|3
|5
|8
|18 - 21
|14
|20.
|17
|2
|4
|11
|12 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|15 - 7
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|11 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|5.
|0:1
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|7.
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|8.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|11.
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|12.
|2:2
|9
|3
|2
|4
|12 - 11
|11
|13.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|16.
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|2:2
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|20.
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|2:2
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|2:2
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|11.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|18.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7