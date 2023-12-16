  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Палермо
3:2
Конец матча
Пиза
0'
1:0
29' Гол
Инсинье Роберто
2:0
42' Гол
Брунори Маттео
2:1
49' Гол
Марин Мариус
2:2
54' Гол
Валоти Матиа
55' Желтая карточка
Хансен Кристоффер Лунн
61' Красная карточка
Марин Мариус
3:2
80' Гол
Сегре Джакопо
81' Желтая карточка
Лучиони Фабио
89' Желтая карточка
Солери Эдоардо
90' Желтая карточка
Херманнссон Хьёртур
90' Желтая карточка
Брунори Маттео
90'+7

Ход матча

29'
Инсинье Роберто
(Гомес Клаудио)
1:0
42'
Брунори Маттео
(Инсинье Роберто)
2:0
49'
2:1
Марин Мариус
(Эштевеш Томаш)
54'
2:2
Валоти Матиа
(Д'Аллесандро Марко)
55'
Хансен Кристоффер Лунн
 
61'
 
Марин Мариус
63'
 
Пиччинини Габриэле
Виньято Эмануэль
64'
Солери Эдоардо
Кулибали Мамаду
 
76'
Штулац Лео
Гомес Клаудио
 
76'
Аурелио Джузеппе
Хансен Кристоффер Лунн
 
77'
Ди Мариано Франческо
Ди Франческо Федерико
 
77'
 
Глиоцци Этторе
Морео Стефано
77'
 
Де Витис Алессандро
Д'Аллесандро Марко
77'
 
Надь Адам
Валоти Матиа
80'
Сегре Джакопо
(Инсинье Роберто)
3:2
81'
Лучиони Фабио
 
85'
 
Мазуччи Гаэтано
Караччоло Антонио
87'
Валенте Никола
Инсинье Роберто
 
89'
Солери Эдоардо
 
90'
 
Херманнссон Хьёртур
90'
Брунори Маттео
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 9
  • 5 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 362 Количество передач 351
  • 49 Владение мячом, % 51
22
Пильячелли
Мирко
2
Гравес
Симон
5
Лучиони
Фабио
15
Ivan
Marconi
3
Хансен
Кристоффер
Лунн
4
Гомес
Клаудио
8
Сегре
Джакопо
11
Инсинье
Роберто
80
Кулибали
Мамаду
17
Ди
Франческо
Федерико
9
Брунори
Маттео
1
Николас
Андраде
42
Барбьери
Томмазо
6
Херманнссон
Хьёртур
4
Караччоло
Антонио
19
Эштевеш
Томаш
44
Велозу
Мигель
8
Марин
Мариус
77
Д'Аллесандро
Марко
27
Валоти
Матиа
23
Виньято
Эмануэль
32
Морео
Стефано
Палермо
4-2-3-1
Пиза
4-2-3-1

История личных встреч

Палермо
Пиза

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

СB
1:1
СB
3:3
ТМК
5:0

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.5

Среднее время на гол

30
180

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

30
67

Бомбардиры внутри турнира

Палермо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брунори Маттео 7 (2) 0.41
Манкузо Леонардо 3 0.18
Штулац Лео 3 0.18
Сегре Джакопо 3 0.18
Инсинье Роберто 2 0.12
Лучиони Фабио 2 0.12
Хендерсон Лиам 1 0.06
Ди Франческо Федерико 1 0.06
Чеккарони Пьетро 1 0.06
Солери Эдоардо 1 0.06
Кулибали Мамаду 1 0.06
Аурелио Джузеппе 1 0.06
Валенте Никола 0 0
Ди Мариано Франческо 0 0
Гомес Клаудио 0 0
Хансен Кристоффер Лунн 0 0
Alessio Buttaro 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валоти Матиа 6 (2) 0.35
Трамони Лисандру 1 0.06
Беруатто Пьетро 1 0.06
Эштевеш Томаш 1 0.06
Пиччинини Габриэле 1 0.06
Мазуччи Гаэтано 1 0.06
Морео Стефано 1 0.06
Марин Мариус 1 0.06
Трамони Маттео 1 0.06
Канестрелли Симоне 1 0.06
Alesandro Arena 1 0.06
Млакар Ян 0 0
Велозу Мигель 0 0
Д'Аллесандро Марко 0 0
Торрегросса Эрнесто 0 0
Калабрези Артуро 0 0

Карточки

Палермо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матею Алеш 5 0
Лучиони Фабио 4 0
Брунори Маттео 4 0
Кулибали Мамаду 4 0
Штулац Лео 3 0
Сегре Джакопо 3 0
Корини Эудженио 1 1
Ди Франческо Федерико 2 0
Солери Эдоардо 2 0
Валенте Никола 2 0
Гомес Клаудио 2 0
Аурелио Джузеппе 2 0
Хансен Кристоффер Лунн 2 0
Ди Мариано Франческо 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Ivan Marconi 1 0
Чеккарони Пьетро 1 0
Aljosa Vasic 1 0
Alessio Buttaro 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 5 1
Леверб Максим 4 1
Канестрелли Симоне 5 0
Трамони Лисандру 4 0
Херманнссон Хьёртур 2 1
Барбьери Томмазо 2 1
Калабрези Артуро 3 0
Николас Андраде 3 0
Эштевеш Томаш 3 0
Надь Адам 1 1
Велозу Мигель 2 0
Морео Стефано 2 0
Туре Идрисса 2 0
Беруатто Пьетро 2 0
Юрешкин Роко 2 0
Пиччинини Габриэле 2 0
Мазуччи Гаэтано 1 0
Д'Аллесандро Марко 1 0
Валоти Матиа 1 0
Млакар Ян 1 0
Alesandro Arena 1 0

