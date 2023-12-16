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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 15.
Этникос Ахна
0:3
Конец матча
АЕК Ларнака
0'
0:1
12' Гол
Понс Пере
25' Желтая карточка
Тонгья Франко
28' Желтая карточка
Густаву Луиш
30' Желтая карточка
Спировски Стефан
42' Красная карточка
Богатинов Мартин
77' Желтая карточка
Marios Peratikos
0:2
90' Гол
Тричковски Иван
0:3
90' Гол
Лопеш Рафаэл
90'+6
Этникос Ахна
АЕК Ларнака

История личных встреч

Этникос Ахна
АЕК Ларнака

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

26 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 22 победы

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 4 ничьи 21 победа

33 матча

18.2%
15.2%
66.6%
6 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

24.2%
36.4%
39.4%
8 побед 12 ничьих 13 побед

Второй тайм

9.1%
27.3%
63.6%
3 победы 9 ничьих 21 победа

История матчей

ПД
5:5
К
3:1
К
1:2
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
3:1
ПД
0:3
ПД
2:5
ПД
5:1
ПД
6:1
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
1:0
ПД
0:2
Р
3:0
ПД
5:0
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
0:1
ММ(
2:0
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:2

Голы

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

0.8
0.83

Среднее время на гол

112
108

Всего голов

42
25

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

54
40

Голов в среднем за матч

1.64
1.21

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 73%
Меньше 27%
9
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

55
74

Бомбардиры внутри турнира

Этникос Ахна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мариос 8 (3) 0.53
Пехливанис Мариос 3 0.2
Enzo Cabrera2 3 0.2
Липски Патрик 2 0.13
Де Ириондо Мануэль 1 0.07
Дражич Деян 1 0.07
Эммануэль Ломотей 1 0.07
АЕК Ларнака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фран Соль 11 (3) 0.73
Тричковски Иван 3 0.2
Димерс Марк 3 0.2
Лопеш Рафаэл 2 0.13
Понс Пере 2 0.13
Дьюрчо Адам 1 0.07
Гарсия Анхель 1 0.07
Фараж Имад 1 0.07
Тонгья Франко 1 0.07

Карточки

Этникос Ахна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Ириондо Мануэль 7 0
Marios Peratikos 5 1
Спировски Стефан 5 0
Enzo Cabrera2 5 0
Petros Ioannou 4 0
Giorgos Nicolas Angelopoulos 2 1
Липски Патрик 3 0
Элиа Мариос 2 0
Ристевски Кирче 2 0
Дражич Деян 2 0
Elia Konstantinos 2 0
Эммануэль Ломотей 2 0
Богатинов Мартин 0 1
Гомеш Жозе 1 0
Пехливанис Мариос 1 0
Thomas Nikolaou 1 0
Vladimir Bradonjic 1 0
Sotiris Fiakas 1 0
АЕК Ларнака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Понс Пере 5 0
Дионку Альфа 4 0
Фран Соль 3 0
Густаву Луиш 3 0
Миличевич Хрвое 3 0
Томович Ненад 1 1
Санчес Факундо 2 0
Роберж Валентин 2 0
Бруну Гама 2 0
Гарсия Анхель 2 0
Тонгья Франко 2 0
Лопеш Рафаэл 1 0
Димерс Марк 1 0
Фараж Имад 1 0

Результаты матчей

Этникос Ахна
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
АЕК Ларнака
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Этникос Ахна
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
АЕК Ларнака
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

6
18
Этникос Ахна
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
АЕК Ларнака
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

18
2

Упущенные победы

10
19

Голы по времени матча

Забито

10
7
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
30%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
2
40%
76-90

Забито

9
19
6 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
3
33%
3
16%
1-15
2
22%
5
26%
16-30
1
11%
3
16%
31-45
1
11%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
22%
2
11%
76-90

Пропущено

24
12
12 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
4%
3
25%
1-15
8
33%
4
33%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
2
8%
2
17%
46-60
6
25%
1
8%
61-75
4
17%
1
8%
76-90

Забито

19
26
12 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
6
32%
4
15%
1-15
3
16%
7
27%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
3
16%
3
12%
46-60
0
0%
4
15%
61-75
4
21%
4
15%
76-90

