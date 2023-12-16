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  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 17. Стадион: .
Венеция
2:3
Конец матча
Зюйдтироль
0'
0:1
9' Гол
Раути Никола
1:1
13' Гол
Гюткьяр Кристиан
2:1
45' Пенальти
Гюткьяр Кристиан
2:2
52' Гол
Silvio Merkaj
55' Желтая карточка
Silvio Merkaj
2:3
76' Пенальти
Казираги Даниэль
85' Желтая карточка
Джорджини Андреа
85' Желтая карточка
Йонсен Деннис
89' Желтая карточка
Simone Davi
90' Желтая карточка
Оливьери Марко
90' Вторая желтая карточка
Оливьери Марко
90'+9

Ход матча

9'
0:1
Раути Никола
(Silvio Merkaj)
13'
Гюткьяр Кристиан
(Бузио Джанлука)
1:1
45'
Гюткьяр Кристиан
2:1
46'
Яяло Мато
Эллертссон Микаэль-Эгиль
 
46'
 
Киерво Риккардо
Чиско Андреа
52'
2:2
Silvio Merkaj
55'
 
Silvio Merkaj
59'
Бусато Лоренцо
Сверко Марин
 
76'
2:3
Казираги Даниэль
77'
Черышев Денис
Дзампано Франческо
 
77'
Ульманн Максимилиан
Бузио Джанлука
 
77'
Оливьери Марко
Пьерини Николас
 
78'
 
Бро Жереми
Петерс Дауда
78'
 
Лунетта Габриэль
Раути Никола
85'
 
Джорджини Андреа
85'
Йонсен Деннис
 
89'
 
Simone Davi
90'
Оливьери Марко
 
90'
Оливьери Марко
 
90'
 
Emanuele Pecorino
Silvio Merkaj

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 570 Количество передач 358
  • 62 Владение мячом, % 38
12
Бертинато
Бруно
27
Кандела
Антонио
33
Сверко
Марин
13
Модоло
Марко
7
Дзампано
Франческо
6
Бузио
Джанлука
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
10
Пьерини
Николас
9
Гюткьяр
Кристиан
17
Йонсен
Деннис
1
Полуцци
Джакомо
30
Джорджини
Андреа
5
Винетот
Кевин
55
Мазиелло
Андреа
24
Simone
Davi
26
Чиско
Андреа
21
Тайт
Фабиан
42
Петерс
Дауда
17
Казираги
Даниэль
33
Silvio
Merkaj
23
Раути
Никола
Венеция
4-3-3
Зюйдтироль
4-4-2

История личных встреч

Венеция
Зюйдтироль

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
1:2
К
0:1
ЛП
0:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
0:1
ППД
1:4
ППД
1:1

Голы

Всего голов

3
10

Голов в среднем за матч

0.6
2

Среднее время на гол

150
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Среднее время на гол

112
112

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

0.7
1.4

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

128
64

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюткьяр Кристиан 6 (1) 0.35
Пьерини Николас 5 0.29
Похьянпало Йоэль 4 (1) 0.24
Тессманн Таннер 3 0.18
Йонсен Деннис 2 0.12
Бузио Джанлука 2 0.12
Альтаре Джорджо 2 0.12
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.06
Бьярксон Бьярки Стейнн 1 0.06
Дембеле Али 1 0.06
Дзампано Франческо 0 0
Кандела Антонио 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казираги Даниэль 9 (6) 0.53
Одогву Рафаэль 4 0.24
Silvio Merkaj 3 0.18
Emanuele Pecorino 2 0.12
Тайт Фабиан 1 0.06
Раути Никола 1 0.06
Киерво Риккардо 1 0.06
Винетот Кевин 1 0.06
Simone Davi 0 0
Джорджини Андреа 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзампано Франческо 4 1
Альтаре Джорджо 5 0
Оливьери Марко 1 1
Йонсен Деннис 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Тессманн Таннер 2 0
Дембеле Али 2 0
Бьярксон Бьярки Стейнн 0 1
Гюткьяр Кристиан 1 0
Похьянпало Йоэль 1 0
Сверко Марин 1 0
Кандела Антонио 1 0
Лелла Нунцио 1 0
Бертинато Бруно 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мазиелло Андреа 5 0
Simone Davi 5 0
Джорджини Андреа 4 0
Куомо Джузеппе 2 1
Одогву Рафаэль 3 0
Тайт Фабиан 3 0
Петерс Дауда 3 0
Гирингелли Лука 2 0
Казираги Даниэль 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Emanuele Pecorino 2 0
Silvio Merkaj 2 0
Винетот Кевин 1 0
Сьега Николас 1 0
Ровер Маттео 1 0
Чиско Андреа 1 0
Каньяно Андреа 1 0
Raphael Kofler 1 0

Результаты матчей

Венеция
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
6
Венеция
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Зюйдтироль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

9
10
Венеция
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Зюйдтироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

13
16

Голы по времени матча

Забито

18
11
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
6%
1
9%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
2
11%
3
27%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
25%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Забито

