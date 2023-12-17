Тур: 14. Стадион: Муниципальный 22 июня. Главный судья: Ногейра Мигель
Ход матча
5'
0:1
14'
1:1
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
16
Де
Хас
Юстин
28
Юссуф
Зейду
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
95
Фонсека
Тео
29
Кадис
Хондер
23
Алвару
Педру
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
33
Маркеш
Жоао
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
-
95 Фонсека ТеоПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
-
77 Кастро ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 ВолнейЗащитник
-
20 Карлос ЖоаоЗащитник
- Защитник
-
79 Пина ВагнерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
48 Michel Costa
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фамаликан
Эшторил
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.4
Среднее время на гол
60
225
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.44
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
62
135
Бомбардиры внутри турнира
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|4 (1)
|0.29
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.14
|Моура Франсишку
|1
|0.07
|Са Гуштаву
|1
|0.07
|Шикинью
|1
|0.07
|Де Хас Юстин
|1
|0.07
|Аранда Оскар
|1
|0.07
|Фонсека Тео
|1
|0.07
|Родригеш Афонсу
|1
|0.07
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|5
|0.36
|Гомес Родриго II
|4
|0.29
|Кассиано Диас
|4 (1)
|0.29
|Маркеш Жоао
|3
|0.21
|Гитан Рафик
|3
|0.21
|Холсгров Джордан
|2
|0.14
|Араужу Тьягу
|1
|0.07
|Мангала Эльяким
|1
|0.07
|Тавареш Эриберту
|1
|0.07
|Витал Бернардо
|1
|0.07
|Волней
|0
|0
Карточки
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччели
|3
|2
|Юссуф Зейду
|4
|1
|Моура Франсишку
|4
|0
|Ассунсао Густаво
|4
|0
|Топич Мирко
|4
|0
|Шикинью
|2
|1
|Кастро Пабло
|2
|1
|Агиррегабириа Мартин
|3
|0
|Сантос Натан
|3
|0
|Кадис Хондер
|1
|1
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Соуза Жоау Педру
|0
|1
|Жуниор Луис
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Са Гуштаву
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|5
|1
|Алвару Педру
|4
|0
|Витал Бернардо
|4
|0
|Волней
|3
|0
|Араужу Тьягу
|3
|0
|Гомес Родриго II
|3
|0
|Фернандеш Матеуш
|3
|0
|Маркеш Жоао
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Тавареш Эриберту
|2
|0
|Маркес Алехандро
|2
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Карне Марсело
|1
|0
|Пина Вагнер
|1
|0
Результаты матчей
Фамаликан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Эшторил
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
12
Фамаликан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Эшторил
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
12
Фамаликан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Эшторил
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
24
Голы по времени матча
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
2
15%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
15%
46-60
1
17%
5
38%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Пропущено
7
16
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
2
29%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
29%
4
25%
31-45
0
0%
6
38%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
13
26
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
5 Не забивали 2
2
15%
4
15%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
3
23%
1
4%
31-45
2
15%
4
15%
46-60
2
15%
9
35%
61-75
3
23%
5
19%
76-90
Пропущено
13
21
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
23%
2
10%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
23%
5
24%
31-45
1
8%
6
29%
46-60
4
31%
2
10%
61-75
2
15%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5
Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0
Эшторил
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1
Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0
Результаты матчей
Фамаликан
Эшторил
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Фамаликан
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
42
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
25
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
310
76
112
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|21 - 9
|31
|3.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|24 - 10
|30
|4.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|36 - 20
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 17
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 18
|18
|8.
|0:1 Заявка
|14
|4
|5
|5
|12 - 15
|17
|9.
|1:0 Заявка
|14
|5
|1
|8
|25 - 23
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 28
|16
|13.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 32
|15
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 19
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|25 - 29
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 23
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|17 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|9.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|10.
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 16
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 7
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|0:1 Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|14.
|1:0 Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 18
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 22
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 18
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 5
Прогнозы на матч Фамаликан 1:1 Эшторил
Исход игры
Фамаликан
53.1% (60)
Ничья
37.2% (42)
Эшторил
9.7% (11)
Тотал 2.5
Больше
24.78% (28)
Меньше
75.22% (85)
Обе команды забьют
Да
61.06% (69)
Нет
38.94% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.3% (41)
1:0 Фамаликан
32.7% (37)
2:1 Фамаликан
15.9% (18)
1:2 Эшторил
7.1% (8)
2:0 Фамаликан
3.5% (4)
0:1 Эшторил
1.8% (2)
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