Результаты матчей

Палермо
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Пиза
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
4
Палермо
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Пиза
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

13
5
Палермо
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
24% (4)
41% (7)
Пиза
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
53% (9)
24% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

17
9

Голы по времени матча

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
1
8%
2
22%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
11%
31-45
2
15%
4
44%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
6
46%
1
11%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
3
23%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
5
38%
2
25%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
5
50%
76-90

Забито

26
17
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
4
15%
4
24%
1-15
3
12%
1
6%
16-30
2
8%
1
6%
31-45
3
12%
5
29%
29%
46-60
3
12%
3
18%
61-75
11
42%
3
18%
76-90

Пропущено

18
19
7 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
1
6%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
6
33%
2
11%
31-45
4
22%
1
5%
46-60
3
17%
2
11%
61-75
4
22%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Палермо
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Парма - Палермо 3:3 Палермо - Катанзаро 1:2 Тернана - Палермо 1:1 Палермо - Читтаделла 0:1
Палермо - Брешия 1:0 Сампдория - Палермо 1:0 Палермо - Лекко 1:2 Палермо - Специя 2:2 Модена - Палермо 0:2 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Венеция - Палермо 1:3 Палермо - Козенца 0:1 Асколи - Палермо 0:1 Палермо - ФералпиСало 3:0 Реджана - Палермо 1:3 Палермо - Мелита 5:1 Бари - Палермо 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Тренто - Палермо 0:3 Леньяго Салус - Палермо 1:1
Пиза
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Катанзаро - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 0:0 Пиза - Брешия 1:1 Зюйдтироль - Пиза 1:2
Пиза - Комо 1:1 Венеция - Пиза 2:1 Пиза - Лекко 1:2 Пиза - Читтаделла 2:1 Специя - Пиза 0:0 Пиза - Козенца 1:2 Реджана - Пиза 0:0 ФералпиСало - Пиза 0:1 Пиза - Бари 1:1 Модена - Пиза 2:0 Пиза - Парма 1:2 Сампдория - Пиза 0:2 Пиза - Каррарезе 1:0 Фрозиноне - Пиза 1:0 Комо - Пиза 1:1 Пиза - Фиоренцуола 4:0

Результаты матчей

Палермо
Пиза

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:2
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:2
4 раза 24%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 29%
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
8 раз 47%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Палермо
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
1
7
2
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
4
4
4
1.5
3
6
3
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
12
5
8
9
1.5
4
13
5
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 17 10 5 2 32 - 16 35
2.
Венеция
 17 10 3 4 27 - 16 33
3.
Комо
 17 9 4 4 20 - 17 31
4.
Катанзаро
 17 9 3 5 26 - 20 30
5.
Кремонезе
 17 8 5 4 22 - 13 29
6.
Читтаделла
 17 8 5 4 21 - 19 29
7.
Палермо
 17 8 4 5 26 - 18 28
8.
Модена
 17 7 6 4 18 - 17 27
9.
Сампдория
 17 7 3 7 21 - 21 24
10.
Брешия
 17 5 7 5 17 - 16 22
11.
Бари
 17 4 9 4 17 - 19 21
12.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 23 - 23 20
13.
Козенца
 17 5 5 7 18 - 19 20
14.
Пиза
 17 4 6 7 16 - 20 18
15.
Реджана
 17 3 8 6 17 - 22 17
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Асколи
 17 4 4 9 17 - 23 16
18.
Специя
 17 3 7 7 14 - 22 16
19.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
20.
ФералпиСало
 17 2 4 11 12 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 9 6 1 2 18 - 12 19
2.
Парма
 9 5 4 0 15 - 7 19
3.
Комо
 8 5 2 1 11 - 8 17
4.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
5.
Катанзаро
 8 5 1 2 14 - 9 16
6.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
7.
Палермо
 9 4 1 4 13 - 11 13
8.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
9.
Козенца
 9 3 3 3 14 - 10 12
10.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
13.
Асколи
 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
15.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Реджана
 9 1 6 2 9 - 11 9
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 8 4 3 1 13 - 7 15
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Модена
 8 3 4 1 9 - 7 13
8.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
10.
Зюйдтироль
 9 3 2 4 12 - 13 11
11.
Пиза
 9 3 2 4 8 - 10 11
12.
Брешия
 8 2 4 2 8 - 7 10
13.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
14.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (1)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 8
Читтаделла Бранка Симоне 8
Асколи Беллучи Джузеппе 1 6
Комо Коне Бенджамин 1 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Палермо 3:2 Пиза онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     