9
11
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
6
67%
5
45%
76-90

Пропущено

4
10
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
3
75%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Забито

27
22
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
4%
2
9%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
3
11%
4
18%
61-75
8
30%
30%
8
36%
76-90

Пропущено

16
24
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
3
19%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
6
38%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
4
25%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0
Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4
Зюйдтироль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0

Результаты матчей

Венеция
Зюйдтироль

Точный счет

2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%

Тоталы голов в матче

Венеция
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
3
5
3
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
3
6
2
6
2.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
9
8
1.5
6
11
5
12
2.5
4
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 0:0 17 10 5 2 32 - 16 35
2.
Венеция
 17 10 3 4 27 - 16 33
3.
Комо
 17 9 4 4 20 - 17 31
4.
Катанзаро
 0:1 17 9 3 5 26 - 20 30
5.
Кремонезе
 17 8 5 4 22 - 13 29
6.
Читтаделла
 17 8 5 4 21 - 19 29
7.
Палермо
 3:2 17 8 4 5 26 - 18 28
8.
Модена
 17 7 6 4 18 - 17 27
9.
Сампдория
 17 7 3 7 21 - 21 24
10.
Брешия
 17 5 7 5 17 - 16 22
11.
Бари
 17 4 9 4 17 - 19 21
12.
Зюйдтироль
 17 5 5 7 23 - 23 20
13.
Козенца
 0:0 17 5 5 7 18 - 19 20
14.
Пиза
 2:3 17 4 6 7 16 - 20 18
15.
Реджана
 17 3 8 6 17 - 22 17
16.
Лекко
 16 4 4 8 14 - 23 16
17.
Асколи
 1:0 17 4 4 9 17 - 23 16
18.
Специя
 17 3 7 7 14 - 22 16
19.
Тернана
 16 3 5 8 18 - 21 14
20.
ФералпиСало
 17 2 4 11 12 - 31 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 9 6 1 2 18 - 12 19
2.
Парма
 0:0 9 5 4 0 15 - 7 19
3.
Комо
 8 5 2 1 11 - 8 17
4.
Читтаделла
 9 5 2 2 13 - 11 17
5.
Катанзаро
 0:1 8 5 1 2 14 - 9 16
6.
Модена
 9 4 2 3 9 - 10 14
7.
Палермо
 3:2 9 4 1 4 13 - 11 13
8.
Сампдория
 8 4 0 4 10 - 9 12
9.
Козенца
 0:0 9 3 3 3 14 - 10 12
10.
Кремонезе
 9 3 3 3 9 - 7 12
11.
Брешия
 9 3 3 3 9 - 9 12
12.
Бари
 8 2 5 1 8 - 9 11
13.
Асколи
 1:0 8 3 1 4 9 - 8 10
14.
Зюйдтироль
 8 2 3 3 11 - 10 9
15.
Тернана
 9 2 3 4 8 - 8 9
16.
Реджана
 9 1 6 2 9 - 11 9
17.
Лекко
 7 2 1 4 8 - 12 7
18.
Пиза
 2:3 8 1 4 3 8 - 10 7
19.
Специя
 8 1 4 3 4 - 6 7
20.
ФералпиСало
 8 1 2 5 6 - 13 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 8 5 2 1 13 - 6 17
2.
Парма
 0:0 8 5 1 2 17 - 9 16
3.
Палермо
 3:2 8 4 3 1 13 - 7 15
4.
Венеция
 8 4 2 2 9 - 4 14
5.
Катанзаро
 0:1 9 4 2 3 12 - 11 14
6.
Комо
 9 4 2 3 9 - 9 14
7.
Модена
 8 3 4 1 9 - 7 13
8.
Читтаделла
 8 3 3 2 8 - 8 12
9.
Сампдория
 9 3 3 3 11 - 12 12
10.
Зюйдтироль
 9 3 2 4 12 - 13 11
11.
Пиза
 2:3 9 3 2 4 8 - 10 11
12.
Брешия
 8 2 4 2 8 - 7 10
13.
Бари
 9 2 4 3 9 - 10 10
14.
Лекко
 9 2 3 4 6 - 11 9
15.
Специя
 9 2 3 4 10 - 16 9
16.
Реджана
 8 2 2 4 8 - 11 8
17.
Козенца
 0:0 8 2 2 4 4 - 9 8
18.
Асколи
 1:0 9 1 3 5 8 - 15 6
19.
Тернана
 7 1 2 4 10 - 13 5
20.
ФералпиСало
 9 1 2 6 6 - 18 5
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Зюйдтироль Казираги Даниэль 9 (3)
Кремонезе Кода Массимо 9 (1)
Асколи Мендеш Педру 7 (2)
Палермо Брунори Маттео 7 (1)
Парма Бенедычак Адриан 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 8
Читтаделла Бранка Симоне 8
Комо Коне Бенджамин 1 6
Козенца Д'Орацио Томмазо 7
Лекко Крочата Джованни 7
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