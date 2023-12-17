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  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Брага
0:1
Конец матча
Бенфика
0'
2' Желтая карточка
Родригес Фелипе
0:1
3' Гол
Тенгстедт Каспер
27' Желтая карточка
Сатчи Сердар
76' Желтая карточка
Фонте Жозе
89' Желтая карточка
Трубин Анатолий
90' Желтая карточка
Карвалью Витор
90' Желтая карточка
Отаменди Николас
90'+8

Ход матча

2'
 
Родригес Фелипе
3'
0:1
Тенгстедт Каспер
(Кекчю Оркун)
27'
Сатчи Сердар
 
33'
Орта Андре
Саласар Родриго
 
55'
Ньякате Сику
Сатчи Сердар
 
61'
 
Муса Петар
Тенгстедт Каспер
76'
Фонте Жозе
 
79'
 
Флорентину
Ди Мария Анхель
79'
 
Гуэдеш Гонсалу
Силва Рафа
84'
Карвалью Витор
Фонте Жозе
 
84'
Лопеш Рони
Гомес Виктор
 
84'
Руис Абель
Джало Альваро
 
89'
 
Трубин Анатолий
90'
Карвалью Витор
 
90'
 
Отаменди Николас
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Брага 12.2% (14)
X 33.9% (39)
Бенфика 53.9% (62)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
5
Сатчи
Сердар
26
Борха
Кристиан
28
Моутинью
Жоау
16
Саласар
Родриго
14
Джало
Альваро
21
Орта
Рикарду
7
Брума
Арминду
23
Банза
Симон
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
10
Кекчю
Оркун
87
Невеш
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
19
Тенгстедт
Каспер
Брага
4-2-3-1
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Брага
Бенфика

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

78.6%
42.9%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

30 матчей

10%
90%
0 побед 3 ничьи 27 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 8 ничьих 19 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 6 ничьих 22 победы

44 матча

29.5%
9.1%
61.4%
13 побед 4 ничьи 27 побед

Первый тайм

25%
31.8%
43.2%
11 побед 14 ничьих 19 побед

Второй тайм

20.5%
29.5%
50%
9 побед 13 ничьих 22 победы

История матчей

ПЛ
1:0
К
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
6:1
К
2:0
ПЛ
0:2
КЛ
2:1
ПЛ
2:3
ТМС
2:1
ПЛ
0:1
К
2:1
ПЛ
0:4
ПЛ
1:4
ПЛ
6:2
ПЛ
1:3
КЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
С
3:0
КЛ
2:1
ПЛ
5:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ЛЕ
1:0
ЛЕ
2:1
ПЛ
2:1
К
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.15
0.88

Среднее время на гол

78
102

Всего голов

52
29

Голов в среднем за матч

2.17
1.45

Среднее время на гол

41
62

Всего голов

75
50

Голов в среднем за матч

1.7
1.14

Тотал матчей

2.5
43
Больше 98%
Меньше 2%
1
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
24
Больше 55%
Меньше 45%
20
12
Больше 27%
Меньше 73%
32
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

52
79

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Банза Симон 13 (1) 0.93
Орта Рикарду 7 0.5
Джало Альваро 5 0.36
Али Мохамед Альмоатасембеллах 3 (2) 0.21
Брума Арминду 2 0.14
Орта Андре 2 0.14
Пицци Луиш 1 0.07
Руис Абель 1 0.07
Лопеш Рони 1 0.07
Борха Кристиан 0 0
Сатчи Сердар 0 0
Фернандеш Рожер 0 0
Гомес Виктор 0 0
Паулу Оливейра 0 0
Саласар Родриго 0 0
Мендес Юсафат 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Мария Анхель 5 (1) 0.36
Силва Рафа 4 0.29
Муса Петар 3 0.21
Тенгстедт Каспер 3 0.21
Эурснес Фредрик 2 0.14
Мариу Жоау 2 (1) 0.14
Нерес Давид 1 0.07
Кекчю Оркун 1 0.07
Невеш Жоау 1 0.07
Бах Александр 1 0.07
Силва Антониу 1 0.07
Родригес Фелипе II 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моутинью Жоау 4 1
Фонте Жозе 5 0
Сатчи Сердар 4 0
Жорж Артур 2 1
Ньякате Сику 2 1
Руис Абель 3 0
Джало Альваро 3 0
Борха Кристиан 2 0
Матеус Лима 2 0
Карвалью Витор 2 0
Саласар Родриго 2 0
Паулу Оливейра 1 0
Брума Арминду 1 0
Орта Рикарду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Отаменди Николас 5 0
Мариу Жоау 3 0
Силва Антониу 3 0
Невеш Жоау 3 0
Ди Мария Анхель 2 0
Силва Рафа 2 0
Бах Александр 2 0
Флорентину 2 0
Кекчю Оркун 2 0
Муса Петар 0 1
Родригес Фелипе II 1 0
Эурснес Фредрик 1 0
Шикинью Франциску 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Кабрал Артур 1 0
Журасек Давид 1 0

Результаты матчей

Брага
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Бенфика
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
2
Брага
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Бенфика
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

18
10
Брага
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
14% (2)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Бенфика
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

20
12

Голы по времени матча

Забито

16
14
4 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
8 Не забивали 7
1
6%
3
21%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
2
13%
1
7%
31-45
6
38%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
6
38%
3
21%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Забито

19
10
5 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
2
11%
2
20%
61-75
8
42%
4
40%
76-90

Пропущено

13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
1
25%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
1
25%
76-90

