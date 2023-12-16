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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 15.
Омония Никосия
1:1
Первый тайм: 45+'
Кармиотисса
0'
1:0
21' Гол
Безус Роман
25' Желтая карточка
Думбия Абубакар
1:1
38' Гол
Andreas Katsantonis
42' Желтая карточка
Кулибали Сену
42' Желтая карточка
Кукалаш Ставрош

Ход матча

21'
Безус Роман
1:0
25'
 
Думбия Абубакар
38'
1:1
Andreas Katsantonis
42'
Кулибали Сену
 
42'
 
Кукалаш Ставрош
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Омония Никосия
Кармиотисса

История личных встреч

Омония Никосия
Кармиотисса

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

500%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
3:3
ПД
1:2
ПД
4:0
К
2:1
ПД
1:5
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
4:2
КК
0:5
К
0:5
КК
2:0
К
2:0

Голы

Всего голов

15
21

Голов в среднем за матч

2.5
3.5

Среднее время на гол

36
25

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.5

Среднее время на гол

108
180

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.67
2

Тотал матчей

2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

54
45

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 8 0.53
Какулис Андроникос 6 0.4
Кусулос Янис 2 0.13
Лойзу Лойзос 2 0.13
Сиприано Маркос Робсон 2 0.13
Saidou Alioum 2 0.13
Безус Роман 2 (1) 0.13
Ансарифард Карим 2 (1) 0.13
Симич Велько 1 0.07
Панайоту Николас 1 0.07
Кармиотисса
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Andreas Katsantonis 5 0.33
Росси Карим 2 0.13
Сук Йоэй 2 (1) 0.13
Фор Наварон 2 (1) 0.13
Думбия Абубакар 1 0.07
Лукили Карим 1 0.07
Кукалаш Ставрош 1 0.07

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 3 0
Ансарифард Карим 3 0
Кусулос Янис 3 0
Харалампус Харалампос 3 0
Saidou Alioum 3 0
Симич Велько 1 1
Сиприано Маркос Робсон 1 1
Мэтьюз Адам 2 0
Какулис Андроникос 2 0
Баширу Фуад 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Франссон Александер 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Семедо Вилли 1 0
Кармиотисса
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковачевич Боян 4 1
Кукалаш Ставрош 5 0
Малоне Дион 3 1
Думбия Абубакар 4 0
Сук Йоэй 3 0
Ньивпорт Ларс 3 0
Пантели Стилианос 3 0
Лукили Карим 3 0
Росси Карим 2 0
Nikolas Mattheou 2 0
Фор Наварон 1 0
Грэдинару Рэзван 1 0
Неофуту Андреас III 1 0
Andreas Katsantonis 1 0
Саллам Самир Бен 1 0
Теодору Димитрис 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Кармиотисса
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

5
3
Омония Никосия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Кармиотисса
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

12
10
Омония Никосия
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Кармиотисса
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

17
13

Голы по времени матча

Забито

15
3
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
13%
1
33%
1-15
2
13%
1
33%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
1
33%
76-90

Пропущено

9
18
5 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
5
28%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
22%
2
11%
61-75
2
22%
3
17%
76-90

Забито

12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
6
50%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Забито

27
15
11 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
4
15%
1
7%
1-15
3
11%
2
13%
16-30
4
15%
3
20%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
6
22%
7
47%
76-90

Пропущено

16
29
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 13
2
13%
2
7%
1-15
2
13%
7
24%
16-30
4
25%
3
10%
31-45
0
0%
7
24%
46-60
4
25%
5
17%
61-75
4
25%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0
Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0
Кармиотисса
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Кармиотисса - Пафос 2:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1
АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0

Результаты матчей

Омония Никосия
Кармиотисса

Точный счет

0:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Кармиотисса

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
6
1
1.5
3
4
3
4
2.5
2
5
2
5
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
5
2
1.5
1
6
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
11
3
1.5
4
10
5
9
2.5
2
12
2
12
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 2 2 27 - 8 32
2.
Омония Никосия
 1:1 15 8 6 1 30 - 15 30
3.
Пафос
 14 9 2 3 29 - 9 29
4.
Арис Лимасол
 14 9 2 3 27 - 14 29
5.
Анортосис
 14 8 4 2 23 - 11 28
6.
АЕК Ларнака
 1:0 15 7 5 3 24 - 17 26
7.
Аполлон
 14 6 4 4 21 - 12 22
8.
Неа Саламина
 14 5 4 5 20 - 20 19
9.
АЕЛ Лимасол
 14 5 1 8 14 - 24 16
10.
Этникос Ахна
 0:1 15 3 4 8 19 - 33 13
11.
Закакиу
 14 2 5 7 20 - 35 11
12.
Кармиотисса
 1:1 15 2 5 8 16 - 30 11
13.
Отеллос
 14 2 3 9 12 - 23 9
14.
Докса Катокопия
 14 0 1 13 5 - 36 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
3.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
4.
Омония Никосия
 1:1 8 4 4 0 18 - 8 16
5.
АЕК Ларнака
 1:0 7 4 2 1 19 - 12 14
6.
Неа Саламина
 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 11 - 12 13
8.
Этникос Ахна
 0:1 8 3 2 3 10 - 9 11
9.
Аполлон
 7 3 1 3 8 - 6 10
10.
Анортосис
 7 2 4 1 11 - 8 10
11.
Кармиотисса
 1:1 7 2 3 2 12 - 11 9
12.
Закакиу
 7 1 2 4 7 - 20 5
13.
Отеллос
 7 1 0 6 5 - 13 3
14.
Докса Катокопия
 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 7 6 0 1 12 - 3 18
2.
Омония Никосия
 1:1 7 4 2 1 12 - 7 14
3.
Пафос
 7 4 1 2 15 - 6 13
4.
Арис Лимасол
 7 4 1 2 17 - 10 13
5.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
6.
Аполлон
 7 3 3 1 13 - 6 12
7.
АЕК Ларнака
 1:0 8 3 3 2 5 - 5 12
8.
Закакиу
 7 1 3 3 13 - 15 6
9.
Отеллос
 7 1 3 3 7 - 10 6
10.
Неа Саламина
 7 1 3 3 9 - 14 6
11.
АЕЛ Лимасол
 7 1 0 6 3 - 12 3
12.
Этникос Ахна
 0:1 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 1:1 8 0 2 6 4 - 19 2
14.
Докса Катокопия
 7 0 0 7 1 - 21 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Неа Саламина Diego Dorregaray 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 7
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
АПОЭЛ Петрович Радосав 6
Докса Катокопия Ньярко Эрнест 6
Весь список
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