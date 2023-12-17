Тур: 14. Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Годиньо Луис
Ход матча
3'
0:1
27'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
10
Кекчю
Оркун
87
Невеш
Жоау
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
87 Невеш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
20 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Муса ПетарНападающий
-
47 Говейя ТьягуНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брага
Бенфика
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
30 матчей
10%
90%
0 побед 3 ничьи 27 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 19 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 6 ничьих 22 победы
44 матча
29.5%
9.1%
61.4%
13 побед 4 ничьи 27 побед
Первый тайм
25%
31.8%
43.2%
11 побед 14 ничьих 19 побед
Второй тайм
20.5%
29.5%
50%
9 побед 13 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.15
0.88
Среднее время на гол
78
102
Всего голов
52
29
Голов в среднем за матч
2.17
1.45
Среднее время на гол
41
62
Всего голов
75
50
Голов в среднем за матч
1.7
1.14
Тотал матчей
2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
52
79
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Банза Симон
|13 (1)
|0.93
|Орта Рикарду
|7
|0.5
|Джало Альваро
|5
|0.36
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3 (2)
|0.21
|Брума Арминду
|2
|0.14
|Орта Андре
|2
|0.14
|Пицци Луиш
|1
|0.07
|Руис Абель
|1
|0.07
|Лопеш Рони
|1
|0.07
|Борха Кристиан
|0
|0
|Сатчи Сердар
|0
|0
|Фернандеш Рожер
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Паулу Оливейра
|0
|0
|Саласар Родриго
|0
|0
|Мендес Юсафат
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Мария Анхель
|5 (1)
|0.36
|Силва Рафа
|4
|0.29
|Муса Петар
|3
|0.21
|Тенгстедт Каспер
|3
|0.21
|Эурснес Фредрик
|2
|0.14
|Мариу Жоау
|2 (1)
|0.14
|Нерес Давид
|1
|0.07
|Кекчю Оркун
|1
|0.07
|Невеш Жоау
|1
|0.07
|Бах Александр
|1
|0.07
|Силва Антониу
|1
|0.07
|Родригес Фелипе II
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моутинью Жоау
|4
|1
|Фонте Жозе
|4
|0
|Сатчи Сердар
|4
|0
|Жорж Артур
|2
|1
|Ньякате Сику
|2
|1
|Руис Абель
|3
|0
|Джало Альваро
|3
|0
|Борха Кристиан
|2
|0
|Матеус Лима
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Паулу Оливейра
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Отаменди Николас
|4
|0
|Мариу Жоау
|3
|0
|Силва Антониу
|3
|0
|Невеш Жоау
|3
|0
|Ди Мария Анхель
|2
|0
|Силва Рафа
|2
|0
|Бах Александр
|2
|0
|Флорентину
|2
|0
|Кекчю Оркун
|2
|0
|Муса Петар
|0
|1
|Родригес Фелипе II
|1
|0
|Эурснес Фредрик
|1
|0
|Шикинью Франциску
|1
|0
|Кабрал Артур
|1
|0
|Журасек Давид
|1
|0
Результаты матчей
Брага
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Бенфика
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
2
Брага
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Бенфика
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
18
10
Брага
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Бенфика
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
20
12
Голы по времени матча
Забито
16
13
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
6
38%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
6
38%
3
23%
76-90
Пропущено
8
7
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Забито
19
10
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
8
42%
4
40%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
1
25%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
25%
76-90
Забито
35
23
9 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
0 Не забивали 1
3
9%
2
9%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
3
9%
4
17%
31-45
10
29%
3
13%
46-60
2
6%
4
17%
61-75
14
40%
7
30%
76-90
Пропущено
21
11
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
2
10%
1
9%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
5
24%
1
9%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
4
19%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1
Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3
Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3
Результаты матчей
Брага
Бенфика
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:4
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
4
3 раза 23%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Брага
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
15
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
52
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
85
310
49
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|10
|3
|1
|25 - 10
|33
|2.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|28 - 15
|31
|3.
|Заявка
|13
|10
|1
|2
|21 - 9
|31
|4.
|0:1 Заявка
|14
|9
|2
|3
|36 - 21
|29
|5.
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 17
|26
|6.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 13
|25
|7.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|22 - 18
|18
|8.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|13 - 15
|18
|9.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|13 - 17
|16
|11.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|21 - 28
|16
|12.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|16 - 32
|15
|13.
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|25 - 24
|14
|14.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|18 - 19
|13
|15.
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|25 - 29
|12
|16.
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 23
|12
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|14 - 22
|11
|18.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|17 - 6
|21
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 5
|13
|5.
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|17 - 8
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|19 - 11
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 8
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 9
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 5
|10
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|8 - 9
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 13
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 16
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|16.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|12 - 16
|7
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|8
|6
|1
|1
|14 - 7
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|3.
|0:1 Заявка
|7
|5
|1
|1
|19 - 13
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 5
|14
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 8
|11
|6.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|11.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 22
|7
|13.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 10
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 8
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|12 - 19
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|17.
|Заявка
|7
|1
|0
|6
|4 - 22
|3
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 18
|0
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- — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф
- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|13 (3)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|9 (4)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|8 (1)
|Брага
|Орта Рикарду
|7 (2)
|Визела
|Эссанд Самюэль
|7
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 7
|Шавиш
|Ногейра
|2 6
|Боавишта
|Перес Себастьян
|1 6
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Эшторил
|Холсгров Джордан
|1 5
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 0:1 Бенфика
Исход игры
Брага
12.2% (14)
Ничья
33.9% (39)
Бенфика
53.9% (62)
Тотал 2.5
Больше
61.4% (70)
Меньше
38.6% (44)
Обе команды забьют
Да
90.35% (103)
Нет
9.65% (11)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
42.6% (49)
1:1 Ничья
28.7% (33)
2:1 Брага
11.3% (13)
0:1 Бенфика
6.1% (7)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:2 Бенфика
2.6% (3)
2:3 Бенфика
1.7% (2)
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