Забито

35
24
9 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
3
9%
3
13%
1-15
3
9%
3
13%
16-30
3
9%
4
17%
31-45
10
29%
3
13%
46-60
2
6%
4
17%
61-75
14
40%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

22
11
12 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 8
3
14%
1
9%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
5
23%
1
9%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
3
14%
2
18%
61-75
4
18%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Наполи - Брага 2:0 Визела - Брага 1:3 Брага - Эшторил 3:1 Брага - Унион Берлин 1:1
Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1 Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1
Бенфика
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Бенфика 1:3 Бенфика - Фаренсе 1:1 Морейренсе - Бенфика 0:0 Бенфика - Интер Милан 3:3
Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2 Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3

Результаты матчей

Брага
Бенфика

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:4
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

2:4
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
3
4 раза 29%
4
3 раза 21%
0
1 раз 7%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брага
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
3
3
3
4
2.5
1
5
2
5
3.5
1
5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
3
5
2
2.5
2
6
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
13
1
9
5
1.5
8
6
8
6
2.5
3
11
4
10
3.5
1
13
1
13
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 14 10 3 1 25 - 10 33
2.
Спортинг Л
 Заявка 13 10 1 2 28 - 15 31
3.
Порту
 Заявка 13 10 1 2 21 - 9 31
4.
Брага
 Заявка 14 9 2 3 36 - 21 29
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 14 8 2 4 24 - 17 26
6.
Морейренсе
 Заявка 14 7 4 3 20 - 13 25
7.
Фаренсе
 Заявка 14 5 3 6 22 - 18 18
8.
Фамаликан
 Заявка 14 4 6 4 13 - 15 18
9.
Эштрела
 Заявка 14 4 4 6 15 - 18 16
10.
Каса Пия
 Заявка 14 4 4 6 13 - 17 16
11.
Боавишта
 Заявка 14 4 4 6 21 - 28 16
12.
Портимоненсе
 Заявка 14 4 3 7 16 - 32 15
13.
Эшторил
 Заявка 14 4 2 8 25 - 24 14
14.
Арока
 Заявка 14 3 4 7 18 - 19 13
15.
Жил Висенте
 Заявка 14 3 3 8 25 - 29 12
16.
Риу Аве
 Заявка 14 2 6 6 16 - 23 12
17.
Визела
 Заявка 14 2 5 7 14 - 22 11
18.
Шавиш
 Заявка 14 3 1 10 16 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 7 7 0 0 17 - 6 21
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3.
Бенфика
 Заявка 6 4 2 0 11 - 3 14
4.
Порту
 Заявка 6 4 1 1 9 - 5 13
5.
Брага
 Заявка 7 4 1 2 17 - 8 13
6.
Жил Висенте
 Заявка 7 3 3 1 19 - 11 12
7.
Морейренсе
 Заявка 7 3 2 2 11 - 8 11
8.
Фамаликан
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
9.
Фаренсе
 Заявка 8 3 2 3 13 - 9 11
10.
Эшторил
 Заявка 6 3 1 2 13 - 5 10
11.
Эштрела
 Заявка 7 3 0 4 8 - 9 9
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 3 3 11 - 13 9
13.
Боавишта
 Заявка 8 2 3 3 12 - 16 9
14.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
15.
Арока
 Заявка 8 2 2 4 10 - 11 8
16.
Шавиш
 Заявка 7 2 1 4 12 - 16 7
17.
Каса Пия
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
18.
Визела
 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 8 6 1 1 14 - 7 19
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 12 - 4 18
3.
Брага
 Заявка 7 5 1 1 19 - 13 16
4.
Морейренсе
 Заявка 7 4 2 1 9 - 5 14
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 7 3 2 2 7 - 8 11
6.
Каса Пия
 Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
7.
Спортинг Л
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 2 1 3 9 - 9 7
9.
Боавишта
 Заявка 6 2 1 3 9 - 12 7
10.
Фамаликан
 Заявка 7 1 4 2 6 - 7 7
11.
Эштрела
 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 8 2 1 5 9 - 22 7
13.
Визела
 Заявка 7 1 3 3 7 - 10 6
14.
Арока
 Заявка 6 1 2 3 8 - 8 5
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 1 6 12 - 19 4
16.
Риу Аве
 Заявка 6 0 3 3 5 - 10 3
17.
Шавиш
 Заявка 7 1 0 6 4 - 22 3
18.
Жил Висенте
 Заявка 7 0 0 7 6 - 18 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 13 (3)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 9 (4)
Шавиш Эрнандес Эктор II 8 (1)
Брага Орта Рикарду 7 (2)
Визела Эссанд Самюэль 7
Весь список

Топ нарушителей
Каса Пия Кастро Пабло 2 7
Шавиш Ногейра 2 6
Боавишта Перес Себастьян 1 6
Порту Карму Давид 1 5
Эшторил Холсгров Джордан 1 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Тактическая замена. Саласар Родриго уходит с поля и его заменяет Орта Андре
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогнозы 115
    Брага 12.2% (14)
    X 33.9% (39)
    Бенфика 53.9% (62)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 0:1 Бенфика

    Исход игры
    Брага
    12.2% (14)
    Ничья
    33.9% (39)
    Бенфика
    53.9% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.4% (70)
    Меньше
    38.6% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    90.35% (103)
    Нет
    9.65% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Бенфика
    42.6% (49)
    1:1 Ничья
    28.7% (33)
    2:1 Брага
    11.3% (13)
    0:1 Бенфика
    6.1% (7)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    0:2 Бенфика
    2.6% (3)
    2:3 Бенфика
    1.7% (2)
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