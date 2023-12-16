Тур: 15.
2:1
Конец матча
0'
1:0
21' ГолБезус Роман
25' Желтая карточкаДумбия Абубакар
1:1
38' ГолAndreas Katsantonis
42' Желтая карточкаКулибали Сену
42' Желтая карточкаКукалаш Ставрош
2:1
58' ПенальтиКакулис Андроникос
60' Желтая карточкаСук Йоэй
68' Желтая карточкаМалоне Дион
70' Желтая карточкаЛойзу Лойзос
90' Желтая карточкаПсалтис Парис
90'+6
Ход матча
21'
1:0
25'
38'
42'
42'
58'
60'
68'
70'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Сук ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лукили КаримНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Христос Хараламбус
История личных встреч
Омония Никосия
Кармиотисса
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
45.5%
18.2%
36.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
500%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
21
Голов в среднем за матч
2.5
3.5
Среднее время на гол
36
25
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.5
Среднее время на гол
108
180
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.67
2
Тотал матчей
2.5
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
8
Больше 67%
Меньше 33%
4
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
Среднее время на гол
54
45
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|8
|0.53
|Какулис Андроникос
|7 (1)
|0.47
|Кусулос Янис
|2
|0.13
|Лойзу Лойзос
|2
|0.13
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.13
|Saidou Alioum
|2
|0.13
|Безус Роман
|2 (1)
|0.13
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.13
|Симич Велько
|1
|0.07
|Панайоту Николас
|1
|0.07
Кармиотисса
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Andreas Katsantonis
|6
|0.4
|Росси Карим
|2
|0.13
|Сук Йоэй
|2 (1)
|0.13
|Фор Наварон
|2 (1)
|0.13
|Думбия Абубакар
|1
|0.07
|Лукили Карим
|1
|0.07
|Кукалаш Ставрош
|1
|0.07
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|3
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Кусулос Янис
|3
|0
|Харалампус Харалампос
|3
|0
|Saidou Alioum
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|1
|1
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Какулис Андроникос
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Франссон Александер
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Псалтис Парис
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Кулибали Сену
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
Кармиотисса
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кукалаш Ставрош
|6
|0
|Малоне Дион
|4
|1
|Ковачевич Боян
|4
|1
|Сук Йоэй
|4
|0
|Думбия Абубакар
|4
|0
|Ньивпорт Ларс
|3
|0
|Пантели Стилианос
|3
|0
|Лукили Карим
|3
|0
|Росси Карим
|2
|0
|Nikolas Mattheou
|2
|0
|Фор Наварон
|1
|0
|Грэдинару Рэзван
|1
|0
|Неофуту Андреас III
|1
|0
|Andreas Katsantonis
|1
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Теодору Димитрис
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Кармиотисса
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
4
Омония Никосия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Кармиотисса
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
12
10
Омония Никосия
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Кармиотисса
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
17
4
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
2
12%
1
25%
1-15
3
18%
1
25%
16-30
3
18%
1
25%
31-45
2
12%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
3
18%
1
25%
76-90
Пропущено
10
20
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
2
20%
1
5%
1-15
1
10%
6
30%
16-30
3
30%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
2
20%
2
10%
61-75
2
20%
3
15%
76-90
Забито
12
12
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
3
25%
6
50%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
29%
3
27%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Забито
29
16
12 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 6
4
14%
1
6%
1-15
4
14%
2
13%
16-30
4
14%
4
25%
31-45
5
17%
0
0%
46-60
6
21%
2
13%
61-75
6
21%
7
44%
76-90
Пропущено
17
31
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 14
2
12%
2
6%
1-15
2
12%
8
26%
16-30
5
29%
29%
3
10%
31-45
0
0%
8
26%
46-60
4
24%
5
16%
61-75
4
24%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Неа Саламина - Омония Никосия 0:2 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Этникос Ахна 4:1 Анортосис - Омония Никосия 2:0
Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0
Кармиотисса
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Кармиотисса - Пафос 2:1 Кармиотисса - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Кармиотисса 2:2 Кармиотисса - Арис Лимасол 4:1
АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 2:1 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 Олимпиакос Никосия - Кармиотисса 4:1 АЕК Ларнака - Кармиотисса 5:0 Неа Саламина - Кармиотисса 2:0 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Этникос Ахна - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Аполлон - Кармиотисса 1:0 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Пафос - Кармиотисса 3:0 Кармиотисса - Тренчин 0:4 Кармиотисса - Прушков 1:3 Акритас Хлоракас - Кармиотисса 0:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 АЕЛ Лимасол - Кармиотисса 3:0
Результаты матчей
Омония Никосия
Кармиотисса
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:1
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 47%
0
3 раза 20%
3
3 раза 20%
4
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Кармиотисса
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
71
34
35
25
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
35
52
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
96
123
411
510
213
213
114
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|7
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 5
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|6