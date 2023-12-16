Тур: 17. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
2:3
Конец матча
0'
0:1
9' ГолРаути Никола
1:1
13' ГолГюткьяр Кристиан
2:1
45' ПенальтиГюткьяр Кристиан
2:2
52' ГолSilvio Merkaj
55' Желтая карточкаSilvio Merkaj
2:3
76' ПенальтиКазираги Даниэль
85' Желтая карточкаДжорджини Андреа
85' Желтая карточкаЙонсен Деннис
89' Желтая карточкаSimone Davi
90' Желтая карточкаОливьери Марко
90' Вторая желтая карточкаОливьери Марко
90'+9
Ход матча
9'
0:1
13'
45'
2:1
52'
2:2
55'
76'
2:3
85'
85'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
570 Количество передач 358
-
62 Владение мячом, % 38
33
Сверко
Марин
13
Модоло
Марко
24
Simone
Davi
26
Чиско
Андреа
21
Тайт
Фабиан
42
Петерс
Дауда
23
Раути
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Дембеле АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Яяло МатоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лелла НунциоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Gregor Purg
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Simone DaviЗащитник
-
26 Чиско АндреаПолузащитник
-
21 Тайт ФабианПолузащитник
-
42 Петерс ДаудаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Раути НиколаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бро ЖеремиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Federico Valente
История личных встреч
Венеция
Зюйдтироль
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
10%
70%
20%
1 победа 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
10
Голов в среднем за матч
0.6
2
Среднее время на гол
150
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Среднее время на гол
112
112
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
0.7
1.4
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
128
64
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гюткьяр Кристиан
|6 (1)
|0.35
|Пьерини Николас
|5
|0.29
|Похьянпало Йоэль
|4 (1)
|0.24
|Тессманн Таннер
|3
|0.18
|Йонсен Деннис
|2
|0.12
|Бузио Джанлука
|2
|0.12
|Альтаре Джорджо
|2
|0.12
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.06
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|1
|0.06
|Дембеле Али
|1
|0.06
|Дзампано Франческо
|0
|0
|Кандела Антонио
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казираги Даниэль
|9 (6)
|0.53
|Одогву Рафаэль
|4
|0.24
|Silvio Merkaj
|3
|0.18
|Emanuele Pecorino
|2
|0.12
|Тайт Фабиан
|1
|0.06
|Раути Никола
|1
|0.06
|Киерво Риккардо
|1
|0.06
|Винетот Кевин
|1
|0.06
|Simone Davi
|0
|0
|Джорджини Андреа
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзампано Франческо
|4
|1
|Альтаре Джорджо
|5
|0
|Оливьери Марко
|1
|1
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Тессманн Таннер
|2
|0
|Дембеле Али
|2
|0
|Бьярксон Бьярки Стейнн
|0
|1
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0
|Похьянпало Йоэль
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Лелла Нунцио
|1
|0
|Бертинато Бруно
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мазиелло Андреа
|5
|0
|Simone Davi
|5
|0
|Джорджини Андреа
|4
|0
|Куомо Джузеппе
|2
|1
|Одогву Рафаэль
|3
|0
|Тайт Фабиан
|3
|0
|Петерс Дауда
|3
|0
|Гирингелли Лука
|2
|0
|Казираги Даниэль
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Emanuele Pecorino
|2
|0
|Silvio Merkaj
|2
|0
|Винетот Кевин
|1
|0
|Сьега Николас
|1
|0
|Ровер Маттео
|1
|0
|Чиско Андреа
|1
|0
|Каньяно Андреа
|1
|0
|Raphael Kofler
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Зюйдтироль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
4
6
Венеция
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Зюйдтироль
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
9
10
Венеция
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
65% (11)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Зюйдтироль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
13
16
Голы по времени матча
Забито
18
11
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
1
6%
1
9%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
4
22%
2
18%
46-60
2
11%
2
18%
61-75
2
11%
3
27%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
3
25%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
17%
1
7%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
25%
3
21%
76-90
Забито
9
11
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 1
13 Не забивали 12
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
6
67%
5
45%
76-90
Пропущено
4
10
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
3
75%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Забито
27
22
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
4%
2
9%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
5
19%
3
14%
31-45
5
19%
4
18%
46-60
3
11%
4
18%
61-75
8
30%
30%
8
36%
76-90
Пропущено
16
24
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 15
3
19%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
2
13%
5
21%
31-45
6
38%
4
17%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
4
25%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Кремонезе - Венеция 1:0 Венеция - Асколи 3:1 Бари - Венеция 0:3 Венеция - Копер 4:0
Венеция - Катанзаро 2:1 Тернана - Венеция 0:1 Венеция - Пиза 2:1 Реджана - Венеция 1:0 Венеция - Парма 3:2 Модена - Венеция 1:3 Венеция - Палермо 1:3 Брешия - Венеция 0:0 Венеция - Специя 1:0 Читтаделла - Венеция 0:0 Сампдория - Венеция 1:2 Венеция - Козенца 1:1 Венеция - Комо 3:0 Специя - Венеция 2:2 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 Де Трефферс - Венеция 2:4
Зюйдтироль
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Бари - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Комо 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:1 Читтаделла - Зюйдтироль 2:1
Зюйдтироль - Пиза 1:2 Парма - Зюйдтироль 2:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Кремонезе - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Тироль 0:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Палермо - Зюйдтироль 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:0 Тернана - Зюйдтироль 1:1 Козенца - Зюйдтироль 2:2 Зюйдтироль - Асколи 3:1 ФералпиСало - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Специя 3:3 Сампдория - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - Аль-Духаиль 0:2 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0
Результаты матчей
Венеция
Зюйдтироль
Точный счет
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
3 раза 38%
3
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:1
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
3
5 раз 29%
0
4 раза 24%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Венеция
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
35
36
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
81
35
36
26
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
134
98
611
512
413
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|17
|10
|5
|2
|32 - 16
|35
|2.
