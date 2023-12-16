Тур: 15.
0'
15' Желтая карточкаIbrahim Sangare II
29' Красная карточкаАрболеда Иван
0:1
35' ГолHabib Oueslati
45' Желтая карточкаHabib Oueslati
47' Желтая карточкаТаудуль Матеуш
48' Желтая карточкаХрисостому Андреас
1:1
55' ГолЧико Хосе Мануэль Морено
59' Желтая карточкаРамос Лукас
2:1
61' ГолКастель Серхио
83' Желтая карточкаLukas Brambilla
84' Желтая карточкаКастанас Костас
87' Желтая карточкаМусонда Шарли
90' Желтая карточкаТехера Серхио
90'+6
Ход матча
29'
35'
0:1
45'
47'
55'
59'
61'
2:1
83'
84'
87'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гассама СекуНападающий
-
20 Уорис МаджидНападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Перес ХосеНападающий
- Нападающий
-
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
22 Antxon Jaso
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
Анортосис
Отеллос
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2.67
2.33
Среднее время на гол
33
38
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
60
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|6
|0.4
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.33
|Чико Хосе Мануэль Морено
|4
|0.27
|Гассама Секу
|3
|0.2
|Элдер Феррейра
|3 (1)
|0.2
|Коррейя Андерсон
|1
|0.07
|Тиун Уссейну
|1
|0.07
|Феррер Сальвадор
|1
|0.07
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.07
Отеллос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Попеску Кэлин
|4
|0.27
|Eduardo Nardini
|2
|0.13
|Христодулу Георгиос
|1
|0.07
|Янсен Квинт
|1
|0.07
|Н'Диайе Мамаду
|1
|0.07
|Ibrahim Sangare II
|1
|0.07
|Lukas Brambilla
|1
|0.07
|Перес Хосе
|1
|0.07
|Habib Oueslati
|1
|0.07
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|6
|0
|Каргас Яннис
|4
|0
|Элдер Феррейра
|4
|0
|Арболеда Иван
|2
|1
|Чико Хосе Мануэль Морено
|2
|1
|Тиун Уссейну
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Корреа Павлос
|0
|1
|Уорис Маджид
|1
|0
|Коррейя Андерсон
|1
|0
|Мусонда Шарли
|1
|0
|Гарсия Фран
|1
|0
|Ваге Мусса
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Кастель Серхио
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
|Хрисостому Андреас
|1
|0
|Nabil Marmouk
|1
|0
Отеллос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eduardo Nardini
|6
|0
|Рамос Лукас
|5
|0
|Ананг Бенсон
|3
|1
|Habib Oueslati
|4
|0
|Н'Диайе Мамаду
|3
|0
|Ibrahim Sangare II
|3
|0
|Lukas Brambilla
|3
|0
|Antxon Jaso
|3
|0
|Marijan Suto
|2
|0
|Попеску Кэлин
|2
|0
|Кастанас Костас
|1
|0
|Христодулу Георгиос
|1
|0
|Таудуль Матеуш
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Отеллос
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
6
Анортосис
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Отеллос
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
12
Упущенные победы
12
2
Анортосис
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Отеллос
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
3
12
Упущенные победы
18
8
Голы по времени матча
Забито
13
8
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
5
38%
3
38%
61-75
2
15%
1
13%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
22%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Забито
12
5
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
5
42%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
5
42%
2
40%
76-90
Пропущено
3
13
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
33%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
1
33%
3
23%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
23%
76-90
Забито
25
13
9 В 1-м тайме 5
16 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
1
4%
0
0%
1-15
5
20%
2
15%
16-30
3
12%
3
23%
31-45
4
16%
1
8%
46-60
5
20%
4
31%
61-75
7
28%
3
23%
76-90
Пропущено
12
25
5 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 13
3
25%
4
16%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
1
8%
6
24%
31-45
2
17%
5
20%
46-60
1
8%
2
8%
61-75
4
33%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Анортосис - ЭНАД 3:1 Этникос Ахна - Анортосис 0:1 Анортосис - АЕК Ларнака 0:0 Аполлон - Анортосис 0:1
Анортосис - Омония Никосия 2:0 Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3 АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1
Отеллос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Отеллос - Дигенис Акритас 4:1 Отеллос - Аполлон 0:3 Отеллос - Омония Никосия 1:2 Пафос - Отеллос 3:0
Отеллос - Закакиу 2:1 Докса Катокопия - Отеллос 0:2 Отеллос - Арис Лимасол 0:1 АЕЛ Лимасол - Отеллос 2:1 Омония Никосия - Отеллос 1:2 Отеллос - АПОЭЛ 0:1 Кармиотисса - Отеллос 0:0 Отеллос - Неа Саламина 2:3 АЕК Ларнака - Отеллос 3:2 Этникос Ахна - Отеллос 1:1 Отеллос - Анортосис 0:2 Аполлон - Отеллос 1:1 Неа Саламина - Отеллос 2:0 Отеллос - АЕЛ Лимасол 1:1 Отеллос - Омония 29-го Мая 4:1 Пейе 2014 - Отеллос 1:2
Результаты матчей
Анортосис
Отеллос
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Отеллос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
34
53
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
43
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
96
96
411
312
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|11
|Пафос
|Жайро
|10
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|8
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|8
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|7
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|1 7
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|7
|Этникос Ахна
|Marios Peratikos
|1 5
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 5
|АПОЭЛ
|Петрович Радосав
|6