Тур: 17. Стадион: Ренцо Барбера.
0'
1:0
29' ГолИнсинье Роберто
2:0
42' ГолБрунори Маттео
2:1
49' ГолМарин Мариус
2:2
54' ГолВалоти Матиа
55' Желтая карточкаХансен Кристоффер Лунн
61' Красная карточкаМарин Мариус
3:2
80' ГолСегре Джакопо
81' Желтая карточкаЛучиони Фабио
89' Желтая карточкаСолери Эдоардо
90' Желтая карточкаХерманнссон Хьёртур
90' Желтая карточкаБрунори Маттео
90'+7
Ход матча
29'
1:0
42'
49'
2:1
54'
61'
80'
3:2
81'
89'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 7
-
2 Угловые 9
-
5 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
362 Количество передач 351
-
49 Владение мячом, % 51
15
Ivan
Marconi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ivan MarconiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Aljosa Vasic
-
-
Главный тренер: Корини Эудженио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Валоти МатиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
-
17 Млакар ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Альберто Аквилани
История личных встреч
Палермо
Пиза
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.5
Среднее время на гол
30
180
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
30
67
Бомбардиры внутри турнира
Палермо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брунори Маттео
|7 (2)
|0.41
|Манкузо Леонардо
|3
|0.18
|Штулац Лео
|3
|0.18
|Сегре Джакопо
|3
|0.18
|Инсинье Роберто
|2
|0.12
|Лучиони Фабио
|2
|0.12
|Хендерсон Лиам
|1
|0.06
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.06
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.06
|Солери Эдоардо
|1
|0.06
|Кулибали Мамаду
|1
|0.06
|Аурелио Джузеппе
|1
|0.06
|Валенте Никола
|0
|0
|Ди Мариано Франческо
|0
|0
|Гомес Клаудио
|0
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|0
|0
|Alessio Buttaro
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валоти Матиа
|6 (2)
|0.35
|Трамони Лисандру
|1
|0.06
|Беруатто Пьетро
|1
|0.06
|Эштевеш Томаш
|1
|0.06
|Пиччинини Габриэле
|1
|0.06
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.06
|Морео Стефано
|1
|0.06
|Марин Мариус
|1
|0.06
|Трамони Маттео
|1
|0.06
|Канестрелли Симоне
|1
|0.06
|Alesandro Arena
|1
|0.06
|Млакар Ян
|0
|0
|Велозу Мигель
|0
|0
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
|Торрегросса Эрнесто
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
Карточки
Палермо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матею Алеш
|5
|0
|Лучиони Фабио
|4
|0
|Брунори Маттео
|4
|0
|Кулибали Мамаду
|4
|0
|Штулац Лео
|3
|0
|Сегре Джакопо
|3
|0
|Корини Эудженио
|1
|1
|Ди Франческо Федерико
|2
|0
|Солери Эдоардо
|2
|0
|Валенте Никола
|2
|0
|Гомес Клаудио
|2
|0
|Аурелио Джузеппе
|2
|0
|Хансен Кристоффер Лунн
|2
|0
|Ди Мариано Франческо
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Ivan Marconi
|1
|0
|Чеккарони Пьетро
|1
|0
|Aljosa Vasic
|1
|0
|Alessio Buttaro
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|5
|1
|Леверб Максим
|4
|1
|Канестрелли Симоне
|5
|0
|Трамони Лисандру
|4
|0
|Херманнссон Хьёртур
|2
|1
|Барбьери Томмазо
|2
|1
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Николас Андраде
|3
|0
|Эштевеш Томаш
|3
|0
|Надь Адам
|1
|1
|Велозу Мигель
|2
|0
|Морео Стефано
|2
|0
|Туре Идрисса
|2
|0
|Беруатто Пьетро
|2
|0
|Юрешкин Роко
|2
|0
|Пиччинини Габриэле
|2
|0
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0
|Д'Аллесандро Марко
|1
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Млакар Ян
|1
|0
|Alesandro Arena
|1
|0
Результаты матчей
Палермо
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
4
Палермо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Пиза
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
13
5
Палермо
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Пиза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
17
9
Голы по времени матча
Забито
13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
8%
2
22%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
15%
4
44%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
6
46%
1
11%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
23%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
5
38%
2
25%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
5
50%
76-90
Забито
26
17
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
4
15%
4
24%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
3
12%
5
29%
29%
46-60
3
12%
3
18%
61-75
11
42%
3
18%
76-90
Пропущено
18
19
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
6%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
6
33%
2
11%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
4
22%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1
Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1
Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2
Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0
Результаты матчей
Палермо
Пиза
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
Тоталы голов в матче
Палермо
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
71
45
17
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
54
44
36
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
125
89
413
512
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|1 6
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7