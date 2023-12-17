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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Фамаликан
1:1
Первый тайм: 18'
Эшторил
0'
2' Желтая карточка
Моура Франсишку
0:1
5' Гол
Кассиано Диас
1:1
14' Гол
Кадис Хондер

Ход матча

2'
Моура Франсишку
 
5'
0:1
Кассиано Диас
(Гитан Рафик)
14'
Кадис Хондер
1:1
Прогнозы 111
Фамаликан 53.2% (59)
X 37.8% (42)
Эшторил 9% (10)
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Фамаликан
Ничья
Эшторил
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Все Коэффициенты
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
74
Моура
Франсишку
8
Топич
Мирко
28
Юссуф
Зейду
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
95
Фонсека
Тео
29
Кадис
Хондер
31
Карне
Марсело
2
Парра
Рауль
23
Алвару
Педру
3
Витал
Бернардо
21
Гомес
Родриго
II
82
Фернандеш
Матеуш
83
Коба
Куандреди
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
11
Кассиано
Диас
33
Маркеш
Жоао
Фамаликан
4-2-3-1
Эшторил
3-4-3

История личных встреч

Фамаликан
Эшторил

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КЛ
1:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
2:0
К
0:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.4

Среднее время на гол

60
225

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.44
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
135

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 4 (1) 0.29
Отавио Эдмилсон 2 0.14
Моура Франсишку 1 0.07
Са Гуштаву 1 0.07
Шикинью 1 0.07
Де Хас Юстин 1 0.07
Аранда Оскар 1 0.07
Фонсека Тео 1 0.07
Родригеш Афонсу 1 0.07
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 5 0.36
Гомес Родриго II 4 0.29
Кассиано Диас 4 (1) 0.29
Маркеш Жоао 3 0.21
Гитан Рафик 3 0.21
Холсгров Джордан 2 0.14
Араужу Тьягу 1 0.07
Мангала Эльяким 1 0.07
Тавареш Эриберту 1 0.07
Витал Бернардо 1 0.07
Волней 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччели 3 2
Юссуф Зейду 4 1
Моура Франсишку 4 0
Ассунсао Густаво 4 0
Топич Мирко 4 0
Шикинью 2 1
Кастро Пабло 2 1
Агиррегабириа Мартин 3 0
Сантос Натан 3 0
Кадис Хондер 1 1
Отавио Эдмилсон 2 0
Аранда Оскар 2 0
Соуза Жоау Педру 0 1
Жуниор Луис 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Са Гуштаву 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 5 1
Алвару Педру 4 0
Витал Бернардо 4 0
Волней 3 0
Араужу Тьягу 3 0
Гомес Родриго II 3 0
Фернандеш Матеуш 3 0
Маркеш Жоао 3 0
Кассиано Диас 2 0
Тавареш Эриберту 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Карне Марсело 1 0
Пина Вагнер 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Эшторил
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
12
Фамаликан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Эшторил
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
12
Фамаликан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Эшторил
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
24

Голы по времени матча

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
5
38%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

7
16
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
29%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
4
25%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

13
26
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
2
15%
4
15%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
23%
1
4%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
2
15%
9
35%
61-75
3
23%
5
19%
76-90

Пропущено

13
21
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
23%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
23%
5
24%
31-45
1
8%
6
29%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
2
15%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5
Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0
Эшторил
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1
Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0

Результаты матчей

Фамаликан
Эшторил

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
7
6
1
12
2.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
2.
Порту
 Заявка 13 10 1 2 21 - 9 31
3.
Бенфика
 Заявка 13 9 3 1 24 - 10 30
4.
Брага
 Заявка 13 9 2 2 36 - 20 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 8 2 4 24 - 17 26
6.
Морейренсе
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
8.
Фамаликан
 0:1 Заявка 14 4 5 5 12 - 15 17
9.
Эшторил
 1:0 Заявка 14 5 1 8 25 - 23 16
10.
Эштрела
 Заявка 14 4 4 6 15 - 18 16
11.
Каса Пия
 Заявка 14 4 4 6 13 - 17 16
12.
Боавишта
 Заявка 14 4 4 6 21 - 28 16
13.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 3 7 16 - 32 15
14.
Арока
 Заявка 14 3 4 7 18 - 19 13
15.
Жил Висенте
 Заявка 14 3 3 8 25 - 29 12
16.
Риу Аве
 Заявка 14 2 6 6 16 - 23 12
17.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18.
Шавиш
 Заявка 14 3 1 10 16 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Брага
 Заявка 6 4 1 1 17 - 7 13
5.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
9.
Эшторил
 1:0 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
10.
Фамаликан
 0:1 Заявка 7 3 1 3 6 - 8 10
11.
Эштрела
 Заявка 7 3 0 4 8 - 9 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Боавишта
 Заявка 8 2 3 3 12 - 16 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
18.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 13 - 7 16
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Фамаликан
 0:1 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
14.
Эшторил
 1:0 Заявка 8 2 0 6 12 - 18 6
15.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
16.
Риу Аве
 Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
17.
Шавиш
 Заявка 7 1 0 6 4 - 22 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Визела Эссанд Самюэль 7
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 6
Каса Пия Кастро Пабло 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Порту Карму Давид 1 5
Эшторил Холсгров Джордан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Г О О О О Л - Кадис Хондер забивает ударом с правой ноги!
  • 5'
    Гитан Рафик сделал результативную передачу.
  • 5'
    Г О О О О Л - Кассиано Диас забивает с правой ноги!
  • 2'
    Моура Франсишку получил желтую карточку от судьи
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 36.3% пользователей.
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Прогнозы 111
Фамаликан 53.2% (59)
X 37.8% (42)
Эшторил 9% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фамаликан
Ничья
Эшторил
4.96
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4.36
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3.16
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Где смотреть матч Фамаликан 1:1 Эшторил онлайн

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Прогнозы на матч Фамаликан 1:1 Эшторил

Исход игры
Фамаликан
53.1% (60)
Ничья
37.2% (42)
Эшторил
9.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
24.78% (28)
Меньше
75.22% (85)
Обе команды забьют
Да
61.06% (69)
Нет
38.94% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.3% (41)
1:0 Фамаликан
32.7% (37)
2:1 Фамаликан
15.9% (18)
1:2 Эшторил
7.1% (8)
2:0 Фамаликан
3.5% (4)
0:1 Эшторил
1.8% (2)
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