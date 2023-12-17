  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Ногейра Мигель
Фамаликан
1:1
Конец матча
Эшторил
0'
2' Желтая карточка
Моура Франсишку
0:1
5' Гол
Кассиано Диас
1:1
14' Гол
Кадис Хондер
68' Желтая карточка
Михай Энеа
74' Желтая карточка
Кадис Хондер
85' Желтая карточка
Кастро Пабло
88' Желтая карточка
Араужу Тьягу
90'+7

Ход матча

2'
Моура Франсишку
 
5'
0:1
Кассиано Диас
(Гитан Рафик)
14'
Кадис Хондер
(Са Гуштаву)
1:1
61'
 
Маркес Алехандро
Кассиано Диас
61'
 
Мангала Эльяким
Парра Рауль
64'
Добре Алекс
Фонсека Тео
 
67'
Кастро Пабло
Шикинью
 
67'
Агиррегабириа Мартин
Сантос Натан
 
68'
Михай Энеа
 
74'
Кадис Хондер
 
77'
Отавио Эдмилсон
Михай Энеа
 
81'
 
Тавареш Эриберту
Маркеш Жоао
85'
Кастро Пабло
 
88'
 
Араужу Тьягу
90'
 
Пина Вагнер
Гомес Родриго
Прогнозы 113
Фамаликан 53.1% (60)
X 37.2% (42)
Эшторил 9.7% (11)
Все прогнозы
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
4
Михай
Энеа
16
Де
Хас
Юстин
74
Моура
Франсишку
8
Топич
Мирко
28
Юссуф
Зейду
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
95
Фонсека
Тео
29
Кадис
Хондер
31
Карне
Марсело
2
Парра
Рауль
23
Алвару
Педру
3
Витал
Бернардо
21
Гомес
Родриго
II
82
Фернандеш
Матеуш
83
Коба
Куандреди
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
11
Кассиано
Диас
33
Маркеш
Жоао
Фамаликан
4-2-3-1
Эшторил
3-4-3

История личных встреч

Фамаликан
Эшторил

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:0
КЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КЛ
1:0
ПВЛ
2:1
ПВЛ
2:0
К
0:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.4

Среднее время на гол

60
225

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.44
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

62
135

Бомбардиры внутри турнира

Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 4 (1) 0.29
Отавио Эдмилсон 2 0.14
Моура Франсишку 1 0.07
Са Гуштаву 1 0.07
Шикинью 1 0.07
Де Хас Юстин 1 0.07
Аранда Оскар 1 0.07
Фонсека Тео 1 0.07
Родригеш Афонсу 1 0.07
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 5 0.36
Гомес Родриго II 4 0.29
Кассиано Диас 4 (1) 0.29
Маркеш Жоао 3 0.21
Гитан Рафик 3 0.21
Холсгров Джордан 2 0.14
Араужу Тьягу 1 0.07
Мангала Эльяким 1 0.07
Тавареш Эриберту 1 0.07
Витал Бернардо 1 0.07
Волней 0 0

Карточки

Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччели 3 2
Юссуф Зейду 4 1
Кастро Пабло 3 1
Моура Франсишку 4 0
Ассунсао Густаво 4 0
Топич Мирко 4 0
Шикинью 2 1
Кадис Хондер 2 1
Агиррегабириа Мартин 3 0
Сантос Натан 3 0
Отавио Эдмилсон 2 0
Аранда Оскар 2 0
Соуза Жоау Педру 0 1
Жуниор Луис 1 0
Михай Энеа 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Са Гуштаву 1 0
Родригеш Афонсу 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 5 1
Алвару Педру 4 0
Витал Бернардо 4 0
Араужу Тьягу 4 0
Волней 3 0
Гомес Родриго II 3 0
Фернандеш Матеуш 3 0
Маркеш Жоао 3 0
Кассиано Диас 2 0
Тавареш Эриберту 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Карне Марсело 1 0
Пина Вагнер 1 0

Результаты матчей

Фамаликан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Эшторил
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
13
Фамаликан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Эшторил
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
12
Фамаликан
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Эшторил
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

9
25

Голы по времени матча

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
14%
3
21%
1-15
1
14%
2
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
14%
46-60
1
14%
5
36%
61-75
1
14%
2
14%
76-90

Пропущено

8
17
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
3
38%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
25%
4
24%
31-45
0
0%
6
35%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
3
18%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
1
14%
2
15%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

14
27
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
5 Не забивали 2
3
21%
5
19%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
2
14%
4
15%
46-60
2
14%
9
33%
61-75
3
21%
5
19%
76-90

Пропущено

14
22
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
4
29%
3
14%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
21%
5
23%
31-45
1
7%
6
27%
46-60
4
29%
2
9%
61-75
2
14%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Фамаликан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Портимоненсе - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Порту 0:3 Бенфика - Фамаликан 2:0 Камаша - Фамаликан 0:5
Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0
Эшторил
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эшторил - Шавиш 4:0 Эшторил - Порту 3:1 Брага - Эшторил 3:1 Эшторил - Мафра 2:1
Эшторил - Каса Пия 4:0 Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1 Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0

Результаты матчей

Фамаликан
Эшторил

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Фамаликан
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
4
2
1
6
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
2
3
11
1.5
7
7
1
13
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:0 Заявка 14 10 3 1 25 - 10 33
2.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
3.
Порту
 Заявка 13 10 1 2 21 - 9 31
4.
Брага
 0:1 Заявка 14 9 2 3 36 - 21 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 8 2 4 24 - 17 26
6.
Морейренсе
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
8.
Фамаликан
 Заявка 14 4 6 4 13 - 15 18
9.
Эштрела
 Заявка 14 4 4 6 15 - 18 16
10.
Каса Пия
 Заявка 14 4 4 6 13 - 17 16
11.
Боавишта
 Заявка 14 4 4 6 21 - 28 16
12.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 3 7 16 - 32 15
13.
Эшторил
 Заявка 14 4 2 8 25 - 24 14
14.
Арока
 Заявка 14 3 4 7 18 - 19 13
15.
Жил Висенте
 Заявка 14 3 3 8 25 - 29 12
16.
Риу Аве
 Заявка 14 2 6 6 16 - 23 12
17.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18.
Шавиш
 Заявка 14 3 1 10 16 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 1:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
5.
Брага
 0:1 Заявка 7 4 1 2 17 - 8 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
9.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
10.
Эшторил
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
11.
Эштрела
 Заявка 7 3 0 4 8 - 9 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Боавишта
 Заявка 8 2 3 3 12 - 16 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
18.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:0 Заявка 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
3.
Брага
 0:1 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
14.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 1 6 12 - 19 4
16.
Риу Аве
 Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
17.
Шавиш
 Заявка 7 1 0 6 4 - 22 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Визела Эссанд Самюэль 7
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Порту Карму Давид 1 5
Эшторил Холсгров Джордан 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 113
    Фамаликан 53.1% (60)
    X 37.2% (42)
    Эшторил 9.7% (11)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Фамаликан 1:1 Эшторил онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Фамаликан 1:1 Эшторил

    Исход игры
    Фамаликан
    53.1% (60)
    Ничья
    37.2% (42)
    Эшторил
    9.7% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.78% (28)
    Меньше
    75.22% (85)
    Обе команды забьют
    Да
    61.06% (69)
    Нет
    38.94% (44)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.3% (41)
    1:0 Фамаликан
    32.7% (37)
    2:1 Фамаликан
    15.9% (18)
    1:2 Эшторил
    7.1% (8)
    2:0 Фамаликан
    3.5% (4)
    0:1 Эшторил
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (11) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     