Пропущено

35
17
16 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 7
3
9%
3
18%
1-15
8
23%
6
35%
16-30
5
14%
1
6%
31-45
2
6%
3
18%
46-60
8
23%
1
6%
61-75
9
26%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Этникос Ахна
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Омония Арадиппу - Этникос Ахна 0:2 Этникос Ахна - Аполлон 2:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1
Этникос Ахна - Пафос 1:4 Закакиу - Этникос Ахна 1:1 Этникос Ахна - Докса Катокопия 2:0 Неа Саламина - Этникос Ахна 4:0 Арис Лимасол - Этникос Ахна 2:0 Этникос Ахна - АЕЛ Лимасол 1:0 АПОЭЛ - Этникос Ахна 5:1 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Неа Саламина 4:1 Арис Салоники - Этникос Ахна 3:1 Этникос Ахна - Пейе 2014 3:0 Ахиронас Онисилос - Этникос Ахна 0:4 МЭАП Нису - Этникос Ахна 0:1
АЕК Ларнака
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
АЕК Ларнака - Арис Лимасол 2:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - АЕЛ Лимасол 3:0 Аполлон - АЕК Ларнака 0:1
АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:3 АЕК Ларнака - Ахиронас Онисилос 3:2 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Пафос - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Неа Саламина 1:1 Закакиу - АЕК Ларнака 3:1 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Докса Катокопия - АЕК Ларнака 0:2 АЕК Ларнака - Этникос Ахна 5:5 Арис Лимасол - АЕК Ларнака 2:0 Маккаби Тель-Авив - АЕК Ларнака 1:0 АЕК Ларнака - Маккаби Тель-Авив 1:1 АЕК Ларнака - Торпедо-БелАЗ 1:1 Торпедо-БелАЗ - АЕК Ларнака 2:3 АЕК Ларнака - Аль-Таи 2:0

Результаты матчей

Этникос Ахна
АЕК Ларнака

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:5
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
3
2 раза 29%
5
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
5:5
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
5
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Этникос Ахна
АЕК Ларнака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
5
2
1
7
2.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
2
6
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
7
8
2
13
2.5
5
10
1
14
3.5
2
13
1
14
4.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 2 2 27 - 8 32
2.
Омония Никосия
 15 9 5 1 31 - 15 32
3.
Анортосис
 15 9 4 2 25 - 12 31
4.
Пафос
 14 9 2 3 29 - 9 29
5.
Арис Лимасол
 14 9 2 3 27 - 14 29
6.
АЕК Ларнака
 15 7 5 3 26 - 17 26
7.
Аполлон
 14 6 4 4 21 - 12 22
8.
Неа Саламина
 14 5 4 5 20 - 20 19
9.
АЕЛ Лимасол
 14 5 1 8 14 - 24 16
10.
Этникос Ахна
 15 3 4 8 19 - 35 13
11.
Закакиу
 14 2 5 7 20 - 35 11
12.
Кармиотисса
 15 2 4 9 16 - 31 10
13.
Отеллос
 15 2 3 10 13 - 25 9
14.
Докса Катокопия
 14 0 1 13 5 - 36 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Омония Никосия
 8 5 3 0 19 - 8 18
3.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
4.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 19 - 12 14
6.
Неа Саламина
 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 11 - 12 13
8.
Анортосис
 8 3 4 1 13 - 9 13
9.
Этникос Ахна
 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Аполлон
 7 3 1 3 8 - 6 10
11.
Кармиотисса
 7 2 3 2 12 - 11 9
12.
Закакиу
 7 1 2 4 7 - 20 5
13.
Отеллос
 7 1 0 6 5 - 13 3
14.
Докса Катокопия
 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 7 6 0 1 12 - 3 18
2.
Омония Никосия
 7 4 2 1 12 - 7 14
3.
Пафос
 7 4 1 2 15 - 6 13
4.
Арис Лимасол
 7 4 1 2 17 - 10 13
5.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
6.
Аполлон
 7 3 3 1 13 - 6 12
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 7 - 5 12
8.
Закакиу
 7 1 3 3 13 - 15 6
9.
Неа Саламина
 7 1 3 3 9 - 14 6
10.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
11.
АЕЛ Лимасол
 7 1 0 6 3 - 12 3
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 8 0 1 7 4 - 20 1
14.
Докса Катокопия
 7 0 0 7 1 - 21 0
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АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 7
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Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 7
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 5
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
АПОЭЛ Петрович Радосав 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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