|17
|10
|3
|4
|27 - 16
|33
|3.
|17
|9
|4
|4
|20 - 17
|31
|4.
|0:1
|17
|9
|3
|5
|26 - 20
|30
|5.
|17
|8
|5
|4
|22 - 13
|29
|6.
|17
|8
|5
|4
|21 - 19
|29
|7.
|3:2
|17
|8
|4
|5
|26 - 18
|28
|8.
|17
|7
|6
|4
|18 - 17
|27
|9.
|17
|7
|3
|7
|21 - 21
|24
|10.
|17
|5
|7
|5
|17 - 16
|22
|11.
|17
|4
|9
|4
|17 - 19
|21
|12.
|17
|5
|5
|7
|23 - 23
|20
|13.
|0:0
|17
|5
|5
|7
|18 - 19
|20
|14.
|2:3
|17
|4
|6
|7
|16 - 20
|18
|15.
|17
|3
|8
|6
|17 - 22
|17
|16.
|16
|4
|4
|8
|14 - 23
|16
|17.
|1:0
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|18.
|17
|3
|7
|7
|14 - 22
|16
|19.
|16
|3
|5
|8
|18 - 21
|14
|20.
|17
|2
|4
|11
|12 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|1
|2
|18 - 12
|19
|2.
|0:0
|9
|5
|4
|0
|15 - 7
|19
|3.
|8
|5
|2
|1
|11 - 8
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|5.
|0:1
|8
|5
|1
|2
|14 - 9
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|7.
|3:2
|9
|4
|1
|4
|13 - 11
|13
|8.
|8
|4
|0
|4
|10 - 9
|12
|9.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|14 - 10
|12
|10.
|9
|3
|3
|3
|9 - 7
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|9 - 9
|12
|12.
|8
|2
|5
|1
|8 - 9
|11
|13.
|1:0
|8
|3
|1
|4
|9 - 8
|10
|14.
|8
|2
|3
|3
|11 - 10
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|8 - 8
|9
|16.
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|17.
|7
|2
|1
|4
|8 - 12
|7
|18.
|2:3
|8
|1
|4
|3
|8 - 10
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|20.
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|13 - 6
|17
|2.
|0:0
|8
|5
|1
|2
|17 - 9
|16
|3.
|3:2
|8
|4
|3
|1
|13 - 7
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 4
|14
|5.
|0:1
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|6.
|9
|4
|2
|3
|9 - 9
|14
|7.
|8
|3
|4
|1
|9 - 7
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|9.
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|9
|3
|2
|4
|12 - 13
|11
|11.
|2:3
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|12.
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|13.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|14.
|9
|2
|3
|4
|6 - 11
|9
|15.
|9
|2
|3
|4
|10 - 16
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|17.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|4 - 9
|8
|18.
|1:0
|9
|1
|3
|5
|8 - 15
|6
|19.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|20.
|9
|1
|2
|6
|6 - 18
|5
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|9 (3)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|9 (1)
|Асколи
|Мендеш Педру
|7 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|7 (1)
|Парма
|Бенедычак Адриан
|7 (1)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 8
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|8
|Комо
|Коне Бенджамин
|1 6
|Козенца
|Д'Орацио Томмазо
|7
|Лекко
|Крочата Джованни
|7