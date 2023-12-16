Тур: 15.
0:1
Перерыв
0'
0:1
12' ГолПонс Пере
25' Желтая карточкаТонгья Франко
28' Желтая карточкаГуставу Луиш
30' Желтая карточкаСпировски Стефан
42' Красная карточкаБогатинов Мартин
Ход матча
12'
0:1
25'
28'
30'
42'
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бейкер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Дражич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marinos Satsias
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Понс ПереПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фараж ИмадПолузащитник
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
23 Эррерин ЯгоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бруну ГамаПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Мамас РафаилПолузащитник
-
45 Дьюрчо АдамПолузащитник
- Нападающий
-
12 Лопеш РафаэлНападающий
-
-
Главный тренер: Бен Шимон Ран
История личных встреч
Этникос Ахна
АЕК Ларнака
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед
26 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 21 победа
33 матча
18.2%
15.2%
66.6%
6 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед
Второй тайм
9.1%
27.3%
63.6%
3 победы 9 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
0.8
0.83
Среднее время на гол
112
108
Всего голов
42
25
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
54
40
Голов в среднем за матч
1.64
1.21
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
55
74
Бомбардиры внутри турнира
Этникос Ахна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мариос
|8 (3)
|0.53
|Пехливанис Мариос
|3
|0.2
|Enzo Cabrera2
|3
|0.2
|Липски Патрик
|2
|0.13
|Де Ириондо Мануэль
|1
|0.07
|Дражич Деян
|1
|0.07
|Эммануэль Ломотей
|1
|0.07
АЕК Ларнака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фран Соль
|11 (3)
|0.73
|Димерс Марк
|3
|0.2
|Тричковски Иван
|2
|0.13
|Понс Пере
|2
|0.13
|Лопеш Рафаэл
|1
|0.07
|Дьюрчо Адам
|1
|0.07
|Гарсия Анхель
|1
|0.07
|Фараж Имад
|1
|0.07
|Тонгья Франко
|1
|0.07
Карточки
Этникос Ахна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Ириондо Мануэль
|7
|0
|Marios Peratikos
|4
|1
|Спировски Стефан
|5
|0
|Enzo Cabrera2
|5
|0
|Petros Ioannou
|4
|0
|Giorgos Nicolas Angelopoulos
|2
|1
|Липски Патрик
|3
|0
|Элиа Мариос
|2
|0
|Ристевски Кирче
|2
|0
|Дражич Деян
|2
|0
|Elia Konstantinos
|2
|0
|Эммануэль Ломотей
|2
|0
|Богатинов Мартин
|0
|1
|Гомеш Жозе
|1
|0
|Пехливанис Мариос
|1
|0
|Thomas Nikolaou
|1
|0
|Vladimir Bradonjic
|1
|0
|Sotiris Fiakas
|1
|0
АЕК Ларнака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Понс Пере
|5
|0
|Дионку Альфа
|4
|0
|Фран Соль
|3
|0
|Густаву Луиш
|3
|0
|Миличевич Хрвое
|3
|0
|Томович Ненад
|1
|1
|Санчес Факундо
|2
|0
|Роберж Валентин
|2
|0
|Бруну Гама
|2
|0
|Гарсия Анхель
|2
|0
|Тонгья Франко
|2
|0
|Лопеш Рафаэл
|1
|0
|Димерс Марк
|1
|0
|Фараж Имад
|1
|0
Результаты матчей
Этникос Ахна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
АЕК Ларнака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Этникос Ахна
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
АЕК Ларнака
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
6
18
Этникос Ахна
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
АЕК Ларнака
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
2
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Забито
9
19
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
3
33%
3
16%
1-15
2
22%
5
26%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
22%
2
11%
76-90
Пропущено
24
12
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
4%
3
25%
1-15
8
33%
4
33%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
2
8%
2
17%
46-60
6
25%
1
8%
61-75
4
17%
1
8%
76-90
Забито
19
23
12 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 4
6
32%
3
13%
1-15
3
16%
7
30%
16-30
3
16%
4
17%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
4
21%
2
9%
76-90
Пропущено
32
17
15 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 7
2
6%
3
18%
1-15
8
25%
6
35%
16-30
5
16%
1
6%
31-45
2
6%
3
18%
46-60
8
25%
1
6%
61-75
7
22%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Этникос Ахна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1
Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0
Результаты матчей
Этникос Ахна
АЕК Ларнака
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:5
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:5
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
5
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Этникос Ахна
АЕК Ларнака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
52
16
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
16
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
410
68
212
410
113
212
113
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|27 - 8
|32
|2.
|1:1
|15
|8
|6
|1
|30 - 15
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|29 - 9
|29
|4.
|14
|9
|2
|3
|27 - 14
|29
|5.
|14
|8
|4
|2
|23 - 11
|28
|6.
|1:0
|15
|7
|5
|3
|24 - 17
|26
|7.
|14
|6
|4
|4
|21 - 12
|22
|8.
|14
|5
|4
|5
|20 - 20
|19
|9.
|14
|5
|1
|8
|14 - 24
|16
|10.
|0:1
|15
|3
|4
|8
|19 - 33
|13
|11.
|14
|2
|5
|7
|20 - 35
|11
|12.
|1:1
|15
|2
|5
|8
|16 - 30
|11
|13.
|14
|2
|3
|9
|12 - 23
|9
|14.
|14
|0
|1
|13
|5 - 36
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|17 - 3
|19
|2.
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|10 - 4
|16
|4.
|1:1
|8
|4
|4
|0
|18 - 8
|16
|5.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|19 - 12
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|11 - 6
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|11 - 12
|13
|8.
|0:1
|8
|3
|2
|3
|10 - 9
|11
|9.
|7
|3
|1
|3
|8 - 6
|10
|10.
|7
|2
|4
|1
|11 - 8
|10
|11.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|12 - 11
|9
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 20
|5
|13.
|7
|1
|0
|6
|5 - 13
|3
|14.
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 3
|18
|2.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|15 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|17 - 10
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|13 - 6
|12
|7.
|1:0
|8
|3
|3
|2
|5 - 5
|12
|8.
|7
|1
|3
|3
|13 - 15
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|9 - 14
|6
|11.
|7
|1
|0
|6
|3 - 12
|3
|12.
|0:1
|7
|0
|2
|5
|9 - 24
|2
|13.
|1:1
|8
|0
|2
|6
|4 - 19
|2
|14.
|7
|0
|0
|7
|1 - 21
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|7
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|6
|Докса Катокопия
|Ньярко Эрнест
|6