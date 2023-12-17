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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Брага
0:1
Перерыв
Бенфика
0'
2' Желтая карточка
Родригес Фелипе
0:1
3' Гол
Тенгстедт Каспер
27' Желтая карточка
Сатчи Сердар

Ход матча

2'
 
Родригес Фелипе
3'
0:1
Тенгстедт Каспер
(Кекчю Оркун)
27'
Сатчи Сердар
 
33'
Орта Андре
Саласар Родриго
 
Прогнозы 114
Брага 12.3% (14)
X 34.2% (39)
Бенфика 53.5% (61)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
5
Сатчи
Сердар
26
Борха
Кристиан
28
Моутинью
Жоау
16
Саласар
Родриго
14
Джало
Альваро
21
Орта
Рикарду
7
Брума
Арминду
23
Банза
Симон
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
10
Кекчю
Оркун
87
Невеш
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
19
Тенгстедт
Каспер
Брага
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Брага
Бенфика

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

30 матчей

10%
90%
0 побед 3 ничьи 27 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 22 победы

44 матча

29.5%
9.1%
61.4%
13 побед 4 ничьи 27 побед

Первый тайм

25%
31.8%
43.2%
11 побед 14 ничьих 19 побед

Второй тайм

20.5%
29.5%
50%
9 побед 13 ничьих 22 победы

История матчей

ПЛ
1:0
К
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
6:1
К
2:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:1
ПЛ
2:3
ТМС
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
6:2
ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
С
3:0
КЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ЛЕ
1:0
ЛЕ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.15
0.88

Среднее время на гол

78
102

Всего голов

52
29

Голов в среднем за матч

2.17
1.45

Среднее время на гол

41
62

Всего голов

75
50

Голов в среднем за матч

1.7
1.14

Тотал матчей

2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

52
79

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 13 (1) 0.93
Орта Рикарду 7 0.5
Джало Альваро 5 0.36
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.21
Брума Арминду 2 0.14
Орта Андре 2 0.14
Пицци Луиш 1 0.07
Руис Абель 1 0.07
Лопеш Рони 1 0.07
Борха Кристиан 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Фернандеш Рожер 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Саласар Родриго 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 5 (1) 0.36
Силва Рафа 4 0.29
Муса Петар 3 0.21
Тенгстедт Каспер 3 0.21
Эурснес Фредрик 2 0.14
Мариу Жоау 2 (1) 0.14
Нерес Давид 1 0.07
Кекчю Оркун 1 0.07
Невеш Жоау 1 0.07
Бах Александр 1 0.07
Силва Антониу 1 0.07
Родригес Фелипе II 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 4 1
Фонте Жозе 4 0
Сатчи Сердар 4 0
Жорж Артур 2 1
Ньякате Сику 2 1
Руис Абель 3 0
Джало Альваро 3 0
Борха Кристиан 2 0
Матеус Лима 2 0
Саласар Родриго 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Брума Арминду 1 0
Орта Рикарду 1 0
Карвалью Витор 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 4 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Антониу 3 0
Невеш Жоау 3 0
Ди Мария Анхель 2 0
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Флорентину 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Муса Петар 0 1
Родригес Фелипе II 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Кабрал Артур 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Брага
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Бенфика
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
2
Брага
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Бенфика
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

18
10
Брага
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Бенфика
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

20
12

Голы по времени матча

Забито

16
13
4 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 7
1
6%
2
15%
1-15
1
6%
3
23%
16-30
2
13%
1
8%
31-45
6
38%
2
15%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
6
38%
3
23%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
3
43%
76-90

Забито

19
10
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
8
42%
4
40%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
1
25%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
25%
76-90

Забито

35
23
9 В 1-м тайме 9
26 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 9
0 Не забивали 1
3
9%
2
9%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
3
9%
4
17%
31-45
10
29%
3
13%
46-60
2
6%
4
17%
61-75
14
40%
7
30%
76-90

Пропущено

21
11
11 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 8
2
10%
1
9%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
5
24%
1
9%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
4
19%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1
Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3
Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3

Результаты матчей

Брага
Бенфика

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:4
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
3
4 раза 31%
4
3 раза 23%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Брага
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
3
3
2.5
1
5
2
4
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
5
2
2.5
2
5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
1.5
Больше Меньше
8
5
8
5
2.5
3
10
4
9
3.5
1
12
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:0 Заявка 14 10 3 1 25 - 10 33
2.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
3.
Порту
 Заявка 13 10 1 2 21 - 9 31
4.
Брага
 0:1 Заявка 14 9 2 3 36 - 21 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 8 2 4 24 - 17 26
6.
Морейренсе
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
8.
Фамаликан
 Заявка 14 4 6 4 13 - 15 18
9.
Эштрела
 Заявка 14 4 4 6 15 - 18 16
10.
Каса Пия
 Заявка 14 4 4 6 13 - 17 16
11.
Боавишта
 Заявка 14 4 4 6 21 - 28 16
12.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 3 7 16 - 32 15
13.
Эшторил
 Заявка 14 4 2 8 25 - 24 14
14.
Арока
 Заявка 14 3 4 7 18 - 19 13
15.
Жил Висенте
 Заявка 14 3 3 8 25 - 29 12
16.
Риу Аве
 Заявка 14 2 6 6 16 - 23 12
17.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18.
Шавиш
 Заявка 14 3 1 10 16 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 1:0 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
5.
Брага
 0:1 Заявка 7 4 1 2 17 - 8 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
9.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
10.
Эшторил
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
11.
Эштрела
 Заявка 7 3 0 4 8 - 9 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Боавишта
 Заявка 8 2 3 3 12 - 16 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
18.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 1:0 Заявка 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
3.
Брага
 0:1 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
14.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 1 6 12 - 19 4
16.
Риу Аве
 Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
17.
Шавиш
 Заявка 7 1 0 6 4 - 22 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
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  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Визела Эссанд Самюэль 7
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Порту Карму Давид 1 5
Эшторил Холсгров Джордан 1 5
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Тактическая замена. Саласар Родриго уходит с поля и его заменяет Орта Андре
  • 27'
    Сатчи Сердар - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 3'
    Кекчю Оркун сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О Л - Тенгстедт Каспер забивает с правой ноги!
  • 2'
    Родригес Фелипе II совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 42.6% пользователей.
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Прогнозы 114
Брага 12.3% (14)
X 34.2% (39)
Бенфика 53.5% (61)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Бенфика
7.05
4.60
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3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брага 0:1 Бенфика

Исход игры
Брага
12.2% (14)
Ничья
33.9% (39)
Бенфика
53.9% (62)
Тотал 2.5
Больше
61.4% (70)
Меньше
38.6% (44)
Обе команды забьют
Да
90.35% (103)
Нет
9.65% (11)
Популярный счёт
1:2 Бенфика
42.6% (49)
1:1 Ничья
28.7% (33)
2:1 Брага
11.3% (13)
0:1 Бенфика
6.1% (7)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:2 Бенфика
2.6% (3)
2:3 Бенфика
1.7% (2)
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Бенфика
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