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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 15.
Анортосис
2:1
Конец матча
Отеллос
0'
15' Желтая карточка
Ibrahim Sangare II
29' Красная карточка
Арболеда Иван
0:1
35' Гол
Habib Oueslati
45' Желтая карточка
Habib Oueslati
47' Желтая карточка
Таудуль Матеуш
48' Желтая карточка
Хрисостому Андреас
1:1
55' Гол
Чико Хосе Мануэль Морено
59' Желтая карточка
Рамос Лукас
2:1
61' Гол
Кастель Серхио
83' Желтая карточка
Lukas Brambilla
84' Желтая карточка
Кастанас Костас
87' Желтая карточка
Мусонда Шарли
90' Желтая карточка
Техера Серхио
90'+6
Анортосис
Отеллос

История личных встреч

Анортосис
Отеллос

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПД
0:2
К
2:1
ПД
0:2
ПД
1:0
К
5:1
К
0:3

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2.67
2.33

Среднее время на гол

33
38

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
60

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 6 0.4
Герреро Мигель 5 (2) 0.33
Чико Хосе Мануэль Морено 4 0.27
Гассама Секу 3 0.2
Элдер Феррейра 3 (1) 0.2
Коррейя Андерсон 1 0.07
Тиун Уссейну 1 0.07
Феррер Сальвадор 1 0.07
Dimitrianos Tzouliou 1 0.07
Отеллос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Попеску Кэлин 4 0.27
Eduardo Nardini 2 0.13
Христодулу Георгиос 1 0.07
Янсен Квинт 1 0.07
Н'Диайе Мамаду 1 0.07
Ibrahim Sangare II 1 0.07
Lukas Brambilla 1 0.07
Перес Хосе 1 0.07
Habib Oueslati 1 0.07

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 6 0
Каргас Яннис 4 0
Элдер Феррейра 4 0
Арболеда Иван 2 1
Чико Хосе Мануэль Морено 2 1
Тиун Уссейну 2 0
Danil Paroutis 2 0
Корреа Павлос 0 1
Уорис Маджид 1 0
Коррейя Андерсон 1 0
Мусонда Шарли 1 0
Гарсия Фран 1 0
Ваге Мусса 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Кастель Серхио 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Хрисостому Андреас 1 0
Nabil Marmouk 1 0
Отеллос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eduardo Nardini 6 0
Рамос Лукас 5 0
Ананг Бенсон 3 1
Habib Oueslati 4 0
Н'Диайе Мамаду 3 0
Ibrahim Sangare II 3 0
Lukas Brambilla 3 0
Antxon Jaso 3 0
Marijan Suto 2 0
Попеску Кэлин 2 0
Кастанас Костас 1 0
Христодулу Георгиос 1 0
Таудуль Матеуш 1 0
Кориню Жереми 1 0

Результаты матчей

Анортосис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Отеллос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
6
Анортосис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Отеллос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
12

Упущенные победы

12
2
Анортосис
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Отеллос
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
12

Упущенные победы

18
8

Голы по времени матча

Забито

13
8
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
5
38%
3
38%
61-75
2
15%
1
13%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
22%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
5
42%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
5
42%
2
40%
76-90

Пропущено

3
13
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
23%
76-90

Забито

25
13
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
1
4%
0
0%
1-15
5
20%
2
15%
16-30
3
12%
3
23%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
5
20%
4
31%
61-75
7
28%
3
23%
76-90

Пропущено

12
25
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
3
25%
4
16%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
1
8%
6
24%
31-45
2
17%
5
20%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
4
33%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1
Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1
Отеллос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0
Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2

Результаты матчей

Анортосис
Отеллос

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Отеллос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
4
5
3
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
2
6
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
9
6
9
6
1.5
4
11
3
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 14 10 2 2 27 - 8 32
2.
Омония Никосия
 15 9 5 1 31 - 15 32
3.
Анортосис
 15 9 4 2 25 - 12 31
4.
Пафос
 14 9 2 3 29 - 9 29
5.
Арис Лимасол
 14 9 2 3 27 - 14 29
6.
АЕК Ларнака
 15 7 5 3 26 - 17 26
7.
Аполлон
 14 6 4 4 21 - 12 22
8.
Неа Саламина
 14 5 4 5 20 - 20 19
9.
АЕЛ Лимасол
 14 5 1 8 14 - 24 16
10.
Этникос Ахна
 15 3 4 8 19 - 35 13
11.
Закакиу
 14 2 5 7 20 - 35 11
12.
Кармиотисса
 15 2 4 9 16 - 31 10
13.
Отеллос
 15 2 3 10 13 - 25 9
14.
Докса Катокопия
 14 0 1 13 5 - 36 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 7 6 1 0 17 - 3 19
2.
Омония Никосия
 8 5 3 0 19 - 8 18
3.
Пафос
 7 5 1 1 14 - 3 16
4.
Арис Лимасол
 7 5 1 1 10 - 4 16
5.
АЕК Ларнака
 7 4 2 1 19 - 12 14
6.
Неа Саламина
 7 4 1 2 11 - 6 13
7.
АЕЛ Лимасол
 7 4 1 2 11 - 12 13
8.
Анортосис
 8 3 4 1 13 - 9 13
9.
Этникос Ахна
 8 3 2 3 10 - 11 11
10.
Аполлон
 7 3 1 3 8 - 6 10
11.
Кармиотисса
 7 2 3 2 12 - 11 9
12.
Закакиу
 7 1 2 4 7 - 20 5
13.
Отеллос
 7 1 0 6 5 - 13 3
14.
Докса Катокопия
 7 0 1 6 4 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 7 6 0 1 12 - 3 18
2.
Омония Никосия
 7 4 2 1 12 - 7 14
3.
Пафос
 7 4 1 2 15 - 6 13
4.
Арис Лимасол
 7 4 1 2 17 - 10 13
5.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 10 - 5 13
6.
Аполлон
 7 3 3 1 13 - 6 12
7.
АЕК Ларнака
 8 3 3 2 7 - 5 12
8.
Закакиу
 7 1 3 3 13 - 15 6
9.
Неа Саламина
 7 1 3 3 9 - 14 6
10.
Отеллос
 8 1 3 4 8 - 12 6
11.
АЕЛ Лимасол
 7 1 0 6 3 - 12 3
12.
Этникос Ахна
 7 0 2 5 9 - 24 2
13.
Кармиотисса
 8 0 1 7 4 - 20 1
14.
Докса Катокопия
 7 0 0 7 1 - 21 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 11
Пафос Жайро 10
Омония Никосия Семедо Вилли 8
Этникос Ахна Элиа Мариос 8
Омония Никосия Какулис Андроникос 7
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Бехарано Данни 1 7
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 7
Этникос Ахна Marios Peratikos 1 5
Неа Саламина Тчаха Серж 1 5
АПОЭЛ Петрович Радосав 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Habib Oueslati получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Г О О О О Л - Habib Oueslati бьет в цель!
    • 34'
      Гассама Секу уходит с поля. Михаил Неофитос выходит вместо него
    • 29'
      УДАЛЕНИЕ! - Арболеда Иван увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 15'
      Ibrahim Sangare получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Анортосис 2:1 Отеллос онлайн

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